Трамп розповів про свій стан після замаху: Одразу відчув, як куля рве шкіру. Відбулася сильна кровотеча

Замах на Дональда Трампа

Колишній президент США Дональд Трамп прокоментував замах на нього та розповів, у якому стані наразі перебуває.

Як інформує Цензор.НЕТ, у соцмережі Truth Social Трамп повідомив, що у результаті стрілянини на мітингу в Пенсільванії він був поранений у верхню частину правого вуха і втратив багато крові.

"Хочу подякувати Секретній службі США та всім правоохоронним органам за їхню оперативну відповідь на стрілянину, яка сталася в Батлері, штат Пенсільванія", - пише Трамп.

"У мене потрапила куля, яка пробила верхню частину мого правого вуха. Я одразу зрозумів, що щось не так, бо почув свистячий звук, постріли і одразу відчув, як куля рве шкіру. Відбулася сильна кровотеча, і тоді я зрозумів, що відбувається. Боже, бережи Америку!" - додає Трамп.

Читайте: Посол Маркарова про замах на Трампа: Усі винні мають бути притягнуті до відповідальності

"Неймовірно, що таке може статися у нашій країні", - зазначає він.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що під час виступу Трампа на мітингу в Пенсільванії, ймовірно, пролунали постріли. Згодом стало відомо, що на Трампа було вчинено замах під час його мітингу в Пенсільванії.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що радий дізнатися, що Трамп уже в безпеці та бажає йому швидкого одужання.

замах (574) США (24362) Трамп Дональд (7192)
Топ коментарі
+40
Повірити в цей цирк можуть лише розумово неповноцінні.
14.07.2024 09:03 Відповісти
+31
14.07.2024 09:04 Відповісти
+26
14.07.2024 09:23 Відповісти
Ну допустим. А почему Трамп заявляет что ни цента не даст Украине? Юмор такой??
15.07.2024 00:19 Відповісти
Все це театральна постанова *********.
14.07.2024 17:49 Відповісти
14.07.2024 17:49 Відповісти
У Трампа под ухом бахнул пиропатрон с краской. Оглушил. Трам грозит пиротехнику, потому что бахнуло громко ))
14.07.2024 18:22 Відповісти
«Пуля - дура»,- подумал Трамп. «Сам дурак»,- подумала пуля. ))
14.07.2024 18:30 Відповісти
Краще так; "Разрывная - подумал Трамп, пораскинув мозгами".
14.07.2024 18:35 Відповісти
«Бутафорская», - подумал Трамп, а вот пиротехник гон…н, аж ухо заложило!! ))
14.07.2024 18:46 Відповісти
Анекдот советских времен:
Прибегают к Буденому:
- Михаил Семенович, вы слышали в самого Леонида Ильича Брежнева стреляли!
- Попали?
- Нет, не попали!
- Так шашкой же надо было! Шашкой!
14.07.2024 20:13 Відповісти
Мейк зе вухо грит егейн!
14.07.2024 21:42 Відповісти
15.07.2024 00:18 Відповісти
Остання новина. У стаха очі великі .Не булоніякої кулі біля вуха Трампа. Подряпина була спричинена куском скла віт телеапаратури в яку влучила куля.Стріляв ще той терорист.
14.07.2024 21:57 Відповісти
Террорист типа 10 пуль отстрелял из автоматической винтовки. Адреналин видимо не позволил попасть в Трампа, но убил гражданского. Видимо прицел запотел )
15.07.2024 00:22 Відповісти
Трамп це зєля перед виборами. Ті ж самі маніпуляції, обіцянки які не мають жодних шансів на виконання. Але ж місцевим дуже подобається.
15.07.2024 03:59 Відповісти
сейчас времена настали, что путинососом быть опасно, могут и застрелить антифашисты.
15.07.2024 05:59 Відповісти
