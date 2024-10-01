Із новим генсеком Рютте НАТО – у надійних руках, - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, який 1 жовтня передає свої повноваження прем'єру Нідерландів Марку Рютте, заявив, що з ним Північноатлантичний Альянс буде у надійних руках.

Про це Столтенберг сказав у штабквартирі НАТО в Брюсселі, інформує Цензор.НЕТ.

Перед церемонією передачі повноважень він представив Рютте як друга і доброго колегу, із яким вони працювали разом багато років.

"Він добре знає НАТО та його добре знають по всьому Альянсу. У Марка – чудовий бекграунд для того, аби стати чудовим генеральний секретарем. Він працював прем’єр-міністром 14 років, керував чотирма різними коаліційними урядами. Отож, він знає, як досягати компромісів та створювати консенсуси. Це навички, які тут, у НАТО, дуже цінуються. Отож, НАТО буде у надійних руках", - зазначив Столтенберг.

Колишній генсек зауважив, що йому тепер легше залишати Альянс, знаючи, що керівництво перейде до Рютте.

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Столтенберг додав, що полишає Альянс зі змішаними відчуттями.

"Настав час піти. Є чудовий наступник на заміну. Але мені важко залишати альянс та організацію, для якої я служив 10 років. Усі люди, усі держави, з якими я працював, – мені їх, звичайно, бракуватиме", - резюмував він.

Нагадаємо, 1 жовтня Марк Рютте офіційно стає новим генеральним секретарем Північноатлантичного альянсу.