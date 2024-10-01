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Новости
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С новым генсеком Рютте НАТО - в надежных руках, - Столтенберг

Столтенберг прокоментував призначення Рютте генсеком НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который 1 октября передает свои полномочия премьеру Нидерландов Марку Рютте, заявил, что с ним Североатлантический Альянс будет в надежных руках.

Об этом Столтенберг сказал в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, информирует Цензор.НЕТ.

Перед церемонией передачи полномочий он представил Рютте как друга и хорошего коллегу, с которым они работали вместе много лет.

"Он хорошо знает НАТО и его хорошо знают по всему Альянсу. У Марка - замечательный бэкграунд для того, чтобы стать замечательным генеральный секретарем. Он работал премьер-министром 14 лет, руководил четырьмя различными коалиционными правительствами. Поэтому он знает, как достигать компромиссов и создавать консенсусы. Это навыки, которые здесь, в НАТО, очень ценятся. Так что НАТО будет в надежных руках", - отметил Столтенберг.

Бывший генсек отметил, что ему теперь легче покидать Альянс, зная, что руководство перейдет к Рютте.

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Столтенберг добавил, что покидает Альянс со смешанными чувствами.

"Пришло время уйти. Есть замечательный преемник на замену. Но мне трудно покидать альянс и организацию, для которой я служил 10 лет. Все люди, все государства, с которыми я работал, - мне их, конечно, будет не хватать", - резюмировал он.

Напомним, 1 октября Марк Рютте официально становится новым генеральным секретарем Североатлантического альянса.

Автор: 

НАТО (10004) Столтенберг Йенс (1620) Рютте Марк (358)


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Топ комментарии
+2
ну, от.
столтенберг визнав, що до рютте, ната була в вічному консенсусі та у сцикливих, переляканих тремтячих рученятах.
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01.10.2024 10:52
+1
ну Марко-не підведи...
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01.10.2024 10:47
+1
На 2й день відставки вже буде nuз діти, як важливо дати дозвіл і засоби, щоб Україна била ракетами вглибину ї бан их боліт. Як він ночей не досипав, щоб проштовхнути це рішення.
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01.10.2024 11:14
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Рютте дасть рашці просратися! - будем бачити
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01.10.2024 10:45 Ответить
ну Марко-не підведи...
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01.10.2024 10:47 Ответить
ну, от.
столтенберг визнав, що до рютте, ната була в вічному консенсусі та у сцикливих, переляканих тремтячих рученятах.
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01.10.2024 10:52 Ответить
Поживемо - побачимо.
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01.10.2024 10:56 Ответить
При Покрові в добру путь, пане Рютте!
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01.10.2024 10:57 Ответить
Сподіваюсь не такий боягуз як папірєднікі......
НАТО в кожну хату!!!
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01.10.2024 11:05 Ответить
На 2й день відставки вже буде nuз діти, як важливо дати дозвіл і засоби, щоб Україна била ракетами вглибину ї бан их боліт. Як він ночей не досипав, щоб проштовхнути це рішення.
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01.10.2024 11:14 Ответить
Черговий «Маркіян іде
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01.10.2024 12:15 Ответить
Ню. Ню.....подивимось...
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01.10.2024 12:37 Ответить
 
 