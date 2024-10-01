Рютте розпочинає каденцію генерального секретаря НАТО

1 жовтня Марк Рютте офіційно стає новим генеральним секретарем Північноатлантичного альянсу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.

У Брюсселі цього дня має відбутися церемонія, під час якої Єнс Столтенберг, що перебував на чолі НАТО упродовж останніх десяти років, передасть повноваження колишньому прем'єру Нідерландів.

"Країни-члени блоку очікують, що новий генсек загалом збереже курс свого попередника, який передбачає три пріоритетні напрями: допомогу Україні в протистоянні російській агресії, збільшення фінансування оборонної галузі державами НАТО та активне залучення Сполучених Штатів до гарантування безпеки у Європі", - йдеться в матеріалі.

Рютте є палким прихильником України, відзначають його вміння упродовж багатьох років вдало домовлятися з різними коаліційними партнерами.

Що відомом про Марка Рютте?

Рютте народився 14 лютого 1967 року в протестантській родині в Гаазі. Рютте вивчав історію в Лейденському університеті, який закінчив у 1992 році.

Свою політичну кар’єру він почав ще у студентські роки - з 1988 до 1991 року був головою Молодіжної організації свободи і демократії, молодіжного крила Народної партії за свободу і демократію. Після закінчення університету протягом десяти років працював менеджером з персоналу в харчовій компанії Unilever.

У 2002-му Рютте став державним секретарем із соціальних питань та зайнятості в першому уряді Яна Петера Балкененде. А з 2004 по 2006-го його призначили держсекретарем з вищої освіти і науки, освіти, культури та науки. А у 2006 році Рютте став лідером Народної партії за свободу і демократію та займав цю посаду до 2023 року.

14 жовтня 2010 року Рютте став прем’єр-міністром Нідерландів. Він став першим політиком, якого обрали на цю посаду від Народної партії за свободу і демократію. Так, Рютте очолював уряд 13 років - найдовше в історії країни. У липні 2023 року він повідомив про рішення піти у відставку після формування нового уряду за результатами парламентських виборів.

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