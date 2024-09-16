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Зеленський про замах на Трампа: "Політичному насильству немає місця ніде у світі"

Зеленський відреагував на новий замах на Дональда Трампа

Президент України Володимир Зеленський відреагував на стрілянину навколо кандидата у президенти США Дональда Трампа у Флориді.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він повідомив у соцмережі Х.

"Радий дізнатися, що Дональд Трамп у безпеці та не постраждав. Найкращі побажання йому та його родині. Добре, що підозрюваного в спробі замаху швидко затримали.

Наш принцип: верховенство права понад усе, і політичному насильству немає місця ніде у світі. Щиро сподіваємося, що всі будуть в безпеці", - наголосив глава української держави.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Замах на Трампа: Міжнародний легіон ГУР заперечив, що підозрюваний служив у них

Що передувало?

Нагадаємо, неподалік від кандидата у президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа сталася стрілянина. Експрезидент перебуває у безпеці. Пізніше ймовірного підозрюваного затримали.

За даними CNN, підозрюваний 58-річний Райан Веслі Рут є прихильником України та раніше активно критикував Трампа.

Автор: 
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Топ коментарі
+10
Hellis

Чим ближче вибори, тим більше "замахів" на Трампа.
Уявляю, скільки "замахів" буде на Зеленського, коли час прийде.
Мабуть кожну хвилину окрім тих, коли Зеленський буде в туалеті.

Вибачте, а можна якісь новий сценарій привернення уваги?
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16.09.2024 13:19
+7
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16.09.2024 13:22
+7
«Зеленський про замах на Трампа: "Політичному насильству немає місця ніде у світі" -
1) історія показує що є, таких місць в світі повно.
2) а суспільне насильство значить норм? Зєлупа лише за себе переживає.
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16.09.2024 13:34
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16.09.2024 13:18 Відповісти
Ти з першого дня ПРІШЕСТВІЯ , почав політичні насильство, переслідування , коли , без суда іслідства ОББРІХАВ патріотів і гноїв в буцигарні Ріфмастера , Розвідників Генерала Бурбу, полковника Червінського, Марусю Звіробій , Софію Федину, Генералів Марченко, Павловського , а потім генерала Кривоноса , Петра Порошенко ………
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16.09.2024 13:32 Відповісти
Hellis

Чим ближче вибори, тим більше "замахів" на Трампа.
Уявляю, скільки "замахів" буде на Зеленського, коли час прийде.
Мабуть кожну хвилину окрім тих, коли Зеленський буде в туалеті.

Вибачте, а можна якісь новий сценарій привернення уваги?
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16.09.2024 13:19 Відповісти
Потрібно берегти нашу бубочку, піклуваться про його здоров'я, для того щоб на Майдані лінчувати всю зеленоморду шоблу
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16.09.2024 14:46 Відповісти
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16.09.2024 15:00 Відповісти
Зеля в цьому проишов Крим і Рим - 13 замахів
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16.09.2024 13:20 Відповісти
а не 73??
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16.09.2024 13:24 Відповісти
Навіть 13 витримати - без привички хер встоіш
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16.09.2024 13:31 Відповісти
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16.09.2024 13:22 Відповісти
здай Трампу в аренду татарова
він всіх кілеров перестріляє
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16.09.2024 13:22 Відповісти
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16.09.2024 13:23 Відповісти
Тобто якщо хтось пристрелить пуйло , ми це засудимо ? 😂
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16.09.2024 13:29 Відповісти
«Зеленський про замах на Трампа: "Політичному насильству немає місця ніде у світі" -
1) історія показує що є, таких місць в світі повно.
2) а суспільне насильство значить норм? Зєлупа лише за себе переживає.
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16.09.2024 13:34 Відповісти
І про це говорить ''тєло'' яке поставило в ''позу'' Конституцію, і має всіх українців ніби актрису з ''фільму для дорослих''.
Зеля, іди геть! Ти прострочений і смердиш кацапізмом!
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16.09.2024 13:35 Відповісти
Астанавитесь !
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16.09.2024 13:37 Відповісти
Політичному насильству? З чого ти взяв віслючина, що це було політичне насильство, а не просто чувак стріляв наприклад у коханця своєї дружини, а трампон був в кілометрі від того всього? Багато пздиш мєлка шльомба.
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16.09.2024 13:49 Відповісти
Страшно йому. З 2019 оточення лякає його замахами. По ночам сниться Майдан, і Чорний Кондитер з Кровавим Пастором.
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16.09.2024 14:07 Відповісти
І Залужний з великим рейтингом
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16.09.2024 14:23 Відповісти
Очікуємо чергової дези про замах на це бастардо))) Щось давно не було)))
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16.09.2024 14:08 Відповісти
Мабуть тих, хто його лякає замахами, злякала зєліна реакція на ті лякалки, бо в черговий раз може і ласти склеїти від страху
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16.09.2024 14:27 Відповісти
Хто ж, як не найвеличніший Zе, знає все про замахи! У нього великий досвід: пережив 100500 замахів (і це тільки за перший тиждень повномаштабного вторгнення)! Якби не абдристович з гранатометом і Татаров-берсеркер, то точно вбили б!


Чомусь мені здається, що перед самими виборами в США буде ще один замах на Трампа. Теж не вдалий, звісно
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16.09.2024 14:13 Відповісти
Клоуны всех стран - обьединяйтесь..
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16.09.2024 14:15 Відповісти
Місце є тільки ПОЛІТИЧНІЙ ДЕМАГОГІЇ. Це СЯТЕ!
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16.09.2024 14:41 Відповісти
Цікаво, а як там кореш недорослі, шифер, поживає після замаху, який надав можливість першому потужно виступити в ООН. Нічого нового в світі не 0приидумали.
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16.09.2024 14:42 Відповісти
ЩО ТАМ ВОВА ЗЕЛЕНСЬКИЙ - ПЛІВКИ ДЕРКАЧА ТОБІ ДУЖЕ ДОПОМОГЛИ ? 🤣
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16.09.2024 15:13 Відповісти
 
 