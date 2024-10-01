С новым генсеком Рютте НАТО - в надежных руках, - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который 1 октября передает свои полномочия премьеру Нидерландов Марку Рютте, заявил, что с ним Североатлантический Альянс будет в надежных руках.

Об этом Столтенберг сказал в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, информирует Цензор.НЕТ.

Перед церемонией передачи полномочий он представил Рютте как друга и хорошего коллегу, с которым они работали вместе много лет.

"Он хорошо знает НАТО и его хорошо знают по всему Альянсу. У Марка - замечательный бэкграунд для того, чтобы стать замечательным генеральный секретарем. Он работал премьер-министром 14 лет, руководил четырьмя различными коалиционными правительствами. Поэтому он знает, как достигать компромиссов и создавать консенсусы. Это навыки, которые здесь, в НАТО, очень ценятся. Так что НАТО будет в надежных руках", - отметил Столтенберг.

Бывший генсек отметил, что ему теперь легче покидать Альянс, зная, что руководство перейдет к Рютте.

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Столтенберг добавил, что покидает Альянс со смешанными чувствами.

"Пришло время уйти. Есть замечательный преемник на замену. Но мне трудно покидать альянс и организацию, для которой я служил 10 лет. Все люди, все государства, с которыми я работал, - мне их, конечно, будет не хватать", - резюмировал он.

Напомним, 1 октября Марк Рютте официально становится новым генеральным секретарем Североатлантического альянса.