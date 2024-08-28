Сікорський про можливе переобрання Трампа: "Ми просто не знаємо, що він робитиме"

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що ніхто не знає, що робитиме Дональд Трамп у разі переобрання на пост президента США.

Про це він заявив в інтерв'ю Rzeczpospolita, передає Цензор.НЕТ.

Коментуючи питання допомоги Україні у разі, якщо Трамп переможе, Сікорський заявив, що "це не чорно-біла картина".

"Трамп наклав санкції на "Північний потік", він дав добро на відправлення перших протитанкових ракет ще до [повномасштабної] війни в Україні, тому в цих питаннях між ним і його суперниками немає чорно-білої картини. Ми просто не знаємо, що він буде робити", - зазначив міністр.

Водночас глава МЗС наголосив, що Польща повинна співпрацювати з адміністрацією президента США незалежно від того, хто переможе на виборах.

"З обома партіями ми ведемо різні розмови. З демократами більше про цінності, а з республіканцями – про жорсткі справи", - додав Сікорський.

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