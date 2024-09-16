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стрілянина (1757) США (21036) Трамп (4319)

Підозрюваний в імовірному замаху на Трампа активно підтримував Україну та критикував політика, - CNN

Федеральне бюро розслідувань ідентифікувало підозрюваного у справі про ймовірний замах на життя кандидата в президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа. Ним виявився 58-річний Райан Веслі Рут, який є прихильником України та раніше активно критикував республіканця.

Про це пише CNN, посилаючись на власні джерела, передає Цензор.НЕТ.

"Райан Веслі Рут, якого влада підозрює в тому, що він планував напасти на колишнього президента Дональда Трампа під час гри в гольф, висловлював рішучу підтримку Україні в десятках постів на день на платформі Х у 2022 році й заявив, що готовий померти в боротьбі, і що "нам потрібно спалити Кремль дотла"", - пише видання.

Райан Веслі Рут

Перевірка особистих даних Рута, наданих правоохоронцями, показала, що він проживає на Гаваях і має вісім конфліктів із законом.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Біля Трампа у Флориді сталася стрілянина. У штабі політика заявили, що він у безпеці, ймовірного підозрюваного затримали (доповнено)

Він сам називав себе "неофіційним посередником" української влади та активно закликав військових з Афганістану брати участь у бойових діях за Україну.

Нині цей інцидент розслідує ФБР. Як пише CNN, фахівці намагаються вийти на глобальний рівень, аби з’ясувати біографію Рута.

Райан Веслі Рут

Що передувало?

Нагадаємо, неподалік від кандидата у президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа сталася стрілянина. Експрезидент перебуває у безпеці. Пізніше ймовірного підозрюваного затримали.

Замах на Трампа 13 липня у Пенсільванії

Нагадаємо, що 13 липня під час передвиборчого мітингу у Пенсільванії на Трампа було вчинено замах. Сам Трамп згодом розповів про свій стан після замаху.

Двоє людей загинули, зокрема той, хто стріляв у експрезидента США.

Підозрюваного у замаху на колишнього президента США Дональда Трампа ідентифіковано - це 20-річний Томас Метью Крукс з Бетел-Парку, штат Пенсільванія.

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Топ коментарі
+34
Рижий х*й і компашка прокремлівських покидків вже хочуть знову демонізувати Україну в лицях тупих прихильників мага...Ви навіть і не уявляєте наскільки у них вже були промиті мізки. Вони реально Україну більшим ворогом представляли для Америки ніж путіна і всю парашу разом взятих і більшисть продивлялася рашша тудей
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16.09.2024 08:43
+27
Могло постраждати і друге вухо.
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16.09.2024 08:30
+26
Ищите ху#ловский след. Таких всегда используют втёмную.

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16.09.2024 08:47
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Уже ищут. Он бывал в Киеве когда занимался добровольцами.

