Зеленський привітав Рютте на посту генсека НАТО: "Сподіваюся на продуктивну співпрацю"

Президент Володимир Зеленський привітав Марка Рютте зі вступом на посаду генсека НАТО Марка Рютте.

Про це він повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

Глава держави подякував Єнсу Столтенбергу за підтримку України протягом усього його перебування на посаді Генерального секретаря НАТО.

"Я глибоко ціную його особисті зусилля, спрямовані на об’єднання членів Альянсу, щоб допомогти Україні перемогти і зміцнити Збройні Сили. Курс України на членство в НАТО є незворотним, і ми залишаємось відданими цій меті", - зазначив він.

Читайте також: Зеленський у День захисників і захисниць: Шлях до першої хвилини перемоги та миру дуже важкий

Також президент привітав Марка Рютте зі вступом на посаду Генерального секретаря НАТО.

"Я бажаю йому успіхів на цій новій посаді та сподіваюся на продуктивну співпрацю задля зміцнення євроатлантичної безпеки і нашого партнерства з Альянсом на шляху України до набуття повноправного членства в НАТО. Тільки разом, Україна та її союзники, ми зможемо по-справжньому гарантувати мирну, стабільну та безпечну Європу", - підсумував Зеленський.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що 1 жовтня Марк Рютте офіційно стає новим генеральним секретарем Північноатлантичного альянсу.

Рютте заявив, що Україна буде головним питанням у списку його пріоритетів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": НАТО протягом минулих 10 років стало сильнішим, - Столтенберг