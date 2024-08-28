Сикорский о возможном переизбрании Трампа: "Мы просто не знаем, что он будет делать"
Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что никто не знает, что будет делать Дональд Трамп в случае переизбрания на пост президента США.
Об этом он заявил в интервью Rzeczpospolita, передает Цензор.НЕТ.
Комментируя вопрос помощи Украине в случае, если Трамп победит, Сикорский заявил, что "это не черно-белая картина".
"Трамп наложил санкции на "Северный поток", он дал добро на отправку первых противотанковых ракет еще до [полномасштабной] войны в Украине, поэтому в этих вопросах между ним и его соперниками нет черно-белой картины. Мы просто не знаем, что он будет делать", - отметил министр.
В то же время глава МИД подчеркнул, что Польша должна сотрудничать с администрацией президента США независимо от того, кто победит на выборах.
"С обеими партиями мы ведем разные разговоры. С демократами больше о ценностях, а с республиканцами - о жестких делах", - добавил Сикорский.
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Лише захищати та збільшувати свої статки.
ліліпутін тому приклад
Уміляють бідняки-про-комуністи що голосують за Трампа чи ліліпутіна очікуючи справедливості, рівенства, братства від капіталістичних нуворишів...
Харіс обіцяє не скорочувати допомогу. Між "допомога на тому самому рівні" і "повна відсутність допомоги" я би обирав перше.
2. Вэнс - это флюгер и жополиз Трампа. Воспринимать серьезно его слова, это как серьезно относится к заявлениям алкаша Медведева. Он никто и звать его никак. Дело в том, что к Трампу очень сложное отношение в самой республиканской партии. Республиканцы четко понимают кто такой Трамп. Но у него самый высокий рейтинг и они, скрипя зубами, выдвинули его кандидатом. Но идти к такому вице-президентом - это измазаться в говне на всю жизнь. Вот и нашли на все согласного Вэнса.
3. Я не сомневаюсь, что при Харрис помощь Украине сохранится на прежнем уровне (+/- 10%). Будет как сейчас на фронте. Устраивает? Мы выигрываем?
Трамп обіцяє перекрити ЗСУ кисень - "ляпнул пару раз". Харріс обіцяє продовжувати підтримку - "Устраивает? Мы выигрываем? ".
Так би всі...
Але ж ... розумієш... вони тут зараз зайдуть, і будуть знову свою чухню молоти... Причому, навіть деякі не дають собі звіту, яку ***** свистять... А деякі - навмисне брешуть...
Я исхожу из того, что если Трамп, то он обязательно попробует выполнить свое предвыборное обещание и предложит путину прекратить войну. Естественно будет послан (дипломатично, конечно). И тогда Трамп возможно реализует то о чем он говорил: "завалю Украину оружием". Контрольное слово "возможно". Тут гарантий нет - это Трамп. Но он так сделать может, а демократы не могут. Они даже не обещают увеличить поддержку.
Выбирая между медленным и кровавым проигрышем в войне и возможностью прекратить войну, я выбираю возможность.
Если у вас, конечно, нет рецепта как при нынешних поставках вооружений от Запада, перестать отступать и начать выигрывать войну.
Факт (від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 лат. factum - зроблене) - подія, що відбулася в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D0%B9%D1%81%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C дійсності , певним чином зафіксована й істинність якої може бути перевірена чи не викликає сумніву в межах https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 дискурсу . Факт існує незалежно від людини, проте саме визнання його як дійсного та вираження істотно залежать від суб'єктивних нашарувань.
Грунтовна аналітика!
Памятаю відео та фото його президентства, по яким чітко видно, що ця хвора істота взагалі не вміє приховувати свої ємоціі та не знає, як реагувати на ті чи інші події. Трампон - це самий доступний екземпляр для діагнозів всіх психіатрів світу.
І ось це може стати президентом Гамерики.
Предположим, побеждает Трамп на выборах (его титаник продолжает тонуть, ничего не изменилось, пост о гипотетических вещах, о которых тут часто спрашивают и постят).
"Взгляните на то, что происходит с Украиной. Они вторгаются в Россию. Это приведет к третьей мировой войне" - заявил вчера Трамп. По его словам, из-за этого мировая война стала ближе, чем когда-либо. Он против "вторжения" Украины в Россию, он начнет звонить в Украину и требовать выйти из России сразу после 5 Ноября, хотя и вступит в должность аж 21 Января. Также он, естественно, позвонит в Киев и жестко попросит прекратить все удары по территории России, даже украинскими дронами, не говоря уже про американское оружие.
Сможет ли Украина отказать ему, не послушать его "просьбы"? - Думаю, что нет. Ибо все равно он въедет в Белый дом через 2,5 месяца после выборов и тогда будет еще хуже. Само собою, он прекратит выделение всех пакетов военной помощи Украине, а, если такие примет Конгресс, то будет накладывать вето.
А дальше Украина вынуждена будет идти на переговоры с Россией, так как оружие будет заканчиваться и Трамп будет продолжать давить. В итоге подпишут что-то, что де-факто будет означать, что парадом в Украине будет командовать Россия.
И тогда у Путина возникнет дилемма, как выразился Байден, - стоит ли продолжать это всё еще 4 года? Сможет ли Россия? Или за новые 4 года России будет нанесен урон, который пошатнет ее (и власть Путина) на десятилетия вперед и драматически?
А теперь смотрите. Я писал подобный пост месяца три назад и каждый второй комментарий был - Россия и Путин могут продолжать десятилетиями, у них хватит и мяса, и железа, и денег.
ОК. Продолжаете ли вы так же считать сегодня? Ведь за это время началась Курская операция.. Украина получила F-16 и их будет больше и больше.. ВПК Украины работает...
Только сегодня, например, было снова поражено https://www.ponomaroleg.com/rostovskaya-oblast-prevrashhaetsya-v-oblast-zadymleniya/ две большие нефтебазы и ГРЭС и такое стало каждодневной рутиной, и всё интересное еще впереди...
Так сможет ли Россия еще 4 года? Захочет ли? Либо вынуждена пойти на переговоры? А если вынуждена будет пойти на переговоры, то какой смысл тянуть? Что она выиграет?