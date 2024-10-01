Зеленский поздравил Рютте на посту генсека НАТО: "Надеюсь на продуктивное сотрудничество"

Президент Владимир Зеленский поздравил Марка Рютте со вступлением в должность генсека НАТО Марка Рютте.

Об этом он сообщил в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.

Глава государства поблагодарил Йенса Столтенберга за поддержку Украины на протяжении всего его пребывания на посту Генерального секретаря НАТО.

"Я глубоко ценю его личные усилия, направленные на объединение членов Альянса, чтобы помочь Украине победить и укрепить Вооруженные Силы. Курс Украины на членство в НАТО является необратимым, и мы остаемся преданными этой цели", - отметил он.

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Также президент поздравил Марка Рютте со вступлением в должность Генерального секретаря НАТО.

"Я желаю ему успехов на этой новой должности и надеюсь на продуктивное сотрудничество для укрепления евроатлантической безопасности и нашего партнерства с Альянсом на пути Украины к обретению полноправного членства в НАТО. Только вместе, Украина и ее союзники, мы сможем по-настоящему гарантировать мирную, стабильную и безопасную Европу", - подытожил Зеленский.

Напомним, ранее сообщалось, что 1 октября Марк Рютте официально становится новым генеральным секретарем Североатлантического альянса.

Рютте заявил, что Украина будет главным вопросом в списке его приоритетов.

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