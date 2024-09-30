Сила зброї й сила дипломатії працюють ефективно завжди тільки разом, - Зеленський. ВIДЕО

У вечірньому відеозверненні Володимир Зеленський розповів про підготовку до засідання "Рамштайн".

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковано в телеграм-каналі президента.

"Щойно завершив нараду за підсумками візиту в Сполучені Штати. Військові, уряд, Офіс. Наші команди – українська й американська – вже працюють з усім тим, що ми обговорили в Нью-Йорку та Вашингтоні, і вже готуємось до зустрічі в "Рамштайні". Це буде особливий "Рамштайн", і від нашої сторони партнери отримують всі деталі, всі аргументи, як забезпечити результати найближчими місяцями і на фронті, і в дипломатичній роботі.

Сила зброї та сила дипломатії працюють ефективно завжди тільки разом, і саме так розраховуємо, саме так маємо реалізувати План перемоги. Ми чекаємо також конкретних речей від партнерів, щоб посилити нашу стратегію. І це стосується всіх наших партнерів. Наша сила саме в тому, що вільний світ захищає себе", - сказав Зеленський.

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