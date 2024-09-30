Сила оружия и сила дипломатии работают эффективно всегда только вместе, - Зеленский. ВИДЕО
В вечернем видеообращении Владимир Зеленский рассказал о подготовке к заседанию "Рамштайн".
Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале президента.
"Только что завершил совещание по итогам визита в Соединенные Штаты. Военные, правительство, Офис. Наши команды - украинская и американская - уже работают со всем тем, что мы обсудили в Нью-Йорке и Вашингтоне, и уже готовимся к встрече в "Рамштайн". Это будет особый"Рамштайн", и от нашей стороны партнеры получают все детали, все аргументы, как обеспечить результаты в ближайшие месяцы и на фронте, и в дипломатической работе.
Сила оружия и сила дипломатии работают эффективно всегда только вместе, и именно так рассчитываем, именно так должны реализовать План победы. Мы ждем также конкретных вещей от партнеров, чтобы усилить нашу стратегию. И это касается всех наших партнеров. Наша сила именно в том, что свободный мир защищает себя", - сказал Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
так надипломатили, що всіх воротить до блювотиння, при думці про зе!лідора в зелених панталонах.
А як же "просто пєрєстать стрєлять"?
було ПОТУЖНО
майже як "зРадниця". верещук,
розмінувала, так розмінувала
Він Діктор телезвернень. Ще й стендапер на додачу.
А за кулісами керує Завхоз з манагерами. Такий собі віце-король, не передбачений штатним розкладом і конституційними повноваженнями - але існуючий всує і де-факто