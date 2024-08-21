Операция Украины в Курской области будет ограничена во времени и пространстве, - Шольц
По мнению канцлера ФРГ Олафа Шольца, операция ВСУ в Курской области России ограничена с точки зрения пространства и времени.
Об этом немецкий политик заявил на совместной пресс-конференции с президентом Молдовы Майей Санду 21 августа, его слова цитирует агентство Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.
Шольц заявил, что Украина не консультировалась с Берлином относительно своей операции в Курской области, которую она неожиданно начала 6 августа.
"Украина подготовила свою военную операцию в Курской области очень тайно и без обратной связи, что, безусловно, связано со сложившейся ситуацией. Это очень ограниченная операция с точки зрения пространства и, вероятно, также с точки зрения времени", - сказал глава немецкого правительства.
Отдельно Шольц заявил, что Германия и в дальнейшем будет оставаться крупнейшим союзником Украины в Европе, несмотря на разговоры в последние дни об уменьшении военной поддержки со стороны Берлина.
Ранее Шольц неоднократно заявлял, что Германия намерена продолжать поддерживать Украину в ее противостоянии российской агрессии.
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Колись на початку війни вони не звертали на США увагу та примушували йти за собою у допомозі Україні
Це не афішується але відчувається . Відчувається в різних висловлюваннях західних політиків . Потім - всі ці підозрілі щоденні " консультації " США з Україною . Ну що тут консультуватись ? Ну пояснили вже ж - так і сяк , зайшли в Курську обл бо немає іншого виходу . Набридло бути в ролі жертви .
Ракетами бити по логістиці параші і по аеродромах ніззя , а кацапам треба ж якось робити боляче , і в таких місцях де вони не чекають . От і урвався терпець . Ну що ще тут треба - розжовувати . ?
Так ніт - давай їм ще консультацій .
Вважаю що Зе впирається , а Салліван тисне щоб ЗСУ не надто там затримувались .
От і Щольц натякає що - Курська операція буде обмежена в часі .
З вашим встатим Бундесвером таке взагалі було б неможливо.
По "времени" - НЕ МЕНЬШЕ оккупации рф территории Украины!
А по "территории" - НЕ МЕНЬШЕ оккупированной рф территории Украины!
Так что всё как и думает Шольц!