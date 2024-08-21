Операція України в Курській області РФ обмежена в часі та просторі, - Шольц
На думку канцлера ФРН Олафа Шольца, операція ЗСУ в Курській області Росії обмежена з точки зору простору та часу.
Про це німецький політик заявив на спільній пресконференції з президенткою Молдови Маєю Санду 21 серпня, його слова цитує агентство Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ.
Шольц заявив, що Україна не консультувалася з Берліном щодо своєї операції в Курській області, яку вона несподівано розпочала 6 серпня.
"Україна підготувала свою військову операцію в Курській області дуже таємно і без зворотного зв'язку, що, безумовно, пов'язано з ситуацією, яка склалася. Це дуже обмежена операція з точки зору простору і, ймовірно, також з точки зору часу", - сказав глава німецького уряду.
Окремо Шольц заявив, що Німеччина й надалі залишатиметься найбільшим союзником України в Європі, попри розмови останніми днями про зменшення військової підтримки з боку Берліна.
Раніше Шольц неодноразово заявляв, що Німеччина має намір продовжувати підтримувати Україну у її протистоянні російській агресії.
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Колись на початку війни вони не звертали на США увагу та примушували йти за собою у допомозі Україні
Це не афішується але відчувається . Відчувається в різних висловлюваннях західних політиків . Потім - всі ці підозрілі щоденні " консультації " США з Україною . Ну що тут консультуватись ? Ну пояснили вже ж - так і сяк , зайшли в Курську обл бо немає іншого виходу . Набридло бути в ролі жертви .
Ракетами бити по логістиці параші і по аеродромах ніззя , а кацапам треба ж якось робити боляче , і в таких місцях де вони не чекають . От і урвався терпець . Ну що ще тут треба - розжовувати . ?
Так ніт - давай їм ще консультацій .
Вважаю що Зе впирається , а Салліван тисне щоб ЗСУ не надто там затримувались .
От і Щольц натякає що - Курська операція буде обмежена в часі .
З вашим встатим Бундесвером таке взагалі було б неможливо.
По "времени" - НЕ МЕНЬШЕ оккупации рф территории Украины!
А по "территории" - НЕ МЕНЬШЕ оккупированной рф территории Украины!
Так что всё как и думает Шольц!