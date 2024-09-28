США ретельно вивчають український "План перемоги", - Блінкен
Сполучені Штати Америки наразі вивчають "План перемоги", який представив президент України Володимир Зеленський. А також розглядають додаткові опції, щоб допомогти Україні перемогти.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен.
Він нагадав про надання нової військової допомоги для України на суму 7,9 мільярда доларів та запровадження санкцій проти Росії.
"Ми зробили важливі кроки, щоб підтримати народ України, який продовжує захищатися від російської агресії, що триває, і продовжує відстоювати свій суверенітет і незалежність, своє право вирішувати своє власне майбутнє", – сказав Блінкен, додавши, що цих грошей має вистачити до завершення каденції нинішньої адміністрації.
Блінкен сказав, що адміністрація тепер вивчає "План перемоги", який президент України Зеленський представив президенту США Джо Байдену під час їхньої зустрічі у Білому домі у Вашингтоні.
Відповідаючи на запитання щодо можливості надання Києву дозволу на удари вглиб РФ далекобійною західною зброєю, Блінкен зазначив, що адміністрація та союзники України детально вивчають цей план і, за необхідності, готові розглянути "додаткові дії" для підтримки українців у досягненні перемоги.
"Ми дуже ретельно це вивчаємо, включно з тим, що ми або інші партнери України повинні були б зробити, – якщо потрібно, – додаткові дії, щоб допомогти їм досягти цього успіху", – сказав Блінкен.
"План перемоги" України
27 серпня на пресконференції президент Зеленський заявив, що Україна планує у вересні представити США свій "План перемоги у війні".
Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що під час засідання у форматі "Рамштайн" "План перемоги" не обговорювали.
8 вересня Зеленський заявив, що обговорив з делегацією конгресу США "певні деталі "Плану перемоги України"", та планує представити його Байдену, Трампу і Гарріс.
Згодом президент заявив, що "План перемоги України" буде представлений в США та на другому Саміті миру.
Також Зеленський повідомив, що "План перемоги України", який планується представити президенту США Джо Байдену, містить 4 основні пункти і один додатковий, який буде "потрібен після війни".
"План перемоги" передбачає запрошення до вступу України в НАТО і зобов'язання США щодо постійних поставок сучасного озброєння.
Також він передбачає продовження операції на території Курської області РФ.
26 вересня Володимир Зеленський провів зустріч із двопартійною делегацією Палати представників Конгресу США, під час якої представив ключові пункти "Плану перемоги".
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треба багато часу, що б розгадати. всі ж чули, як зе!лідор розмовляє, без бумажкі.
а, один пункт, взагалі написаний молоком. що б прочитати, треба свічкою розігріті зі зворотної сторони.
америкоси цього не знають.
так що, до виборів не встигнуть вивчити.
Й США це усвідомлюючи казали не одноразово Зеленскому але він їх "непочув" а повторювати їм схоже набридло. Всі ці "плани" це , як казала моя бабця "переливання з пустого у порожнє".....
єрмак, потужний виконавець. і вони підуть разом.
татаров, вбив всіх чеченців. поки нас не було в києві.
Та й люди ДОСИТЬ СЕБЕ ДУРИТИ - ніякого "плану перемоги" Зеленський розробити НЕ ЗДАТЕН. Якісь популістичні заяви й звинувачення всіх навколо він може а робити щось корисне нажаль НІ.
План перемоги знають тільки ЗСУ.
1. Объявите РФ террористическим государством.
2. Введите ЭМБАРГО на закупку у РФ нефти, газа, металлов, удобрений, урана, плутония и пр. сырья.
3. Отзовите всех дипломатов, членов их семей, граждан США, эвакуируйте и закройте все посольства и представительства вв РФ.
4. Задержите и направьте в изоляторы всех граждан c паспортами РФ на территории США - по примеру японцев в WW2
5. Закройте все порты для судов РФ и аэродромы для самолётов РФ, запрет на пребывание судов и самолетов в территориальных водах и воздушном пространстве США.
Вот вам - реальный мирный план баз всякой эскалации.