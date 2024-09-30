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Новости Война
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Ядерные угрозы Путина не должны удерживать НАТО от помощи Украине, - Столтенберг

Столтенберг прокоментував ядерні погрози Путіна

"Ядерная риторика" российского диктатора Владимира Путина не должна сдерживать страны-члены НАТО от предоставления Украине дополнительной военной помощи.

Об этом в интервью Reuters заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, информирует Цензор.НЕТ.

Так он прокомментировал заявление Путина, который заявил, что РФ может применить ядерное оружие, если по ее территории нанесут удар дальнобойными ракетами.

"Что мы увидели, то это шаблон безрассудной российской ядерной риторики и сообщений, и это (заявления Путина. - Ред.) вписывается в этот шаблон", - сказал Столтенберг.

По словам генсека НАТО, каждый раз, когда Альянс усиливал поддержку Украины новыми вооружениями - боевыми танками, истребителями F-16 или дальнобойными системами - "россияне пытались нам помешать".

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"Они не достигли успеха, и этот последний пример не должен помешать союзникам по НАТО поддерживать Украину", - добавил Столтенберг.

Напомним, ранее диктатор Владимир Путин провел заседание постоянного совещания Совета Безопасности по ядерному сдерживанию и расширил список условий, при которых РФ может применить ядерное оружие.

Он предложил, в частности, рассматривать как основание для нанесения ядерного удара массированную воздушную атаку неядерными средствами, в частности беспилотниками.

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путин владимир (31345) ядерное оружие (1338) Столтенберг Йенс (1620)


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Ядерні погрози не стримували,не стримують і не стримуватимуть НАТО. Основні підкилимні домовленості США І Німеччини з окупантом Укрїни , стримували і стримують НАТО не тільки від допомоги Україні ,але є основним чинником заборони надання Україні далекобійних ракет,як і заборони нанесення тими ,що вже є в Україні завдавати удари по війскових і стратегічних обєктах в глибині рашестану...
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30.09.2024 16:45 Ответить
Хто цей хоробрий та відважний рицар?
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30.09.2024 16:47 Ответить
"Ядерна риторика" російського диктатора була є і буде, оскільки тільки риторика і залишилась, а там про це всі знають.
не можна "жирно жити" і утримувати ядерку, яка має таку властивість як і молоко, з часом "прокисати".
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30.09.2024 16:54 Ответить
Провал Большой Диверсии против Украины
https://www.youtube.com/watch?v=vxpgFBpYpys
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30.09.2024 17:47 Ответить
 
 