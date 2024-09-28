Зеленський про результати поїздки до США: ми отримали повну підтримку стратегії наближення миру. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський розповів, що під час візиту до США вдалося реалізувати багато завдань.
Про це глава держави сказав у традиційному вечірньому відеозверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.
Президент подякував США за наданий для України пакет підтримки на суму майже 8 мільярдів доларів.
"Повертаємось додому зі Сполучених Штатів. Багато завдань за цей візит реалізували. Дякую президенту Байдену за найбільший за весь час пакет підтримки – майже 8 мільярдів доларів. Це зброя для фронту, і ППО для наших міст, і розширення тренувальної місії F-16", - розповів Зеленський.
Очільник держави зазначив, що під час свого візиту до США представив президенту Джо Байдену План перемоги та домовився обговорити наступні кроки разом із союзниками у жовтні у форматі "Рамштайну".
Також Зеленський наголосив, що зараз маємо важливе продовження комплексу безпекових угод – тепер декларація G7+ щодо відбудови.
"Чіткий сигнал, що разом із союзниками відновимо нормальне життя після війни. Більш ніж 30 країн вже з Україною у цьому. Будуть і двосторонні домовленості – будемо збільшувати кількість країн. Дякую США і президенту Байдену за це лідерство", - сказав президент.
Окрім цього, глава держави заявив, що у США вдалося отримати повну підтримку стратегії наближення миру.
"Дякую Конгресу США за незмінну двопартійну підтримку і бажання нам допомогти – допомогти виграти. Сенатори, члени Палати представників – всі, хто бачить, як багато можемо зробити разом. Ми отримали повну підтримку стратегії наближення миру – миру завдяки силі", - заявив Зеленський.
Також президент зазначив, що провів зустрічі з обома кандидатами у президенти США.
"Як і було важливо для України, провели зустрічі з обома кандидатами у президенти США. Зустріч з Камалою Гарріс – всі важливі акценти прозвучали, майже годинна розмова. Зустріч з Дональдом Трампом – це друга наша зустріч з дев’ятнадцятого року, і саме зараз, коли так важливо. Дякую за увагу до деталей нашого Плану перемоги", - сказав глава держави.
Наостанок Зеленський додав, що лише силою можна примусити Росію поважати правила і дотримуватись базових документів світу.
"Життя базується на принципах і законі тоді, коли не можна його зруйнувати насильством. Саме тому так потрібна єдність. Єдність союзників, єдність світу, щоб зупинити Росію, цю війну і гарантувати справжній чесний мир. Мир, якого Україна хоче більше, ніж будь-хто у світі, і який обовʼязково буде", - підсумував очільник держави.
Нагадаємо, що прессекретар Зеленського Сергій Никифоров стверджує, що український План перемоги в США прийняли конструктивно і з величезною зацікавленістю.
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привезли повне *****.
полум'яні промови, імітація бурхливої діяльності.
Ну добре хоч дав 8 млрд вони не зникли з 1 жовтня, але далекобійних ракет не дав, углиб Росії стріляти не дозволив, яка повна підтримка?
Ну скільки можна вже пі-діти, явно думає, що в Україні живуть одні дурні.
це з розряду "стрємітєльним домкратом"?
Про допомогу, до речі, було об'явлено ще до приїзду найвеличнішого віслюка.
Ви хоч прочитайте із чим він туди їхав і що планував отримати.
Пример мирного Насраллы должен быть распространён на всех свинособак без исключения.
A так бігаємо по всьому світу з простягнутою рукою ще й хамім, бо розуму не вистачає дипломатичної розмови вести.
А чому б і не виходити?
За час правління байдена рашня одержала більше ніж 830 міліардів євро ДОДАТКОВОГО прибутку з нафти , бо у першу годину правління цей благодійник України подвоїв ціну на нафту, перекривши KEYSTONE PIPELINE і заборонивши добувати американську нафту.
Пуйло може воювати вічно і лише багатіти, бо війна коштує майже втричі менше.
Це мова про ДОДАТКОВИЙ прибуток, превищення над звичайним виторгом, який зберігся.
