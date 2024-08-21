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Операція України в Курській області РФ обмежена в часі та просторі, - Шольц

Операція України в Курській області РФ буде обмежена в часі та просторі, - Шольц

На думку канцлера ФРН Олафа Шольца, операція ЗСУ в Курській області Росії обмежена з точки зору простору та часу.

Про це німецький політик заявив на спільній пресконференції з президенткою Молдови Маєю Санду 21 серпня, його слова цитує агентство Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ.

Шольц заявив, що Україна не консультувалася з Берліном щодо своєї операції в Курській області, яку вона несподівано розпочала 6 серпня.

"Україна підготувала свою військову операцію в Курській області дуже таємно і без зворотного зв'язку, що, безумовно, пов'язано з ситуацією, яка склалася. Це дуже обмежена операція з точки зору простору і, ймовірно, також з точки зору часу", - сказав глава німецького уряду.

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Окремо Шольц заявив, що Німеччина й надалі залишатиметься найбільшим союзником України в Європі, попри розмови останніми днями про зменшення військової підтримки з боку Берліна. 

Раніше Шольц неодноразово заявляв, що Німеччина має намір продовжувати підтримувати Україну у її протистоянні російській агресії.

Читайте також: Ми маємо підтримувати Україну, щоб не дати Росії перемогти та водночас думати про перспективи миру, - Шольц

Автор: 

Німеччина (7316) ЗСУ (7489) Шольц Олаф (1134) Курськ (1082)


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Топ коментарі
+15
І Шольц прийматиме активну участь в обмеженні.
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21.08.2024 20:58
+11
шольц став фізиком-теоретиком-заговорив про простір і час
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21.08.2024 21:09
+9
А що є необмеженим у часі та просторі?...
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21.08.2024 21:03
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ну почалося.
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21.08.2024 20:56 Відповісти
Обмежена в часі.... В Кринках більше ніж пів року нищили гадів.. Хоча позаду був Дніпро.
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21.08.2024 21:09 Відповісти
То, что не удалось еврейскому ученому Єйнштейну - обьеденить пространство и иремя - с легкостью совершил старшина Козлов, отдавший приказ отделению стройбата: копайте от єтого забора и до обеда.
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21.08.2024 23:08 Відповісти
І Шольц прийматиме активну участь в обмеженні.
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21.08.2024 20:58 Відповісти
Німецький «серединний» шлях компромісів - Україна не повинна програти, але й не має виграти, Росія не повинна виграти, але й не має програти...
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21.08.2024 21:01 Відповісти
А що є необмеженим у часі та просторі?...
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21.08.2024 21:03 Відповісти
шольц став фізиком-теоретиком-заговорив про простір і час
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21.08.2024 21:09 Відповісти
Зараз в інший вимір перенесуть..
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21.08.2024 21:14 Відповісти
В Русскій виМіръ...його аршином общім нє ізмєріть...десь треба цей общій аршин знайти...і кацапам їм по сраці! по сраці!
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21.08.2024 21:45 Відповісти
А що є необмеженим у часі та просторі?...

