Підозрюваний в імовірному замаху на Трампа активно підтримував Україну та критикував політика, - CNN
Федеральне бюро розслідувань ідентифікувало підозрюваного у справі про ймовірний замах на життя кандидата в президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа. Ним виявився 58-річний Райан Веслі Рут, який є прихильником України та раніше активно критикував республіканця.
Про це пише CNN, посилаючись на власні джерела, передає Цензор.НЕТ.
"Райан Веслі Рут, якого влада підозрює в тому, що він планував напасти на колишнього президента Дональда Трампа під час гри в гольф, висловлював рішучу підтримку Україні в десятках постів на день на платформі Х у 2022 році й заявив, що готовий померти в боротьбі, і що "нам потрібно спалити Кремль дотла"", - пише видання.
Перевірка особистих даних Рута, наданих правоохоронцями, показала, що він проживає на Гаваях і має вісім конфліктів із законом.
Він сам називав себе "неофіційним посередником" української влади та активно закликав військових з Афганістану брати участь у бойових діях за Україну.
Нині цей інцидент розслідує ФБР. Як пише CNN, фахівці намагаються вийти на глобальний рівень, аби з’ясувати біографію Рута.
Що передувало?
Нагадаємо, неподалік від кандидата у президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа сталася стрілянина. Експрезидент перебуває у безпеці. Пізніше ймовірного підозрюваного затримали.
Замах на Трампа 13 липня у Пенсільванії
Нагадаємо, що 13 липня під час передвиборчого мітингу у Пенсільванії на Трампа було вчинено замах. Сам Трамп згодом розповів про свій стан після замаху.
Двоє людей загинули, зокрема той, хто стріляв у експрезидента США.
Підозрюваного у замаху на колишнього президента США Дональда Трампа ідентифіковано - це 20-річний Томас Метью Крукс з Бетел-Парку, штат Пенсільванія.
Будь ласка, зачекайте...
касапські - вже пистять.
штатівські - пистять "Байден і Харріс намагаються вбити нашого".
Короче: одностайності нема. Ще методички не прислали
А чому Україна сама не змогла протистояти х7йлу при зельонському? Бо з 2019 по 2021 роки янелох оманський лише тим і займався, що роззброював Україну. Так само, як януковоч до 2014 року.
А про «похвальбу» зельонського не звізді. Після всіх зрад вилизувати дупу зе-бубачки можуть виключно особисто залежні від нього генерали.
Але про збільшення масштабів допомоги Україні я від Трампа жодного разу не чув. Натомість чув про створення санітарної зони по лінії розмежування та про відмову Україні у вступі до НАТО та ЄС. Мешканці Херсонської, Запорізької, Донецької, Харківської, Сумської, Полтавської, Чернігівської ... областей просто в захваті від цих планів Трампа, а х7йло певно почав виривати залишки волосся на плішивому жбані від таких "загроз"...
Хоча ні. «План Трампа» мабуть таки розроблений в кремлі.
Так, Україні потрібні ракети. То може назвете місце та дату виступу Трампа, де він пообіцяв збільшити допомогу Україні порівняно з Байденом?
Зараз ніяких санітарних зон немає! Їх будуть малювати по контрольованим Україною землям.
А не приймають Україну ані до ЄС, ані до НАТО не тому, що там щось сказав Столтенберг, а тому, що ніхто не хоче отримати в партнери Орбана в квадраті в особі зеленського.
Тобто самого замаху не було, а підозрюють, що нібито планував замах, чи як? Чи здійснив замах но не на того. Чи здійснив не замах, а підозрюється у замаху?
Дядько у приціл просто спостерігав як Трамп у гольф грає, брав безкоштовні уроки.
Выстрелов не было свидетельств того что стрелок взял на изготовку и направил ствол в сторону Трампа-тоже нет. Все похоже на тупую постановку где маргиналу предложили хорошие деньги за инсценировку якобы покушения
Відповісти Керування спамом Мені подобається
Второе покушение, это и есть реакция ,,третьих,, сил, не допустить Трампа в овальный кабинет.
Некоторые задают вопрос, кто сообщил стрелку место и время нахождения Трамп в гольф-клубе?
https://disq.us/url?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DE8WwMRUEtnM%3AdhXj46r_ygjm4yosy32vlRHQtg8&cuid=7341479 https://www.youtube.com/watch?v=E8WwMRUEtnM
От тільки скажіть, чому навіть на цьому українському ресурсі, вас, тролів Трампа, як лайна в міських відстійниках? І жодного троля Гарріс! Нащо ви всі агітуєте за Трампа українців, якщо вони за нього не голосуватимуть, навіть якби і схотіли?
Це кремлівські ботоферми так розвели Донні на бабло, надаючи йому непотрібні послуги?
-Хто всрався ?
- Невістка.
- Так її-ж тут немає.
- Так пальто її висить.
Так і ту,- коли вони самі всралися то винна ,- Україна.
- Де Будапештський меморандум поякому Україна знищила 1,4 тис. ядерних боєголовок націлених на США, 700 на ЕС?
- Підтерлись і забули.
На ущи не налазит их логика
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Радий дізнатися, що Дональд Трамп у безпеці та не постраждав. Найкращі побажання йому та його родині. Добре, що підозрюваного в спробі замаху швидко затримали.
Наш принцип: верховенство права понад усе,
і політичному насильству немає місця ніде у світі. Щиро сподіваємося, що всі… - Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 16, 2024