Зеленський про результати поїздки до США: ми отримали повну підтримку стратегії наближення миру. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський розповів, що під час візиту до США вдалося реалізувати багато завдань.

Про це глава держави сказав у традиційному вечірньому відеозверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.

Президент подякував США за наданий для України пакет підтримки на суму майже 8 мільярдів доларів.

"Повертаємось додому зі Сполучених Штатів. Багато завдань за цей візит реалізували. Дякую президенту Байдену за найбільший за весь час пакет підтримки – майже 8 мільярдів доларів. Це зброя для фронту, і ППО для наших міст, і розширення тренувальної місії F-16", - розповів Зеленський.

Очільник держави зазначив, що під час свого візиту до США представив президенту Джо Байдену План перемоги та домовився обговорити наступні кроки разом із союзниками у жовтні у форматі "Рамштайну".

Також Зеленський наголосив, що зараз маємо важливе продовження комплексу безпекових угод – тепер декларація G7+ щодо відбудови.

"Чіткий сигнал, що разом із союзниками відновимо нормальне життя після війни. Більш ніж 30 країн вже з Україною у цьому. Будуть і двосторонні домовленості – будемо збільшувати кількість країн. Дякую США і президенту Байдену за це лідерство", - сказав президент.

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Окрім цього, глава держави заявив, що у США вдалося отримати повну підтримку стратегії наближення миру.

"Дякую Конгресу США за незмінну двопартійну підтримку і бажання нам допомогти – допомогти виграти. Сенатори, члени Палати представників – всі, хто бачить, як багато можемо зробити разом. Ми отримали повну підтримку стратегії наближення миру – миру завдяки силі", - заявив Зеленський.

Також президент зазначив, що провів зустрічі з обома кандидатами у президенти США.

"Як і було важливо для України, провели зустрічі з обома кандидатами у президенти США. Зустріч з Камалою Гарріс – всі важливі акценти прозвучали, майже годинна розмова. Зустріч з Дональдом Трампом – це друга наша зустріч з дев’ятнадцятого року, і саме зараз, коли так важливо. Дякую за увагу до деталей нашого Плану перемоги", - сказав глава держави.

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Наостанок Зеленський додав, що лише силою можна примусити Росію поважати правила і дотримуватись базових документів світу.

"Життя базується на принципах і законі тоді, коли не можна його зруйнувати насильством. Саме тому так потрібна єдність. Єдність союзників, єдність світу, щоб зупинити Росію, цю війну і гарантувати справжній чесний мир. Мир, якого Україна хоче більше, ніж будь-хто у світі, і який обовʼязково буде", - підсумував очільник держави.

Нагадаємо, що прессекретар Зеленського Сергій Никифоров стверджує, що український План перемоги в США прийняли конструктивно і з величезною зацікавленістю.

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