НАТО в течение минувших 10 лет стало сильнее, - Столтенберг
НАТО в течение минувших десятилетий перешло от нескольких тысяч до полумиллиона войск в высокой готовности.
Об этом заявил экс-генсек Йенс Столтенберг во время заседания Североатлантического совета, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"В этом зале творилась история, в течение минувших десятилетий мы достигли многого. Мы осуществили самую большую трансформацию Альянса в течение поколения. Мы укрепили нашу оборону, увеличили количество боевых групп от нуля до восьми, с десятками тысяч боеготовых войск на нашем восточном фланге. Мы перешли от нескольких тысяч до полумиллиона войск в высокой готовности. Количество союзников, которые тратят по крайней мере 2 процента от ВВП на оборону, выросло с 3 до 23. Мы укрепили НАТО как институт, который может достигать результатов", - сказал он.
Также экс-генсек напомнил, что НАТО пополнилось новыми членами, в Альянс вошли Черногория, Северная Македония, Финляндия и Швеция.
"Украина ближе к НАТО, чем когда-либо прежде. В 2014 году мы оказывали лишь небольшую помощь Украине, сейчас наша поддержка является массированной. НАТО координирует ее через новое командование в Германии", - добавил Столтенберг.
Напомним, ранее сообщалось, что 1 октября Марк Рютте официально становится новым генеральным секретарем Североатлантического альянса.
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А какая-то подсанкционная сев. корея по щелчку пальца завалила рашку миллионами снарядов.
Но то, что Столтенберг сциккливый соплежуй - это правда.
абсолютно всіх.
ось вам, звіт, про правління лєваків соціалістів популістів. європа у повній сраці, окупована арабською та африканською культурою.
Якщо це є показником, то так і є. Стільки стурбованих в одному місці це вам не що аби як, а як аби що.