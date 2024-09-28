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США ретельно вивчають український "План перемоги", - Блінкен

Блінкен про український План перемоги

Сполучені Штати Америки наразі вивчають "План перемоги", який представив президент України Володимир Зеленський. А також розглядають додаткові опції, щоб допомогти Україні перемогти.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен.

Він нагадав про надання нової військової допомоги для України на суму 7,9 мільярда доларів та запровадження санкцій проти Росії.

"Ми зробили важливі кроки, щоб підтримати народ України, який продовжує захищатися від російської агресії, що триває, і продовжує відстоювати свій суверенітет і незалежність, своє право вирішувати своє власне майбутнє", – сказав Блінкен, додавши, що цих грошей має вистачити до завершення каденції нинішньої адміністрації.

Блінкен сказав, що адміністрація тепер вивчає "План перемоги", який президент України Зеленський представив президенту США Джо Байдену під час їхньої зустрічі у Білому домі у Вашингтоні.

Відповідаючи на запитання щодо можливості надання Києву дозволу на удари вглиб РФ далекобійною західною зброєю, Блінкен зазначив, що адміністрація та союзники України детально вивчають цей план і, за необхідності, готові розглянути "додаткові дії" для підтримки українців у досягненні перемоги.

"Ми дуже ретельно це вивчаємо, включно з тим, що ми або інші партнери України повинні були б зробити, – якщо потрібно, – додаткові дії, щоб допомогти їм досягти цього успіху", – сказав Блінкен.

"План перемоги" України

27 серпня на пресконференції президент Зеленський заявив, що Україна планує у вересні представити США свій "План перемоги у війні".

Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що під час засідання у форматі "Рамштайн" "План перемоги" не обговорювали.

8 вересня Зеленський заявив, що обговорив з делегацією конгресу США "певні деталі "Плану перемоги України"", та планує представити його Байдену, Трампу і Гарріс.

Згодом президент заявив, що "План перемоги України" буде представлений в США та на другому Саміті миру.

Також Зеленський повідомив, що "План перемоги України", який планується представити президенту США Джо Байдену, містить 4 основні пункти і один додатковий, який буде "потрібен після війни".

"План перемоги" передбачає запрошення до вступу України в НАТО і зобов'язання США щодо постійних поставок сучасного озброєння.

Також він передбачає продовження операції на території Курської області РФ.

26 вересня Володимир Зеленський провів зустріч із двопартійною делегацією Палати представників Конгресу США, під час якої представив ключові пункти "Плану перемоги".

Автор: 

план (170) США (23054) Блінкен Ентоні (1157)


