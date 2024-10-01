Зеленский в День защитников и защитниц: Путь к первой минуте победы и мира очень труден

Президент Владимир Зеленский в День защитников и защитниц Украины отметил вклад воинов в будущую победу.

Об этом глава государства заявил во время церемонии принятия клятвы лицеиста и вручения государственных наград, передает Цензор.НЕТ.

"Когда мы говорим "защитники Украины", мы чувствуем гордость, чувствуем вашу защиту, видим вашу отвагу. Ежедневно видим, и каждую ночь, в будни и выходные, в жару и мороз, всегда, каждую минуту. ... Из совершенно разных минут состоит война, состоит наша борьба, и очень тяжелый путь к одной самой желанной минуте - первой минуте победы, первой минуте мира в Украине", - отметил он.

"Мы кланяемся сегодня перед всеми, кто приближал и приближает эту минуту. Делает это непрерывно ... Вечная слава тем, кто защищает украинскую землю, небо и моря. Вечная память тем, кто защитил Украину ценой собственной жизни", - добавил президент.

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Сегодня, 1 октября, отмечают День защитников и защитниц Украины и День казачества.

Праздник начали 14 октября 2014 года президентским указом как День защитника Украины.

14 июля 2021 года Верховная Рада переименовала праздник в День защитников и защитниц Украины. Его отмечали 14 октября, но в прошлом году дату праздника перенесли на 1 октября в связи с реформой церковного календаря.

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