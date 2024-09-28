США ретельно вивчають український "План перемоги", - Блінкен

Сполучені Штати Америки наразі вивчають "План перемоги", який представив президент України Володимир Зеленський. А також розглядають додаткові опції, щоб допомогти Україні перемогти.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен.

Він нагадав про надання нової військової допомоги для України на суму 7,9 мільярда доларів та запровадження санкцій проти Росії.

"Ми зробили важливі кроки, щоб підтримати народ України, який продовжує захищатися від російської агресії, що триває, і продовжує відстоювати свій суверенітет і незалежність, своє право вирішувати своє власне майбутнє", – сказав Блінкен, додавши, що цих грошей має вистачити до завершення каденції нинішньої адміністрації.

Блінкен сказав, що адміністрація тепер вивчає "План перемоги", який президент України Зеленський представив президенту США Джо Байдену під час їхньої зустрічі у Білому домі у Вашингтоні.

Відповідаючи на запитання щодо можливості надання Києву дозволу на удари вглиб РФ далекобійною західною зброєю, Блінкен зазначив, що адміністрація та союзники України детально вивчають цей план і, за необхідності, готові розглянути "додаткові дії" для підтримки українців у досягненні перемоги.

"Ми дуже ретельно це вивчаємо, включно з тим, що ми або інші партнери України повинні були б зробити, – якщо потрібно, – додаткові дії, щоб допомогти їм досягти цього успіху", – сказав Блінкен.

"План перемоги" України

27 серпня на пресконференції президент Зеленський заявив, що Україна планує у вересні представити США свій "План перемоги у війні".

Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що під час засідання у форматі "Рамштайн" "План перемоги" не обговорювали.

8 вересня Зеленський заявив, що обговорив з делегацією конгресу США "певні деталі "Плану перемоги України"", та планує представити його Байдену, Трампу і Гарріс.

Згодом президент заявив, що "План перемоги України" буде представлений в США та на другому Саміті миру.

Також Зеленський повідомив, що "План перемоги України", який планується представити президенту США Джо Байдену, містить 4 основні пункти і один додатковий, який буде "потрібен після війни".

"План перемоги" передбачає запрошення до вступу України в НАТО і зобов'язання США щодо постійних поставок сучасного озброєння.

Також він передбачає продовження операції на території Курської області РФ.

26 вересня Володимир Зеленський провів зустріч із двопартійною делегацією Палати представників Конгресу США, під час якої представив ключові пункти "Плану перемоги".