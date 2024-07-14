Трамп розповів про свій стан після замаху: Одразу відчув, як куля рве шкіру. Відбулася сильна кровотеча

Колишній президент США Дональд Трамп прокоментував замах на нього та розповів, у якому стані наразі перебуває.

Як інформує Цензор.НЕТ, у соцмережі Truth Social Трамп повідомив, що у результаті стрілянини на мітингу в Пенсільванії він був поранений у верхню частину правого вуха і втратив багато крові.

"Хочу подякувати Секретній службі США та всім правоохоронним органам за їхню оперативну відповідь на стрілянину, яка сталася в Батлері, штат Пенсільванія", - пише Трамп.

"У мене потрапила куля, яка пробила верхню частину мого правого вуха. Я одразу зрозумів, що щось не так, бо почув свистячий звук, постріли і одразу відчув, як куля рве шкіру. Відбулася сильна кровотеча, і тоді я зрозумів, що відбувається. Боже, бережи Америку!" - додає Трамп.

"Неймовірно, що таке може статися у нашій країні", - зазначає він.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що під час виступу Трампа на мітингу в Пенсільванії, ймовірно, пролунали постріли. Згодом стало відомо, що на Трампа було вчинено замах під час його мітингу в Пенсільванії.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що радий дізнатися, що Трамп уже в безпеці та бажає йому швидкого одужання.