На Трампа вчинено замах під час його мітингу в Пенсільванії

Дональд Трамп

На експрезидента США Дональда Трампа вчинили замах під час мітингу у штаті Пенсільванія.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Як повідомляє CNN, стрілець, який здійснив постріл, був не на мітингу, а, ймовірно, на даху за межами місця проведення мітингу Трампа.

Прокурор місцевого округу заявив, що внаслідок пригоди двоє людей загинули, зокрема той, хто стріляв, пише The Washington Post. За його версією, стрілець перебував у будівлі. Він заявив, що для ведення стрілянини з такої відстані йому знадобилася б гвинтівка, оскільки відстань до трибуни складала сотні метрів.

За інформацією AP, підозрюваного у стрілянині вбили співробітники Секретної служби. Ймовірний злочинець не був учасником мітингу.

Видання пише, що 45-й президент США Дональд Трамп, імовірно, був мішенню стрілянини на мітингу в штаті Пенсильванія.

"Президент Трамп дякує правоохоронним органам і рятувальникам за їхні швидкі дії під час цього огидного акту. Він у порядку і проходить обстеження в місцевій медичній установі. Більш докладну інформацію буде надано пізніше", - сказав представник Трампа Стівен Чунг у своїй заяві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Деякі ідеї Трампа є цікавими та творчими, - Сікорський

Реакція Байдена

Білий дім повідомив, що президент США Джо Байден поінформований про те, що сталося на мітингу Трампа в Пенсільванії. Після цього стало відомо, що Байден виступить зі зверненням до нації.

Водночас президент США написав допис у соцмережі X, що в Америці немає місця насильству з політичних мотивів, і він закликав усю країну засудити цей акт. Байден зазначив, що поки що не може назвати стрілянину на мітингу Трампа замахом.

У своєму зверненні Байден сказав, що радий чути, що з Дональдом Трампом усе гаразд.

"Я радий чути, що він у безпеці і почувається добре. Я молюся за нього та його родину, а також за всіх, хто був на мітингу, оскільки ми чекаємо на подальшу інформацію. Ми з Джилл вдячні Секретній службі за те, що вона доставила його в безпечне місце. В Америці немає місця такому насильству.

Також президент США висловив сподівання, що вже ввечері зможе поговорити із Дональдом Трампом.

Також читайте: Ілон Маск пожертвував кошти на передвиборчу кампанію Трампа, - Bloomberg

Що каже Трамп?

Сам Трамп своїй соцмережі Truth Social він заявив, що поранений у верхню частину правого вуха і втратив багато крові.

У мене вистрілили кулею, яка пробила верхню частину мого правого вуха. Я одразу зрозумів, що щось не так, бо почув свистячий звук, постріли, і одразу відчув, як куля пронизала шкіру. Почалася сильна кровотеча", - повідомив Трамп.

Він подякував Секретній службі США та всім правоохоронним органам за швидку реакцію на стрілянину.

"Неймовірно, що таке може статися у нашій країні", - зазначив політик.

Також читайте: Байден переплутав прізвище віцепрезидентки США Гарріс і назвав її "Трампом"

Також кандидат у президенти США написав, що зловмисника, який відкрив вогонь, убито, але даних про нього поки немає.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що під час виступу Трампа на мітингу в Пенсільванії, ймовірно, пролунали постріли.

