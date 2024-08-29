Стрілець у Трампа декілька місяців обирав ціль для замаху, - ФБР

20-річний Томас Крукс, який скоїв замах на колишнього президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, декілька місяців обирав у якого публічного діяча стрілятиме.

Про це заявив представник Федерального бюро розслідувань Кевін Роєк, передає Цензор.НЕТ.

За даними ФБР, Крукс понад 60 разів шукав інформацію про кандидата в президенти від Республіканської партії та його тодішнього суперника, президента Джо Байдена. Зрештою на початку липня він зареєструвався для участі в мітингу Трампа в Пенсильванії.

Роєк описав це як "тривалі, детальні зусилля з планування атаки на певних подіях, тобто він (стрілець. – Ред.) розглядав будь-яку кількість подій або цілей".

Він додав, що ФБР ще не змогло визначити, що спонукало Крукса скоїти замах на Трампа. Дані з його електронних пристроїв свідчать, що він цікавився різними ідеологіями, але не вдалось виявити, що його мотивували якісь конкретні погляди.

Водночас слідчі не знайшли жодних доказів того, що стрілець мав спільників або діяв в інтересах іноземної держави, а в його організмі не було виявлено слідів незаконних наркотиків або алкоголю.

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Замах на Трампа

Нагадаємо, що 13 липня під час передвиборчого мітингу у Пенсільванії на Трампа було вчинено замах. Сам Трамп згодом розповів про свій стан після замаху.

Двоє людей загинули, зокрема той, хто стріляв у експрезидента США.

Підозрюваного у замаху на колишнього президента США Дональда Трампа ідентифіковано - це 20-річний Томас Метью Крукс з Бетел-Парку, штат Пенсільванія.

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