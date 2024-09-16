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стрельба (3213) США (24852) Трамп (4009)

Подозреваемый в вероятном покушении на Трампа активно поддерживал Украину и критиковал политика, - CNN

Федеральное бюро расследований идентифицировало подозреваемого по делу о вероятном покушении на жизнь кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа. Им оказался 58-летний Райан Уэсли Рут, который является сторонником Украины и ранее активно критиковал республиканца.

Об этом пишет CNN, ссылаясь на собственные источники, передает Цензор.НЕТ.

"Райан Уэсли Рут, которого власти подозревают в том, что он планировал напасть на бывшего президента Дональда Трампа во время игры в гольф, выражал решительную поддержку Украине в десятках постов в день на платформе Х в 2022 году и заявил, что готов умереть в борьбе, и что "нам нужно сжечь Кремль дотла"", - пишет издание.

Райан Веслі Рут

Проверка личных данных Рута, предоставленных правоохранителями, показала, что он проживает на Гавайях и имеет восемь конфликтов с законом.

Также читайте: Возле Трампа во Флориде произошла стрельба. В штабе политика заявили, что он находится в безопасности, предполагаемого подозреваемого задержали (дополнено)

Он сам называл себя "неофициальным посредником" украинской власти и активно призывал военных из Афганистана участвовать в боевых действиях за Украину.

Сейчас этот инцидент расследует ФБР. Как пишет CNN, специалисты пытаются выйти на глобальный уровень, чтобы выяснить биографию Рута.

Райан Веслі Рут

Что предшествовало?

Напомним, неподалеку от кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа произошла стрельба. Экс-президент находится в безопасности. Позже вероятного подозреваемого задержали.

Покушение на Трампа 13 июля в Пенсильвании

Напомним, что 13 июля во время предвыборного митинга в Пенсильвании на Трампа было совершено покушение. Сам Трамп впоследствии рассказал о своем состоянии после покушения.

Два человека погибли, в том числе тот, кто стрелял в экс-президента США.

Подозреваемый в покушении на бывшего президента США Дональда Трампа идентифицирован - это 20-летний Томас Мэтью Крукс из Бетел-Парка, штат Пенсильвания.
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Топ комментарии
+34
Рижий х*й і компашка прокремлівських покидків вже хочуть знову демонізувати Україну в лицях тупих прихильників мага...Ви навіть і не уявляєте наскільки у них вже були промиті мізки. Вони реально Україну більшим ворогом представляли для Америки ніж путіна і всю парашу разом взятих і більшисть продивлялася рашша тудей
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16.09.2024 08:43
+27
Могло постраждати і друге вухо.
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16.09.2024 08:30
+26
Ищите ху#ловский след. Таких всегда используют втёмную.

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16.09.2024 08:47
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Страница 2 из 2
Уже ищут. Он бывал в Киеве когда занимался добровольцами.

