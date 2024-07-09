Головними противниками вступу України до НАТО є США та Німеччина, - Макрон

Головними противниками вступу України до НАТО є США та Німеччина.

Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон перед самітом НАТО у Вашингтоні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Зрештою, це буде рішення союзників – запросити Україну до НАТО", – сказав Макрон, відзначивши "сильну опозицію" США та Німеччини щодо запрошення України приєднатися до Альянсу.

Президент Франції також прогнозує, що сценарій подій у Вашингтоні може нагадувати результати попереднього саміту у Вільнюсі: "Українці були досить роздратовані, коли дійшли висновку, що двері були відчинені, але не настільки. І я думаю, що сценарій Вашингтонського саміту буде такий самий".

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