замах (574) стрілянина (1834) США (24362) Трамп Дональд (7192)
Топ коментарі
+37
*****-2, влаштувало виставу, в черговий раз, героїзувавши себе в очах ослоухих шанувальників.
14.07.2024 07:27 Відповісти
+33
Вухо для Трампа - не страшно Він все одно все життя слухає лише самого себе А для цього вуха не потрібні!
14.07.2024 07:43 Відповісти
+31
с мочки вуха вытекло тры литры крови
14.07.2024 07:32 Відповісти
А шо такоє, стрільця ліквідували на місці?
А як же Пенсільванські мирні домовленості, сісти за стіл перемовин? Коли у €блище вашої брехливої "дєрьмократії" летить свинець, то ви не церемонитесь і стріляєте ра ураження. Українців щодня вбивають кацапи далекобійною зброєю, а відповідати вглибину території рашки не можна.
14.07.2024 09:36 Відповісти
Я згоден з колегам: чому Трамп не сів зі стрільцем за стіл переговорів? Чому вони не зійшлися посередині щоб припинити замахи? Але замість перемовин вони пішли на ескалацію зі стрільцем...
14.07.2024 09:45 Відповісти
Бах - отстреливают второе ухо, бах - отстреливают нос. Но Трамп упорно договаривается со стрелком ))
14.07.2024 10:12 Відповісти
После того как Трампу отстреливают пол-головы, он наконец перестает договариваться со стрелком и отдает приказ на ликвидацию )). «Дипломатия провалилась, странно», - подумал Трамп оставшимся полушарием )))
14.07.2024 20:37 Відповісти
Все чудесатее и чудесатее.
14.07.2024 09:53 Відповісти
Фист хоче бути Президентом, навіть вухо не пошкодував)))
14.07.2024 09:59 Відповісти
Похоже для равновесия Байден организует покушение на себя. «Пуля» будет выпущена со спутника, который тут же будет уничтожен доблестной Секретной службой. ))
14.07.2024 09:59 Відповісти
З Фіцо проканало, лише місяць мину
14.07.2024 10:00 Відповісти
Та да ...хтіли вбити як і Лукашенко ...як і всіх хто хоче бути діктатором президентом ...тактика така не вбити а рейтінг підняти х...й снайпер
14.07.2024 10:02 Відповісти
Пуля не нашла мозг у Трампа и срикошетила обратно в стрелка ))
14.07.2024 10:16 Відповісти
Цілком закономірно, що таке трапилось у країні, населення якої готове проголосувати за м*дака Трампа.
14.07.2024 10:17 Відповісти
А не тому, що частина населення готова голосувати за маразматика Бідона?
14.07.2024 10:50 Відповісти
яке населення - такі і кандидати))
14.07.2024 17:58 Відповісти
Там одна людина загинула,інша поранена.А дописувачі,як москалі строчать коментарі.
14.07.2024 10:21 Відповісти
цікаво, скільки гівна Трамп з'їв перед цим мітингом, що куля лише зачепила йому вухо?
14.07.2024 10:30 Відповісти
В говно не целились ))
14.07.2024 20:39 Відповісти
Стрілець був такий злий на Трампа, що забув на стоолі вдома глушник.
14.07.2024 10:30 Відповісти
Смішна відстань "снайпера" якби натякає...
14.07.2024 10:42 Відповісти
Ндя , ,,снайпер ,, хреновастенький.
14.07.2024 12:29 Відповісти
Наоборот, это очень крутой снайпер - отстрелил всего ухо, а мог бы голову. «Ну не шмогла я, не шмогла!» )) Интересно, снайпер всю жизнь тренировался? Награда и премия ему. Думаю грохнули подставного уголовника. Причем возможно не там.
14.07.2024 13:04 Відповісти
....ой ой,аяй яй яй яй..Налогоплательщик долго терпел этого деятеля...Терпение лопнуло...Мог быть и точней...
14.07.2024 10:46 Відповісти
Ни Трамп, ни Байден больше вновь не станут президентами США, так или иначе, АМИНЬ!!!
14.07.2024 11:48 Відповісти
От , бачите , нема в Америці яєць. Яйцем надійніше. Принаймні - втрата свідомості гарантована. Доказано в Україні.
14.07.2024 11:57 Відповісти
Венком надо было стрелять, это зрелищнее 0)))
14.07.2024 20:40 Відповісти
в новинах зранку, стріляли в Трампа, але помер Байден...
14.07.2024 12:02 Відповісти
ну і що це доло. Трамп до замаху був мерзотником/злочинцем і залишається ним. Сумнівно щоб прихильники Байдена раптом стали прихильникам Ван Гога.
14.07.2024 12:15 Відповісти
виконавця застрелили під час затримання означає, що замовником "замаху" міг бути хто завгодно - навіть передвиборчий штат Трампа, щоб додати йому очок у гонці
14.07.2024 12:46 Відповісти
Нагадує яника в 2004)
14.07.2024 12:49 Відповісти
Видимо в момент выстрела подул непатриотично настроенный ветер и сбил с курса патриотично настроенную пулу )
14.07.2024 13:07 Відповісти
Его уже нет в живых?
14.07.2024 13:14 Відповісти
Гівно, а не снайпер. З такої відстані справжньому снайперу вистачило б одного пострілу щоб тупа макитра трампа розлетілась як спілий кавун.
14.07.2024 13:18 Відповісти
Надо сделать анализ уха чтобы убедиться в наличие хотя бы запаха пороха
14.07.2024 13:47 Відповісти
Предлагаете отрезать часть уха, а потом вернуть остаток после экспертизы? ))
14.07.2024 20:42 Відповісти
"Президент Трамп дякує правоохоронним органам і рятувальникам за їхні швидкі дії під час цього огидного акту. Він у порядку і проходить обстеження в місцевій медичній установі. Більш докладну інформацію буде надано пізніше", - сказав представник Трампа Стівен Чунг у своїй заяві.
14.07.2024 14:44 Відповісти
В США так заведено, если ты был президентом, тебе положена охрана до конца дней и обращаются как к президенту, ну типа бывших президентов не бывает.
14.07.2024 15:05 Відповісти
