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Зеленський озвучив найважливіший результат візиту до США: зберегли двопартійну підтримку України

Зеленський про підсумки візиту до США

Президент Володимир Зеленський сказав, що найважливішим результатом візиту до США стало збереження двопартійної підтримки України.

Про це він заявив в інтерв’ю американському телеканалу Fox News, повідомляє Цензор.НЕТ.

Журналіст поцікавився у Зеленського, який найважливіший результат він привіз із США.

"Я думаю, що ми зберегли двопартійну підтримку України", - відповів глава держави.

На запитання, чи мала зустріч з кандидатом у президенти США від Республіканської партії Дональдом Трампом великий вплив, президент відповів:

Я думаю, це також про це, так. Байден, Гарріс, Трамп, зустріч з Конгресом, усе це про єдність Сполучених Штатів".

Наостанок Зеленський подякував Байдену, Гарріс, Трампу та Конгресу за єдність у підтримці України.

Нагадаємо, що в інтерв’ю Fox News президент Володимир Зеленський сказав, що кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп на зустрічі 27 вересня дав "чітку інформацію", що підтримуватиме Україну у разі перемоги на виборах.

Дивіться також: Зеленський про результати поїздки до США: ми отримали повну підтримку стратегії наближення миру. ВIДЕО

Автор: 

візит (1593) Зеленський Володимир (23984) США (23085)


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Топ коментарі
+12
Нарешті запитаю. Чому цензор.нет постійно друкує всі божевільні заяви зєльоного балабола? Він постійно бреше.
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29.09.2024 18:01
+12
А пафосу то було коли летів туди!"План досягнення миру"!"Та я.....та ми..."І знову пшик...шоумен є шоумен....а платимо за про...обаний час ми.І не грошима платимо
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29.09.2024 18:03
+8
Так Венс же сказав шо Зеля топить за демів
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29.09.2024 18:01
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Так Венс же сказав шо Зеля топить за демів
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29.09.2024 18:01 Відповісти
А ти мрієш, щоб трампушка став президентом?
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29.09.2024 18:08 Відповісти
Ого! - де це я таке сказанув?
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29.09.2024 18:11 Відповісти
Трампа вибере народ США , ніякі дебіли з України цьому не завадять.
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29.09.2024 19:13 Відповісти
посилатись на Венса...це якось...блд...навіть не знаю як сказати. щоб не образити...
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29.09.2024 18:35 Відповісти
Не даремно "Діджей" (Всенс ДД) зашифровано при Трампі як наше ПРезе,,, ПРи Єрамчині. Тільки в Україні страшніше - діджея зради українці самі своєю волею поставили на головну позицію.
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29.09.2024 18:42 Відповісти
Права рука - балакуча голова Трампа - перевів "говоряща" - на виборах про що тои мовчить -- Венс роздибендує
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29.09.2024 18:44 Відповісти
Тут все відкрито- Венс підмальовує собі вії , зізнається що займається коханням з диваном, усе відкрито , хоча вголос ніби-то підтримує МАГА-гомофобію ...
А в нашої парочки "закальонної " дружбою зі звьоздами шоубізу сцени Кремля , навіть це ПРикрито завісою ... ГЕО ЛЕРОС багато ПРо що розповів - А ДЕ ЦЕЙ ДЕПУТАТ ЗАРАЗ?
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29.09.2024 18:52 Відповісти
Може збирає компромат - може залякали
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29.09.2024 18:56 Відповісти
chat GPT на мій запит зібрав й видав у відповідь таку

Гео Лерос, народний депутат України, відомий своєю критикою президента Зеленського, продовжує залишатися активним у політичному житті країни. Після того, як він був тимчасово відсторонений від засідань Верховної Ради в лютому 2023 року через образливі висловлювання на адресу керівника Офісу президента Андрія Єрмака, Лерос повернувся до роботи у вересні 2023 року. Він знову бере участь у пленарних засіданнях Ради і продовжує активно критикувати дії влади.
Відомо також, що навесні 2024 року Лерос припинив публікації в своїх соцмережах, але продовжує залишатися на політичній сцені. Він був присутній на засіданні Ради в серпні 2024 року, де голосував за важливі законопроекти, зокрема за так званий "церковний" закон
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29.09.2024 19:03 Відповісти
Група Продовженого Дна - 17 мгновений шестого- ютуб
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29.09.2024 19:15 Відповісти
Нарешті запитаю. Чому цензор.нет постійно друкує всі божевільні заяви зєльоного балабола? Він постійно бреше.
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29.09.2024 18:01 Відповісти
щоб Буратіні не було можливості вальготна почувати себе у теплій ванні написаної йому брехні! А ХТО ЩЕ ЯК НЕ ЦЕНЗОР? - Зустріч Юрія з Блінікіним це довела!
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29.09.2024 18:23 Відповісти
Валерій Чалий - цей візит став повністю провальним для можливої майбутньої співпраці з республіканцями .
Від себе додам - а хіба це не було ціллю Єрмакобанату? Якщо Пінчук, головний зараз і ІДЕОЛОГІЧНИЙ наставник у т ч, любімчік-олігрх опузажОПної. Палати Представників Кремля з 6 менеджерів, як й у 2015 спонсорує команду Трампа - її яскравих представниць.

