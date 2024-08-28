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Сікорський про можливе переобрання Трампа: "Ми просто не знаємо, що він робитиме"

трамп

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що ніхто не знає, що робитиме Дональд Трамп у разі переобрання на пост президента США.

Про це він заявив в інтерв'ю Rzeczpospolita, передає Цензор.НЕТ.

Коментуючи питання допомоги Україні у разі, якщо Трамп переможе, Сікорський заявив, що "це не чорно-біла картина".

"Трамп наклав санкції на "Північний потік", він дав добро на відправлення перших протитанкових ракет ще до [повномасштабної] війни в Україні, тому в цих питаннях між ним і його суперниками немає чорно-білої картини. Ми просто не знаємо, що він буде робити", - зазначив міністр.

Водночас глава МЗС наголосив, що Польща повинна співпрацювати з адміністрацією президента США незалежно від того, хто переможе на виборах.

"З обома партіями ми ведемо різні розмови. З демократами більше про цінності, а з республіканцями – про жорсткі справи", - додав Сікорський.

Читайте: Британія підтримує Україну в питанні ударів по РФ ракетами Storm Shadow, але побоюється погіршення відносин зі США, - The Telegraph

Автор: 

Сікорський Радослав (243) США (22634) Трамп Дональд (5542)


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Топ коментарі
+8
Ничого дивного шо він так каже. Шо у наступну мить відчебучить старий маразматичний та самозакоханний пердун - нарціс, даже Фрейд не передбачив би.
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28.08.2024 15:10
+4
Як це не знаєте? - він же ж був президентом
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28.08.2024 14:59
+2
Якщо українці ще живуть і воюють при зрадниках зелупє та дєрьмаке, то і трампло вже не таке страшне , як його малюють.
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28.08.2024 15:07
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Як це не знаєте? - він же ж був президентом
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28.08.2024 14:59 Відповісти
Що може робити на посту президента олігарх-міліардер?
Лише захищати та збільшувати свої статки.
ліліпутін тому приклад
Уміляють бідняки-про-комуністи що голосують за Трампа чи ліліпутіна очікуючи справедливості, рівенства, братства від капіталістичних нуворишів...
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28.08.2024 15:07 Відповісти
Ну шо ви таке пишете? "Он сам заработал, вот і нам паможет заработать!" (С)
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28.08.2024 15:34 Відповісти
Абсолютно верно. И, кстати, выполнил 85% своих предвыборных обещаний, которые все называли "популизм чистейшей воды".
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28.08.2024 15:18 Відповісти
Можете навести список? (я без іронії, просто цікаво).
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28.08.2024 15:35 Відповісти
Читал на Fox News еще в 2020 г., когда у Трампа с Байденом была превыборная компания. Ссылку, естественно, не сохранил. Зачем? Я не сторонник Трампа. Я - за Украину. Просто считаю, что при Трампе есть шанс прекратить войну, а при Харрис - нет. Подчеркиваю: я не утверждаю, что Трамп прекратит войну, я говорю о том, что есть шанс (т.к. обещал). А что обещает Харрис?
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28.08.2024 16:00 Відповісти
Взагалі то Трамп обіцяв скоротити допомогу Україні. І поставив кандидатом в віцепрезиденти того дебіла-україноненависника (забув фамілію), який на кожному кроці розказує шо допомоги більше не буде.
Харіс обіцяє не скорочувати допомогу. Між "допомога на тому самому рівні" і "повна відсутність допомоги" я би обирав перше.
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28.08.2024 16:09 Відповісти
1. Про сокращения помощи Украине Трамп ляпнул пару раз, когда у республиканцев и демократов была бюджетная заруба в прошлом году. И это было направлено не против Украины, а против демократов. Системно и последоватьльно, про сокращение помощи Украины он не говорит. Тогда как "прекращу войну" - заявление громоглсное и на весь мир. Такое заявление "замять для ясности" не получится.
2. Вэнс - это флюгер и жополиз Трампа. Воспринимать серьезно его слова, это как серьезно относится к заявлениям алкаша Медведева. Он никто и звать его никак. Дело в том, что к Трампу очень сложное отношение в самой республиканской партии. Республиканцы четко понимают кто такой Трамп. Но у него самый высокий рейтинг и они, скрипя зубами, выдвинули его кандидатом. Но идти к такому вице-президентом - это измазаться в говне на всю жизнь. Вот и нашли на все согласного Вэнса.
3. Я не сомневаюсь, что при Харрис помощь Украине сохранится на прежнем уровне (+/- 10%). Будет как сейчас на фронте. Устраивает? Мы выигрываем?
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28.08.2024 16:29 Відповісти
Дуже якось упереджено виходить.
Трамп обіцяє перекрити ЗСУ кисень - "ляпнул пару раз". Харріс обіцяє продовжувати підтримку - "Устраивает? Мы выигрываем? ".
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28.08.2024 16:51 Відповісти
Браво! Вмив, посадив на сраку трампіста!
Так би всі...
Але ж ... розумієш... вони тут зараз зайдуть, і будуть знову свою чухню молоти... Причому, навіть деякі не дають собі звіту, яку ***** свистять... А деякі - навмисне брешуть...
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28.08.2024 18:38 Відповісти
Я думаю справа не в тому, шо хтось тут є трампістом. Просто люди стомилися від всієї цієї хрєнотєні і щіро чекають на чудо. Ось Трамп прийде і бабац. ***** наляканий, війна закінчилась. Через пару місяців перемога. А чудес не буває. Дуже хочеться, але не буває.
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28.08.2024 18:47 Відповісти
Что значит "упереджено"? Я изложил голые факты. Факты "упереджени"? Ну, извини
Я исхожу из того, что если Трамп, то он обязательно попробует выполнить свое предвыборное обещание и предложит путину прекратить войну. Естественно будет послан (дипломатично, конечно). И тогда Трамп возможно реализует то о чем он говорил: "завалю Украину оружием". Контрольное слово "возможно". Тут гарантий нет - это Трамп. Но он так сделать может, а демократы не могут. Они даже не обещают увеличить поддержку.
Выбирая между медленным и кровавым проигрышем в войне и возможностью прекратить войну, я выбираю возможность.
Если у вас, конечно, нет рецепта как при нынешних поставках вооружений от Запада, перестать отступать и начать выигрывать войну.
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28.08.2024 18:57 Відповісти
Виходячи з означення слова "факт", ніяких фактів ви не викладали.

