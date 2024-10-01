Зеленский в День защитников и защитниц: Путь к первой минуте победы и мира очень труден
Президент Владимир Зеленский в День защитников и защитниц Украины отметил вклад воинов в будущую победу.
Об этом глава государства заявил во время церемонии принятия клятвы лицеиста и вручения государственных наград, передает Цензор.НЕТ.
"Когда мы говорим "защитники Украины", мы чувствуем гордость, чувствуем вашу защиту, видим вашу отвагу. Ежедневно видим, и каждую ночь, в будни и выходные, в жару и мороз, всегда, каждую минуту. ... Из совершенно разных минут состоит война, состоит наша борьба, и очень тяжелый путь к одной самой желанной минуте - первой минуте победы, первой минуте мира в Украине", - отметил он.
"Мы кланяемся сегодня перед всеми, кто приближал и приближает эту минуту. Делает это непрерывно ... Вечная слава тем, кто защищает украинскую землю, небо и моря. Вечная память тем, кто защитил Украину ценой собственной жизни", - добавил президент.
Сегодня, 1 октября, отмечают День защитников и защитниц Украины и День казачества.
Праздник начали 14 октября 2014 года президентским указом как День защитника Украины.
14 июля 2021 года Верховная Рада переименовала праздник в День защитников и защитниц Украины. Его отмечали 14 октября, но в прошлом году дату праздника перенесли на 1 октября в связи с реформой церковного календаря.
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скільки загинуло людей, з особистої вини, цього грьобаного гаранта?
скільки цивільних, можна було врятувати? скільки військових, можна було ефективно організувати, для оборони та контр наступу?
напам'ятати про стамбул та підписану капітуляцію?
так, ще існують кончені шанувальники 95 кварталу, але це, зовсім відбиті приколісти аби поржать.
ну, подивимось на виборах, зробили українці висновки, чи ця держава не має право на існування.
В 19-му, 20-му та 21-му році він навіть не хотів чути за Покрову, за УПА, за ЗСУ та Держоборонзамовлення...
Головнокомандувач ЗСУ, Тричі Уклоніст, Двічі Шашличник і Потужний Членограй поздоровляє воїнів з днем захисників.
Де ще таку хрень можливо побачити?