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Новини
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Стрілець у Трампа декілька місяців обирав ціль для замаху, - ФБР

Дональд Трамп

20-річний Томас Крукс, який скоїв замах на колишнього президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, декілька місяців обирав у якого публічного діяча стрілятиме.

Про це заявив представник Федерального бюро розслідувань Кевін Роєк, передає Цензор.НЕТ.

За даними ФБР, Крукс понад 60 разів шукав інформацію про кандидата в президенти від Республіканської партії та його тодішнього суперника, президента Джо Байдена. Зрештою на початку липня він зареєструвався для участі в мітингу Трампа в Пенсильванії.

Роєк описав це як "тривалі, детальні зусилля з планування атаки на певних подіях, тобто він (стрілець. – Ред.) розглядав будь-яку кількість подій або цілей".

Він додав, що ФБР ще не змогло визначити, що спонукало Крукса скоїти замах на Трампа. Дані з його електронних пристроїв свідчать, що він цікавився різними ідеологіями, але не вдалось виявити, що його мотивували якісь конкретні погляди.

Водночас слідчі не знайшли жодних доказів того, що стрілець мав спільників або діяв в інтересах іноземної держави, а в його організмі не було виявлено слідів незаконних наркотиків або алкоголю.

Читайте: Очільник ФБР має сумніви, що під час замаху на Трампа його поранила саме куля

Замах на Трампа

Нагадаємо, що 13 липня під час передвиборчого мітингу у Пенсільванії на Трампа було вчинено замах. Сам Трамп згодом розповів про свій стан після замаху.

Двоє людей загинули, зокрема той, хто стріляв у експрезидента США.

Підозрюваного у замаху на колишнього президента США Дональда Трампа ідентифіковано - це 20-річний Томас Метью Крукс з Бетел-Парку, штат Пенсільванія.

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Автор: 

замах (546) ФБР (175) Трамп Дональд (5542)


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Топ коментарі
+6
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29.08.2024 06:51
+5
на жаль ці пошуки не співпали в часі з візитом президента України та його єрмака(
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29.08.2024 01:21
+4
Краще б в тир частіше ходив.
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29.08.2024 01:07
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Краще б в тир частіше ходив.
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29.08.2024 01:07 Відповісти
Це не є добре - бажати смерті незнайомим людям
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29.08.2024 01:14 Відповісти
Правильно, але Трамп всім добре знайомий!
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29.08.2024 02:50 Відповісти
Лише добре відомим під@расам.
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30.08.2024 00:06 Відповісти
на жаль ці пошуки не співпали в часі з візитом президента України та його єрмака(
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29.08.2024 01:21 Відповісти
Кацапня, это у вас если полукарлика не будет, то и кацапни не будет, о чем вы постоянно пищите.
Если грохните Зеленского, то сразу вся Украина
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29.08.2024 01:28 Відповісти
одразу видно за кого ви голосували в 2019, 2014, 2010 і 2004)
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29.08.2024 01:53 Відповісти
Это видно из того
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29.08.2024 01:56 Відповісти
протверезішаєте - стане легше
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29.08.2024 03:17 Відповісти
Було б цікавіше для заголовка і конспірологів, якби він одразу вибрав ціль і місце
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29.08.2024 01:24 Відповісти
Вибирав між правим та лівим вухом?
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29.08.2024 03:06 Відповісти
Агов ФБР ви там не дуже копайте а то так можна вийти на себе.
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29.08.2024 03:47 Відповісти
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29.08.2024 06:51 Відповісти
МАЯЧНЯ, НІЯКОГО ЗАМАХУ НЕ БУЛО... ГОЛІВУД КІНО😄
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29.08.2024 10:01 Відповісти
 
 