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16.09.2024 11:00 Відповісти
Питання, як завжди, кому це вигідно ? А це ми побачимо після "весілля".
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16.09.2024 10:57 Відповісти
А хіба це зараз не очевидно?
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16.09.2024 23:18 Відповісти
ПАРАША КИНУЛА ВСІ СИЛИ НА РЕКЛАМНУ АКЦІЮ РУДОГО КЛОУНА, ДРУГИЙ "ЗАМАХ", СОЦМЕРЕЖІ РОЗРИВАЮТЬСЯ В ЗАХВАТІ ВІД ТРАМПА. ЗРОЗУМІЛО ЛИШЕ ОДНЕ ЯКБИ ЗАХОТІЛИ Б СКОЇТИ НА НЬОГО ВБИВСТВО, ТО БУВ БИ ВЖЕ МЕРТВИЙ. МОСФІЛЬМ-2.
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16.09.2024 12:01 Відповісти
Щас Трамписты начнут говорить, что за этим стоит Украина, если уже не говорят!
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16.09.2024 12:18 Відповісти
місцеві, цензорівські - такого не кажуть. Бояться, що тут їх заклюють за таке.
касапські - вже пистять.
штатівські - пистять "Байден і Харріс намагаються вбити нашого".
Короче: одностайності нема. Ще методички не прислали
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16.09.2024 13:50 Відповісти
Та пи * дять вони як дихають ..український Легіон спростував ,шо це чудо служив у них ...фсб допомагає всіма силами трампу ...бо розуміють шо при Харріс декому прийдеться піти у відставку ...і оманський договорняк 🤡не виконає !
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16.09.2024 13:28 Відповісти
***** буде те саме,що і при Байдені.Саме при Байдені він почав криваву війну.
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16.09.2024 16:38 Відповісти
от же я телепень, чомусь вважав, що при ***.утому зебілу взесвіту?
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16.09.2024 17:49 Відповісти
Зе має вплив на світ?
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16.09.2024 21:33 Відповісти
до чого тут світ? Зепадло зробило все для того, щоб ***** знало, що це найкращий шанс.
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16.09.2024 21:51 Відповісти
Україна сама не змогла протистояти *****.Сили занадто нерівні.Зеленського виборці захотіли,я не серед них.Серед тих виборців всі топові підрозділи військ.Його і до сьогодні хвалять командири.
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17.09.2024 05:01 Відповісти
А за Порошенка яка була допомога Заходу? А ніякої! Але активність рашистів поступово вщухала. Чому? Бо кремль відчував все більш потужну відповідь ЗСУ.
А чому Україна сама не змогла протистояти х7йлу при зельонському? Бо з 2019 по 2021 роки янелох оманський лише тим і займався, що роззброював Україну. Так само, як януковоч до 2014 року.
А про «похвальбу» зельонського не звізді. Після всіх зрад вилизувати дупу зе-бубачки можуть виключно особисто залежні від нього генерали.
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30.09.2024 23:56 Відповісти
Якщо ви цього досі не знаєте, то я вам повідомлю «новину» віком в 10 років: криваву війну х7йло почало в 2014 році при обамі. А потім прийшов ваш трамп - і нічого не змінив, війна не припинилася, ані Криму, ані Донбасу х7йло не повернуло. А при Байдені лише збільшилися масштаби війни.
Але про збільшення масштабів допомоги Україні я від Трампа жодного разу не чув. Натомість чув про створення санітарної зони по лінії розмежування та про відмову Україні у вступі до НАТО та ЄС. Мешканці Херсонської, Запорізької, Донецької, Харківської, Сумської, Полтавської, Чернігівської ... областей просто в захваті від цих планів Трампа, а х7йло певно почав виривати залишки волосся на плішивому жбані від таких "загроз"...
Хоча ні. «План Трампа» мабуть таки розроблений в кремлі.
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16.09.2024 23:39 Відповісти
Активної фази при Трампі не було.А при Обамі віцепрезидентом був Байден.Україні потрібні ракети.Бо така допомога лише призводить,до стертих під нуль міст.Україна по факту нікуди не вступає.Через 10 років можливо тільки щось буде.Про це Столтенберг сказав.Але якщо буде війна,то що від України залишиться? Санітарні зони вже є,відбити захоплену територію неможливо.Зараз коли прилітають каби,мешканці тих територій в захваті? Що буде через два роки з цими територіями?
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17.09.2024 04:59 Відповісти
У 2020-2021 рр. при БАЙДЕНІ активної фази теж не було. То чому однакова відсутність активної фази - це «величезне досягнення» Трампа і «провал» Байдена?! Це що за така подвійна бухгалтерія в дусі кремлівської пропаганди?
Так, Україні потрібні ракети. То може назвете місце та дату виступу Трампа, де він пообіцяв збільшити допомогу Україні порівняно з Байденом?
Зараз ніяких санітарних зон немає! Їх будуть малювати по контрольованим Україною землям.
А не приймають Україну ані до ЄС, ані до НАТО не тому, що там щось сказав Столтенберг, а тому, що ніхто не хоче отримати в партнери Орбана в квадраті в особі зеленського.
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30.09.2024 23:45 Відповісти
Можливо, що просто навіжений, але більше схоже на гнилу провокацію. Спецслужби особливо ********** брати в розробку психічно нестабільних та надто екзальтованих особ, часто використовують тих "всліпу", в т.ч. як "корисних ідіотів".
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16.09.2024 13:50 Відповісти
В 2022 году до 100 ежедневных смертей и сотни ежедневных травм были связаны с применением огнестрельного оружия в Соединенных Штатах. Сейчас ситуация полюбас ухудшилась, может Денис Козырев просто оказался не в то время и не в том месте.
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16.09.2024 13:57 Відповісти
підозрюваного у справі про ймовірний замах Джерело:

