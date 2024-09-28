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Зеленський про результати поїздки до США: ми отримали повну підтримку стратегії наближення миру. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський розповів, що під час візиту до США вдалося реалізувати багато завдань.

Про це глава держави сказав у традиційному вечірньому відеозверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.

Президент подякував США за наданий для України пакет підтримки на суму майже 8 мільярдів доларів.

"Повертаємось додому зі Сполучених Штатів. Багато завдань за цей візит реалізували. Дякую президенту Байдену за найбільший за весь час пакет підтримки – майже 8 мільярдів доларів. Це зброя для фронту, і ППО для наших міст, і розширення тренувальної місії F-16", - розповів Зеленський.

Очільник держави зазначив, що під час свого візиту до США представив президенту Джо Байдену План перемоги та домовився обговорити наступні кроки разом із союзниками у жовтні у форматі "Рамштайну".

Також Зеленський наголосив, що  зараз маємо важливе продовження комплексу безпекових угод – тепер декларація G7+ щодо відбудови.

"Чіткий сигнал, що разом із союзниками відновимо нормальне життя після війни. Більш ніж 30 країн вже з Україною у цьому. Будуть і двосторонні домовленості – будемо збільшувати кількість країн. Дякую США і президенту Байдену за це лідерство", - сказав президент.

Читайте також: Байден оголосив про пакет військової допомоги Україні на 2.4 млрд дол.

Окрім цього, глава держави заявив, що у США вдалося отримати повну підтримку стратегії наближення миру. 

"Дякую Конгресу США за незмінну двопартійну підтримку і бажання нам допомогти – допомогти виграти. Сенатори, члени Палати представників – всі, хто бачить, як багато можемо зробити разом. Ми отримали повну підтримку стратегії наближення миру – миру завдяки силі", - заявив Зеленський.

Також президент зазначив, що провів зустрічі з обома кандидатами у президенти США. 

"Як і було важливо для України, провели зустрічі з обома кандидатами у президенти США. Зустріч з Камалою Гарріс – всі важливі акценти прозвучали, майже годинна розмова. Зустріч з Дональдом Трампом – це друга наша зустріч з дев’ятнадцятого року, і саме зараз, коли так важливо. Дякую за увагу до деталей нашого Плану перемоги", - сказав глава держави.

Дивіться також: Зеленський представив пункти Плану перемоги двопартійній делегації Палати представників. ФОТОрепортаж

Наостанок Зеленський додав, що лише силою можна примусити Росію поважати правила і дотримуватись базових документів світу.

"Життя базується на принципах і законі тоді, коли не можна його зруйнувати насильством. Саме тому так потрібна єдність. Єдність союзників, єдність світу, щоб зупинити Росію, цю війну і гарантувати справжній чесний мир. Мир, якого Україна хоче більше, ніж будь-хто у світі, і який обовʼязково буде", - підсумував очільник держави.

Нагадаємо, що прессекретар Зеленського Сергій Никифоров стверджує, що український План перемоги в США прийняли конструктивно і з величезною зацікавленістю.

Читайте також: США ретельно вивчають український План перемоги, - Блінкен

Автор: 

візит (1591) Зеленський Володимир (23973) план (170) США (23054)


