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Новости
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Стрелок в Трампа несколько месяцев выбирал цель для покушения, - ФБР

Дональд Трамп

20-летний Томас Крукс, совершивший покушение на бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, несколько месяцев выбирал, в какого публичного деятеля будет стрелять.

Об этом заявил представитель Федерального бюро расследований Кевин Роек, передает Цензор.НЕТ.

По данным ФБР, Крукс более 60 раз искал информацию о кандидате в президенты от Республиканской партии и его тогдашнем сопернике, президенте Джо Байдене. В конце концов, в начале июля он зарегистрировался для участия в митинге Трампа в Пенсильвании.

Роек описал это как "длительные, детальные усилия по планированию атаки на определенных событиях, то есть он (стрелок. - Ред.) рассматривал любое количество событий или целей".

Он добавил, что ФБР еще не смогло определить, что побудило Крукса совершить покушение на Трампа. Данные с его электронных устройств свидетельствуют, что он интересовался различными идеологиями, но не удалось обнаружить, что его мотивировали какие-то конкретные взгляды.

При этом следователи не нашли никаких доказательств того, что стрелок имел сообщников или действовал в интересах иностранного государства, а в его организме не было обнаружено следов незаконных наркотиков или алкоголя.

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Покушение на Трампа

Напомним, что 13 июля во время предвыборного митинга в Пенсильвании на Трампа было совершено покушение. Сам Трамп впоследствии рассказал о своем состоянии после покушения.

Два человека погибли, в том числе тот, кто стрелял в экс-президента США.

Подозреваемый в покушении на бывшего президента США Дональда Трампа идентифицирован - это 20-летний Томас Мэтью Крукс из Бетел-Парка, штат Пенсильвания.

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Автор: 

покушение (1033) ФБР (218) Трамп Дональд (5139)


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Топ комментарии
+6
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29.08.2024 06:51
+5
на жаль ці пошуки не співпали в часі з візитом президента України та його єрмака(
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29.08.2024 01:21
+4
Краще б в тир частіше ходив.
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29.08.2024 01:07
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Краще б в тир частіше ходив.
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29.08.2024 01:07 Ответить
Це не є добре - бажати смерті незнайомим людям
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29.08.2024 01:14 Ответить
Правильно, але Трамп всім добре знайомий!
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29.08.2024 02:50 Ответить
Лише добре відомим під@расам.
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30.08.2024 00:06 Ответить
на жаль ці пошуки не співпали в часі з візитом президента України та його єрмака(
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29.08.2024 01:21 Ответить
Кацапня, это у вас если полукарлика не будет, то и кацапни не будет, о чем вы постоянно пищите.
Если грохните Зеленского, то сразу вся Украина
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29.08.2024 01:28 Ответить
одразу видно за кого ви голосували в 2019, 2014, 2010 і 2004)
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29.08.2024 01:53 Ответить
Это видно из того
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29.08.2024 01:56 Ответить
протверезішаєте - стане легше
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29.08.2024 03:17 Ответить
Було б цікавіше для заголовка і конспірологів, якби він одразу вибрав ціль і місце
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29.08.2024 01:24 Ответить
Вибирав між правим та лівим вухом?
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29.08.2024 03:06 Ответить
Агов ФБР ви там не дуже копайте а то так можна вийти на себе.
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29.08.2024 03:47 Ответить
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29.08.2024 06:51 Ответить
МАЯЧНЯ, НІЯКОГО ЗАМАХУ НЕ БУЛО... ГОЛІВУД КІНО😄
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29.08.2024 10:01 Ответить
 
 