Тобто самого замаху не було, а підозрюють, що нібито планував замах, чи як? Чи здійснив замах но не на того. Чи здійснив не замах, а підозрюється у замаху?
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16.09.2024 14:41 Відповісти
тому що до вироку суду він тільки підозрюваний
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16.09.2024 18:54 Відповісти
У чому? У ймовірному замаху? А що, був замах хіба?
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16.09.2024 21:01 Відповісти
Звісно не було.
Дядько у приціл просто спостерігав як Трамп у гольф грає, брав безкоштовні уроки.
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16.09.2024 22:20 Відповісти


Выстрелов не было свидетельств того что стрелок взял на изготовку и направил ствол в сторону Трампа-тоже нет. Все похоже на тупую постановку где маргиналу предложили хорошие деньги за инсценировку якобы покушения

Відповісти Керування спамом Мені подобається
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16.09.2024 22:21 Відповісти
Выстрелов не было свидетельств того что стрелок взял на изготовку и направил ствол в сторону Трампа-тоже нет. Все похоже на тупую постановку где маргиналу предложили хорошие деньги за инсценировку якобы покушения
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16.09.2024 21:06 Відповісти
Х.з, що це взагалі таке. Може Трампа не змогли засудити, а тепер тупо лякають? Недарма ж Байден відразу вискочив з заявою.
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16.09.2024 22:02 Відповісти
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16.09.2024 15:00 Відповісти
спочатку щось почитай, щоб мати змогу ярлик вішати: https://lb.ua/world/2024/09/16/635031_drugiy_zamah_trampa.html Другий "замах" на Трампа, американський "Дон Кіхот" та "український слід"
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16.09.2024 18:33 Відповісти
То що підозрюваний не довбойоб?
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16.09.2024 21:29 Відповісти
Якщо людина таким займається,це ознака ***********.І не важливо,чи він за Україну,чи проти.
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16.09.2024 21:31 Відповісти
статтю прочитали? Скільки б людей віддали б своє життя, щоб грохнути Гітлера чи чЛеніна чи Сраліна, якщо б знали чим вони загрожують людству?
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16.09.2024 21:55 Відповісти
Порівнювати Трампа зі сталіном,це також дурня.Загрожують людству якраз такі неадеквати,як цей дядько.
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17.09.2024 05:04 Відповісти
Лівий берег до речі,має коріння до москалів.
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17.09.2024 05:10 Відповісти
+********************* і ойго КРОТІВНЮ в Україні , які , ще гірші за *****
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17.09.2024 07:39 Відповісти
респект мужику!
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16.09.2024 17:51 Відповісти
Парадокс, после дебатов, левые СМИ отдали победу Харис, но....опросы колеблющихся штатов дали противоположные результаты ,- Трамп опережает.
Второе покушение, это и есть реакция ,,третьих,, сил, не допустить Трампа в овальный кабинет.
Некоторые задают вопрос, кто сообщил стрелку место и время нахождения Трамп в гольф-клубе?
https://disq.us/url?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DE8WwMRUEtnM%3AdhXj46r_ygjm4yosy32vlRHQtg8&cuid=7341479 https://www.youtube.com/watch?v=E8WwMRUEtnM
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16.09.2024 17:53 Відповісти
Похрен на дебаты и выборы тоже, самое интересное будет после выборов, потому что ни одна сторона не признает поражение.
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16.09.2024 18:43 Відповісти
Угу. Вже «вірю, як собі самому».
