Зеленський озвучив найважливіший результат візиту до США: зберегли двопартійну підтримку України
Президент Володимир Зеленський сказав, що найважливішим результатом візиту до США стало збереження двопартійної підтримки України.
Про це він заявив в інтерв’ю американському телеканалу Fox News, повідомляє Цензор.НЕТ.
Журналіст поцікавився у Зеленського, який найважливіший результат він привіз із США.
"Я думаю, що ми зберегли двопартійну підтримку України", - відповів глава держави.
На запитання, чи мала зустріч з кандидатом у президенти США від Республіканської партії Дональдом Трампом великий вплив, президент відповів:
Я думаю, це також про це, так. Байден, Гарріс, Трамп, зустріч з Конгресом, усе це про єдність Сполучених Штатів".
Наостанок Зеленський подякував Байдену, Гарріс, Трампу та Конгресу за єдність у підтримці України.
Нагадаємо, що в інтерв’ю Fox News президент Володимир Зеленський сказав, що кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп на зустрічі 27 вересня дав "чітку інформацію", що підтримуватиме Україну у разі перемоги на виборах.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А в нашої парочки "закальонної " дружбою зі звьоздами шоубізу сцени Кремля , навіть це ПРикрито завісою ... ГЕО ЛЕРОС багато ПРо що розповів - А ДЕ ЦЕЙ ДЕПУТАТ ЗАРАЗ?
Гео Лерос, народний депутат України, відомий своєю критикою президента Зеленського, продовжує залишатися активним у політичному житті країни. Після того, як він був тимчасово відсторонений від засідань Верховної Ради в лютому 2023 року через образливі висловлювання на адресу керівника Офісу президента Андрія Єрмака, Лерос повернувся до роботи у вересні 2023 року. Він знову бере участь у пленарних засіданнях Ради і продовжує активно критикувати дії влади.
Відомо також, що навесні 2024 року Лерос припинив публікації в своїх соцмережах, але продовжує залишатися на політичній сцені. Він був присутній на засіданні Ради в серпні 2024 року, де голосував за важливі законопроекти, зокрема за так званий "церковний" закон
Від себе додам - а хіба це не було ціллю Єрмакобанату? Якщо Пінчук, головний зараз і ІДЕОЛОГІЧНИЙ наставник у т ч, любімчік-олігрх опузажОПної. Палати Представників Кремля з 6 менеджерів, як й у 2015 спонсорує команду Трампа - її яскравих представниць.
А міг би, **** , розумна **** на голці Кремля, вимагати від влади КОАЛІЦІЇ ЄДНАННЯ та перезапущення влади з усіма патріотичними силами .НІ !!! ПІНЧУКУ вигідні СИБІГИ кишенькові при Козиреві!
А його "опозиційному" ГОЛОСУ у ВР не соромно голосувати разом з ОПОЗАЖОПІСТАМІ? Вляпався Вакарчук - й здох , як співак- патріот!
Як би нам не хотілося, нажаль поки ще так
"У будь-якій ситуації, коли ви маєте справу з іншою країною, втручатися у її внутрішню політику - це нерозумно. Моя порада будь-кому - триматися подалі від американської політики. Не ставайте проблемою, особливо під час партійних виборів, що наближаються, і в останні тижні перед ними, коли, навіть якщо ви абсолютно невинні, все, що ви робите, може бути вирване з контексту"
"Ці дії викликали серйозні побоювання у експертів щодо можливої політичної мотивації візиту. Це може суперечити законодавству США"
"Після організації заходу партизанської кампанії в ключовому штаті [Пенсильванія] цього тижня посол України Оксана Маркарова продемонструвала, що їй не можна довіряти, щоб вона чесно та ефективно служила дипломатом у цій країні. Президент Зеленський повинен негайно її усунути"
"Всего два месяца назад президент Зеленский посетил штат Юта и провел очень похожее мероприятие с губернатором-республиканцем. На том мероприятии присутствовали представители Республиканской партии, и не было ни одного требования провести расследование. Поэтому мы призываем республиканцев в Палате представителей отказаться от этого", - сказала пресс-секретарь Белого дома. Источник: "
А що там було, в штаті Юта?
Президент Владимир Зеленский во время визита в США принял участие в ежегодном собрании Национальной ассоциации губернаторов и встретился с руководителями американских штатов в Солт-Лейк-Сити.
Тобто там були демократи та республіканці - хоча про це забули нагадати прес-секретар
"місцева експерти" стверджують, що демократи ігнорять щорічний збір губернаторів, тому там були виключно республіканці
тобто вигадують находу нісенітницю
За три дні поїздки - чотири скандалу.
Повний провал!
А якби не поїхав ...
Він за своє досягнення видає те, що і так було, а він все ледь не пересрав.
Але це - стиль Зеленського: ні за що не вибачатися і присвоювати не свої досягнення....
А от скандал з Трампом явно на користь двопартійній підтримці не пішов.