Факт (від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 лат. factum - зроблене) - подія, що відбулася в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D0%B9%D1%81%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C дійсності , певним чином зафіксована й істинність якої може бути перевірена чи не викликає сумніву в межах https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 дискурсу . Факт існує незалежно від людини, проте саме визнання його як дійсного та вираження істотно залежать від суб'єктивних нашарувань.
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28.08.2024 20:02 Відповісти
Якщо українці ще живуть і воюють при зрадниках зелупє та дєрьмаке, то і трампло вже не таке страшне , як його малюють.
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28.08.2024 15:07 Відповісти
Гадати не варто - він сам не знає що буде робити. Що гонитва за рейтингом буде вимагати, те і зробить, скаже. В нього КМС з "перевзування у стрибку"
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28.08.2024 15:08 Відповісти
Ничого дивного шо він так каже. Шо у наступну мить відчебучить старий маразматичний та самозакоханний пердун - нарціс, даже Фрейд не передбачив би.
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28.08.2024 15:10 Відповісти
Дідусь Фрейд був би у захваті від такого пОціента.
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28.08.2024 17:32 Відповісти
Купіт, продаст, опять купіт і опять продаст. Но подороже. Х....., Орбану, Ракетмену будуть скидки.
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28.08.2024 15:13 Відповісти
Мы действительно не знаем что будет делать Трамп. Зато мы точно знаем что будут делать демократы (если победит Харрис). Помощь Украине будет на таком же уровне как и сейчас (+/- 10%). Т.е. на фронте будет то, что происходит сейчас.
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28.08.2024 15:23 Відповісти
Ха! Воно саме цього не знає!
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28.08.2024 15:41 Відповісти
А у нас що, було інакше?
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28.08.2024 17:18 Відповісти
Сікорський про можливе переобрання Трампа: "Ми просто не знаємо, що він робитиме"

