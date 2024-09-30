Сила оружия и сила дипломатии работают эффективно всегда только вместе, - Зеленский. ВИДЕО

В вечернем видеообращении Владимир Зеленский рассказал о подготовке к заседанию "Рамштайн".

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале президента.

"Только что завершил совещание по итогам визита в Соединенные Штаты. Военные, правительство, Офис. Наши команды - украинская и американская - уже работают со всем тем, что мы обсудили в Нью-Йорке и Вашингтоне, и уже готовимся к встрече в "Рамштайн". Это будет особый"Рамштайн", и от нашей стороны партнеры получают все детали, все аргументы, как обеспечить результаты в ближайшие месяцы и на фронте, и в дипломатической работе.

Сила оружия и сила дипломатии работают эффективно всегда только вместе, и именно так рассчитываем, именно так должны реализовать План победы. Мы ждем также конкретных вещей от партнеров, чтобы усилить нашу стратегию. И это касается всех наших партнеров. Наша сила именно в том, что свободный мир защищает себя", - сказал Зеленский.

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