А міг би, **** , розумна **** на голці Кремля, вимагати від влади КОАЛІЦІЇ ЄДНАННЯ та перезапущення влади з усіма патріотичними силами .НІ !!! ПІНЧУКУ вигідні СИБІГИ кишенькові при Козиреві!
А його "опозиційному" ГОЛОСУ у ВР не соромно голосувати разом з ОПОЗАЖОПІСТАМІ? Вляпався Вакарчук - й здох , як співак- патріот!
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29.09.2024 18:35 Відповісти
мабуть тому що він поки ще президент.
Як би нам не хотілося, нажаль поки ще так
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29.09.2024 19:02 Відповісти
Якби не зустріч з Трампом, то можна було б говорити про "атріцатєльноє сохранєніє" двопартійної підтримки.
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29.09.2024 18:01 Відповісти
Республіканці висловили підозри, що ця поїздка, під час якої Зеленського супроводжували високопосадовці Демократичної партії, була націлена на підтримку кандидатки в президенти США від Демократичної партії Камали Гарріс.

"У будь-якій ситуації, коли ви маєте справу з іншою країною, втручатися у її внутрішню політику - це нерозумно. Моя порада будь-кому - триматися подалі від американської політики. Не ставайте проблемою, особливо під час партійних виборів, що наближаються, і в останні тижні перед ними, коли, навіть якщо ви абсолютно невинні, все, що ви робите, може бути вирване з контексту"

"Ці дії викликали серйозні побоювання у експертів щодо можливої ​​політичної мотивації візиту. Це може суперечити законодавству США"

"Після організації заходу партизанської кампанії в ключовому штаті [Пенсильванія] цього тижня посол України Оксана Маркарова продемонструвала, що їй не можна довіряти, щоб вона чесно та ефективно служила дипломатом у цій країні. Президент Зеленський повинен негайно її усунути"
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29.09.2024 18:02 Відповісти
ключове слово "підозри"
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29.09.2024 18:36 Відповісти
Так як потім оправдувались

"Всего два месяца назад президент Зеленский посетил штат Юта и провел очень похожее мероприятие с губернатором-республиканцем. На том мероприятии присутствовали представители Республиканской партии, и не было ни одного требования провести расследование. Поэтому мы призываем республиканцев в Палате представителей отказаться от этого", - сказала пресс-секретарь Белого дома. Источник: "

А що там було, в штаті Юта?

Президент Владимир Зеленский во время визита в США принял участие в ежегодном собрании Национальной ассоциации губернаторов и встретился с руководителями американских штатов в Солт-Лейк-Сити.

Тобто там були демократи та республіканці - хоча про це забули нагадати прес-секретар

