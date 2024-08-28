Сикорский о возможном переизбрании Трампа: "Мы просто не знаем, что он будет делать"

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что никто не знает, что будет делать Дональд Трамп в случае переизбрания на пост президента США.

Об этом он заявил в интервью Rzeczpospolita, передает Цензор.НЕТ.

Комментируя вопрос помощи Украине в случае, если Трамп победит, Сикорский заявил, что "это не черно-белая картина".

"Трамп наложил санкции на "Северный поток", он дал добро на отправку первых противотанковых ракет еще до [полномасштабной] войны в Украине, поэтому в этих вопросах между ним и его соперниками нет черно-белой картины. Мы просто не знаем, что он будет делать", - отметил министр.

В то же время глава МИД подчеркнул, что Польша должна сотрудничать с администрацией президента США независимо от того, кто победит на выборах.

"С обеими партиями мы ведем разные разговоры. С демократами больше о ценностях, а с республиканцами - о жестких делах", - добавил Сикорский.

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