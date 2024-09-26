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Зеленський представив пункти Плану перемоги двопартійній делегації Палати представників. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із двопартійною делегацією Палати представників Конгресу США, під час якої представив ключові пункти Плану перемоги.

Про це очільник держави розповів на своїй сторінці у соцмережі Facebook, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Зустріч із двопартійною делегацією Палати представників Конгресу США. Представив ключові пункти Плану перемоги, який здатен посилити нас на шляху до миру", - заявив Зеленський.

Зеленський зустрівся із американськими законодавцями

Зеленський зустрівся із американськими законодавцями

Він зазначив, що  "ми перебуваємо у вирішальному моменті цієї війни". Тож потрібен справді сильний тиск і сильні позиції України.

Дивіться також: Байден і Зеленський розпочали переговори у Білому домі. ФОТО

Під час зустрічі сторони обговорили поточну ситуацію на фронті, захист української енергетичної інфраструктури, яка зазнає атак з боку російських військ та підготовку до зимового періоду.

Зеленський також відзначив важливу роль США у підтримці України.

Зеленський зустрівся із американськими законодавцями

Зеленський зустрівся із американськими законодавцями

Зеленський зустрівся із американськими законодавцями

"Свобода спирається на двопартійну підтримку та рішучість Сполучених Штатів. Дякую за підтримку України з боку Америки, яка рятує життя наших людей і допомагає захистити нашу незалежність і свободу", - йдеться у повідомленні.

У межах свого візиту до США Зеленський також провів зустріч із представниками Сенату США від Республіканської та Демократичної партій для обговорення Плану перемоги.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23954) Конгрес США (1230) план (170)


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Топ коментарі
+18
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26.09.2024 23:44
+16
Чому українці нічого не знають про цей план?
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26.09.2024 23:15
+14
Ну раз дєрьмак був присутній, я не хвилююсь. Все буде зашибісь.
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26.09.2024 23:11
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очільник держави https://www.facebook.com/zelenskyy.official/posts/pfbid02RTCRRCe4ksUqimEohQ1ZyR8ZiFxDw6jJHVH1TzXKXA8umU7C2zu2VMUeaDSAQctgl розповів на своїй сторінці у соцмережі