От тільки скажіть, чому навіть на цьому українському ресурсі, вас, тролів Трампа, як лайна в міських відстійниках? І жодного троля Гарріс! Нащо ви всі агітуєте за Трампа українців, якщо вони за нього не голосуватимуть, навіть якби і схотіли?
Це кремлівські ботоферми так розвели Донні на бабло, надаючи йому непотрібні послуги?
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16.09.2024 23:54 Відповісти
Переможе Трамп, але, як завжди, у нього вкрадуть перемогу!
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16.09.2024 19:45 Відповісти
А Ли-Харви Освальд, який начебто вбив Кенеді,начебто теж був за СРСР.
-Хто всрався ?
- Невістка.
- Так її-ж тут немає.
- Так пальто її висить.
Так і ту,- коли вони самі всралися то винна ,- Україна.
- Де Будапештський меморандум поякому Україна знищила 1,4 тис. ядерних боєголовок націлених на США, 700 на ЕС?
- Підтерлись і забули.
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16.09.2024 19:56 Відповісти
Чувак обвесил забор сумками, чтобы заметили, а оказуется это покушение. И Украину приклеили
На ущи не налазит их логика
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16.09.2024 20:02 Відповісти
Бог любить трійцю тільки наступного разу краще цільтесь
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16.09.2024 20:04 Відповісти
хто всрась?невiстка.так вона гусей пасе.так вiтер дуе з вiдти.
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16.09.2024 20:22 Відповісти
Не годиться. Немає візитки Яроша і збірника цитат Степана Бандери
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16.09.2024 20:40 Відповісти
из охотничего неавтоматического Калаша попасть в движущегосячеловека на расстоянии 200-300 метров из-за забора-это практически нереально. Даже из хорошей снайперки-нужны тренировки и удобное лежачее положение стрелка или удобная подставка если стрелок стоит или сидит. Этот человек или идиот или получил деньги от Трампа чтобы ИМИТИРОВАТЬ покушение и таким образом повысить рейтинг Трампа. За хорошие деньги-можно и в тюрьме посидеть. Срок будет маленький если вобще суд сможет доказать что стрелок действительно хотел убить Трампа-ведь выстрелов не было
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16.09.2024 21:03 Відповісти
Хорошо что в 1943 году Рузвельт а не бизнесмен Трамп был Президентом США и Не Д Венс его зам. Иначе Трамп-бы тоже предложил Гитлеру(устами Д Венса) Оствить ему Гитлеру в качестве трофея завоеванную Европейскую часть СССР в обмен на поставки Алюминия,Нефти и всего что нужно США а так-же открыть рынокГитлеровской Германии для товаров из США. Это было-бы по бизнесменовски-по Трамповски! А то что там на завоеваной части оккупант будет творить геноцид и будет использовать ресурсы ля подготовки к новой вйне и захвату всей территории-так Трамп к тому времени уже не будет Президентом))) Плохо когда во главе страны стоит мультимиллионер или кагебешник. У них очень четкая заточка на прибыль и власть.

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16.09.2024 21:07 Відповісти
Вважаєте? А може, це було не "хорошо"?
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17.09.2024 07:17 Відповісти
Если Трамп проиграет- это будет первое за 19 лет поражение Единой России на выборах.
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16.09.2024 23:43 Відповісти
"Политическому насилию нет места нигде в мире", - резюмировал президент.

Радий дізнатися, що Дональд Трамп у безпеці та не постраждав. Найкращі побажання йому та його родині. Добре, що підозрюваного в спробі замаху швидко затримали.

Наш принцип: верховенство права понад усе,

і політичному насильству немає місця ніде у світі. Щиро сподіваємося, що всі… - Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 16, 2024
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17.09.2024 01:46 Відповісти
А ще він залюбки їсть гамбургери і п'є пиво.
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17.09.2024 08:35 Відповісти
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