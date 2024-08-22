Наступ в Курській області повертає віру у те, що Україна може перемогти, - Сікорський
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що військовою операцією на території РФ Україна повернула світові віру у власну перемогу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Сікорський розповів в інтерв'ю Еспресо.
Він також наголосив, що Україна отримала безпрецедентну допомогу від Заходу.
"Західні демократії підтримують Україну на небаченому досі рівні, я прошу про це пам’ятати. Україна отримала приблизно понад 200 млрд євро допомоги, більш-менш на половину – від ЄС та від США. Це гігантські кошти", - заявив дипломат.
Водночас він високо оцінив мужність українських воїнів, які перенесли бойові дії на територію країни-агресорки.
"Цей сміливий наступ, який ведеться вже на території Росії, на мою думку, повертає віру у те, що Україна може перемогти, що матиме сильні карти на переговорах", - сказав міністр.
Сікорський вважає, що РФ не зможе досягнути поставлених цілей.
"Я знаю, як це все складно, знаю, скільки є біженців, знаю, якою зруйнованою є інфраструктура, знаю, скільки загинуло українських військових, скільки є неповернених місяцями й роками, це дуже важка для вас ситуація. Але мені здається, що Путін зробив катастрофічну помилку і своїх початкових цілей він вже не в змозі досягнути", - сказав глава польського МЗС.
При цьому він додав, що в разі, якби допомога США надійшла раніше, Сили оборони України могли б досягнути більшого.
"Американці спізнилися щонайменше на 6 місяців зі своїм пакетом допомоги, але ви також спізнилися набагато більше із вашою мобілізацією. І щодо тих, і щодо тих справ приймає рішення політика", - резюмував Сікорський.
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Під Торецьком, сподіваюсь, орки зав'язнуть, як вони зав'язли під Часовим Яром.
думаю переважна кількість жителів не залишились у містах, що загалом вірно, адже Путлєр рознесе їх вщент
а нам потрібно стрілялово....
Україну - а на почяток 4 області
і буба піде на ці перемовини....
а з курьска ми самі заберемося, бо він ***** нікому тей курськ не потрібен...
Не хочете на своїй землі бачити кацапські лапті - ТО ДАВАЙТЕ НАМ ЗБРОЮ! І не викручуйте нам руки своїми дурнуватими заборонами!
подайте Христа ради на автівку в ЗСУ..