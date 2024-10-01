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НАТО протягом минулих 10 років стало сильнішим, - Столтенберг

Столтенберг підбив підсумки перебування на посаді генсека НАТО

НАТО протягом минулих десятиліть перейшло від кількох тисяч до пів мільйона військ у високій готовності.

Про це заявив ексгенсек Єнс Столтенберг під час засідання Північноатлантичної ради, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У цій залі творилася історія, протягом минулих десятиліть ми досягли багато. Ми здійснили найбільшу трансформацію Альянсу протягом покоління. Ми зміцнили нашу оборону, збільшили кількість бойових груп від нуля до восьми, з десятками тисяч боєготових військ на нашому східному фланзі. Ми перейшли від кількох тисяч до пів мільйона військ у високій готовності. Кількість союзників, які витрачають принаймні 2 відсотки від ВВП на оборону, зросла із 3 до 23. Ми зміцнили НАТО як інституцію, яка може досягати результатів", - сказав він.

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Також ексгенсек нагадав, що НАТО поповнилося новими членами, до Альянсу увійшли Чорногорія, Північна Македонія, Фінляндія та Швеція.

"Україна є ближчою до НАТО, ніж будь-коли раніше. У 2014 році ми надавали лише невелику допомогу Україні, зараз наша підтримка є масованою. НАТО координує її через нове командування у Німеччині", - додав Столтенберг.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що 1 жовтня Марк Рютте офіційно стає новим генеральним секретарем Північноатлантичного альянсу.

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Автор: 

НАТО (6469) Столтенберг Єнс (1596)


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Топ коментарі
+11
і сміх і гріх
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01.10.2024 12:36
+9
А що ж тоді раніше ви було, якщо ото що ви зараз - ви називаєте "стали сильніші"?
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01.10.2024 12:37
+9
Може він про якесь інше НАТО говорить?Бо те,про яке ми знаємо переляканими очима побачило свою імпотенцію з купою іржавого залізячча
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01.10.2024 12:47
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і сміх і гріх
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01.10.2024 12:36 Відповісти
А що ж тоді раніше ви було, якщо ото що ви зараз - ви називаєте "стали сильніші"?
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01.10.2024 12:37 Відповісти
Сидячи на дупі рівно?
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01.10.2024 12:43 Відповісти
Може він про якесь інше НАТО говорить?Бо те,про яке ми знаємо переляканими очима побачило свою імпотенцію з купою іржавого залізячча
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01.10.2024 12:47 Відповісти
про яке ми знаємо .... hto ce "mi" ?
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01.10.2024 13:02 Відповісти
Настолько "сильным", что все НАТО уже третий год не может ВСУ обеспечить снарядами калибра 155 мм.
А какая-то подсанкционная сев. корея по щелчку пальца завалила рашку миллионами снарядов.
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01.10.2024 12:48 Відповісти
vybačte - a čem vi streļajete zaras ?
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01.10.2024 12:57 Відповісти
Украина ******** эти снаряды десятками тысяч тонн именно натовскими девайсами.
Но то, что Столтенберг сциккливый соплежуй - это правда.
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01.10.2024 13:04 Відповісти
Звичайно сильніші стали в порівнянні з кацапами коли українські воїни утилізували скільки заліза та живої сили кацапсячої, а українська земля в містах і селах прийняла скільки заліза. За рахунок мужності наших воїнів та людських жертв звісно стали сильнішими...
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01.10.2024 12:50 Відповісти
Сам себе похвалив
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01.10.2024 12:51 Відповісти
то, як бачимо, полум'яні промови та імітація бурхливої діяльності, то тренд, всіх нікчемних світових організацій.
абсолютно всіх.
ось вам, звіт, про правління лєваків соціалістів популістів. європа у повній сраці, окупована арабською та африканською культурою.
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01.10.2024 12:55 Відповісти
tak tak...teperj - davai za trampudeļja poagitui šče
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01.10.2024 12:59 Відповісти
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01.10.2024 13:04 Відповісти
Заміри проводять по кількості висловленої стурбованості?
Якщо це є показником, то так і є. Стільки стурбованих в одному місці це вам не що аби як, а як аби що.
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01.10.2024 12:58 Відповісти
НАТО буде тільки в одному випадку сильним: Коли в ньому буде Україна, це по перше, по друге - коли час на відповідь агресії проти членів блоку буде складати не хрін зна скільки деів і тижнів, а кілька хвилин, максимум кілька годин.
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01.10.2024 13:01 Відповісти
Воно і видно. Тільки ви в слові "сирлішим" зробили кілька помилок.
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01.10.2024 13:14 Відповісти
І ссикливіше
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01.10.2024 13:59 Відповісти
За десять не скажу, ну останні три роки точно не переймалися.

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01.10.2024 14:24 Відповісти
А пуйлу вони сказали, бо таке враження, що він болт забив на ту нату.
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01.10.2024 14:39 Відповісти
 
 