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Топ коментарі
+18
"Чому війна досі не закінчилася?
Ось такий ви головнокомандувач!"
(с) Володимир Зеленський, дебати, стадіон.
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28.09.2024 22:45
+17
тобто, прокаталися за рахунок українців.
привезли повне *****.
полум'яні промови, імітація бурхливої діяльності.
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28.09.2024 22:27
+14
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28.09.2024 22:39
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Сортувати:
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тобто, прокаталися за рахунок українців.
привезли повне *****.
полум'яні промови, імітація бурхливої діяльності.
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28.09.2024 22:27 Відповісти
Зеленський каже що Україна отримала повну підтримку її планам закінчення війни, і байден нас так підтримав !!!
Ну добре хоч дав 8 млрд вони не зникли з 1 жовтня, але далекобійних ракет не дав, углиб Росії стріляти не дозволив, яка повна підтримка?
Ну скільки можна вже пі-діти, явно думає, що в Україні живуть одні дурні.
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28.09.2024 22:27 Відповісти
Воно розраховує на свій лохторат, а їх ого-го! Х.єва туча!
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28.09.2024 23:56 Відповісти
Аж дивно, що виділили аж 8 млрд., постійно притримували. Цікаво чому?
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29.09.2024 10:05 Відповісти
А українцям ти покажеш свою ''свою стратегію миру''? Чи вони шифруються щоб потім будь-який зелений про*б подати як перемогу
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28.09.2024 22:34 Відповісти
"стратегія наближення миру" - це шо за зєльоний фуфєл?
це з розряду "стрємітєльним домкратом"?
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28.09.2024 22:34 Відповісти
вава, ти - дебіл (
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28.09.2024 22:34 Відповісти
Шах і мат, порохоботам.
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28.09.2024 22:35 Відповісти
Міфологією захоплюєтеся?
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28.09.2024 22:47 Відповісти
Ви про що? Про то, як оте зелене хрипате чмо неодноразово там биковав і зганьбився?
Про допомогу, до речі, було об'явлено ще до приїзду найвеличнішого віслюка.
Ви хоч прочитайте із чим він туди їхав і що планував отримати.
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29.09.2024 07:17 Відповісти
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29.09.2024 15:02 Відповісти
Ну, і де аншлаг?
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29.09.2024 15:05 Відповісти
Відіслав би їм звичний видосик, а не ганьбився сам і не ганьбив би країну ...
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29.09.2024 15:08 Відповісти
Це теж саме що в Омані !
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28.09.2024 22:36 Відповісти
Мир возможен только в одном случае- когда в этом мире не будет существовать параша.
Пример мирного Насраллы должен быть распространён на всех свинособак без исключения.
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28.09.2024 22:38 Відповісти
"Мир - це не відсутність війни, це відсутність мацкви"(с)
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29.09.2024 00:03 Відповісти
якби була своя зброя, то били б куди нам треба і не питали нi в дідуся старенького, нi в Європейського союзу, Куди нам можна стріляти А куди не можна.
A так бігаємо по всьому світу з простягнутою рукою ще й хамім, бо розуму не вистачає дипломатичної розмови вести.
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29.09.2024 01:26 Відповісти
+
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29.09.2024 09:40 Відповісти
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28.09.2024 22:39 Відповісти
3 РФ все виходить?
А чому б і не виходити?
За час правління байдена рашня одержала більше ніж 830 міліардів євро ДОДАТКОВОГО прибутку з нафти , бо у першу годину правління цей благодійник України подвоїв ціну на нафту, перекривши KEYSTONE PIPELINE і заборонивши добувати американську нафту.
Пуйло може воювати вічно і лише багатіти, бо війна коштує майже втричі менше.
Це мова про ДОДАТКОВИЙ прибуток, превищення над звичайним виторгом, який зберігся.
Дякуємо дідусеві та його коМАНДІ !
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29.09.2024 06:08 Відповісти
Але це чомусь нікому не цікаво. Давно відома інфа, але балакають про що завгодно, товчуть воду в ступі безперервно. Про будь що, але не про головне.
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29.09.2024 10:12 Відповісти
Тут ймовірно щось одне - або Вова продовжує нести нісенітницю для свого елехторату, як він навчився в КВК, або він зовсім відірваний від реальності і живе в акваріумі, який для нього побудував Єрмак.
Вова, ввімкни Google Translate, якщо вже не знаєш англійської, і почитай що про твій візит написали іноземні ЗМІ. Може хоч трохи проясниться. Але навряд - схоже і пароль до WiFi Єрмак змінив, та нового не дає.
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28.09.2024 22:41 Відповісти
Якщо Трамп переможе то Цілком імовірно що і Google працювати не буде, він його сьогодні звинуватив у тому що Google видає погану інформацію про нього, ось він стане президентом і він як дасть Гуглу, як вже це базікало набридло.
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29.09.2024 01:31 Відповісти
Хоч ти зникнеш з інфопростору - вже ПЛЮС!
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29.09.2024 06:10 Відповісти
вы что пьяный или вам надо проспаться? Причем здесь я к глупости которую мелeт Трамп? если вам так нравится Трамп- голосуйте за него, только это будет не за Украину.

И кстати хочу вам сказать что быдло- оно и в Америке быдло.

вы типичный выборец трам пам-памa брехуна, мошенника да и просто подлеца.