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Топ коментарі
+7
Ретельно вивчають, алепоки що не знайшли ні плана, не перемоги
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28.09.2024 10:29
+6
Зермаки що там нову "Війну і мир" два тома написали?..
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28.09.2024 10:33
+5
Оманський модернізований
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28.09.2024 10:38
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План Зеленського в ХХVIII томах вивчають.А на це потрiбно декiлька рокiв.
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28.09.2024 10:28 Відповісти
Ретельно вивчають, алепоки що не знайшли ні плана, не перемоги
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28.09.2024 10:29 Відповісти
Не поспішайте. Часу ж купа.
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28.09.2024 10:30 Відповісти
Зермаки що там нову "Війну і мир" два тома написали?..
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28.09.2024 10:33 Відповісти
Оманський модернізований
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28.09.2024 10:38 Відповісти
Який на×ер план, коли все все залежить від поставок і асортименту зброї та б/п, а ще від дурних дозволів атакувати агресора. Такий план можуть надати лише США, проте, коли про це заходить мова, Штати починають гундосити ще гундосіше за Гундосика.
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28.09.2024 10:41 Відповісти
План складається власне з фраз - чи хочете ви в США перемоги України? Якщо так, то дайте зброю і дозвіл їм бити по рашистам!
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28.09.2024 14:36 Відповісти
план миру написаний у вигляді ребуса.
треба багато часу, що б розгадати. всі ж чули, як зе!лідор розмовляє, без бумажкі.
а, один пункт, взагалі написаний молоком. що б прочитати, треба свічкою розігріті зі зворотної сторони.
америкоси цього не знають.
так що, до виборів не встигнуть вивчити.
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28.09.2024 10:46 Відповісти
Перший пункт "плану перемоги" мав би бути - Усунення всіх від влади хто може бути у зв'язках з Рашистами. Арешт та в'язниця для всіх мородерів які розкладають країну!!!
Й США це усвідомлюючи казали не одноразово Зеленскому але він їх "непочув" а повторювати їм схоже набридло. Всі ці "плани" це , як казала моя бабця "переливання з пустого у порожнє".....
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28.09.2024 10:54 Відповісти
зе!поц, все почув, обідився, але сказав, шо 5-6 менеджерів, дуже ефективні.
єрмак, потужний виконавець. і вони підуть разом.
татаров, вбив всіх чеченців. поки нас не було в києві.
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28.09.2024 11:54 Відповісти
Головне крiсло позручнiше та окуляри потужнi....
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28.09.2024 10:46 Відповісти
Просто тягнуть час, такі заяви означають що план вони не підтримали, принаймні поки, але казати відкрито про це не бажають щоб не шкодити Україні то будуть "вивчати" декілька місяців а то й років.
Та й люди ДОСИТЬ СЕБЕ ДУРИТИ - ніякого "плану перемоги" Зеленський розробити НЕ ЗДАТЕН. Якісь популістичні заяви й звинувачення всіх навколо він може а робити щось корисне нажаль НІ.
План перемоги знають тільки ЗСУ.
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28.09.2024 10:49 Відповісти
Тому що заходом Україні визначена роль стримувати, виснажувати, щоб окурок не пішов далі. Якщо б цінність України була хоча б рівня нафтоносного Кувейту, вже б давно була "буря в степу", вистачило б її повітряної фази з 1200 літаками, з щоденними авіаударами з 300-700 машин.
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28.09.2024 10:53 Відповісти
Шо там вивчати? - зброя і гроші
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28.09.2024 10:56 Відповісти
Найкращий план перемоги, це своя ядерна зброя та кожен день обстріли москви.
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28.09.2024 10:56 Відповісти
А кто нибудь мне скажет, в чем заключается этот план. Может быть я что-то пропустил?
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28.09.2024 11:06 Відповісти
Величезний підрозділ аналітиків шукає хоч якийсь СЕНС серед тупого переліку ЗАБАЖАНОК.
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28.09.2024 11:17 Відповісти
Слухав радіо НВ..якийсь військовий каже..Що в України немає людських ресурсів, так що,або домовленності або поразка. І "захід " тут не допоможе.
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28.09.2024 11:17 Відповісти
Изучатели блин... кины...

1. Объявите РФ террористическим государством.
2. Введите ЭМБАРГО на закупку у РФ нефти, газа, металлов, удобрений, урана, плутония и пр. сырья.
3. Отзовите всех дипломатов, членов их семей, граждан США, эвакуируйте и закройте все посольства и представительства вв РФ.
4. Задержите и направьте в изоляторы всех граждан c паспортами РФ на территории США - по примеру японцев в WW2
5. Закройте все порты для судов РФ и аэродромы для самолётов РФ, запрет на пребывание судов и самолетов в территориальных водах и воздушном пространстве США.

Вот вам - реальный мирный план баз всякой эскалации.
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28.09.2024 11:18 Відповісти
да ніхто ні..я не вивчає. просто з перекладу за дипломатичної - ми США нічого не можемо зробити з режимом ...уйла, і не знаємо що робити, але за великим рахунком події що розвиваються, нас влаштовують, то нехай воно і буде так як є
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28.09.2024 11:24 Відповісти
Рік хватить вивчити?
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28.09.2024 11:29 Відповісти
План приблизительно такой - Дайте все и до*уя и главное деньги не забудьте.
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28.09.2024 12:45 Відповісти
Ішов 2050 рік.Війна 15 років ,як закінчилась, а Сполучені Штати Америки все продовжували вивчати "зелений" План перемоги,
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28.09.2024 15:50 Відповісти
 
 