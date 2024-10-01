НАТО протягом минулих 10 років стало сильнішим, - Столтенберг

НАТО протягом минулих десятиліть перейшло від кількох тисяч до пів мільйона військ у високій готовності.

Про це заявив ексгенсек Єнс Столтенберг під час засідання Північноатлантичної ради, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У цій залі творилася історія, протягом минулих десятиліть ми досягли багато. Ми здійснили найбільшу трансформацію Альянсу протягом покоління. Ми зміцнили нашу оборону, збільшили кількість бойових груп від нуля до восьми, з десятками тисяч боєготових військ на нашому східному фланзі. Ми перейшли від кількох тисяч до пів мільйона військ у високій готовності. Кількість союзників, які витрачають принаймні 2 відсотки від ВВП на оборону, зросла із 3 до 23. Ми зміцнили НАТО як інституцію, яка може досягати результатів", - сказав він.

Читайте також: Країни НАТО повинні підтримати український мирний план, а не китайсько-бразильську ініціативу, - Столтенберг

Також ексгенсек нагадав, що НАТО поповнилося новими членами, до Альянсу увійшли Чорногорія, Північна Македонія, Фінляндія та Швеція.

"Україна є ближчою до НАТО, ніж будь-коли раніше. У 2014 році ми надавали лише невелику допомогу Україні, зараз наша підтримка є масованою. НАТО координує її через нове командування у Німеччині", - додав Столтенберг.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що 1 жовтня Марк Рютте офіційно стає новим генеральним секретарем Північноатлантичного альянсу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Із новим генсеком Рютте НАТО – у надійних руках, - Столтенберг