если он проиграет то сядет в тюрьму И надолго. Вот вы будете слезами обливаться.
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29.09.2024 06:43 Відповісти
А що він не так сказав?
трампон його план підтримав? Підтримав! Коли демократи хотіли його імпічнути, зе став на захист і сказав, що трампон, звичайно, дуже вумний і дуже красивий і нічого пганого не робив.
Як до чого тут план зе!? Вони ж трампоном планца покурити збирались, за жизнь их ******** перетереть, и вообще, кто наркоман? зе! наркоман? Самі ви наркомани!
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28.09.2024 22:43 Відповісти
Рибак рибака бачить здалеку. Все, що робить зєльонскій це банальний піар. Таємничий план миру це піар і привід злітати в США.
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29.09.2024 10:18 Відповісти
Стратєг! -- корупція в краіні зашкалює
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28.09.2024 22:44 Відповісти
"Чому війна досі не закінчилася?
Ось такий ви головнокомандувач!"
(с) Володимир Зеленський, дебати, стадіон.
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28.09.2024 22:45 Відповісти
Більш, ніж красномовно... Жах!..
Найбільш жахливіше, що ця хрипата потвора сподівається виграти вибори і, судячи зі статистики, має достатньо звихнутих прихильників.(((
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29.09.2024 00:12 Відповісти
Тому посаду президента в Україні необхідно відмінити. І дуже бажано якось обмежити загальне виборче право. Бо мудрий нарід понавибирає на свою голову.
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29.09.2024 10:22 Відповісти
Демократія для всіх і породжує "мудрий нарід" і "владу" , що є його дзеркальним відображенням. Цим можна обурюватися, але формально не причепишся. Ось чому народ і населення це дві великі різниці, а розділити їх можна через механізм громадянства, що управляється, як контроль виконання громадянами своїх обов'язків. Впіймали на зневазі до обов'язків - автоматично змінився статус (позбавлення громадянства). Демократія та конституція, участь у виборних та адміністративно-силових органах влади виключно для громадян (народ), а для всіх інших (населення) - закон. Категорично "незгодних" піддавати депортації в "рідну говень", якщо законом, для проявив їхньої "незгоди", не передбачено іншого запобіжного заходу. Тільки так, на мій погляд, і можна запобігти проникненню "януковичів та зеленських" у владу і не важливо, виборну чи адміністративну. Занадто багато у нас тих, хто своїм основним правом вважає свою свободу від будь-яких обов'язків. Ось тільки будь-яка державність стоїть на виконанні обов'язків громадянами, а їхні права насправді лише супутній бонус.
Як таке реалізувати практично? Потрібно ДУМАТИ і ДІЯТИ ...
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29.09.2024 15:17 Відповісти
тобто "план перемоги" непоміьно й поступово перетворивсі на "стратегію наближення миру"? ну, патужненько, нічого не скажеш...
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28.09.2024 22:46 Відповісти
Коли вже перестане брехати?
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28.09.2024 22:56 Відповісти
😂 Воно думає, до українці новини дізнаються з єдиного тєлємарафону і його Нікіфороффа, а ведучі західні медіа забанені, як і опозиційні кчнали!
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28.09.2024 22:58 Відповісти
"ось вам !" (с)
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28.09.2024 23:01 Відповісти
Тигиги...

Це треба читати так:
"Я не обісрався, а зовсім навпаки".

Правда злі язики можуть зауважити, що обісратися навпаки - це наїстися гівна. 😁
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28.09.2024 23:03 Відповісти
А де можна ознайомитись з цим потужним планом перемоги?
Чи в США ще не розібрались до кінця? А бумаги в одному екземплярі.
Ще мабуть Ермак на ньому селедку чистив.
Поки розберуть...
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28.09.2024 23:04 Відповісти
Складно звонишь (с)
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28.09.2024 23:10 Відповісти
Зеленського не ногами б'ють у Вашинтоні - це вже перемога 😁
Нікіфоров мастер орального мистецтва для Зеленського, профі )
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28.09.2024 23:14 Відповісти
Респект за визначення нікіффаравва!
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29.09.2024 00:15 Відповісти
А я думаю, що відбувається на фронті після зняття Залужного, а виявляється, що це стратегія наближення миру в дії.
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28.09.2024 23:30 Відповісти
В таких випадках кажуть: Краще б промовчав,, то може б і за розумного б зійшов......Але зелений членограй крім тоо що сам дурний, так він ше продовжує вважати що й навкоо всі одні дурні....Візьми ж ти сам та почитай що пишуть світові ЗМІ про твій план перемоги та й про твій візит..... 21 століття на дворі...... Вже давно з"явилися навіть розумні пилесоси.... А воно навіть не навчилося ні очами читати ні головою думати.... Його оцей звіт нагадує таку ж заспокійливу колискову, яку він нам співав напередодні вторгнення- що все добре, все гаразд, усе під контролем, війни не буде,готуйтесь до шашликів......Зараз схоже на те саме..... Привів краіну до катастрофи. просрав усе що можна було у сферах та питаннях своєі відпрвідальності, але продовжує нам співати заспокійливі колискові.....
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28.09.2024 23:41 Відповісти
У США візит Зеленського сприйняли холодно та "без ентузіазму", заходи за його участі мали низьку відвідуваність, - New York Times
Джерело:

