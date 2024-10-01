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НАТО в течение минувших 10 лет стало сильнее, - Столтенберг

Столтенберг підбив підсумки перебування на посаді генсека НАТО

НАТО в течение минувших десятилетий перешло от нескольких тысяч до полумиллиона войск в высокой готовности.

Об этом заявил экс-генсек Йенс Столтенберг во время заседания Североатлантического совета, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"В этом зале творилась история, в течение минувших десятилетий мы достигли многого. Мы осуществили самую большую трансформацию Альянса в течение поколения. Мы укрепили нашу оборону, увеличили количество боевых групп от нуля до восьми, с десятками тысяч боеготовых войск на нашем восточном фланге. Мы перешли от нескольких тысяч до полумиллиона войск в высокой готовности. Количество союзников, которые тратят по крайней мере 2 процента от ВВП на оборону, выросло с 3 до 23. Мы укрепили НАТО как институт, который может достигать результатов", - сказал он.

Также читайте: Рютте начинает работу на посту генерального секретаря НАТО

Также экс-генсек напомнил, что НАТО пополнилось новыми членами, в Альянс вошли Черногория, Северная Македония, Финляндия и Швеция.

"Украина ближе к НАТО, чем когда-либо прежде. В 2014 году мы оказывали лишь небольшую помощь Украине, сейчас наша поддержка является массированной. НАТО координирует ее через новое командование в Германии", - добавил Столтенберг.

Напомним, ранее сообщалось, что 1 октября Марк Рютте официально становится новым генеральным секретарем Североатлантического альянса.

Читайте также: С новым генсеком Рютте НАТО - в надежных руках, - Столтенберг

Автор: 

НАТО (10004) Столтенберг Йенс (1620)


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Топ комментарии
+11
і сміх і гріх
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01.10.2024 12:36
+9
А що ж тоді раніше ви було, якщо ото що ви зараз - ви називаєте "стали сильніші"?
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01.10.2024 12:37
+9
Може він про якесь інше НАТО говорить?Бо те,про яке ми знаємо переляканими очима побачило свою імпотенцію з купою іржавого залізячча
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01.10.2024 12:47
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і сміх і гріх
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01.10.2024 12:36 Ответить
А що ж тоді раніше ви було, якщо ото що ви зараз - ви називаєте "стали сильніші"?
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01.10.2024 12:37 Ответить
Сидячи на дупі рівно?
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01.10.2024 12:43 Ответить
Може він про якесь інше НАТО говорить?Бо те,про яке ми знаємо переляканими очима побачило свою імпотенцію з купою іржавого залізячча
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01.10.2024 12:47 Ответить
про яке ми знаємо .... hto ce "mi" ?
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01.10.2024 13:02 Ответить
Настолько "сильным", что все НАТО уже третий год не может ВСУ обеспечить снарядами калибра 155 мм.
А какая-то подсанкционная сев. корея по щелчку пальца завалила рашку миллионами снарядов.
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01.10.2024 12:48 Ответить
vybačte - a čem vi streļajete zaras ?
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01.10.2024 12:57 Ответить
Украина ******** эти снаряды десятками тысяч тонн именно натовскими девайсами.
Но то, что Столтенберг сциккливый соплежуй - это правда.
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01.10.2024 13:04 Ответить
Звичайно сильніші стали в порівнянні з кацапами коли українські воїни утилізували скільки заліза та живої сили кацапсячої, а українська земля в містах і селах прийняла скільки заліза. За рахунок мужності наших воїнів та людських жертв звісно стали сильнішими...
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01.10.2024 12:50 Ответить
Сам себе похвалив
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01.10.2024 12:51 Ответить
то, як бачимо, полум'яні промови та імітація бурхливої діяльності, то тренд, всіх нікчемних світових організацій.
абсолютно всіх.
ось вам, звіт, про правління лєваків соціалістів популістів. європа у повній сраці, окупована арабською та африканською культурою.
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01.10.2024 12:55 Ответить
tak tak...teperj - davai za trampudeļja poagitui šče
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01.10.2024 12:59 Ответить
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01.10.2024 13:04 Ответить
Заміри проводять по кількості висловленої стурбованості?
Якщо це є показником, то так і є. Стільки стурбованих в одному місці це вам не що аби як, а як аби що.
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01.10.2024 12:58 Ответить
НАТО буде тільки в одному випадку сильним: Коли в ньому буде Україна, це по перше, по друге - коли час на відповідь агресії проти членів блоку буде складати не хрін зна скільки деів і тижнів, а кілька хвилин, максимум кілька годин.
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01.10.2024 13:01 Ответить
Воно і видно. Тільки ви в слові "сирлішим" зробили кілька помилок.
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01.10.2024 13:14 Ответить
І ссикливіше
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01.10.2024 13:59 Ответить
За десять не скажу, ну останні три роки точно не переймалися.

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01.10.2024 14:24 Ответить
А пуйлу вони сказали, бо таке враження, що він болт забив на ту нату.
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01.10.2024 14:39 Ответить
 
 