Дякуємо дідусеві та його коМАНДІ !
Вова, ввімкни Google Translate, якщо вже не знаєш англійської, і почитай що про твій візит написали іноземні ЗМІ. Може хоч трохи проясниться. Але навряд - схоже і пароль до WiFi Єрмак змінив, та нового не дає.
И кстати хочу вам сказать что быдло- оно и в Америке быдло.
вы типичный выборец трам пам-памa брехуна, мошенника да и просто подлеца.
если он проиграет то сядет в тюрьму И надолго. Вот вы будете слезами обливаться.
трампон його план підтримав? Підтримав! Коли демократи хотіли його імпічнути, зе став на захист і сказав, що трампон, звичайно, дуже вумний і дуже красивий і нічого пганого не робив.
Як до чого тут план зе!? Вони ж трампоном планца покурити збирались, за жизнь их ******** перетереть, и вообще, кто наркоман? зе! наркоман? Самі ви наркомани!
Ось такий ви головнокомандувач!"
(с) Володимир Зеленський, дебати, стадіон.
Найбільш жахливіше, що ця хрипата потвора сподівається виграти вибори і, судячи зі статистики, має достатньо звихнутих прихильників.(((
Як таке реалізувати практично? Потрібно ДУМАТИ і ДІЯТИ ...
Це треба читати так:
"Я не обісрався, а зовсім навпаки".
Правда злі язики можуть зауважити, що обісратися навпаки - це наїстися гівна. 😁
Чи в США ще не розібрались до кінця? А бумаги в одному екземплярі.
Ще мабуть Ермак на ньому селедку чистив.
Поки розберуть...
Нікіфоров мастер орального мистецтва для Зеленського, профі )
Джерело:
Але не вірте своїм очам та вухам. Вірте Шапітолію та Телемарафону.
"Я не знаю, что будет после выборов и кто будет президентом... Но я получил от Дональда Трампа очень прямую информацию, что он будет на нашей стороне, что он будет поддерживать Украину", - сказал президент.
Это так неприятно - потерять поддержку трампистов. Прямо кошмар.
Правда, у нас этой поддержки никогда и не было. Грубая группировка во главе с Джей Ди Вэнсом и Марджори Тейлор Грин мешала бюджету помощи Украине, как могла, и распространяла дезинформацию про нашу страну, превосходя Соловьева и Симоньян. А теперь мы потеряли их "поддержку". Жуть. Я расстроен так же, как спрингфилдские гаитяне, потерявшие поддержку Трампа из-за мифов.
Если серьезно, поддержка в Конгрессе у нас была полуторапартийной - демократы и вменяемые республиканцы. С радикалами как-то не сложилось.
5 ноября будет переизбрана треть Сената и вся Палата представителей. Новый состав начнет работу в январе 2025. В Сенате большинство будет у республиканцев, а в Палате - неясно. Вероятно, обе палаты будут за республиканцами. Но все будет зависеть от того, сохранят ли радикалы свое влияние на Конгресс. В случае избрания Трампа, сохранят и увеличат. В случае его поражения, пока неясно.
Поэтому принятие нового бюджета помощи Украине под вопросом. Этот состав Конгресса, погруженный в предвыборную борьбу, не будет думать об этом, а что сделает новый - загадка.
Так что цените существующую помощь США. В будущем она может исчезнуть.
Что з 5.8млрд 2022-2023 годов, которые также недопоставили?
В апреле Байден, тоже обещал срочно передать эти средства Украине..
Как говорят в народе, обещать жениться и жениться, это разные вещи.
СМИ США сообщают о провале Зеленского в США, он настроил против Украины республиканских конгресменов и они прогнозируют:
если спорный штат Пенсильвания, проголосует за Харис ( своим посещением этого штата с демократами, республиканцы оценили как поддержка Харис) и Харис победит, республиканцы в Конгрессе, заблокируют помощь Украине в 2025 г.
Поэтому спикер Нижней палаты Конгресса, потребовал от Зеленского, уволить Посла Маркарову.