Але не вірте своїм очам та вухам. Вірте Шапітолію та Телемарафону.
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28.09.2024 23:44 Відповісти
Страте́гія (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 дав.-гр. στρατηγία, страта тегів - мистецтво полководця) - це загальний, недеталізований план, що охоплює довготривалий проміжок часу, спосіб досягнення важливої мети
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28.09.2024 23:55 Відповісти
На FoxNews
"Я не знаю, что будет после выборов и кто будет президентом... Но я получил от Дональда Трампа очень прямую информацию, что он будет на нашей стороне, что он будет поддерживать Украину", - сказал президент.
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29.09.2024 00:20 Відповісти
я навіть не знаю, хто краще бреше - ви всі скопом трампісти, чи 73/43%зебіли всім кагалом; або неголений клован, чи рижий клоун Донні.
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29.09.2024 00:39 Відповісти
https://www.ponomaroleg.com/nadezhda-na-podderzhku-ssha/ Олег Пономарь (розставлені смайлики - мої, - А.М):
Это так неприятно - потерять поддержку трампистов. Прямо кошмар.
Правда, у нас этой поддержки никогда и не было. Грубая группировка во главе с Джей Ди Вэнсом и Марджори Тейлор Грин мешала бюджету помощи Украине, как могла, и распространяла дезинформацию про нашу страну, превосходя Соловьева и Симоньян. А теперь мы потеряли их "поддержку". Жуть. Я расстроен так же, как спрингфилдские гаитяне, потерявшие поддержку Трампа из-за мифов.
Если серьезно, поддержка в Конгрессе у нас была полуторапартийной - демократы и вменяемые республиканцы. С радикалами как-то не сложилось.
5 ноября будет переизбрана треть Сената и вся Палата представителей. Новый состав начнет работу в январе 2025. В Сенате большинство будет у республиканцев, а в Палате - неясно. Вероятно, обе палаты будут за республиканцами. Но все будет зависеть от того, сохранят ли радикалы свое влияние на Конгресс. В случае избрания Трампа, сохранят и увеличат. В случае его поражения, пока неясно.
Поэтому принятие нового бюджета помощи Украине под вопросом. Этот состав Конгресса, погруженный в предвыборную борьбу, не будет думать об этом, а что сделает новый - загадка.

Так что цените существующую помощь США. В будущем она может исчезнуть.
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29.09.2024 00:37 Відповісти
5.5млрд за 2024 год - пообещали, что отдадут вместо 1 октября 2024, до 20 января 2025

Что з 5.8млрд 2022-2023 годов, которые также недопоставили?
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29.09.2024 01:20 Відповісти
Потужно
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29.09.2024 01:46 Відповісти
Гоните наркомана!1!
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29.09.2024 02:48 Відповісти
План перемоги: Зелю геть! 🐸 🤺🇺🇦
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29.09.2024 06:48 Відповісти
Байден обещает Зеленскому передать 8 млрд долларов, проголосованным Конгрессом в апреле ....
В апреле Байден, тоже обещал срочно передать эти средства Украине..
Как говорят в народе, обещать жениться и жениться, это разные вещи.
СМИ США сообщают о провале Зеленского в США, он настроил против Украины республиканских конгресменов и они прогнозируют:
если спорный штат Пенсильвания, проголосует за Харис ( своим посещением этого штата с демократами, республиканцы оценили как поддержка Харис) и Харис победит, республиканцы в Конгрессе, заблокируют помощь Украине в 2025 г.
Поэтому спикер Нижней палаты Конгресса, потребовал от Зеленского, уволить Посла Маркарову.
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29.09.2024 07:52 Відповісти
А набіса це зєльоне непорозуміння взагалі поперлось в США? Якийсь план чогось там, який в Україні ніхто не бачив, то був привід. А яка справжня мета візиту?
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29.09.2024 10:30 Відповісти
Туризм за державний (за наш з вами) кошт ...
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29.09.2024 17:46 Відповісти
Ішак очікувано, вчергове, обісрався та намагається бажане для ього представити, як дійсне.
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29.09.2024 08:12 Відповісти
обдовбався вчергове
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29.09.2024 12:49 Відповісти
Кому ти втираєш, задоволені))))?
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29.09.2024 22:00 Відповісти
 
 