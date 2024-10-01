Рютте об угрозах Путина: "Мы не видим никакой нависшей угрозы применения ядерного оружия"

Генсек НАТО Марк Рютте прокомментировал ядерные угрозы российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

По его словам, заявления Путина не являются новыми, это лишь слова.

"Конечно, мы слышим регулярные угрозы Кремля, и эта риторика безрассудная и безответственная. Но в то же время, должен четко подчеркнуть, мы не видим никакой нависшей угрозы применения ядерного оружия. Это то, что я должен сказать о состоянии дел в настоящее время", - сказал Рютте.

"Пусть говорит о своем ядерном арсенале - ведь он и хочет, чтобы мы говорили о его ядерном арсенале. А я думаю, что нам этого не стоит делать. Нам нужно сосредоточиться на том факте, что сейчас угрозы применения ядерного оружия нет", - добавил он.

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Генсек считает, что если мир пойдет на уступки перед угрозами Путина, это станет опасным прецедентом.

"Тогда окажется, что применение военной силы позволяет стране добиться желаемого. И мы не можем так делать", - подытожил Рютте.

Напомним, ранее диктатор Владимир Путин провел заседание постоянного совещания Совета Безопасности по ядерному сдерживанию и расширил список условий, при которых РФ может применить ядерное оружие.

Он предложил, в частности, рассматривать как основание для нанесения ядерного удара массированную воздушную атаку неядерными средствами, в частности беспилотниками.

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