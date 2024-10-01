РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11573 посетителя онлайн
Новости Война
1 163 23

Рютте об угрозах Путина: "Мы не видим никакой нависшей угрозы применения ядерного оружия"

Рютте прокоментував ядерні погрози Путіна

Генсек НАТО Марк Рютте прокомментировал ядерные угрозы российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

По его словам, заявления Путина не являются новыми, это лишь слова.

"Конечно, мы слышим регулярные угрозы Кремля, и эта риторика безрассудная и безответственная. Но в то же время, должен четко подчеркнуть, мы не видим никакой нависшей угрозы применения ядерного оружия. Это то, что я должен сказать о состоянии дел в настоящее время", - сказал Рютте.

"Пусть говорит о своем ядерном арсенале - ведь он и хочет, чтобы мы говорили о его ядерном арсенале. А я думаю, что нам этого не стоит делать. Нам нужно сосредоточиться на том факте, что сейчас угрозы применения ядерного оружия нет", - добавил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Еврокомиссии объяснили путь к кредиту для Украины на $50 миллиардов. Усложнить его может Венгрия

Генсек считает, что если мир пойдет на уступки перед угрозами Путина, это станет опасным прецедентом.

"Тогда окажется, что применение военной силы позволяет стране добиться желаемого. И мы не можем так делать", - подытожил Рютте.

Напомним, ранее диктатор Владимир Путин провел заседание постоянного совещания Совета Безопасности по ядерному сдерживанию и расширил список условий, при которых РФ может применить ядерное оружие.

Он предложил, в частности, рассматривать как основание для нанесения ядерного удара массированную воздушную атаку неядерными средствами, в частности беспилотниками.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ядерные угрозы Путина не должны сдерживать НАТО от помощи Украине, - Столтенберг

Автор: 

НАТО (10004) россия (95702) ядерное оружие (1338) Рютте Марк (358)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+2
Идиотизм какой то. Мы не видим угрозы - сейчас может и не видите. Но чтобы угроза не появилась нужно говорить - что как только мы увидим - мы передадим ВВС Израиля координаты бункера на Валдае и обеспечим им аэродромы подскока. Плешивая крыса очень хочет жить.
показать весь комментарий
01.10.2024 13:56
+2
показать весь комментарий
01.10.2024 14:01
+2
Молодець Рютте!

Крутий дядько.
Здається мені, що при ньому ми таки вступимо в НАТО
показать весь комментарий
01.10.2024 14:09
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Идиотизм какой то. Мы не видим угрозы - сейчас может и не видите. Но чтобы угроза не появилась нужно говорить - что как только мы увидим - мы передадим ВВС Израиля координаты бункера на Валдае и обеспечим им аэродромы подскока. Плешивая крыса очень хочет жить.
показать весь комментарий
01.10.2024 13:56 Ответить
ВПС Фінляндії можете доручити. Там вже Ф-35 є.
показать весь комментарий
01.10.2024 17:40 Ответить
Рютте легко казати. Доньки ***** живуть в Амстері. А шо робити бідним нещасним Штатам?
показать весь комментарий
01.10.2024 13:57 Ответить
Нє, це якась одна певний час жила з чоловіком. Зараз вже наче на РФ.
показать весь комментарий
01.10.2024 17:41 Ответить
"...ми не бачимо ніякої навислої загрози застосування . Ти б іще запропонував готуватися до шашликів. Рютте- це Зеленський напередодні війни.
показать весь комментарий
01.10.2024 14:00 Ответить
бьемся в истерике что ядрьоные судила буйла никого НЕ испугали?
😂👍
показать весь комментарий
01.10.2024 14:06 Ответить
Ті, Алекс Мышкевич, тоже видишь мир в глазах Путина?
показать весь комментарий
01.10.2024 14:09 Ответить
по-перше, для тебе Путін, а для для мене - хрєн простой

по-друге, я бачу в його очах бєзнадьогу та страх, бо він хотів "срубіть Кієв по-льогкому", а ввязався в війну, яка його ж і прикончить
показать весь комментарий
01.10.2024 14:29 Ответить
показать весь комментарий
01.10.2024 14:01 Ответить
ну і ?

