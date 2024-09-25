Трамп пообіцяв "вивести" США з війни в Україні у разі перемоги на виборах

Кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що його країна "застрягла" у війні РФ проти України та має "вийти" звідти. Республіканець пообіцяв домогтися перемовин між Києвом та Москвою.

Про це він заявив на передвиборному заході у штаті Джорджія, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Трампа, у разі перемоги він "врегулює війну в Україні" та "покладе край хаосу на Близькому Сході", оскільки світ "дуже близький до Третьої світової війни".

"Байден та Камала втягнули нас у цю війну в Україні й тепер вони не можуть нас звідти вивести. Думаю, що ми загрузли в цій війні, якщо тільки я не стану президентом. Я з цим впораюся. Я досягну переговорів", - заявив колишній президент США.

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Він вкотре повторив свої слова про Зеленського, який "є найкращим продавцем на Землі", який кожного разу після поїздки до США "забирає із собою 100 мільярдів доларів".

Трамп допустив сценарій, за якого Росія може перемогти у війні проти України, навівши на підтвердження своїх слів твердження "когось", з ким спілкувався днями: "Вони перемогли Гітлера, вони перемогли Наполеона. Це те, що вони роблять. Вони воюють, і це неприємно".

А після цього Трамп повторив неодноразово спростовану тезу про те, що США дали Україні "майже 300 мільярдів доларів", а Європа – "лише невелику частку від цієї суми". І звинуватив Байдена в тому, що він навіть не намагався змінити ситуацію.

"Думаєте, Байден не спить ночами, думає, як ми змусимо Європу заплатити? Ні, він спить", – підсумував Трамп.

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Заяви Трампа про завершення війни в Україні

Нагадаємо, раніше кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що завершити війну в Україні треба за допомогою сили та мудрості.

Кандидат у віцепрезиденти США від Республіканської партії Джей Ді Венс озвучив ймовірний "мирний план" Трампа. Так, план щодо завершення російсько-української війни може передбачати створення "демілітаризованої зони" на окупованих Росією українських територіях. А Україна в цей час повинна буде відмовитися від вступу до НАТО.

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Своєю чергою радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван прокоментував так званий "мирний план" кандидата у президенти США Дональда Трампа щодо завершення російсько-української війни, озвучений напарником республіканця Джей Ді Венсом, і не вважає можливим досягнення миру в Україні у разі його втілення.

На дебатах із віцепрезиденткою Камалою Гарріс Трамп ухилився від відповіді, чи хоче він перемоги України у війні, повторюючи лише, що "хоче припинити війну", та стверджуючи, що реальні людські втрати у ній нібито сягають мільйонів.

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