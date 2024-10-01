Рютте начинает работу на посту генерального секретаря НАТО

1 октября Марк Рютте официально становится новым генеральным секретарем Североатлантического альянса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.

В Брюсселе в этот день должна состояться церемония, во время которой Йенс Столтенберг, находившийся во главе НАТО на протяжении последних десяти лет, передаст полномочия бывшему премьеру Нидерландов.

"Страны-члены блока ожидают, что новый генсек в целом сохранит курс своего предшественника, который предусматривает три приоритетных направления: помощь Украине в противостоянии российской агрессии, увеличение финансирования оборонной отрасли государствами НАТО и активное привлечение Соединенных Штатов к обеспечению безопасности в Европе", - говорится в материале.

Рютте является горячим сторонником Украины, отмечают его умение на протяжении многих лет удачно договариваться с различными коалиционными партнерами.

Что известно о Марке Рютте?

Рютте родился 14 февраля 1967 года в протестантской семье в Гааге, изучал историю в Лейденском университете, который окончил в 1992 году.

Свою политическую карьеру он начал еще в студенческие годы - с 1988 по 1991 год был председателем Молодежной организации свободы и демократии, молодежного крыла Народной партии за свободу и демократию. После окончания университета в течение десяти лет работал менеджером по персоналу в пищевой компании Unilever.

В 2002-м Рютте стал государственным секретарем по социальным вопросам и занятости в первом правительстве Яна Петера Балкененде. А с 2004 по 2006-й его назначили госсекретарем по высшему образованию и науке, образованию, культуре и науке. В 2006 году Рютте стал лидером Народной партии за свободу и демократию и занимал эту должность до 2023 года.

14 октября 2010 года Рютте стал премьер-министром Нидерландов. Он стал первым политиком, которого избрали на эту должность от Народной партии за свободу и демократию. Так, Рютте возглавлял правительство 13 лет - дольше всех в истории страны. В июле 2023 года он сообщил о решении уйти в отставку после формирования нового правительства по результатам парламентских выборов.

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