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21.08.2024 21:19 Відповісти
час і простір
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22.08.2024 01:22 Відповісти
Оптимістичні нам союзнички досталися.....
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21.08.2024 21:04 Відповісти
В разные времена печатал эту фразу и тему подобную. Повторю в который раз. бухтело много скороспелых характерников тоже. Да что с хуторских брать? Один царь Александр как то сказал что---,У России только два союзника---это её армия и военно-морской флот,,. Слишком ясно и просто. Есть тут и демагогии чуть. Но схема древняя. Сикорский вот ляпнул в ЕС примут в конце десятилетия или в начале следующего, чех бородатый днями намекал что в НАТО можно и скоро итд и тп! И тоже чуть с демагогией добавлю. Если мы и правда кем то хотим стать в этом мире и надолго---то только востановление статуса страны с ЯО! Мы его имели, мы его отдали, мы его имеем право востановить. Причины абсолютно юридически обосонованы. Мы выполнили все условия отказа, гаранты не смогли прогарантировать нам безопасность! Другой вопрос готово ли общество к как минимум к 5 годам строжайшей экономии и действиям под один призыв и все? Только став нацией, мы займём то место, что нам подходит и нужно. Но на равных правах и конечно обязанностях остальных. А так шпынять будут пока мы не кончимся как этнос. Пора решать.
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21.08.2024 21:24 Відповісти
Шольц знову починає шольцити. Дайте йому пігулку.
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21.08.2024 21:06 Відповісти
Як Америка скаже, так Шольц і повторить...
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21.08.2024 21:07 Відповісти
Чомусь не вірю. А в кремлівські мантри на Шольца так.
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21.08.2024 21:08 Відповісти
Є ж вже реальні приклади. Америка дала БМП - Шольц дав БМП, Америка дала танки - Шольц дав танки. Америка дозволила передати Петріот - Шольц передав Петріот. Він не самостійний гравець у цій сфері. Тут навіть вірити і гадати не треба.
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21.08.2024 21:11 Відповісти
Згоден. Але Шольца використовують з обох сторін. Бо він скрізь у лещатах. Це звичайно його проблема, але вона й нам дотична через нього. Був з Меркель у партії. Та курва заросійська відома. Тож має якийсь кремлівський ланцюг на шиї, який його придушує у потрібні моменти.
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21.08.2024 21:16 Відповісти
Останній кремлівський ланцюг підірвали у вересні 2022-му році. Він був би радий дружити і мати вигоду і від Америки і від росії одночасно. Але якщо склались так обставини, що зараз вигідніше співпрацювати з одним і не співпрацювати з іншим - то він теж не проти. Win win.
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21.08.2024 21:24 Відповісти
Нажаль і Бріти вже погоджують з мерікосами застосування шторм шедоу.
Колись на початку війни вони не звертали на США увагу та примушували йти за собою у допомозі Україні
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21.08.2024 23:16 Відповісти
Важко не погодитись з поном Шольцем. Простір обмежений кордонами рф, а часу то к керівництву ЗСУ.
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21.08.2024 21:08 Відповісти
оракул хренів
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21.08.2024 21:09 Відповісти
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21.08.2024 21:11 Відповісти
хто платить то й тайцує
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21.08.2024 21:11 Відповісти
Давай ракети, і ми все вирішимо, а то ви там обкакані, фууу.
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21.08.2024 21:21 Відповісти
Шо це було?
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21.08.2024 21:21 Відповісти
Ну от , і Шольц туди ж . Я нюхом чую що союзнички все ж тиснуть на нас , з метою - дать заднюю . Хоча на словах немов і підтримують .
Це не афішується але відчувається . Відчувається в різних висловлюваннях західних політиків . Потім - всі ці підозрілі щоденні " консультації " США з Україною . Ну що тут консультуватись ? Ну пояснили вже ж - так і сяк , зайшли в Курську обл бо немає іншого виходу . Набридло бути в ролі жертви .
Ракетами бити по логістиці параші і по аеродромах ніззя , а кацапам треба ж якось робити боляче , і в таких місцях де вони не чекають . От і урвався терпець . Ну що ще тут треба - розжовувати . ?
Так ніт - давай їм ще консультацій .
Вважаю що Зе впирається , а Салліван тисне щоб ЗСУ не надто там затримувались .
От і Щольц натякає що - Курська операція буде обмежена в часі .
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21.08.2024 21:34 Відповісти
шо ти хотів сказати, розшифруй
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21.08.2024 21:36 Відповісти
Це точно, потрібно робити швидке, набіса нам утримувати таку кількість кацапів
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21.08.2024 21:36 Відповісти
Я б на його місті так не говорив. Наприклад, перед виходом з курської області ми можемо замінувати величезну кількість обєктів і дистанційно підривати їх роками...
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21.08.2024 21:44 Відповісти
Не на часі. Нам би шатли до курська по руцький мір. А ви все не хочете заглядати кацапах в очко.
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21.08.2024 23:13 Відповісти
https://x.com/i/status/1826172814329520389 пантони, пантони, пантони...
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21.08.2024 21:49 Відповісти
Чого це він раптом? Чи не раптом? На мацкву значить зась...
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21.08.2024 21:57 Відповісти
.....сказав Шольц...... - або НЕ шукайте роZуму там де його нема ......
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21.08.2024 22:28 Відповісти
Ще 2 тиждні тому більшість з цих всезнайок взагалі не могли таке уявити, а иепер прогнози роблять.

З вашим встатим Бундесвером таке взагалі було б неможливо.
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21.08.2024 22:41 Відповісти
Знову цей пацифіст відпускає завуальовані фрази ...
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21.08.2024 23:00 Відповісти
Ти теж обмежений в часі та просторі
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21.08.2024 23:35 Відповісти
Лише дружній словесний пронос і занепокоєність не обмежені ані простором, ані часом.
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22.08.2024 00:30 Відповісти
Всё ВЕРНО!!

По "времени" - НЕ МЕНЬШЕ оккупации рф территории Украины!

А по "территории" - НЕ МЕНЬШЕ оккупированной рф территории Украины!

Так что всё как и думает Шольц!
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22.08.2024 01:25 Відповісти
 
 