Грунтовна аналітика!
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28.08.2024 15:41 Відповісти
На жаль, на відміну від інших країн, дії Трампа по відношенню до України є абсолютно передбачуваними
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28.08.2024 15:50 Відповісти
When people have chosen someone to be their savior (usually based on his background and the way he looks and talks), it does not matter what he actually does. Most people simply need to believe in someone who is always right, and they will continue to believe no matter what.
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28.08.2024 16:43 Відповісти
Він буде сидіти на нарадах за столом з тупим виразом обличчя, склавши руки на грудях, що на мові жестів означає: я ***** не розумію, що ви кажете, але я вже захищаюсь, бо мені страшно заздалегідь.
Памятаю відео та фото його президентства, по яким чітко видно, що ця хвора істота взагалі не вміє приховувати свої ємоціі та не знає, як реагувати на ті чи інші події. Трампон - це самий доступний екземпляр для діагнозів всіх психіатрів світу.
І ось це може стати президентом Гамерики.
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28.08.2024 17:29 Відповісти
Судячи з останньої динаміки рейтингів, шанси Трумпа стають дедалі меншими. Тому єдиним варіантом для нього є висунення кандидатом у президенти Нікі Гейлі замість себе коханого. Тоді у "перегонах цьоток" шанси приблизно рівні. Гадаю, єдине, на що Руде Опудало може сподіватися, це гарантії з боку Нікі Гейлі - в разі її перемоги дати йому спокійно віка доживати.
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30.08.2024 00:03 Відповісти
https://www.ponomaroleg.com/tramp-vs-harris-dlya-ukrainy/ Олег Пономарь:
Предположим, побеждает Трамп на выборах (его титаник продолжает тонуть, ничего не изменилось, пост о гипотетических вещах, о которых тут часто спрашивают и постят).
"Взгляните на то, что происходит с Украиной. Они вторгаются в Россию. Это приведет к третьей мировой войне" - заявил вчера Трамп. По его словам, из-за этого мировая война стала ближе, чем когда-либо. Он против "вторжения" Украины в Россию, он начнет звонить в Украину и требовать выйти из России сразу после 5 Ноября, хотя и вступит в должность аж 21 Января. Также он, естественно, позвонит в Киев и жестко попросит прекратить все удары по территории России, даже украинскими дронами, не говоря уже про американское оружие.
Сможет ли Украина отказать ему, не послушать его "просьбы"? - Думаю, что нет. Ибо все равно он въедет в Белый дом через 2,5 месяца после выборов и тогда будет еще хуже. Само собою, он прекратит выделение всех пакетов военной помощи Украине, а, если такие примет Конгресс, то будет накладывать вето.
А дальше Украина вынуждена будет идти на переговоры с Россией, так как оружие будет заканчиваться и Трамп будет продолжать давить. В итоге подпишут что-то, что де-факто будет означать, что парадом в Украине будет командовать Россия.
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28.08.2024 19:00 Відповісти
Продолжение. В случае же победы Харрис Путин будет уверен, что политика Байдена (как минимум) будет сохранена, оружие будет идти нон-стоп, страны НАТО будут продолжать помогать Украине и тд.
И тогда у Путина возникнет дилемма, как выразился Байден, - стоит ли продолжать это всё еще 4 года? Сможет ли Россия? Или за новые 4 года России будет нанесен урон, который пошатнет ее (и власть Путина) на десятилетия вперед и драматически?
А теперь смотрите. Я писал подобный пост месяца три назад и каждый второй комментарий был - Россия и Путин могут продолжать десятилетиями, у них хватит и мяса, и железа, и денег.
ОК. Продолжаете ли вы так же считать сегодня? Ведь за это время началась Курская операция.. Украина получила F-16 и их будет больше и больше.. ВПК Украины работает...
Только сегодня, например, было снова поражено https://www.ponomaroleg.com/rostovskaya-oblast-prevrashhaetsya-v-oblast-zadymleniya/ две большие нефтебазы и ГРЭС и такое стало каждодневной рутиной, и всё интересное еще впереди...
Так сможет ли Россия еще 4 года? Захочет ли? Либо вынуждена пойти на переговоры? А если вынуждена будет пойти на переговоры, то какой смысл тянуть? Что она выиграет?
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28.08.2024 19:02 Відповісти
 
 