"місцева експерти" стверджують, що демократи ігнорять щорічний збір губернаторів, тому там були виключно республіканці
тобто вигадують находу нісенітницю
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29.09.2024 19:37 Відповісти
А пафосу то було коли летів туди!"План досягнення миру"!"Та я.....та ми..."І знову пшик...шоумен є шоумен....а платимо за про...обаний час ми.І не грошима платимо
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29.09.2024 18:03 Відповісти
"План перемоги", якого миру? Колумбійський "план перемоги".
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29.09.2024 18:05 Відповісти
Та хто на тебе звертає увагу та сприймає всерйоз, бовдуре. Воно зберегло... Просрало все, що можна і не можна.
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29.09.2024 18:07 Відповісти
Мистер Зеленский, это от вас вообще не зависит.
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29.09.2024 18:07 Відповісти
ну, тут трохи недооцінюєш його здатність насрати
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29.09.2024 18:37 Відповісти
"найважливішим результатом візиту до США стало збереження двопартійної підтримки України" - ага бо, слава Богу, не все ще розвалив цей ішак-бідоносець.
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29.09.2024 18:12 Відповісти
тільки спікер Палати представників США Майк Джонсон на х.. послав, а так в основному підтримка є ...
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29.09.2024 18:14 Відповісти
НАХАБНЕ БРЕХЛО!
За три дні поїздки - чотири скандалу.
Повний провал!
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29.09.2024 18:15 Відповісти
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29.09.2024 18:17 Відповісти
Вава так думає, але як насправді?
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29.09.2024 18:19 Відповісти
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29.09.2024 18:19 Відповісти
Як щодо власної відповідальності геть за усе, а не лише ескорти, освоєння бюджету і всякі такі діла..
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29.09.2024 18:20 Відповісти
"Я думаю, що ми ....все що придумало рашистське фсб в Україні .починаючи з 2019 року ,є перед українським народом і світовою спільнотою втілене "зеленим "Я думаю"....
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29.09.2024 18:21 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/09/29/7477349/ Зеленский заявил, что настроен более позитивно относительно разрешения США на удары вглубь РФ
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29.09.2024 18:32 Відповісти
а хіба її не було
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29.09.2024 18:34 Відповісти
Це мені нагадує зміст і сенс відомоі пісні: ,,А в остальном прекрасная Маркиза, все хорошо, все хорошо......
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29.09.2024 18:38 Відповісти
Оце дурне поперлось у турне склавши перелик хотелок яки чомусь назвало "ПЛАН ПЕРЕМОГИ" а повернушись почало знов вішати локшину ********* на вуха.
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29.09.2024 18:42 Відповісти
Вимога республіканців звільнити посла України у США Оксану Маркарову за чергове "про#балі" - це беззаперечно потужне та незламне збереження двопартійної підтримки України найвеличнішого геополітика та дипломата **********.
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29.09.2024 18:47 Відповісти
«Я думаю» множить все сказане ЗЄльою на ноль. К
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29.09.2024 18:57 Відповісти
Підсумок того вояжу такий: дурне поїхало в турне...
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29.09.2024 19:07 Відповісти
Когда на выходе ни#уя , нужно быстро придумать, что ставить себе в заслугу.
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29.09.2024 19:15 Відповісти
Шкода, що у попередника не було жодного плану виходу із ситуації що склалася в країні. Так можна було б порівняти, що і як.
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29.09.2024 19:22 Відповісти
"Пролітаю я якось над Таїті....."
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29.09.2024 19:25 Відповісти
брехло двопартійну підтримку зберегло
А якби не поїхав ...
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29.09.2024 19:27 Відповісти
Хотів виглядати таким собі "голобородькой" але вийшло як завжди - виглядав неголенною "порноактрисою".
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29.09.2024 20:57 Відповісти
Він думає. Чим?!
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29.09.2024 21:20 Відповісти
https://dl-news.defence-line.org/?p=42180 "...В общем, то, что Трамп - пустая балалайка и может нести противоречивые вещи прямо в ходе одной своей речи - всем давно известно, а что касается янелоха и такого его заявления, то тут есть момент. Дело в том, что новый финансовый год в США начинается во вторник и в это время идет нелегкая баталия в Конгрессе за принятие бюджета на новый финансовый год. Если Трамп не соврал и если не соврал янелох, то статьи бюджета о помощи Украине пройдут на «ура» и будет оглашено двухпартийное решение. Если же республиканцы откажутся поддержать или даже поставить на голосование эту статью расходов, то в этом случае будет очевидно, что врет либо Трамп, либо янелох, либо они врут вместе. ..."

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29.09.2024 21:29 Відповісти
Зеленський вже зовсім не думає - що ляпає ?

Він за своє досягнення видає те, що і так було, а він все ледь не пересрав.
Але це - стиль Зеленського: ні за що не вибачатися і присвоювати не свої досягнення....
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29.09.2024 22:04 Відповісти
Парадокс у тому, що зберегли б і без цього візиту.

А от скандал з Трампом явно на користь двопартійній підтримці не пішов.
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29.09.2024 22:33 Відповісти
Просто геніальний політик....осел тупий
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30.09.2024 02:03 Відповісти
гундосик
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30.09.2024 08:51 Відповісти
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30.09.2024 08:54 Відповісти
 
 