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Зеленский поздравил Рютте на посту генсека НАТО: "Надеюсь на продуктивное сотрудничество"

Зеленський подякував Столтенбергу та привітав Рютте

Президент Владимир Зеленский поздравил Марка Рютте со вступлением в должность генсека НАТО Марка Рютте.

Об этом он сообщил в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.

Глава государства поблагодарил Йенса Столтенберга за поддержку Украины на протяжении всего его пребывания на посту Генерального секретаря НАТО.

"Я глубоко ценю его личные усилия, направленные на объединение членов Альянса, чтобы помочь Украине победить и укрепить Вооруженные Силы. Курс Украины на членство в НАТО является необратимым, и мы остаемся преданными этой цели", - отметил он.

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Также президент поздравил Марка Рютте со вступлением в должность Генерального секретаря НАТО.

"Я желаю ему успехов на этой новой должности и надеюсь на продуктивное сотрудничество для укрепления евроатлантической безопасности и нашего партнерства с Альянсом на пути Украины к обретению полноправного членства в НАТО. Только вместе, Украина и ее союзники, мы сможем по-настоящему гарантировать мирную, стабильную и безопасную Европу", - подытожил Зеленский.

Напомним, ранее сообщалось, что 1 октября Марк Рютте официально становится новым генеральным секретарем Североатлантического альянса.

Рютте заявил, что Украина будет главным вопросом в списке его приоритетов.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20511) НАТО (10004) Столтенберг Йенс (1620) Рютте Марк (358)


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тобто, зе!гундос, навіть і думки не має, покидати банкову?
а прийдеться!
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01.10.2024 13:07 Ответить
Рютте мав привітати справжній володар України дЄрьмак,а не генітальний піаніст
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01.10.2024 13:10 Ответить
Привітав - наше Вам з кісточкою!
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01.10.2024 13:24 Ответить
... і додав: "Марк, пачіму ми нє в НАТО?!"
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01.10.2024 20:12 Ответить
 
 