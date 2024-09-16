«Зеленський про замах на Трампа: "Політичному насильству немає місця ніде у світі"

Президент України Володимир Зеленський відреагував на стрілянину навколо кандидата у президенти США Дональда Трампа у Флориді.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він повідомив у соцмережі Х.

"Радий дізнатися, що Дональд Трамп у безпеці та не постраждав. Найкращі побажання йому та його родині. Добре, що підозрюваного в спробі замаху швидко затримали.

Наш принцип: верховенство права понад усе, і політичному насильству немає місця ніде у світі. Щиро сподіваємося, що всі будуть в безпеці", - наголосив глава української держави.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Замах на Трампа: Міжнародний легіон ГУР заперечив, що підозрюваний служив у них

Що передувало?

Нагадаємо, неподалік від кандидата у президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа сталася стрілянина. Експрезидент перебуває у безпеці. Пізніше ймовірного підозрюваного затримали.

За даними CNN, підозрюваний 58-річний Райан Веслі Рут є прихильником України та раніше активно критикував Трампа.