Подозреваемый в вероятном покушении на Трампа активно поддерживал Украину и критиковал политика, - CNN
Федеральное бюро расследований идентифицировало подозреваемого по делу о вероятном покушении на жизнь кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа. Им оказался 58-летний Райан Уэсли Рут, который является сторонником Украины и ранее активно критиковал республиканца.
Об этом пишет CNN, ссылаясь на собственные источники, передает Цензор.НЕТ.
"Райан Уэсли Рут, которого власти подозревают в том, что он планировал напасть на бывшего президента Дональда Трампа во время игры в гольф, выражал решительную поддержку Украине в десятках постов в день на платформе Х в 2022 году и заявил, что готов умереть в борьбе, и что "нам нужно сжечь Кремль дотла"", - пишет издание.
Проверка личных данных Рута, предоставленных правоохранителями, показала, что он проживает на Гавайях и имеет восемь конфликтов с законом.
Он сам называл себя "неофициальным посредником" украинской власти и активно призывал военных из Афганистана участвовать в боевых действиях за Украину.
Сейчас этот инцидент расследует ФБР. Как пишет CNN, специалисты пытаются выйти на глобальный уровень, чтобы выяснить биографию Рута.
Что предшествовало?
Напомним, неподалеку от кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа произошла стрельба. Экс-президент находится в безопасности. Позже вероятного подозреваемого задержали.
Покушение на Трампа 13 июля в Пенсильвании
Напомним, что 13 июля во время предвыборного митинга в Пенсильвании на Трампа было совершено покушение. Сам Трамп впоследствии рассказал о своем состоянии после покушения.
Два человека погибли, в том числе тот, кто стрелял в экс-президента США.
Подозреваемый в покушении на бывшего президента США Дональда Трампа идентифицирован - это 20-летний Томас Мэтью Крукс из Бетел-Парка, штат Пенсильвания.
Пожалуйста, подождите...
касапські - вже пистять.
штатівські - пистять "Байден і Харріс намагаються вбити нашого".
Короче: одностайності нема. Ще методички не прислали
А чому Україна сама не змогла протистояти х7йлу при зельонському? Бо з 2019 по 2021 роки янелох оманський лише тим і займався, що роззброював Україну. Так само, як януковоч до 2014 року.
А про «похвальбу» зельонського не звізді. Після всіх зрад вилизувати дупу зе-бубачки можуть виключно особисто залежні від нього генерали.
Але про збільшення масштабів допомоги Україні я від Трампа жодного разу не чув. Натомість чув про створення санітарної зони по лінії розмежування та про відмову Україні у вступі до НАТО та ЄС. Мешканці Херсонської, Запорізької, Донецької, Харківської, Сумської, Полтавської, Чернігівської ... областей просто в захваті від цих планів Трампа, а х7йло певно почав виривати залишки волосся на плішивому жбані від таких "загроз"...
Хоча ні. «План Трампа» мабуть таки розроблений в кремлі.
Так, Україні потрібні ракети. То може назвете місце та дату виступу Трампа, де він пообіцяв збільшити допомогу Україні порівняно з Байденом?
Зараз ніяких санітарних зон немає! Їх будуть малювати по контрольованим Україною землям.
А не приймають Україну ані до ЄС, ані до НАТО не тому, що там щось сказав Столтенберг, а тому, що ніхто не хоче отримати в партнери Орбана в квадраті в особі зеленського.
Тобто самого замаху не було, а підозрюють, що нібито планував замах, чи як? Чи здійснив замах но не на того. Чи здійснив не замах, а підозрюється у замаху?
Дядько у приціл просто спостерігав як Трамп у гольф грає, брав безкоштовні уроки.
Выстрелов не было свидетельств того что стрелок взял на изготовку и направил ствол в сторону Трампа-тоже нет. Все похоже на тупую постановку где маргиналу предложили хорошие деньги за инсценировку якобы покушения
Відповісти Керування спамом Мені подобається
Второе покушение, это и есть реакция ,,третьих,, сил, не допустить Трампа в овальный кабинет.
Некоторые задают вопрос, кто сообщил стрелку место и время нахождения Трамп в гольф-клубе?
https://disq.us/url?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DE8WwMRUEtnM%3AdhXj46r_ygjm4yosy32vlRHQtg8&cuid=7341479 https://www.youtube.com/watch?v=E8WwMRUEtnM
От тільки скажіть, чому навіть на цьому українському ресурсі, вас, тролів Трампа, як лайна в міських відстійниках? І жодного троля Гарріс! Нащо ви всі агітуєте за Трампа українців, якщо вони за нього не голосуватимуть, навіть якби і схотіли?
Це кремлівські ботоферми так розвели Донні на бабло, надаючи йому непотрібні послуги?
-Хто всрався ?
- Невістка.
- Так її-ж тут немає.
- Так пальто її висить.
Так і ту,- коли вони самі всралися то винна ,- Україна.
- Де Будапештський меморандум поякому Україна знищила 1,4 тис. ядерних боєголовок націлених на США, 700 на ЕС?
- Підтерлись і забули.
На ущи не налазит их логика
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Радий дізнатися, що Дональд Трамп у безпеці та не постраждав. Найкращі побажання йому та його родині. Добре, що підозрюваного в спробі замаху швидко затримали.
Наш принцип: верховенство права понад усе,
і політичному насильству немає місця ніде у світі. Щиро сподіваємося, що всі… - Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 16, 2024