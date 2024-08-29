Стрелок в Трампа несколько месяцев выбирал цель для покушения, - ФБР

20-летний Томас Крукс, совершивший покушение на бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, несколько месяцев выбирал, в какого публичного деятеля будет стрелять.

Об этом заявил представитель Федерального бюро расследований Кевин Роек, передает Цензор.НЕТ.

По данным ФБР, Крукс более 60 раз искал информацию о кандидате в президенты от Республиканской партии и его тогдашнем сопернике, президенте Джо Байдене. В конце концов, в начале июля он зарегистрировался для участия в митинге Трампа в Пенсильвании.

Роек описал это как "длительные, детальные усилия по планированию атаки на определенных событиях, то есть он (стрелок. - Ред.) рассматривал любое количество событий или целей".

Он добавил, что ФБР еще не смогло определить, что побудило Крукса совершить покушение на Трампа. Данные с его электронных устройств свидетельствуют, что он интересовался различными идеологиями, но не удалось обнаружить, что его мотивировали какие-то конкретные взгляды.

При этом следователи не нашли никаких доказательств того, что стрелок имел сообщников или действовал в интересах иностранного государства, а в его организме не было обнаружено следов незаконных наркотиков или алкоголя.

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Покушение на Трампа

Напомним, что 13 июля во время предвыборного митинга в Пенсильвании на Трампа было совершено покушение. Сам Трамп впоследствии рассказал о своем состоянии после покушения.

Два человека погибли, в том числе тот, кто стрелял в экс-президента США.

Подозреваемый в покушении на бывшего президента США Дональда Трампа идентифицирован - это 20-летний Томас Мэтью Крукс из Бетел-Парка, штат Пенсильвания.

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