Операция Украины в Курской области будет ограничена во времени и пространстве, - Шольц

По мнению канцлера ФРГ Олафа Шольца, операция ВСУ в Курской области России ограничена с точки зрения пространства и времени.

Об этом немецкий политик заявил на совместной пресс-конференции с президентом Молдовы Майей Санду 21 августа, его слова цитирует агентство Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.

Шольц заявил, что Украина не консультировалась с Берлином относительно своей операции в Курской области, которую она неожиданно начала 6 августа.

"Украина подготовила свою военную операцию в Курской области очень тайно и без обратной связи, что, безусловно, связано со сложившейся ситуацией. Это очень ограниченная операция с точки зрения пространства и, вероятно, также с точки зрения времени", - сказал глава немецкого правительства.

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Отдельно Шольц заявил, что Германия и в дальнейшем будет оставаться крупнейшим союзником Украины в Европе, несмотря на разговоры в последние дни об уменьшении военной поддержки со стороны Берлина.

Ранее Шольц неоднократно заявлял, что Германия намерена продолжать поддерживать Украину в ее противостоянии российской агрессии.

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