в абсолютній більшості випадків рашку послали мєлкім лєсом 😂👍
показать весь комментарий
01.10.2024 14:08 Ответить
Молодець Рютте!

Крутий дядько.
Здається мені, що при ньому ми таки вступимо в НАТО
показать весь комментарий
01.10.2024 14:09 Ответить
Учитывая что из 7 запусков ракет, которые могут нести ЯО, только одна долетела, Воронежу стоит подумать где купить всё белое
показать весь комментарий
01.10.2024 14:10 Ответить
Іскандери, кинджали і х-101 теж можуть нести ядерні боєголовки. Аби щось написати...
показать весь комментарий
01.10.2024 14:18 Ответить
нести можуть, а вот чи донесуть ?

хіба що одна з десяти ракет

.
показать весь комментарий
01.10.2024 14:33 Ответить
Долітають же ...
показать весь комментарий
01.10.2024 17:43 Ответить
Уже сбиваются перечисленные. А вот с сарматами продлема - не хотят летать
показать весь комментарий
01.10.2024 18:25 Ответить
путін робить вигляд, що лякає
"партнери" роблять вигляд, що лякаються
"ета такой палітічєский трюк"
показать весь комментарий
01.10.2024 14:27 Ответить
Наибольшая угроза применения ЯО была в начале осени 2022 г. , т.е. когда армия РФ терпела поражение и их оборона по всей линии фронта трещала по всем швам.
Сейчас ситуация прямо противоположная. Так зачем РФ применять ЯО?
Рютте - аналитик уровня "бог"
показать весь комментарий
01.10.2024 15:04 Ответить
Ти теж - нівроку ..
То запитай у ***** - навіщо воно лякає ядерною бімбою .!?
Мабуть воно все ж не вважає що діла в нього йдуть - збсь , інакше не погрожував би .
показать весь комментарий
01.10.2024 15:57 Ответить
Повністю з тобою згоден, путін "не вважає, що справи у нього йдуть *******".
Діпстейст усе бреше. Захід дає Україні ешелони озброєнь. В економіці (особливо в енергетиці) України все в повному порядку. У ТЦК черги добровольців. «Санкції з пекла» ось-ось (завтра, ну максимум післязавтра) повністю зруйнують економіку РФ. З чого ж путіну вважати, що у нього все *******? У нього все вкрай куєво.
показать весь комментарий
01.10.2024 16:11 Ответить
До чого тут Україна , товаріщ оналітєг .? Це Україна лякає ***** - яз , чи ***** Україну ? Ти нічого не наплутав , шукатєль зради ?
Може ти тільки з Марсу прилетів , і ще не в курсі - шо тут і до чого ,, то ж пояснюю - кацапня на найбільш успішній для себе ділянці фронту за рік наступу просунулася на жалюгідні 28 км ( пабьєда така шо пц ! Жора жуков вже заї..вся крутитися в труні ) , Захід не сьогодні так завтра оголосить про зняття обмежень на удари своїми ракетами по паРаші , паливні і збройні склади палають і злітають в повітря , ЗСУ з Курської обл кацапам вигнати не вдається , флот з Чорного моря давно втік і тд . тп .!
Ну і в двох словах про економіку рашки - облікова ставка вже - 19 ( якщо не тупий то зрозумієш що це означає ) і тд і тп .
Отже у ***** все збсь . ! Всьо ідьот - па плану .. Нахея погрожує - не зрозуміло .
показать весь комментарий
01.10.2024 16:44 Ответить
Багато букв. Головне - це останнє твоє речення. Тільки ти там одне слово пропустив - «мені».
Не розумієш - запитай. Золоте правило.
показать весь комментарий
01.10.2024 17:04 Ответить
Рютте-думаю з яйцями,кацапам треба напрягти оч...ко
показать весь комментарий
01.10.2024 17:42 Ответить
 
 