Намедни Байден где-то выступал, в новостях рассказали суть выступления, пятое десятое и в конце было сказано, президент Обама помог Байдену спуститься со сцены, у них так положено.
14.07.2024 15:25 Відповісти
Есть президенты США и действующий президент, наверно как-то так.
14.07.2024 15:32 Відповісти
Ой. на зелю теж такое было, два брата окрабата. два тупый клоуна и третий путя моль бункерная.
14.07.2024 15:57 Відповісти
Охрана хоть живого довезла до больницы? Вся кровь не вытекла из за смертельного ранения в мочку уха? А теперь серьезно: что остается московитам делать для того что бы гарантировано их трамп победил на выборах? Правильно-инициировать на него покушение, что бы американцы за него больше голосовали. Кому это "покушение"выгодно? Кроме кремля я других кандидатур не вижу. Потому что Байден это по любому смерть для них рано или поздно. А с трампом они надеятся вывернуться из сложившейся ситуаации, когда весь цивилизованный мир их и в ..уй не ставит. Главное что бы была команда, а как эту команду выполнят, дело другое. Если операция Ухо это не фейк (само ранение) то стрелок должен быть отменный. А не этот двадцатилетний пацаненок.
14.07.2024 16:24 Відповісти
Выгодно это разумеется кремлю. Или шлепнут их агента и тот не сольется в будущем, или поможет трампушке стать снова презиком. И так и сяк какая не есть а выгода.
Однако. Трампуша может понять что кремлевские его пытались гробануть и окрысится. Если б пуль пошла на пару см в стороне то выбило б трампампаму моск.
Понимание этого пустячка в возрасте трампушки - эт крепкий удар по психике.
И его может переклинить. В т.ч. на дичайшей параное и вывихе сознания. Что окажет полезное влияние на его балабольщину ибо он начнет понимать что выбесил многих и след.стрелок не промахнется
14.07.2024 17:06 Відповісти
Причем следующий стрелок может оказатся и беженцем с украины... Вот начнет нести бред став презом и пытатся сливать помощь украине и бабац... какой нить выходец с украины его и шлепнет. А чо нет мстя так сказать.
14.07.2024 17:08 Відповісти
Владик, надо признать ты старался, но твой "выходец с украины", всё обнулил.👶
14.07.2024 17:43 Відповісти
Да мне то чхать с пробором на страдания лапотных
14.07.2024 18:17 Відповісти
У беженца с Украины не будет столько денег. Потому что это очень-очень-очень дорогое удовольствие. И у нас своих хватает, кто сливает помощь Украине и без вас лишнехромосомных. Единственное что, все они работают и так на вас.
14.07.2024 18:27 Відповісти
Если с Украины беженец, значит возвращаться будет на Украину, а тот который уехал из Украины, вернётся в Украину, вот так-то.
14.07.2024 19:45 Відповісти
Владик, разговариваешь как лапоть именно ты, интересно почему.
14.07.2024 19:48 Відповісти
Ну а то что ты два раза в одном сообщении написал Украина с маленькой буквы, хотя корректор подчёркивал красным и предупреждал тебя не делать этого, говорит о презрении к стране.
14.07.2024 20:26 Відповісти
14.07.2024 18:12 Відповісти
судячи з фото.. когось зі фанів позаду застрелили!
А Трампу епічно "підрізали вухо охоронці, коли він схилився під трибуну...
піар рівня "бог"
14.07.2024 19:08 Відповісти
коли вбили Кеннеді, то навіть фотом не публікували бо там з голови лиш фарш залишився...
14.07.2024 19:10 Відповісти
Взагалі є фото з моргу Джона Кеннеді, частини потилиці там немає, але Кеннеді зрешетили зі всіх сторон і по горізонталі і по вертикалі, а тут рівень спектакля, воно і зрозуміло, цей блазень не Рейган чи Карл Войтила, поранення в тіло може не пережити.
15.07.2024 13:42 Відповісти
ну "фото з моргу", як бачите не буде
15.07.2024 22:12 Відповісти
Там все одно мізків мабуть немає.
16.07.2024 15:59 Відповісти
слідкував за промовами Трампа та інтерв'ю в різних медіа, гадаю, ще не "мабуть", а 100%
16.07.2024 22:08 Відповісти
Трамп не настолько туп, что бы не понимать с кем он связался. Его кремлевские "товарищи" это исчадие ада, и нужно быть очень осторожным что бы в этот ад не попасть.
14.07.2024 18:18 Відповісти
Не удивлюсь если узнаю что рядом со стрелком сидели Петров и Баширов с "методичкою" в руках.Так пропиарить "своего" кандидата могут только рашкины спецслужбы
14.07.2024 18:21 Відповісти
Если у Гамлета извечный вопрос был "быть или не быть" то у меня извечный вопрос "Дональд Дак или Дональд Трамп"?
14.07.2024 18:43 Відповісти
Швидкість кулі снайперської гвинтівки в середньому 1000 м за ОДНУ СЕКУНДУ! Іншими словами, ПРОМАЗАТИ в таку ціль як портрет Трампа з відстані 200 метрів навіть теоретично складно-- куля летить 0,2 секунди! Чистої води водевіль!
14.07.2024 19:32 Відповісти
У мене вистрілили кулею, яка пробила верхню частину мого правого вуха. Я одразу зрозумів, що щось не так, бо почув свистячий звук, постріли, і одразу відчув, як куля пронизала шкіру. Почалася сильна кровотеча", - повідомив Трамп. Джерело:
Ви почитайте! Куля летить на швидкості 1000 м/сек, а він, Трамп , почув СВИСТЯЧИЙ ЗВУК! Куля летить з дозвуковою швидкістю і почути її можливо тільки через певний час як звук від удару кулі об вухо!
14.07.2024 19:51 Відповісти
В історії Сполучених Штатів Америки було багато замахів на президентів.

