На Трампа вчинено замах під час його мітингу в Пенсільванії

На експрезидента США Дональда Трампа вчинили замах під час мітингу у штаті Пенсільванія.

Як повідомляє CNN, стрілець, який здійснив постріл, був не на мітингу, а, ймовірно, на даху за межами місця проведення мітингу Трампа.

Прокурор місцевого округу заявив, що внаслідок пригоди двоє людей загинули, зокрема той, хто стріляв, пише The Washington Post. За його версією, стрілець перебував у будівлі. Він заявив, що для ведення стрілянини з такої відстані йому знадобилася б гвинтівка, оскільки відстань до трибуни складала сотні метрів.

За інформацією AP, підозрюваного у стрілянині вбили співробітники Секретної служби. Ймовірний злочинець не був учасником мітингу.

Видання пише, що 45-й президент США Дональд Трамп, імовірно, був мішенню стрілянини на мітингу в штаті Пенсильванія.

"Президент Трамп дякує правоохоронним органам і рятувальникам за їхні швидкі дії під час цього огидного акту. Він у порядку і проходить обстеження в місцевій медичній установі. Більш докладну інформацію буде надано пізніше", - сказав представник Трампа Стівен Чунг у своїй заяві.

Реакція Байдена

Білий дім повідомив, що президент США Джо Байден поінформований про те, що сталося на мітингу Трампа в Пенсільванії. Після цього стало відомо, що Байден виступить зі зверненням до нації.

Водночас президент США написав допис у соцмережі X, що в Америці немає місця насильству з політичних мотивів, і він закликав усю країну засудити цей акт. Байден зазначив, що поки що не може назвати стрілянину на мітингу Трампа замахом.

У своєму зверненні Байден сказав, що радий чути, що з Дональдом Трампом усе гаразд.

"Я радий чути, що він у безпеці і почувається добре. Я молюся за нього та його родину, а також за всіх, хто був на мітингу, оскільки ми чекаємо на подальшу інформацію. Ми з Джилл вдячні Секретній службі за те, що вона доставила його в безпечне місце. В Америці немає місця такому насильству.

Також президент США висловив сподівання, що вже ввечері зможе поговорити із Дональдом Трампом.

Що каже Трамп?

Сам Трамп своїй соцмережі Truth Social він заявив, що поранений у верхню частину правого вуха і втратив багато крові.

У мене вистрілили кулею, яка пробила верхню частину мого правого вуха. Я одразу зрозумів, що щось не так, бо почув свистячий звук, постріли, і одразу відчув, як куля пронизала шкіру. Почалася сильна кровотеча", - повідомив Трамп.

Він подякував Секретній службі США та всім правоохоронним органам за швидку реакцію на стрілянину.

"Неймовірно, що таке може статися у нашій країні", - зазначив політик.

Також кандидат у президенти США написав, що зловмисника, який відкрив вогонь, убито, але даних про нього поки немає.

