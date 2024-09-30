Ядерные угрозы Путина не должны удерживать НАТО от помощи Украине, - Столтенберг

"Ядерная риторика" российского диктатора Владимира Путина не должна сдерживать страны-члены НАТО от предоставления Украине дополнительной военной помощи.

Об этом в интервью Reuters заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, информирует Цензор.НЕТ.

Так он прокомментировал заявление Путина, который заявил, что РФ может применить ядерное оружие, если по ее территории нанесут удар дальнобойными ракетами.

"Что мы увидели, то это шаблон безрассудной российской ядерной риторики и сообщений, и это (заявления Путина. - Ред.) вписывается в этот шаблон", - сказал Столтенберг.

По словам генсека НАТО, каждый раз, когда Альянс усиливал поддержку Украины новыми вооружениями - боевыми танками, истребителями F-16 или дальнобойными системами - "россияне пытались нам помешать".

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"Они не достигли успеха, и этот последний пример не должен помешать союзникам по НАТО поддерживать Украину", - добавил Столтенберг.

Напомним, ранее диктатор Владимир Путин провел заседание постоянного совещания Совета Безопасности по ядерному сдерживанию и расширил список условий, при которых РФ может применить ядерное оружие.

Он предложил, в частности, рассматривать как основание для нанесения ядерного удара массированную воздушную атаку неядерными средствами, в частности беспилотниками.

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