От тільки він не росказав, як цю ***** сприйняли.
Він міг і журнал "Мурзілка" їм представити.
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26.09.2024 22:55 Відповісти
цікаво, це мурло збирається представляти свій "план" українцям?
наче це вони НАЙНЯЛИ його на РОБОТУ! і він має перше звітувати перед ними!!
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27.09.2024 00:03 Відповісти
А ти б став розповідати шашликам, коли і як їх будеш смажити?
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27.09.2024 00:29 Відповісти
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26.09.2024 22:55 Відповісти
Я так і думав,що ******" морди побачу(((
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26.09.2024 22:57 Відповісти
дивлячись на знимки Зєлі і Єри, то виглядає, що перед ними по другу сторону столу, сидять закляті вороги.
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26.09.2024 22:57 Відповісти
а носи у Зе і Ер на 4 фото як близнюки...
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27.09.2024 06:22 Відповісти
Для них вони i е заклятi вороги-не дають пасти Украiнi в смертельнi
обiйми "братського нарIду"....
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27.09.2024 10:59 Відповісти
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26.09.2024 22:57 Відповісти
Конструктивнее и потужнише, чем план Зеленского!
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26.09.2024 23:45 Відповісти
а плану оборони України ніхто й не бачив. Бо його не було.
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26.09.2024 23:09 Відповісти
Ну раз дєрьмак був присутній, я не хвилююсь. Все буде зашибісь.
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26.09.2024 23:11 Відповісти
Хтось повинен каzапів інформувати.
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26.09.2024 23:35 Відповісти
План перемоги один. Будувати перешкоди наступаючим російським військам, ешелон за ешелоном, за ними укріплення для наших солдат, з яких вони будуть наносити ураження російським колонам, які вперлись в ці перешкоди. Треба копати день і ніч, через кожні 500 метрів. Треба розуміти, що ці ешелони оборони ми будемо втрачати, але на цих ешелонах оборони втрати в кацапів будуть катастрофічні. Тільки так. В мене немає претензій до влади з приводу виготовлення власної зброї. Я з розумінням ставлюсь до того, що ці всі оборонні споруди не були побудовані до 2022 року. Але чому за 3 роки нічого не будується?!!? Там весь Донбас має бути весь перекопаний, щоб жодний бтр, жодний танк не зміг проїхати!
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26.09.2024 23:14 Відповісти
Чому українці нічого не знають про цей план?
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26.09.2024 23:15 Відповісти
От власне.
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26.09.2024 23:20 Відповісти
Як не знають, на цензорі вже дві доби виють що він провалився…
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27.09.2024 08:11 Відповісти
Якщо там був д'Єрмак то вже немає сенсу тримати план у таємниці.
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26.09.2024 23:18 Відповісти
Какие то деды бабки. Плна курнул Абырвал
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26.09.2024 23:23 Відповісти
Поділився своїм наркотичним брєдом.
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26.09.2024 23:24 Відповісти
Але ж уявіть як людині пощастило. Вчора ти третьосортний гуморист, і актор. А сьогодні тебе слухають у Америці і в Європі. І не останні люди. Просто так подумалося.
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26.09.2024 23:29 Відповісти
Життя змусило третьосортного актора стати політиком світового рівня. Зеленському треба віддати належне - він змушує світ давати допомогу Україні, він не спить, він крутиться. Не кожен би так зміг.
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26.09.2024 23:40 Відповісти
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26.09.2024 23:44 Відповісти
Крутиться бо в дупі встромлена їрмакова рука
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27.09.2024 00:31 Відповісти
"змусило"..."політиком світового рівня"..."віддати належне"...крутиться-вертиться...У когось повний треш в голові і відсутність мізків!
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27.09.2024 03:34 Відповісти
Він ніколи не був і не стане політиком, просто тому що не здатний на це.
Ким він був і залишається, то це слухняною маріонеткою в чужих руках.
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27.09.2024 08:56 Відповісти
Тільки політики можуть виступати в ООН, віддавати накази, підписувати закони. Ти це можеш?
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27.09.2024 09:50 Відповісти
Я теж не зможу, бо я не політик, а інженер. А ким являється зелений самодур, я вже написав.
Він не політик. Можна з таким самим успіхом на його посаду призначити диктофон, котрий при необхідності буде оголошувати всім завчасно записані побажання кукловода. Повторю ще раз - він маріонетка, котра просто не здатна на самостійні дії.
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27.09.2024 10:03 Відповісти
Його поважають усі західні політики, вони спілкуються з ним - і я так думаю, вони знають про нього більше, ніж Ви, тому поважають
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27.09.2024 10:08 Відповісти
З ху#лом теж досі спілкуються. Вважаєте, тому що поважають його?
А я про Зеленського знаю цілком достатньо, щоб зневажати його.
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27.09.2024 10:22 Відповісти
"Я теж не зможу, бо я не політик, а інженер"

А Зеленський може, бо він політик
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27.09.2024 13:18 Відповісти
Що зеленський дійсно зміг, то це "побити горшки" зі всіма партнерами.
Називайте його як завгодно, це звісно ваше право, але він в політиці - профан і невдаха.
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27.09.2024 13:44 Відповісти
Які горщики він розбив? Він дуже наполегливо вибиває із Заходу зброю, особливо з Байдена - хоча той пропонував Зеленському втекти з країни й організувати "уряд у вигнанні". "уряд у вигнанні" - дуже зручна і традиційна форма для США. Коли сталін окупував країни Балтії, США підтримували їхній "уряд у вигнанні" і не визнавали окупацію цих країн аж до 1991 р.
Це дуже "сміливо", чи не так?
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27.09.2024 19:50 Відповісти
Йому пощастило. А українцям з ним ні.
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26.09.2024 23:43 Відповісти
Ну тут таке собі...

Гітлер був диктатором з необмеженими повноваженнями однак все одно постійно комплексував поряд з своїми генералами. А більшість з ниж була білою кісткою з старовинних родин. І вони добре пам'ятали, що він єфрейтор-вискочка.

