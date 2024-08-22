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Новости Война
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Наступление в Курской области возвращает веру в то, что Украина может победить, - Сикорский

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что военной операцией на территории РФ Украина вернула миру веру в свою победу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Сикорский рассказал в интервью Еспресо.

Он также отметил, что Украина получила беспрецедентную помощь от Запада.

"Западные демократии поддерживают Украину на невиданном до сих пор уровне, я прошу об этом помнить. Украина получила примерно более 200 млрд евро помощи, более или менее наполовину - от ЕС и от США. Это гигантские средства", - заявил дипломат.

В то же время он высоко оценил мужество украинских воинов, которые перенесли боевые действия на территорию страны-агрессора.

"Это смелое наступление, которое ведется уже на территории России, по моему мнению, возвращает веру в то, что Украина может победить, что будет иметь сильные карты на переговорах", - сказал министр.

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Сикорский считает, что РФ не сможет достичь поставленных целей.

"Я знаю, как это все сложно, знаю, сколько беженцев, знаю, насколько разрушенной является инфраструктура, знаю, сколько погибло украинских военных, сколько есть невозвращенных месяцами и годами, это очень тяжелая для вас ситуация. Но мне кажется, что Путин совершил катастрофическую ошибку и своих первоначальных целей он уже не в состоянии достичь", - сказал глава польского МИД.

При этом он добавил, что в случае, если бы помощь США поступила раньше, Силы обороны Украины могли бы достичь большего.

"Американцы опоздали минимум на 6 месяцев со своим пакетом помощи, но вы также опоздали гораздо больше с вашей мобилизацией. И по тем, и по тем делам принимает решение политика", - резюмировал Сикорский.

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Автор: 

Сикорский (398) Курск (1072)


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Топ комментарии
+9
https://x.com/i/status/1826310565620580438 Ушльопки оголосили серед своїх підписників збір для вояків у Курській області. З ними зв'язалися добрі люди з Дніпра та переконали вислати передоплату майже 1 млн руб "на закупівлю дронів Mavic

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22.08.2024 02:45
+9
Є. Це не чеченці, а ічкерійці.
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22.08.2024 03:10
+6
Інститут вивчення війни на своїх картах позначає, що Коренево, райцентр втричі більший від Суджі, вже контролюють українці.
Під Торецьком, сподіваюсь, орки зав'язнуть, як вони зав'язли під Часовим Яром.
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22.08.2024 02:37
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Я вважаю що головну мету наступу вже здобули - кожна ********** шльондра закрила рта (доречі Орган щось зовсім притих чи живий ще?), а партнери почали знов говорити про Україну і її перемогу
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22.08.2024 02:16 Ответить
Інститут вивчення війни на своїх картах позначає, що Коренево, райцентр втричі більший від Суджі, вже контролюють українці.
Під Торецьком, сподіваюсь, орки зав'язнуть, як вони зав'язли під Часовим Яром.
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22.08.2024 02:37 Ответить
по площі більший, а по населенню такий же як Суджа. Просто багато приватного сектора і річкова пойма займає велику площу.
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22.08.2024 02:54 Ответить
я не проти точності, Кореневе - площа 12,55 кв. км, населення 5555; Суджа - площа 4,24 кв. км, населення 4941
думаю переважна кількість жителів не залишились у містах, що загалом вірно, адже Путлєр рознесе їх вщент
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22.08.2024 04:56 Ответить
https://x.com/i/status/1826310565620580438 Ушльопки оголосили серед своїх підписників збір для вояків у Курській області. З ними зв'язалися добрі люди з Дніпра та переконали вислати передоплату майже 1 млн руб "на закупівлю дронів Mavic

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22.08.2024 02:45 Ответить
чечені у Суджі, але є нюанс
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22.08.2024 02:56 Ответить
Є. Це не чеченці, а ічкерійці.
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22.08.2024 03:10 Ответить
бачю не кадирівских а справжніх чеченців
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22.08.2024 05:08 Ответить
відступ на сході знивильовює все це - ти кого намагаєшся наїбати?
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22.08.2024 04:27 Ответить
Питання, а де ті 200 млрд. доларів? Точніше де ракетні програми, та снаряди ??
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22.08.2024 04:32 Ответить
ви по них ходите, але та **** не стріяє.
а нам потрібно стрілялово....
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22.08.2024 04:39 Ответить
ідіоти = моди шмоді - ***** все це озвучив -
Україну - а на почяток 4 області
і буба піде на ці перемовини....
а з курьска ми самі заберемося, бо він ***** нікому тей курськ не потрібен...
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22.08.2024 04:51 Ответить
так для цього бубу на пост і поставили.
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22.08.2024 07:50 Ответить
а якби ще не заважали хоча б
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22.08.2024 04:55 Ответить
вам стопісят осьмий раз кажуть - робіть своє і жарьте кацапню...
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22.08.2024 05:21 Ответить
давай КАмала - будь нашою президенткінею... - ти хоч не брешеш і на вертальоті не літала...
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22.08.2024 05:15 Ответить
хай кожна зла ворожа куля обмине захисника України!
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22.08.2024 05:35 Ответить
Два роки бійцевський пес Сірко пристойно виступав у професійних собачих боях у вищій лізі. На третій рік тренер цього пса порадив зняти з нього намордник для більших успіхів!
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22.08.2024 07:34 Ответить
здаючи по 3-5 своїх населенних пунктів у день? крута перемога.
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22.08.2024 07:49 Ответить
повертає віру?? А хіба не Україна звільнила більшу частину окупованої території навесні та влітку 22-го???????????? Її звільнили поляки/аериканці/англійці/марсіани??? УКРАЇНСЬКІ ВОЇНИ НАЙКРАЩІ ВОЇНИ У СВІТІ .. Інша справа, що чим воювати не було у 23-му, та то вже ваш пройоб а НЕ українців. Вам ще вчитися і вчится в наших хлопців ЯК воювати з рашкою!
Не хочете на своїй землі бачити кацапські лапті - ТО ДАВАЙТЕ НАМ ЗБРОЮ! І не викручуйте нам руки своїми дурнуватими заборонами!
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22.08.2024 10:29 Ответить
сидю я тут на бровкі, а не на поребріку
подайте Христа ради на автівку в ЗСУ..
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22.08.2024 10:51 Ответить
 
 