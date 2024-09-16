Підозрюваний в імовірному замаху на Трампа активно підтримував Україну та критикував політика, - CNN

Федеральне бюро розслідувань ідентифікувало підозрюваного у справі про ймовірний замах на життя кандидата в президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа. Ним виявився 58-річний Райан Веслі Рут, який є прихильником України та раніше активно критикував республіканця.

Про це пише CNN, посилаючись на власні джерела, передає Цензор.НЕТ.

"Райан Веслі Рут, якого влада підозрює в тому, що він планував напасти на колишнього президента Дональда Трампа під час гри в гольф, висловлював рішучу підтримку Україні в десятках постів на день на платформі Х у 2022 році й заявив, що готовий померти в боротьбі, і що "нам потрібно спалити Кремль дотла"", - пише видання.

Перевірка особистих даних Рута, наданих правоохоронцями, показала, що він проживає на Гаваях і має вісім конфліктів із законом.

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Він сам називав себе "неофіційним посередником" української влади та активно закликав військових з Афганістану брати участь у бойових діях за Україну.

Нині цей інцидент розслідує ФБР. Як пише CNN, фахівці намагаються вийти на глобальний рівень, аби з’ясувати біографію Рута.

Що передувало?

Нагадаємо, неподалік від кандидата у президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа сталася стрілянина. Експрезидент перебуває у безпеці. Пізніше ймовірного підозрюваного затримали.

Замах на Трампа 13 липня у Пенсільванії

Нагадаємо, що 13 липня під час передвиборчого мітингу у Пенсільванії на Трампа було вчинено замах. Сам Трамп згодом розповів про свій стан після замаху.

Двоє людей загинули, зокрема той, хто стріляв у експрезидента США.

Підозрюваного у замаху на колишнього президента США Дональда Трампа ідентифіковано - це 20-річний Томас Метью Крукс з Бетел-Парку, штат Пенсільванія.