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Із новим генсеком Рютте НАТО – у надійних руках, - Столтенберг

Столтенберг прокоментував призначення Рютте генсеком НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, який 1 жовтня передає свої повноваження прем'єру Нідерландів Марку Рютте, заявив, що з ним Північноатлантичний Альянс буде у надійних руках.

Про це Столтенберг сказав у штабквартирі НАТО в Брюсселі, інформує Цензор.НЕТ.

Перед церемонією передачі повноважень він представив Рютте як друга і доброго колегу, із яким вони працювали разом багато років.

"Він добре знає НАТО та його добре знають по всьому Альянсу. У Марка – чудовий бекграунд для того, аби стати чудовим генеральний секретарем. Він працював прем’єр-міністром 14 років, керував чотирма різними коаліційними урядами. Отож, він знає, як досягати компромісів та створювати консенсуси. Це навички, які тут, у НАТО, дуже цінуються. Отож, НАТО буде у надійних руках", - зазначив Столтенберг.

Колишній генсек зауважив, що йому тепер легше залишати Альянс, знаючи, що керівництво перейде до Рютте.

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Столтенберг додав, що полишає Альянс зі змішаними відчуттями.

"Настав час піти. Є чудовий наступник на заміну. Але мені важко залишати альянс та організацію, для якої я служив 10 років. Усі люди, усі держави, з якими я працював, – мені їх, звичайно, бракуватиме", - резюмував він.

Нагадаємо, 1 жовтня Марк Рютте офіційно стає новим генеральним секретарем Північноатлантичного альянсу.

Автор: 

НАТО (6465) Столтенберг Єнс (1596) Рютте Марк (401)


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Топ коментарі
+2
ну, от.
столтенберг визнав, що до рютте, ната була в вічному консенсусі та у сцикливих, переляканих тремтячих рученятах.
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01.10.2024 10:52
+1
ну Марко-не підведи...
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01.10.2024 10:47
+1
На 2й день відставки вже буде nuз діти, як важливо дати дозвіл і засоби, щоб Україна била ракетами вглибину ї бан их боліт. Як він ночей не досипав, щоб проштовхнути це рішення.
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01.10.2024 11:14
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Рютте дасть рашці просратися! - будем бачити
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01.10.2024 10:45 Відповісти
ну Марко-не підведи...
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01.10.2024 10:47 Відповісти
ну, от.
столтенберг визнав, що до рютте, ната була в вічному консенсусі та у сцикливих, переляканих тремтячих рученятах.
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01.10.2024 10:52 Відповісти
Поживемо - побачимо.
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01.10.2024 10:56 Відповісти
При Покрові в добру путь, пане Рютте!
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01.10.2024 10:57 Відповісти
Сподіваюсь не такий боягуз як папірєднікі......
НАТО в кожну хату!!!
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01.10.2024 11:05 Відповісти
На 2й день відставки вже буде nuз діти, як важливо дати дозвіл і засоби, щоб Україна била ракетами вглибину ї бан их боліт. Як він ночей не досипав, щоб проштовхнути це рішення.
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01.10.2024 11:14 Відповісти
Черговий «Маркіян іде
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01.10.2024 12:15 Відповісти
Ню. Ню.....подивимось...
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01.10.2024 12:37 Відповісти
 
 