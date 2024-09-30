Сила зброї й сила дипломатії працюють ефективно завжди тільки разом, - Зеленський. ВIДЕО
У вечірньому відеозверненні Володимир Зеленський розповів про підготовку до засідання "Рамштайн".
Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковано в телеграм-каналі президента.
"Щойно завершив нараду за підсумками візиту в Сполучені Штати. Військові, уряд, Офіс. Наші команди – українська й американська – вже працюють з усім тим, що ми обговорили в Нью-Йорку та Вашингтоні, і вже готуємось до зустрічі в "Рамштайні". Це буде особливий "Рамштайн", і від нашої сторони партнери отримують всі деталі, всі аргументи, як забезпечити результати найближчими місяцями і на фронті, і в дипломатичній роботі.
Сила зброї та сила дипломатії працюють ефективно завжди тільки разом, і саме так розраховуємо, саме так маємо реалізувати План перемоги. Ми чекаємо також конкретних речей від партнерів, щоб посилити нашу стратегію. І це стосується всіх наших партнерів. Наша сила саме в тому, що вільний світ захищає себе", - сказав Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
так надипломатили, що всіх воротить до блювотиння, при думці про зе!лідора в зелених панталонах.
А як же "просто пєрєстать стрєлять"?
було ПОТУЖНО
майже як "зРадниця". верещук,
розмінувала, так розмінувала
Він Діктор телезвернень. Ще й стендапер на додачу.
А за кулісами керує Завхоз з манагерами. Такий собі віце-король, не передбачений штатним розкладом і конституційними повноваженнями - але існуючий всує і де-факто