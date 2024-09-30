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Сила зброї й сила дипломатії працюють ефективно завжди тільки разом, - Зеленський. ВIДЕО

У вечірньому відеозверненні Володимир Зеленський розповів про підготовку до засідання "Рамштайн".

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковано в телеграм-каналі президента.

"Щойно завершив нараду за підсумками візиту в Сполучені Штати. Військові, уряд, Офіс. Наші команди – українська й американська – вже працюють з усім тим, що ми обговорили в Нью-Йорку та Вашингтоні, і вже готуємось до зустрічі в "Рамштайні". Це буде особливий "Рамштайн", і від нашої сторони партнери отримують всі деталі, всі аргументи, як забезпечити результати найближчими місяцями і на фронті, і в дипломатичній роботі.

Сила зброї та сила дипломатії працюють ефективно завжди тільки разом, і саме так розраховуємо, саме так маємо реалізувати План перемоги. Ми чекаємо також конкретних речей від партнерів, щоб посилити нашу стратегію. І це стосується всіх наших партнерів. Наша сила саме в тому, що вільний світ захищає себе", - сказав Зеленський.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23984) звернення (609)


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Топ коментарі
+9
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30.09.2024 20:14
+7
А шо там з "мирним планом"? Все, проїхали? Тепер зелохторат годують "рамштайном"?
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30.09.2024 20:08
+7
Іди туди через шо тебе зробили та звідки ти вилезло на світ Божий - у сраку.
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30.09.2024 20:20
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Бачимо, бачимо звіздьож про силу зброї і про силіщу дипломатії.
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30.09.2024 20:00 Відповісти
"Чекає".....
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30.09.2024 20:04 Відповісти
Як його розумію, чекати і бігати на вздогін - найтяжча робота.
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30.09.2024 20:40 Відповісти
Чого?Він просто дурню як згарячки несе
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30.09.2024 21:12 Відповісти
Вражина...
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30.09.2024 20:07 Відповісти
А шо там з "мирним планом"? Все, проїхали? Тепер зелохторат годують "рамштайном"?
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30.09.2024 20:08 Відповісти
Ну, а как? Приедается ж. Смена блюд
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30.09.2024 20:46 Відповісти
а дипломатія, під керівництвом єрмачини, потужно переможна.
так надипломатили, що всіх воротить до блювотиння, при думці про зе!лідора в зелених панталонах.
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30.09.2024 20:09 Відповісти
"Мы создали подразделение для противодействия Израилю, и человек, возглавлявший его, оказался агентом "Моссада", - https://www.haberler.com/dunya/iran-in-eski-cumhurbaskani-ahmedinecat-tan-sok-17875047-haberi/#google_vignette экс-президент Ирана
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30.09.2024 20:10 Відповісти
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30.09.2024 20:14 Відповісти
Рецедивіст?
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30.09.2024 20:41 Відповісти
🤣👏
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30.09.2024 21:47 Відповісти
Іди туди через шо тебе зробили та звідки ти вилезло на світ Божий - у сраку.
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30.09.2024 20:20 Відповісти
Зельоний атлант дипломатії розправив ніздрі. І як завжди, щось чекає від партнерів. Вова, а ти їм, значить, нічєго нє должен'..?
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30.09.2024 20:26 Відповісти
зЕленський ти дійсно дібіл і наркоман . Для чого ти пиз..иш що буде потім .
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30.09.2024 20:27 Відповісти
Про яку дипломатію і зброю говорить Перший Потужний? Мабуть про ядерний асфальт?
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30.09.2024 20:31 Відповісти
Пропоную телемарафон перейменувати у "Перший Потужний".
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30.09.2024 20:45 Відповісти
Про дипломатію було смішно
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30.09.2024 20:36 Відповісти
Добрым словом и пистолетом можно добиться гораздо большего, чем одним только добрым словом (с)
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30.09.2024 20:43 Відповісти
А про потужний асфальт чому не згадав?
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30.09.2024 20:45 Відповісти
Правда?

А як же "просто пєрєстать стрєлять"?
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30.09.2024 20:55 Відповісти
Вечірні дякули.
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30.09.2024 21:30 Відповісти
Нюхнув 🤡 ? Ну і їди спати ... нах...й
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30.09.2024 21:50 Відповісти
!!!!!!!!!!!!100!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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01.10.2024 09:37 Відповісти
ОЦЕ
було ПОТУЖНО
майже як "зРадниця". верещук,
розмінувала, так розмінувала
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30.09.2024 21:58 Відповісти
Цю зрадницю теж не патріоти на високу посаду поставили.
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01.10.2024 08:12 Відповісти
Загубив він і те і друге в країні.
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30.09.2024 22:04 Відповісти
та з тебе що військовий, що дипломат - все одно піаніст виходить
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30.09.2024 22:52 Відповісти
Ви зрозуміли його посаду?
Він Діктор телезвернень. Ще й стендапер на додачу.
А за кулісами керує Завхоз з манагерами. Такий собі віце-король, не передбачений штатним розкладом і конституційними повноваженнями - але існуючий всує і де-факто
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01.10.2024 00:26 Відповісти
Другий кашпіровський, і лізе в телевізор загіпнозувати хоче шашликами або рибою зі ставки, а саме ж клоун
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01.10.2024 05:02 Відповісти
буратінка "ефєктівно" воює мінометами 60-ми проти 122-го калібру у кацапні. Території тануть, а ця мразота цинічно заявляє, шо зброя та політика працюють ефективно. Ефективно... а де результат цієї ефективності?
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01.10.2024 08:08 Відповісти
Де воно і де дипломатія...
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01.10.2024 08:25 Відповісти
Клоунада фореве !!!
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01.10.2024 09:36 Відповісти
 
 