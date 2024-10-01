Україна - один із пріоритетів, - новий генсек НАТО Рютте

Новий генсек НАТО Марк Рютте заявив, що Україна буде головним питанням у списку його пріоритетів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Так, перед церемонією прийняття повноважень у штаб-квартирі НАТО Рютте відзначив, що пріоритети Столтенберга під час його роботи на посту генсека стануть також і його пріоритетами у майбутньому.

"Україна. Ми маємо зробити так, щоб Україна вистояла як суверенна, незалежна, демократична нація", - наголосив він.

Серед пріоритетів також будуть стримування та оборона Альянсу, додав Рютте.

"Ми повинні витрачати більше. Ми повинні підвищити нашу колективну оборону. ... Одна річ точно не зміниться. Це ключова місія НАТО: що ми захищаємо наших людей, наші держави і, звичайно, наші цінності", - підсумував він.

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Нагадаємо, раніше повідомлялось, що 1 жовтня Марк Рютте офіційно стає новим генеральним секретарем Північноатлантичного альянсу.

Що відомо про Марка Рютте?

Рютте народився 14 лютого 1967 року в протестантській родині в Гаазі. Рютте вивчав історію в Лейденському університеті, який закінчив у 1992 році.

Свою політичну кар’єру він почав ще у студентські роки - з 1988 до 1991 року був головою Молодіжної організації свободи і демократії, молодіжного крила Народної партії за свободу і демократію. Після закінчення університету протягом десяти років працював менеджером з персоналу в харчовій компанії Unilever.

У 2002-му Рютте став державним секретарем із соціальних питань та зайнятості в першому уряді Яна Петера Балкененде. А з 2004 по 2006-го його призначили держсекретарем з вищої освіти і науки, освіти, культури та науки. А у 2006 році Рютте став лідером Народної партії за свободу і демократію та займав цю посаду до 2023 року.

14 жовтня 2010 року Рютте став прем’єр-міністром Нідерландів. Він став першим політиком, якого обрали на цю посаду від Народної партії за свободу і демократію. Так, Рютте очолював уряд 13 років - найдовше в історії країни. У липні 2023 року він повідомив про рішення піти у відставку після формування нового уряду за результатами парламентських виборів.

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