Першим президентом США, який загинув від рук найманого вбивці, був Авраам Лінкольн. 14 квітня 1865 року.

Наступною жертвою став Джеймс Гарфілд, 20-й президент, якого застрелили 2 липня 1881 року.

6 вересня 1901 року від анархіста помер 25-й президент США Вільям Маккінл.

У Франкліна Рузвельта вистрілили п'ять разів 15 лютого 1933 року, коли політик приїхав до Маямі, щоб виголосити промову перед інавгурацією.

Джон Ф. Кеннеді, застрелений 22 листопада 1963 року в Далласі.

Рональд Рейган був поранений кулею 30 березня 1981 року.
Він отримав поранення в грудну клітку і вижив завдяки своєчасно наданій медичній допомозі.
14.07.2024 20:15 Відповісти
Постановка 💯%.
Как в фильме стрелок.
14.07.2024 22:08 Відповісти
Топорна робота. Ще встиг ефектний жест зробити для фото сесії.
За звичай людина під час смертельної небезпеки про таке не думає.
14.07.2024 22:22 Відповісти
"Просто надо перестать стрелять".
14.07.2024 23:00 Відповісти
я навіть не знаю в що мені важче повірити: в те, що якийсь тип з автомата вбив аж одного (чи взагалі нуль?) людей цілячись при цьому в тримпа, за яким був натовп людей, чи те, що охоронці тримпа повністю провалили свою роботу, захищаючи його?

в лас вегасі в 2017-ому році мужик з автомата вбив майже 60 людей! а тут - один вбитий? з автомата?
15.07.2024 04:13 Відповісти
путинососом быть опасно,
могут и застрелить антифашисты.
15.07.2024 06:09 Відповісти
Вкрав речовий доказ з міста злочину і так і ходить...
15.07.2024 08:08 Відповісти
