Головними противниками вступу України до НАТО є США та Німеччина, - Макрон
Головними противниками вступу України до НАТО є США та Німеччина.
Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон перед самітом НАТО у Вашингтоні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Зрештою, це буде рішення союзників – запросити Україну до НАТО", – сказав Макрон, відзначивши "сильну опозицію" США та Німеччини щодо запрошення України приєднатися до Альянсу.
Президент Франції також прогнозує, що сценарій подій у Вашингтоні може нагадувати результати попереднього саміту у Вільнюсі: "Українці були досить роздратовані, коли дійшли висновку, що двері були відчинені, але не настільки. І я думаю, що сценарій Вашингтонського саміту буде такий самий".
Топ коментарі
+19 Наталия Гончар
показати весь коментар09.07.2024 18:35 Відповісти Посилання
+14 stathunt80 777
показати весь коментар09.07.2024 18:35 Відповісти Посилання
+12 Mod Dom
показати весь коментар09.07.2024 18:35 Відповісти Посилання
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США і Німеччина, це добре знають!!
І тепер 2 пані проти. Хай горять в пеклі разом з кацапами.