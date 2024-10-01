Рютте об угрозах Путина: "Мы не видим никакой нависшей угрозы применения ядерного оружия"
Генсек НАТО Марк Рютте прокомментировал ядерные угрозы российского диктатора Владимира Путина.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
По его словам, заявления Путина не являются новыми, это лишь слова.
"Конечно, мы слышим регулярные угрозы Кремля, и эта риторика безрассудная и безответственная. Но в то же время, должен четко подчеркнуть, мы не видим никакой нависшей угрозы применения ядерного оружия. Это то, что я должен сказать о состоянии дел в настоящее время", - сказал Рютте.
"Пусть говорит о своем ядерном арсенале - ведь он и хочет, чтобы мы говорили о его ядерном арсенале. А я думаю, что нам этого не стоит делать. Нам нужно сосредоточиться на том факте, что сейчас угрозы применения ядерного оружия нет", - добавил он.
Генсек считает, что если мир пойдет на уступки перед угрозами Путина, это станет опасным прецедентом.
"Тогда окажется, что применение военной силы позволяет стране добиться желаемого. И мы не можем так делать", - подытожил Рютте.
Напомним, ранее диктатор Владимир Путин провел заседание постоянного совещания Совета Безопасности по ядерному сдерживанию и расширил список условий, при которых РФ может применить ядерное оружие.
Он предложил, в частности, рассматривать как основание для нанесения ядерного удара массированную воздушную атаку неядерными средствами, в частности беспилотниками.
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😂👍
по-друге, я бачу в його очах бєзнадьогу та страх, бо він хотів "срубіть Кієв по-льогкому", а ввязався в війну, яка його ж і прикончить
в абсолютній більшості випадків рашку послали мєлкім лєсом 😂👍
Крутий дядько.
Здається мені, що при ньому ми таки вступимо в НАТО
хіба що одна з десяти ракет
.
"партнери" роблять вигляд, що лякаються
"ета такой палітічєский трюк"
Сейчас ситуация прямо противоположная. Так зачем РФ применять ЯО?
Рютте - аналитик уровня "бог"
То запитай у ***** - навіщо воно лякає ядерною бімбою .!?
Мабуть воно все ж не вважає що діла в нього йдуть - збсь , інакше не погрожував би .
Діпстейст усе бреше. Захід дає Україні ешелони озброєнь. В економіці (особливо в енергетиці) України все в повному порядку. У ТЦК черги добровольців. «Санкції з пекла» ось-ось (завтра, ну максимум післязавтра) повністю зруйнують економіку РФ. З чого ж путіну вважати, що у нього все *******? У нього все вкрай куєво.
Може ти тільки з Марсу прилетів , і ще не в курсі - шо тут і до чого ,, то ж пояснюю - кацапня на найбільш успішній для себе ділянці фронту за рік наступу просунулася на жалюгідні 28 км ( пабьєда така шо пц ! Жора жуков вже заї..вся крутитися в труні ) , Захід не сьогодні так завтра оголосить про зняття обмежень на удари своїми ракетами по паРаші , паливні і збройні склади палають і злітають в повітря , ЗСУ з Курської обл кацапам вигнати не вдається , флот з Чорного моря давно втік і тд . тп .!
Ну і в двох словах про економіку рашки - облікова ставка вже - 19 ( якщо не тупий то зрозумієш що це означає ) і тд і тп .
Отже у ***** все збсь . ! Всьо ідьот - па плану .. Нахея погрожує - не зрозуміло .
Не розумієш - запитай. Золоте правило.