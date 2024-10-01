Украина - один из приоритетов, - новый генсек НАТО Рютте

Новый генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Украина будет главным вопросом в списке его приоритетов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Так, перед церемонией принятия полномочий в штаб-квартире НАТО Рютте отметил, что приоритеты Столтенберга во время его работы на посту генсека станут также и его приоритетами в будущем.

"Украина. Мы должны сделать так, чтобы Украина выстояла как суверенная, независимая, демократическая нация", - подчеркнул он.

Среди приоритетов также будут сдерживание и оборона Альянса, добавил Рютте.

"Мы должны тратить больше. Мы должны повысить нашу коллективную оборону. ... Одна вещь точно не изменится. Это ключевая миссия НАТО: что мы защищаем наших людей, наши государства и, конечно, наши ценности", - подытожил он.

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Напомним, ранее сообщалось, что 1 октября Марк Рютте официально становится новым генеральным секретарем Североатлантического альянса.

Что известно о Марке Рютте?

Рютте родился 14 февраля 1967 года в протестантской семье в Гааге, изучал историю в Лейденском университете, который окончил в 1992 году.

Свою политическую карьеру он начал еще в студенческие годы - с 1988 по 1991 год был председателем Молодежной организации свободы и демократии, молодежного крыла Народной партии за свободу и демократию. После окончания университета в течение десяти лет работал менеджером по персоналу в пищевой компании Unilever.

В 2002-м Рютте стал государственным секретарем по социальным вопросам и занятости в первом правительстве Яна Петера Балкененде. А с 2004 по 2006-й его назначили госсекретарем по высшему образованию и науке, образованию, культуре и науке. А в 2006 году Рютте стал лидером Народной партии за свободу и демократию и занимал эту должность до 2023 года.

14 октября 2010 года Рютте стал премьер-министром Нидерландов. Он стал первым политиком, которого избрали на эту должность от Народной партии за свободу и демократию. Так, Рютте возглавлял правительство 13 лет - дольше всех в истории страны. В июле 2023 года он сообщил о решении уйти в отставку после формирования нового правительства по результатам парламентских выборов.

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