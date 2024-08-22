Наступление в Курской области возвращает веру в то, что Украина может победить, - Сикорский

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что военной операцией на территории РФ Украина вернула миру веру в свою победу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Сикорский рассказал в интервью Еспресо.

Он также отметил, что Украина получила беспрецедентную помощь от Запада.

"Западные демократии поддерживают Украину на невиданном до сих пор уровне, я прошу об этом помнить. Украина получила примерно более 200 млрд евро помощи, более или менее наполовину - от ЕС и от США. Это гигантские средства", - заявил дипломат.

В то же время он высоко оценил мужество украинских воинов, которые перенесли боевые действия на территорию страны-агрессора.

"Это смелое наступление, которое ведется уже на территории России, по моему мнению, возвращает веру в то, что Украина может победить, что будет иметь сильные карты на переговорах", - сказал министр.

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Сикорский считает, что РФ не сможет достичь поставленных целей.

"Я знаю, как это все сложно, знаю, сколько беженцев, знаю, насколько разрушенной является инфраструктура, знаю, сколько погибло украинских военных, сколько есть невозвращенных месяцами и годами, это очень тяжелая для вас ситуация. Но мне кажется, что Путин совершил катастрофическую ошибку и своих первоначальных целей он уже не в состоянии достичь", - сказал глава польского МИД.

При этом он добавил, что в случае, если бы помощь США поступила раньше, Силы обороны Украины могли бы достичь большего.

"Американцы опоздали минимум на 6 месяцев со своим пакетом помощи, но вы также опоздали гораздо больше с вашей мобилизацией. И по тем, и по тем делам принимает решение политика", - резюмировал Сикорский.

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