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16.09.2024 11:00 Ответить
Питання, як завжди, кому це вигідно ? А це ми побачимо після "весілля".
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16.09.2024 10:57 Ответить
А хіба це зараз не очевидно?
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16.09.2024 23:18 Ответить
ПАРАША КИНУЛА ВСІ СИЛИ НА РЕКЛАМНУ АКЦІЮ РУДОГО КЛОУНА, ДРУГИЙ "ЗАМАХ", СОЦМЕРЕЖІ РОЗРИВАЮТЬСЯ В ЗАХВАТІ ВІД ТРАМПА. ЗРОЗУМІЛО ЛИШЕ ОДНЕ ЯКБИ ЗАХОТІЛИ Б СКОЇТИ НА НЬОГО ВБИВСТВО, ТО БУВ БИ ВЖЕ МЕРТВИЙ. МОСФІЛЬМ-2.
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16.09.2024 12:01 Ответить
Щас Трамписты начнут говорить, что за этим стоит Украина, если уже не говорят!
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16.09.2024 12:18 Ответить
місцеві, цензорівські - такого не кажуть. Бояться, що тут їх заклюють за таке.
касапські - вже пистять.
штатівські - пистять "Байден і Харріс намагаються вбити нашого".
Короче: одностайності нема. Ще методички не прислали
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16.09.2024 13:50 Ответить
Та пи * дять вони як дихають ..український Легіон спростував ,шо це чудо служив у них ...фсб допомагає всіма силами трампу ...бо розуміють шо при Харріс декому прийдеться піти у відставку ...і оманський договорняк 🤡не виконає !
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16.09.2024 13:28 Ответить
***** буде те саме,що і при Байдені.Саме при Байдені він почав криваву війну.
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16.09.2024 16:38 Ответить
от же я телепень, чомусь вважав, що при ***.утому зебілу взесвіту?
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16.09.2024 17:49 Ответить
Зе має вплив на світ?
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16.09.2024 21:33 Ответить
до чого тут світ? Зепадло зробило все для того, щоб ***** знало, що це найкращий шанс.
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16.09.2024 21:51 Ответить
Україна сама не змогла протистояти *****.Сили занадто нерівні.Зеленського виборці захотіли,я не серед них.Серед тих виборців всі топові підрозділи військ.Його і до сьогодні хвалять командири.
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17.09.2024 05:01 Ответить
А за Порошенка яка була допомога Заходу? А ніякої! Але активність рашистів поступово вщухала. Чому? Бо кремль відчував все більш потужну відповідь ЗСУ.
А чому Україна сама не змогла протистояти х7йлу при зельонському? Бо з 2019 по 2021 роки янелох оманський лише тим і займався, що роззброював Україну. Так само, як януковоч до 2014 року.
А про «похвальбу» зельонського не звізді. Після всіх зрад вилизувати дупу зе-бубачки можуть виключно особисто залежні від нього генерали.
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30.09.2024 23:56 Ответить
Якщо ви цього досі не знаєте, то я вам повідомлю «новину» віком в 10 років: криваву війну х7йло почало в 2014 році при обамі. А потім прийшов ваш трамп - і нічого не змінив, війна не припинилася, ані Криму, ані Донбасу х7йло не повернуло. А при Байдені лише збільшилися масштаби війни.
Але про збільшення масштабів допомоги Україні я від Трампа жодного разу не чув. Натомість чув про створення санітарної зони по лінії розмежування та про відмову Україні у вступі до НАТО та ЄС. Мешканці Херсонської, Запорізької, Донецької, Харківської, Сумської, Полтавської, Чернігівської ... областей просто в захваті від цих планів Трампа, а х7йло певно почав виривати залишки волосся на плішивому жбані від таких "загроз"...
Хоча ні. «План Трампа» мабуть таки розроблений в кремлі.
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16.09.2024 23:39 Ответить
Активної фази при Трампі не було.А при Обамі віцепрезидентом був Байден.Україні потрібні ракети.Бо така допомога лише призводить,до стертих під нуль міст.Україна по факту нікуди не вступає.Через 10 років можливо тільки щось буде.Про це Столтенберг сказав.Але якщо буде війна,то що від України залишиться? Санітарні зони вже є,відбити захоплену територію неможливо.Зараз коли прилітають каби,мешканці тих територій в захваті? Що буде через два роки з цими територіями?
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17.09.2024 04:59 Ответить
У 2020-2021 рр. при БАЙДЕНІ активної фази теж не було. То чому однакова відсутність активної фази - це «величезне досягнення» Трампа і «провал» Байдена?! Це що за така подвійна бухгалтерія в дусі кремлівської пропаганди?
Так, Україні потрібні ракети. То може назвете місце та дату виступу Трампа, де він пообіцяв збільшити допомогу Україні порівняно з Байденом?
Зараз ніяких санітарних зон немає! Їх будуть малювати по контрольованим Україною землям.
А не приймають Україну ані до ЄС, ані до НАТО не тому, що там щось сказав Столтенберг, а тому, що ніхто не хоче отримати в партнери Орбана в квадраті в особі зеленського.
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30.09.2024 23:45 Ответить
Можливо, що просто навіжений, але більше схоже на гнилу провокацію. Спецслужби особливо ********** брати в розробку психічно нестабільних та надто екзальтованих особ, часто використовують тих "всліпу", в т.ч. як "корисних ідіотів".
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16.09.2024 13:50 Ответить
В 2022 году до 100 ежедневных смертей и сотни ежедневных травм были связаны с применением огнестрельного оружия в Соединенных Штатах. Сейчас ситуация полюбас ухудшилась, может Денис Козырев просто оказался не в то время и не в том месте.
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16.09.2024 13:57 Ответить
підозрюваного у справі про ймовірний замах Джерело:

