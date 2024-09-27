Зеленский представил пункты Плана победы двухпартийной делегации Палаты представителей. ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с двухпартийной делегацией Палаты представителей Конгресса США, во время которой представил ключевые пункты Плана победы.

Об этом глава государства рассказал на своей странице в соцсети Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"Встреча с двухпартийной делегацией Палаты представителей Конгресса США. Представил ключевые пункты Плана победы, который способен усилить нас на пути к миру", - заявил Зеленский.

Он отметил, что "мы находимся в решающем моменте этой войны". Поэтому нужно действительно сильное давление и сильные позиции Украины.

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Во время встречи стороны обсудили текущую ситуацию на фронте, защиту украинской энергетической инфраструктуры, которая подвергается атакам со стороны российских войск и подготовку к зимнему периоду.

Зеленский также отметил важную роль США в поддержке Украины.

"Свобода опирается на двухпартийную поддержку и решимость Соединенных Штатов. Спасибо за поддержку Украины со стороны Америки, которая спасает жизни наших людей и помогает защитить нашу независимость и свободу", - говорится в сообщении.

В рамках своего визита в США Зеленский также провел встречу с представителями Сената США от Республиканской и Демократической партий для обсуждения Плана победы.

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