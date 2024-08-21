Операція України в Курській області РФ обмежена в часі та просторі, - Шольц

На думку канцлера ФРН Олафа Шольца, операція ЗСУ в Курській області Росії обмежена з точки зору простору та часу.

Про це німецький політик заявив на спільній пресконференції з президенткою Молдови Маєю Санду 21 серпня, його слова цитує агентство Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ.

Шольц заявив, що Україна не консультувалася з Берліном щодо своєї операції в Курській області, яку вона несподівано розпочала 6 серпня.

"Україна підготувала свою військову операцію в Курській області дуже таємно і без зворотного зв'язку, що, безумовно, пов'язано з ситуацією, яка склалася. Це дуже обмежена операція з точки зору простору і, ймовірно, також з точки зору часу", - сказав глава німецького уряду.

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Окремо Шольц заявив, що Німеччина й надалі залишатиметься найбільшим союзником України в Європі, попри розмови останніми днями про зменшення військової підтримки з боку Берліна.

Раніше Шольц неодноразово заявляв, що Німеччина має намір продовжувати підтримувати Україну у її протистоянні російській агресії.

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