Гінденбург, коли його познайомили з Гітлером, сказав "Цей юнак годиться, щоб клеїти марки на конверти".

Я до того, що галантерейник може бути поряд з кардиналом. Але він все одно залишається для кардинала лише якимсь галантерейником.
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26.09.2024 23:50 Відповісти
Доречі, Гітлер теж постійно міняв командуючих та генералів.
І теж любив втручатися у командування особисто.
І, як не дивно, це теж приводило до провалів та поразок.
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26.09.2024 23:55 Відповісти
Є ще одна аналогія - його завгосп мав надзвичайну владу.
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27.09.2024 00:03 Відповісти
Це завдяки 73% iдiов... Повезло...
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27.09.2024 11:03 Відповісти
"Країна мрій"
Володимира Зеленського

Передвиборна програма Володимира Зеленського має назву "Крана мрій" і побудована як антитеза тим основним проблемам з якими країна стикається сьогодні. Своїм головним завданням він визначає зміну системи заради майбутнього і одразу зазначає, що для цього йому потрібен лише один термін.
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26.09.2024 23:41 Відповісти
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26.09.2024 23:47 Відповісти
Коли вже десь дінеться цей ..... із ОПи? Дивитись неможливо. Хто воно? Козир.
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27.09.2024 00:04 Відповісти
Поки є ЗЄ нікуди Єрмак не дінеться.
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27.09.2024 00:08 Відповісти
Камала Гарріс, виступаючи перед журналістами разом із Зеленським, дорікнула деяким американським політикам у бажанні капітуляції Києва.

"Чесно кажучи, пане президенте, дехто в моїй країні хотів би змусити Україну здати значну частину своєї суверенної території, вимагав би від України прийняття нейтралітету та відмови від безпекових відносин з іншими країнами", - наголосила вона.

Гарріс додала, що ініціативи політиків схожі на ті, які озвучує Путін. Вона назвала їх пропозиціями не про мир, а про капітуляцію, що, на її думку, є "небезпечним і неприйнятним".
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27.09.2024 00:16 Відповісти
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27.09.2024 00:18 Відповісти
Гарріс сказала: «Історія нагадує нам, і історія настільки ясно нагадує нам, що Сполучені Штати не можуть і не повинні ізолювати себе від решти світу. Ізоляція - це не ізоляція, тому Сполучені Штати підтримують Україну не з благодійності, а тому, що це відповідає нашим стратегічним інтересам».

CNN
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27.09.2024 00:20 Відповісти
А ти можеш?
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27.09.2024 08:14 Відповісти
А де завхоз?
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27.09.2024 09:00 Відповісти
Яке ж воно неголене ЧМО...
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27.09.2024 11:04 Відповісти
Це вже було, в історії з Чехословакією

2014 - "во время аннексии Крыма Россией, президент США Барак Обама призывал к сдержанности и не применять силу. Байден в то время занимал пост вице-президента и поддерживал эти усилия, подчеркивая необходимость дипломатического разрешения конфликта"

2022 - "Якщо напад справді неминучий, стверджував Зеленський, то США повинні надіслати в Україну зброю, зокрема системи протиповітряної оборони, винищувачі та важку артилерію, необхідні для того, щоб запобігти захопленню російськими військами країни", - пише журналіст.

Гарріс відкинула обидві пропозиції, заявивши, що санкції не можна запроваджувати превентивно, оскільки покарання не може здійснюватися ще до скоєння злочину.

Враховуючи підписання 5.5млрд, намір використати їх до кінця каденції при "пустих складах", та зміна риторики Байдена+Камали
виходить щось в останні тижні змінилось в адміністрації

результат побачимо до 20 січня 2025
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27.09.2024 09:26 Відповісти
Основне в цій зустрічі ішака - фотосесія, при чому, крупним планом, щоб любителі ішака "восхіщалісь" "лідером".
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27.09.2024 07:27 Відповісти
Я вижу, Вову отпускают только на длину поводка
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27.09.2024 08:11 Відповісти
какие планы , бери ружо и иди на фронт
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27.09.2024 08:21 Відповісти
Ми цілий день так сиділи, говорили і курили
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27.09.2024 08:25 Відповісти
 
 