Тобто самого замаху не було, а підозрюють, що нібито планував замах, чи як? Чи здійснив замах но не на того. Чи здійснив не замах, а підозрюється у замаху?
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16.09.2024 14:41 Ответить
тому що до вироку суду він тільки підозрюваний
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16.09.2024 18:54 Ответить
У чому? У ймовірному замаху? А що, був замах хіба?
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16.09.2024 21:01 Ответить
Звісно не було.
Дядько у приціл просто спостерігав як Трамп у гольф грає, брав безкоштовні уроки.
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16.09.2024 22:20 Ответить


Выстрелов не было свидетельств того что стрелок взял на изготовку и направил ствол в сторону Трампа-тоже нет. Все похоже на тупую постановку где маргиналу предложили хорошие деньги за инсценировку якобы покушения

Відповісти Керування спамом Мені подобається
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16.09.2024 22:21 Ответить
Выстрелов не было свидетельств того что стрелок взял на изготовку и направил ствол в сторону Трампа-тоже нет. Все похоже на тупую постановку где маргиналу предложили хорошие деньги за инсценировку якобы покушения
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16.09.2024 21:06 Ответить
Х.з, що це взагалі таке. Може Трампа не змогли засудити, а тепер тупо лякають? Недарма ж Байден відразу вискочив з заявою.
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16.09.2024 22:02 Ответить
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16.09.2024 15:00 Ответить
спочатку щось почитай, щоб мати змогу ярлик вішати: https://lb.ua/world/2024/09/16/635031_drugiy_zamah_trampa.html Другий "замах" на Трампа, американський "Дон Кіхот" та "український слід"
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16.09.2024 18:33 Ответить
То що підозрюваний не довбойоб?
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16.09.2024 21:29 Ответить
Якщо людина таким займається,це ознака ***********.І не важливо,чи він за Україну,чи проти.
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16.09.2024 21:31 Ответить
статтю прочитали? Скільки б людей віддали б своє життя, щоб грохнути Гітлера чи чЛеніна чи Сраліна, якщо б знали чим вони загрожують людству?
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16.09.2024 21:55 Ответить
Порівнювати Трампа зі сталіном,це також дурня.Загрожують людству якраз такі неадеквати,як цей дядько.
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17.09.2024 05:04 Ответить
Лівий берег до речі,має коріння до москалів.
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17.09.2024 05:10 Ответить
+********************* і ойго КРОТІВНЮ в Україні , які , ще гірші за *****
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17.09.2024 07:39 Ответить
респект мужику!
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16.09.2024 17:51 Ответить
Парадокс, после дебатов, левые СМИ отдали победу Харис, но....опросы колеблющихся штатов дали противоположные результаты ,- Трамп опережает.
Второе покушение, это и есть реакция ,,третьих,, сил, не допустить Трампа в овальный кабинет.
Некоторые задают вопрос, кто сообщил стрелку место и время нахождения Трамп в гольф-клубе?
https://disq.us/url?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DE8WwMRUEtnM%3AdhXj46r_ygjm4yosy32vlRHQtg8&cuid=7341479 https://www.youtube.com/watch?v=E8WwMRUEtnM
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16.09.2024 17:53 Ответить
Похрен на дебаты и выборы тоже, самое интересное будет после выборов, потому что ни одна сторона не признает поражение.
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16.09.2024 18:43 Ответить
Угу. Вже «вірю, як собі самому».
