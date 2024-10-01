НАТО в течение минувших 10 лет стало сильнее, - Столтенберг

НАТО в течение минувших десятилетий перешло от нескольких тысяч до полумиллиона войск в высокой готовности.

Об этом заявил экс-генсек Йенс Столтенберг во время заседания Североатлантического совета, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"В этом зале творилась история, в течение минувших десятилетий мы достигли многого. Мы осуществили самую большую трансформацию Альянса в течение поколения. Мы укрепили нашу оборону, увеличили количество боевых групп от нуля до восьми, с десятками тысяч боеготовых войск на нашем восточном фланге. Мы перешли от нескольких тысяч до полумиллиона войск в высокой готовности. Количество союзников, которые тратят по крайней мере 2 процента от ВВП на оборону, выросло с 3 до 23. Мы укрепили НАТО как институт, который может достигать результатов", - сказал он.

Также читайте: Рютте начинает работу на посту генерального секретаря НАТО

Также экс-генсек напомнил, что НАТО пополнилось новыми членами, в Альянс вошли Черногория, Северная Македония, Финляндия и Швеция.

"Украина ближе к НАТО, чем когда-либо прежде. В 2014 году мы оказывали лишь небольшую помощь Украине, сейчас наша поддержка является массированной. НАТО координирует ее через новое командование в Германии", - добавил Столтенберг.

Напомним, ранее сообщалось, что 1 октября Марк Рютте официально становится новым генеральным секретарем Североатлантического альянса.

Читайте также: С новым генсеком Рютте НАТО - в надежных руках, - Столтенберг