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Головними противниками вступу України до НАТО є США та Німеччина, - Макрон

макрон

Головними противниками вступу України до НАТО є США та Німеччина.

Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон перед самітом НАТО у Вашингтоні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Зрештою, це буде рішення союзників – запросити Україну до НАТО", – сказав Макрон, відзначивши "сильну опозицію" США та Німеччини щодо запрошення України приєднатися до Альянсу.

Президент Франції також прогнозує, що сценарій подій у Вашингтоні може нагадувати результати попереднього саміту у Вільнюсі: "Українці були досить роздратовані, коли дійшли висновку, що двері були відчинені, але не настільки. І я думаю, що сценарій Вашингтонського саміту буде такий самий".

Також читайте: Зеленський про саміт НАТО: Хочемо побачити щось схоже на запрошення до Альянсу

Автор: 

Німеччина (7490) США (23449) членство в НАТО (1748) Макрон Емманюель (1516)


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Топ коментарі
+19
Молодчага -розбудив французів вийти проти фашизму. Буди тепер США та Німеччину!
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09.07.2024 18:35 Відповісти
+14
Під..р Байден і сцикливі німчуряки ..
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09.07.2024 18:35 Відповісти
+12
Головними противниками вступу України до НАТО є США та Німеччина і обидві ці країни не хочуть поразки рашки.
Совпадение? Не думаю
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09.07.2024 18:35 Відповісти
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А ***** - ставленик КДБ. В порівнянні з КДБ Ротшильди - ангелочки з ікони. І шо тепер?
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09.07.2024 21:01 Відповісти
Коломойский по сравнению с семейством Ротшильдов, это шалопай, который в подъезде окно разбил футбольным мячиком.
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09.07.2024 21:02 Відповісти
Воно й зрозуміло чому. Це саме їм доведеться воювати з рашкою за все НАТО. А це дуже лячно для них.
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09.07.2024 19:31 Відповісти
В НАТО нас не візьмуть з їрмаком і зеленою хуцпою.
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09.07.2024 19:35 Відповісти
Да что с вами такое, поставь себя на место так называемого коллективного запада, вы и так делаете что они вам скажут, а у них никакой ответственности, так зачем им что-то менять?!
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09.07.2024 19:40 Відповісти
Козирь із зеленським, та купою таких же виконавців в оточені, над цим і працюють з 2019 року!!
США і Німеччина, це добре знають!!
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09.07.2024 19:41 Відповісти
Вам что сказали, победите коррупцию и тогда рассмотрим ваше членство в НАТО, а на белом свете нет страны без коррупции, больше или меньше это другой вопрос, но коррупция есть везде, другими словами вам будут крутить фаберже вечно.
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09.07.2024 19:47 Відповісти
І найбільше виробництва в Китаї розміщено саме в американських та німецьких корпорацій...
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09.07.2024 19:51 Відповісти
найбільше в економіку орків також вклали до війни ці дві країни... а тепер вони те саме роблять з Індією ще одним основним покупцем дешевих ресурів з раші
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09.07.2024 19:53 Відповісти
Це було зрозуміло з самого початку. Ато стандарти НАТО, бла, бла, бла. А на рахунок корупціі: що у НАТО всі білі та пухнасті? Орбан наприклад.
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09.07.2024 20:10 Відповісти
Якщо б Франція надавала Україні хоча б третину того, що надають Штати або Німеччина, тоді Макрон мав би бодай якесь моральне право їх критикувати. Але Франція ледве входить до першої десятки по допомозі, проте срака популіста зазвичай світиться, як новорічна ялинка.
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09.07.2024 20:45 Відповісти
Жгі Макронушка, в Байдена в голові вибори, остальні ссуть, розтормоши це гедоніське кодло
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09.07.2024 21:15 Відповісти
Основною перешкодою для вступу в НАТО та ЄС є безтолковий ішак. Невже так важко зрозуміти посили тих, хто вкладається в нашу перемогу. Ішака ніхто не вважає за президента.
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09.07.2024 22:03 Відповісти
Та ***,поки зе і його шобло будуть при владі,НАТО Україні не світить!
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09.07.2024 22:32 Відповісти
2 сс*чені країни. Одна роззброїла і дала пусті обіцянки. Інша напала в 41 і по Україні катком прокотилися спочатку в 1 сторону, потім - в іншу. Репарації заплатили москві, і 0 угризінь сумління.
І тепер 2 пані проти. Хай горять в пеклі разом з кацапами.
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09.07.2024 23:33 Відповісти
Що вони будуть робити, коли на кордонах ЄС вишукуються мільони українських ухилянтів, яких примусово рекрутує росія? Штатівські військові навряд захочуть класти свої голови за європейські спекуляці. А німці взагалі воювати не вміють(і не хочуть)
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09.07.2024 23:55 Відповісти
А украинская клептократическая олигархия не саботирует вступление в НАТО?
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10.07.2024 02:07 Відповісти
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