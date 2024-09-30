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Сила оружия и сила дипломатии работают эффективно всегда только вместе, - Зеленский. ВИДЕО

В вечернем видеообращении Владимир Зеленский рассказал о подготовке к заседанию "Рамштайн".

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале президента.

"Только что завершил совещание по итогам визита в Соединенные Штаты. Военные, правительство, Офис. Наши команды - украинская и американская - уже работают со всем тем, что мы обсудили в Нью-Йорке и Вашингтоне, и уже готовимся к встрече в "Рамштайн". Это будет особый"Рамштайн", и от нашей стороны партнеры получают все детали, все аргументы, как обеспечить результаты в ближайшие месяцы и на фронте, и в дипломатической работе.

Сила оружия и сила дипломатии работают эффективно всегда только вместе, и именно так рассчитываем, именно так должны реализовать План победы. Мы ждем также конкретных вещей от партнеров, чтобы усилить нашу стратегию. И это касается всех наших партнеров. Наша сила именно в том, что свободный мир защищает себя", - сказал Зеленский.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20525) обращение (754)


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Топ комментарии
+9
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30.09.2024 20:14
+7
А шо там з "мирним планом"? Все, проїхали? Тепер зелохторат годують "рамштайном"?
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30.09.2024 20:08
+7
Іди туди через шо тебе зробили та звідки ти вилезло на світ Божий - у сраку.
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30.09.2024 20:20
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Бачимо, бачимо звіздьож про силу зброї і про силіщу дипломатії.
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30.09.2024 20:00 Ответить
"Чекає".....
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30.09.2024 20:04 Ответить
Як його розумію, чекати і бігати на вздогін - найтяжча робота.
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30.09.2024 20:40 Ответить
Чого?Він просто дурню як згарячки несе
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30.09.2024 21:12 Ответить
Вражина...
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30.09.2024 20:07 Ответить
А шо там з "мирним планом"? Все, проїхали? Тепер зелохторат годують "рамштайном"?
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30.09.2024 20:08 Ответить
Ну, а как? Приедается ж. Смена блюд
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30.09.2024 20:46 Ответить
а дипломатія, під керівництвом єрмачини, потужно переможна.
так надипломатили, що всіх воротить до блювотиння, при думці про зе!лідора в зелених панталонах.
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30.09.2024 20:09 Ответить
"Мы создали подразделение для противодействия Израилю, и человек, возглавлявший его, оказался агентом "Моссада", - https://www.haberler.com/dunya/iran-in-eski-cumhurbaskani-ahmedinecat-tan-sok-17875047-haberi/#google_vignette экс-президент Ирана
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30.09.2024 20:10 Ответить
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30.09.2024 20:14 Ответить
Рецедивіст?
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30.09.2024 20:41 Ответить
🤣👏
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30.09.2024 21:47 Ответить
Іди туди через шо тебе зробили та звідки ти вилезло на світ Божий - у сраку.
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30.09.2024 20:20 Ответить
Зельоний атлант дипломатії розправив ніздрі. І як завжди, щось чекає від партнерів. Вова, а ти їм, значить, нічєго нє должен'..?
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30.09.2024 20:26 Ответить
зЕленський ти дійсно дібіл і наркоман . Для чого ти пиз..иш що буде потім .
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30.09.2024 20:27 Ответить
Про яку дипломатію і зброю говорить Перший Потужний? Мабуть про ядерний асфальт?
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30.09.2024 20:31 Ответить
Пропоную телемарафон перейменувати у "Перший Потужний".
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30.09.2024 20:45 Ответить
Про дипломатію було смішно
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30.09.2024 20:36 Ответить
Добрым словом и пистолетом можно добиться гораздо большего, чем одним только добрым словом (с)
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30.09.2024 20:43 Ответить
А про потужний асфальт чому не згадав?
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30.09.2024 20:45 Ответить
Правда?

А як же "просто пєрєстать стрєлять"?
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30.09.2024 20:55 Ответить
Вечірні дякули.
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30.09.2024 21:30 Ответить
Нюхнув 🤡 ? Ну і їди спати ... нах...й
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30.09.2024 21:50 Ответить
!!!!!!!!!!!!100!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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01.10.2024 09:37 Ответить
ОЦЕ
було ПОТУЖНО
майже як "зРадниця". верещук,
розмінувала, так розмінувала
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30.09.2024 21:58 Ответить
Цю зрадницю теж не патріоти на високу посаду поставили.
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01.10.2024 08:12 Ответить
Загубив він і те і друге в країні.
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30.09.2024 22:04 Ответить
та з тебе що військовий, що дипломат - все одно піаніст виходить
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30.09.2024 22:52 Ответить
Ви зрозуміли його посаду?
Він Діктор телезвернень. Ще й стендапер на додачу.
А за кулісами керує Завхоз з манагерами. Такий собі віце-король, не передбачений штатним розкладом і конституційними повноваженнями - але існуючий всує і де-факто
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01.10.2024 00:26 Ответить
Другий кашпіровський, і лізе в телевізор загіпнозувати хоче шашликами або рибою зі ставки, а саме ж клоун
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01.10.2024 05:02 Ответить
буратінка "ефєктівно" воює мінометами 60-ми проти 122-го калібру у кацапні. Території тануть, а ця мразота цинічно заявляє, шо зброя та політика працюють ефективно. Ефективно... а де результат цієї ефективності?
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01.10.2024 08:08 Ответить
Де воно і де дипломатія...
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01.10.2024 08:25 Ответить
Клоунада фореве !!!
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01.10.2024 09:36 Ответить
 
 