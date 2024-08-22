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Новини Війна
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Наступ в Курській області повертає віру у те, що Україна може перемогти, - Сікорський

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що військовою операцією на території РФ Україна повернула світові віру у власну перемогу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Сікорський розповів  в інтерв'ю Еспресо.

Він також наголосив, що Україна отримала безпрецедентну допомогу від Заходу.

"Західні демократії підтримують Україну на небаченому досі рівні, я прошу про це пам’ятати. Україна отримала приблизно понад 200 млрд євро допомоги, більш-менш на половину – від ЄС та від США. Це гігантські кошти", - заявив дипломат.

Водночас він високо оцінив мужність українських воїнів, які перенесли бойові дії на територію країни-агресорки.

"Цей сміливий наступ, який ведеться вже на території Росії, на мою думку, повертає віру у те, що Україна може перемогти, що матиме сильні карти на переговорах", - сказав міністр.

Читайте: Україна може увійти до ЄС під кінець цього десятиліття або на початку наступного, - Сікорський

Сікорський вважає, що РФ не зможе досягнути поставлених цілей.

"Я знаю, як це все складно, знаю, скільки є біженців, знаю, якою зруйнованою є інфраструктура, знаю, скільки загинуло українських військових, скільки є неповернених місяцями й роками, це дуже важка для вас ситуація. Але мені здається, що Путін зробив катастрофічну помилку і своїх початкових цілей він вже не в змозі досягнути", - сказав глава польського МЗС.

При цьому він додав, що в разі, якби допомога США надійшла раніше, Сили оборони України могли б досягнути більшого.

"Американці спізнилися щонайменше на 6 місяців зі своїм пакетом допомоги, але ви також спізнилися набагато більше із вашою мобілізацією. І щодо тих, і щодо тих справ приймає рішення політика", - резюмував Сікорський.

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Автор: 

Сікорський (240) Курськ (1082)


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Топ коментарі
+9
https://x.com/i/status/1826310565620580438 Ушльопки оголосили серед своїх підписників збір для вояків у Курській області. З ними зв'язалися добрі люди з Дніпра та переконали вислати передоплату майже 1 млн руб "на закупівлю дронів Mavic

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22.08.2024 02:45
+9
Є. Це не чеченці, а ічкерійці.
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22.08.2024 03:10
+6
Інститут вивчення війни на своїх картах позначає, що Коренево, райцентр втричі більший від Суджі, вже контролюють українці.
Під Торецьком, сподіваюсь, орки зав'язнуть, як вони зав'язли під Часовим Яром.
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22.08.2024 02:37
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Я вважаю що головну мету наступу вже здобули - кожна ********** шльондра закрила рта (доречі Орган щось зовсім притих чи живий ще?), а партнери почали знов говорити про Україну і її перемогу
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22.08.2024 02:16 Відповісти
Інститут вивчення війни на своїх картах позначає, що Коренево, райцентр втричі більший від Суджі, вже контролюють українці.
Під Торецьком, сподіваюсь, орки зав'язнуть, як вони зав'язли під Часовим Яром.
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22.08.2024 02:37 Відповісти
по площі більший, а по населенню такий же як Суджа. Просто багато приватного сектора і річкова пойма займає велику площу.
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22.08.2024 02:54 Відповісти
я не проти точності, Кореневе - площа 12,55 кв. км, населення 5555; Суджа - площа 4,24 кв. км, населення 4941
думаю переважна кількість жителів не залишились у містах, що загалом вірно, адже Путлєр рознесе їх вщент
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22.08.2024 04:56 Відповісти
https://x.com/i/status/1826310565620580438 Ушльопки оголосили серед своїх підписників збір для вояків у Курській області. З ними зв'язалися добрі люди з Дніпра та переконали вислати передоплату майже 1 млн руб "на закупівлю дронів Mavic

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22.08.2024 02:45 Відповісти
чечені у Суджі, але є нюанс
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22.08.2024 02:56 Відповісти
Є. Це не чеченці, а ічкерійці.
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22.08.2024 03:10 Відповісти
бачю не кадирівских а справжніх чеченців
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22.08.2024 05:08 Відповісти
відступ на сході знивильовює все це - ти кого намагаєшся наїбати?
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22.08.2024 04:27 Відповісти
Питання, а де ті 200 млрд. доларів? Точніше де ракетні програми, та снаряди ??
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22.08.2024 04:32 Відповісти
ви по них ходите, але та **** не стріяє.
а нам потрібно стрілялово....
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22.08.2024 04:39 Відповісти
ідіоти = моди шмоді - ***** все це озвучив -
Україну - а на почяток 4 області
і буба піде на ці перемовини....
а з курьска ми самі заберемося, бо він ***** нікому тей курськ не потрібен...
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22.08.2024 04:51 Відповісти
так для цього бубу на пост і поставили.
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22.08.2024 07:50 Відповісти
а якби ще не заважали хоча б
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22.08.2024 04:55 Відповісти
вам стопісят осьмий раз кажуть - робіть своє і жарьте кацапню...
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22.08.2024 05:21 Відповісти
давай КАмала - будь нашою президенткінею... - ти хоч не брешеш і на вертальоті не літала...
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22.08.2024 05:15 Відповісти
хай кожна зла ворожа куля обмине захисника України!
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22.08.2024 05:35 Відповісти
Два роки бійцевський пес Сірко пристойно виступав у професійних собачих боях у вищій лізі. На третій рік тренер цього пса порадив зняти з нього намордник для більших успіхів!
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22.08.2024 07:34 Відповісти
здаючи по 3-5 своїх населенних пунктів у день? крута перемога.
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22.08.2024 07:49 Відповісти
повертає віру?? А хіба не Україна звільнила більшу частину окупованої території навесні та влітку 22-го???????????? Її звільнили поляки/аериканці/англійці/марсіани??? УКРАЇНСЬКІ ВОЇНИ НАЙКРАЩІ ВОЇНИ У СВІТІ .. Інша справа, що чим воювати не було у 23-му, та то вже ваш пройоб а НЕ українців. Вам ще вчитися і вчится в наших хлопців ЯК воювати з рашкою!
Не хочете на своїй землі бачити кацапські лапті - ТО ДАВАЙТЕ НАМ ЗБРОЮ! І не викручуйте нам руки своїми дурнуватими заборонами!
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22.08.2024 10:29 Відповісти
сидю я тут на бровкі, а не на поребріку
подайте Христа ради на автівку в ЗСУ..
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22.08.2024 10:51 Відповісти
 
 