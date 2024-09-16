Подозреваемый в вероятном покушении на Трампа активно поддерживал Украину и критиковал политика, - CNN

Федеральное бюро расследований идентифицировало подозреваемого по делу о вероятном покушении на жизнь кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа. Им оказался 58-летний Райан Уэсли Рут, который является сторонником Украины и ранее активно критиковал республиканца.

Об этом пишет CNN, ссылаясь на собственные источники, передает Цензор.НЕТ.

"Райан Уэсли Рут, которого власти подозревают в том, что он планировал напасть на бывшего президента Дональда Трампа во время игры в гольф, выражал решительную поддержку Украине в десятках постов в день на платформе Х в 2022 году и заявил, что готов умереть в борьбе, и что "нам нужно сжечь Кремль дотла"", - пишет издание.

Проверка личных данных Рута, предоставленных правоохранителями, показала, что он проживает на Гавайях и имеет восемь конфликтов с законом.

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Он сам называл себя "неофициальным посредником" украинской власти и активно призывал военных из Афганистана участвовать в боевых действиях за Украину.

Сейчас этот инцидент расследует ФБР. Как пишет CNN, специалисты пытаются выйти на глобальный уровень, чтобы выяснить биографию Рута.

Что предшествовало?

Напомним, неподалеку от кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа произошла стрельба. Экс-президент находится в безопасности. Позже вероятного подозреваемого задержали.

Покушение на Трампа 13 июля в Пенсильвании

Напомним, что 13 июля во время предвыборного митинга в Пенсильвании на Трампа было совершено покушение. Сам Трамп впоследствии рассказал о своем состоянии после покушения.

Два человека погибли, в том числе тот, кто стрелял в экс-президента США.

Подозреваемый в покушении на бывшего президента США Дональда Трампа идентифицирован - это 20-летний Томас Мэтью Крукс из Бетел-Парка, штат Пенсильвания.