От тільки скажіть, чому навіть на цьому українському ресурсі, вас, тролів Трампа, як лайна в міських відстійниках? І жодного троля Гарріс! Нащо ви всі агітуєте за Трампа українців, якщо вони за нього не голосуватимуть, навіть якби і схотіли?
Це кремлівські ботоферми так розвели Донні на бабло, надаючи йому непотрібні послуги?
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16.09.2024 23:54 Ответить
Переможе Трамп, але, як завжди, у нього вкрадуть перемогу!
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16.09.2024 19:45 Ответить
А Ли-Харви Освальд, який начебто вбив Кенеді,начебто теж був за СРСР.
-Хто всрався ?
- Невістка.
- Так її-ж тут немає.
- Так пальто її висить.
Так і ту,- коли вони самі всралися то винна ,- Україна.
- Де Будапештський меморандум поякому Україна знищила 1,4 тис. ядерних боєголовок націлених на США, 700 на ЕС?
- Підтерлись і забули.
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16.09.2024 19:56 Ответить
Чувак обвесил забор сумками, чтобы заметили, а оказуется это покушение. И Украину приклеили
На ущи не налазит их логика
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16.09.2024 20:02 Ответить
Бог любить трійцю тільки наступного разу краще цільтесь
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16.09.2024 20:04 Ответить
хто всрась?невiстка.так вона гусей пасе.так вiтер дуе з вiдти.
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16.09.2024 20:22 Ответить
Не годиться. Немає візитки Яроша і збірника цитат Степана Бандери
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16.09.2024 20:40 Ответить
из охотничего неавтоматического Калаша попасть в движущегосячеловека на расстоянии 200-300 метров из-за забора-это практически нереально. Даже из хорошей снайперки-нужны тренировки и удобное лежачее положение стрелка или удобная подставка если стрелок стоит или сидит. Этот человек или идиот или получил деньги от Трампа чтобы ИМИТИРОВАТЬ покушение и таким образом повысить рейтинг Трампа. За хорошие деньги-можно и в тюрьме посидеть. Срок будет маленький если вобще суд сможет доказать что стрелок действительно хотел убить Трампа-ведь выстрелов не было
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16.09.2024 21:03 Ответить
Хорошо что в 1943 году Рузвельт а не бизнесмен Трамп был Президентом США и Не Д Венс его зам. Иначе Трамп-бы тоже предложил Гитлеру(устами Д Венса) Оствить ему Гитлеру в качестве трофея завоеванную Европейскую часть СССР в обмен на поставки Алюминия,Нефти и всего что нужно США а так-же открыть рынокГитлеровской Германии для товаров из США. Это было-бы по бизнесменовски-по Трамповски! А то что там на завоеваной части оккупант будет творить геноцид и будет использовать ресурсы ля подготовки к новой вйне и захвату всей территории-так Трамп к тому времени уже не будет Президентом))) Плохо когда во главе страны стоит мультимиллионер или кагебешник. У них очень четкая заточка на прибыль и власть.

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16.09.2024 21:07 Ответить
Вважаєте? А може, це було не "хорошо"?
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17.09.2024 07:17 Ответить
Если Трамп проиграет- это будет первое за 19 лет поражение Единой России на выборах.
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16.09.2024 23:43 Ответить
"Политическому насилию нет места нигде в мире", - резюмировал президент.

Радий дізнатися, що Дональд Трамп у безпеці та не постраждав. Найкращі побажання йому та його родині. Добре, що підозрюваного в спробі замаху швидко затримали.

Наш принцип: верховенство права понад усе,

і політичному насильству немає місця ніде у світі. Щиро сподіваємося, що всі… - Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 16, 2024
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17.09.2024 01:46 Ответить
А ще він залюбки їсть гамбургери і п'є пиво.
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17.09.2024 08:35 Ответить
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