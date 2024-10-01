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Новости Война
2 025 28

Зеленский в День защитников и защитниц: Путь к первой минуте победы и мира очень труден

Зеленський виступив у День захисників та захисниць України

Президент Владимир Зеленский в День защитников и защитниц Украины отметил вклад воинов в будущую победу.

Об этом глава государства заявил во время церемонии принятия клятвы лицеиста и вручения государственных наград, передает Цензор.НЕТ.

"Когда мы говорим "защитники Украины", мы чувствуем гордость, чувствуем вашу защиту, видим вашу отвагу. Ежедневно видим, и каждую ночь, в будни и выходные, в жару и мороз, всегда, каждую минуту. ... Из совершенно разных минут состоит война, состоит наша борьба, и очень тяжелый путь к одной самой желанной минуте - первой минуте победы, первой минуте мира в Украине", - отметил он.

"Мы кланяемся сегодня перед всеми, кто приближал и приближает эту минуту. Делает это непрерывно ... Вечная слава тем, кто защищает украинскую землю, небо и моря. Вечная память тем, кто защитил Украину ценой собственной жизни", - добавил президент.

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Сегодня, 1 октября, отмечают День защитников и защитниц Украины и День казачества.

Праздник начали 14 октября 2014 года президентским указом как День защитника Украины.

14 июля 2021 года Верховная Рада переименовала праздник в День защитников и защитниц Украины. Его отмечали 14 октября, но в прошлом году дату праздника перенесли на 1 октября в связи с реформой церковного календаря.

Смотрите: Сила оружия и сила дипломатии работают эффективно всегда только вместе, - Зеленский. ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (20511) День защитников и защитниц Украины (171)


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Топ комментарии
+25
Зеля, твій шлях у відставку! Зроби українцям свято-піди геть!
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01.10.2024 09:53
+25
цинічна брехлива істота!
скільки загинуло людей, з особистої вини, цього грьобаного гаранта?
скільки цивільних, можна було врятувати? скільки військових, можна було ефективно організувати, для оборони та контр наступу?
напам'ятати про стамбул та підписану капітуляцію?
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01.10.2024 09:58
+23
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01.10.2024 10:03
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Зеля, твій шлях у відставку! Зроби українцям свято-піди геть!
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01.10.2024 09:53 Ответить
Свято було б,якби він здох, як Чаушеску. А просто піти геть після знищення держави, нації і майбутнього, це занадто милосердно.
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01.10.2024 10:53 Ответить
цинічна брехлива істота!
скільки загинуло людей, з особистої вини, цього грьобаного гаранта?
скільки цивільних, можна було врятувати? скільки військових, можна було ефективно організувати, для оборони та контр наступу?
напам'ятати про стамбул та підписану капітуляцію?
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01.10.2024 09:58 Ответить
Якби не цей брехливий підарас, який розповідав про шашлики, який зрадив де факто державу, трагедій Бучі, Маріуполя, Ізюму та інших міст на напрямку наступу років, могло й не бути. Ця Гундоса Іуда зрадила український народ і знаєте що саме жахливе? Що цей "народ" тепер вишиває бісером гидозну пику свого ката і зрадника. Бо не втік. Бо потужно ******* кожен день.
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01.10.2024 10:51 Ответить
*орків, тупий телефон
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01.10.2024 10:52 Ответить
все ж таки сподіваюсь, що лікування українців, проходить ефективно, хоча і важким хірургічним методом.
так, ще існують кончені шанувальники 95 кварталу, але це, зовсім відбиті приколісти аби поржать.
ну, подивимось на виборах, зробили українці висновки, чи ця держава не має право на існування.
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01.10.2024 10:57 Ответить
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01.10.2024 10:00 Ответить
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01.10.2024 11:09 Ответить
Багаторазовий ухилянт від служби в Армії і захисту Батьківщини ... вітає Воїнів-Захисників Української Вітчизни з їх святом?!?! У День Святої Покрови. Не українець і не християнин.Обдолбаний аморал.
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01.10.2024 10:01 Ответить
лицемір.
В 19-му, 20-му та 21-му році він навіть не хотів чути за Покрову, за УПА, за ЗСУ та Держоборонзамовлення...
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01.10.2024 10:02 Ответить
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01.10.2024 10:03 Ответить
Це ж ви, зедібіли, зробили цей трешняк.
Головнокомандувач ЗСУ, Тричі Уклоніст, Двічі Шашличник і Потужний Членограй поздоровляє воїнів з днем захисників.
Де ще таку хрень можливо побачити?
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01.10.2024 10:05 Ответить
Я колись навіть дивився "вечірній квартал" з цією істотою. А тепер на цей організм дивлюсь з такою ж відразою, як на падло в якому вже копошаться опариші
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01.10.2024 10:11 Ответить
Гарні клоуни не завжди гарні президенти. Кожен має займатись своєю справою, а не лізти у чужі.
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01.10.2024 10:33 Ответить
вова сховайся де небудь і не порть людям св'ято .
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01.10.2024 10:14 Ответить
якраз слухала як верещучка розповідала про велике розмінування імені зеленського
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01.10.2024 10:16 Ответить
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01.10.2024 10:18 Ответить
Повсюди ходять нечестивці, коли нікчемні з людських синів піднялися. (укр.) Повсюду ходят нечестивые, когда ничтожные из сынов человеческих возвысились. (рос.) [Біблія; Псалом 11:9] Как жалок шут на троне короля, как глуп народ, который то позволил. (Роберт Бёрнс, 1759-1796, шотландский поэт).
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01.10.2024 12:02 Ответить
Лицемір...
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01.10.2024 10:41 Ответить
"Порноактриса" та "синьор голодомор" тебе, вава, не гризуть знутри коли ти читаєш ці тексти..
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01.10.2024 10:45 Ответить
Ні. Не гризуть. Какая разніца
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01.10.2024 11:03 Ответить
Після цього всього у наступному поколінні українців повинно вже в ДНК прописатися ніколи не голосувати за популістів та "нових ліц", які крім кривляння на сцені, нічого не бачили. НІКОЛИ. Так, як генетично закріпився страх перед Голодомором, (чиї предки його пережили, той знає, про що мова). На генетичному рівні. Жодного клоуна, ******* і лицеміра в майбутньому при владі. Інакше нації кінець.
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01.10.2024 10:45 Ответить
Так, ПОВИННО... Але чи буде?
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01.10.2024 11:08 Ответить
Главнає ета пєрєстать стрєлять! І в глазкі путіну пасматрєть!
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01.10.2024 10:47 Ответить
Так, підтримка у хриплявого ще та. Тепер зрозуміло, чому він поставив Конституцію на паузу...
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01.10.2024 11:05 Ответить
Якби не ти зі своїми "ефективними менеджерами", він би був значно коротше.
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01.10.2024 11:07 Ответить
А ти, що зробив для перемоги, хрипатий тупий віслюк?
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01.10.2024 12:26 Ответить
Де закон про ротацію та демобілізацію?
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01.10.2024 12:51 Ответить
 
 