Зеленський озвучив найважливіший результат візиту до США: зберегли двопартійну підтримку України

Президент Володимир Зеленський сказав, що найважливішим результатом візиту до США стало збереження двопартійної підтримки України.

Про це він заявив в інтерв’ю американському телеканалу Fox News, повідомляє Цензор.НЕТ.

Журналіст поцікавився у Зеленського, який найважливіший результат він привіз із США.

"Я думаю, що ми зберегли двопартійну підтримку України", - відповів глава держави.

На запитання, чи мала зустріч з кандидатом у президенти США від Республіканської партії Дональдом Трампом великий вплив, президент відповів:

Я думаю, це також про це, так. Байден, Гарріс, Трамп, зустріч з Конгресом, усе це про єдність Сполучених Штатів".

Наостанок Зеленський подякував Байдену, Гарріс, Трампу та Конгресу за єдність у підтримці України.

Нагадаємо, що в інтерв’ю Fox News президент Володимир Зеленський сказав, що кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп на зустрічі 27 вересня дав "чітку інформацію", що підтримуватиме Україну у разі перемоги на виборах.

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