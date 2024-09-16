Зеленський про замах на Трампа: "Політичному насильству немає місця ніде у світі"
Президент України Володимир Зеленський відреагував на стрілянину навколо кандидата у президенти США Дональда Трампа у Флориді.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він повідомив у соцмережі Х.
"Радий дізнатися, що Дональд Трамп у безпеці та не постраждав. Найкращі побажання йому та його родині. Добре, що підозрюваного в спробі замаху швидко затримали.
Наш принцип: верховенство права понад усе, і політичному насильству немає місця ніде у світі. Щиро сподіваємося, що всі будуть в безпеці", - наголосив глава української держави.
Що передувало?
Нагадаємо, неподалік від кандидата у президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа сталася стрілянина. Експрезидент перебуває у безпеці. Пізніше ймовірного підозрюваного затримали.
За даними CNN, підозрюваний 58-річний Райан Веслі Рут є прихильником України та раніше активно критикував Трампа.
Будь ласка, зачекайте...
Чим ближче вибори, тим більше "замахів" на Трампа.
Уявляю, скільки "замахів" буде на Зеленського, коли час прийде.
Мабуть кожну хвилину окрім тих, коли Зеленський буде в туалеті.
Вибачте, а можна якісь новий сценарій привернення уваги?
він всіх кілеров перестріляє
1) історія показує що є, таких місць в світі повно.
2) а суспільне насильство значить норм? Зєлупа лише за себе переживає.
Зеля, іди геть! Ти прострочений і смердиш кацапізмом!
Чомусь мені здається, що перед самими виборами в США буде ще один замах на Трампа. Теж не вдалий, звісно