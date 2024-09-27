Зеленский представил пункты Плана победы двухпартийной делегации Палаты представителей. ФОТОрепортаж
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с двухпартийной делегацией Палаты представителей Конгресса США, во время которой представил ключевые пункты Плана победы.
Об этом глава государства рассказал на своей странице в соцсети Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.
"Встреча с двухпартийной делегацией Палаты представителей Конгресса США. Представил ключевые пункты Плана победы, который способен усилить нас на пути к миру", - заявил Зеленский.
Он отметил, что "мы находимся в решающем моменте этой войны". Поэтому нужно действительно сильное давление и сильные позиции Украины.
Во время встречи стороны обсудили текущую ситуацию на фронте, защиту украинской энергетической инфраструктуры, которая подвергается атакам со стороны российских войск и подготовку к зимнему периоду.
Зеленский также отметил важную роль США в поддержке Украины.
"Свобода опирается на двухпартийную поддержку и решимость Соединенных Штатов. Спасибо за поддержку Украины со стороны Америки, которая спасает жизни наших людей и помогает защитить нашу независимость и свободу", - говорится в сообщении.
В рамках своего визита в США Зеленский также провел встречу с представителями Сената США от Республиканской и Демократической партий для обсуждения Плана победы.
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От тільки він не росказав, як цю ***** сприйняли.
Він міг і журнал "Мурзілка" їм представити.
наче це вони НАЙНЯЛИ його на РОБОТУ! і він має перше звітувати перед ними!!
обiйми "братського нарIду"....
Ким він був і залишається, то це слухняною маріонеткою в чужих руках.
Він не політик. Можна з таким самим успіхом на його посаду призначити диктофон, котрий при необхідності буде оголошувати всім завчасно записані побажання кукловода. Повторю ще раз - він маріонетка, котра просто не здатна на самостійні дії.
А я про Зеленського знаю цілком достатньо, щоб зневажати його.
А Зеленський може, бо він політик
Називайте його як завгодно, це звісно ваше право, але він в політиці - профан і невдаха.
Це дуже "сміливо", чи не так?
Гітлер був диктатором з необмеженими повноваженнями однак все одно постійно комплексував поряд з своїми генералами. А більшість з ниж була білою кісткою з старовинних родин. І вони добре пам'ятали, що він єфрейтор-вискочка.
Гінденбург, коли його познайомили з Гітлером, сказав "Цей юнак годиться, щоб клеїти марки на конверти".
Я до того, що галантерейник може бути поряд з кардиналом. Але він все одно залишається для кардинала лише якимсь галантерейником.
І теж любив втручатися у командування особисто.
І, як не дивно, це теж приводило до провалів та поразок.
Володимира Зеленського
Передвиборна програма Володимира Зеленського має назву "Крана мрій" і побудована як антитеза тим основним проблемам з якими країна стикається сьогодні. Своїм головним завданням він визначає зміну системи заради майбутнього і одразу зазначає, що для цього йому потрібен лише один термін.
"Чесно кажучи, пане президенте, дехто в моїй країні хотів би змусити Україну здати значну частину своєї суверенної території, вимагав би від України прийняття нейтралітету та відмови від безпекових відносин з іншими країнами", - наголосила вона.
Гарріс додала, що ініціативи політиків схожі на ті, які озвучує Путін. Вона назвала їх пропозиціями не про мир, а про капітуляцію, що, на її думку, є "небезпечним і неприйнятним".
CNN
2014 - "во время аннексии Крыма Россией, президент США Барак Обама призывал к сдержанности и не применять силу. Байден в то время занимал пост вице-президента и поддерживал эти усилия, подчеркивая необходимость дипломатического разрешения конфликта"
2022 - "Якщо напад справді неминучий, стверджував Зеленський, то США повинні надіслати в Україну зброю, зокрема системи протиповітряної оборони, винищувачі та важку артилерію, необхідні для того, щоб запобігти захопленню російськими військами країни", - пише журналіст.
Гарріс відкинула обидві пропозиції, заявивши, що санкції не можна запроваджувати превентивно, оскільки покарання не може здійснюватися ще до скоєння злочину.
Враховуючи підписання 5.5млрд, намір використати їх до кінця каденції при "пустих складах", та зміна риторики Байдена+Камали
виходить щось в останні тижні змінилось в адміністрації
результат побачимо до 20 січня 2025