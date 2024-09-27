РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4616 посетителей онлайн
Новости Фото
8 390 63

Зеленский представил пункты Плана победы двухпартийной делегации Палаты представителей. ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с двухпартийной делегацией Палаты представителей Конгресса США, во время которой представил ключевые пункты Плана победы.

Об этом глава государства рассказал на своей странице в соцсети Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"Встреча с двухпартийной делегацией Палаты представителей Конгресса США. Представил ключевые пункты Плана победы, который способен усилить нас на пути к миру", - заявил Зеленский.

Зеленський зустрівся із американськими законодавцями

Зеленський зустрівся із американськими законодавцями

Он отметил, что "мы находимся в решающем моменте этой войны". Поэтому нужно действительно сильное давление и сильные позиции Украины.

Смотрите также: Байден и Зеленский начали переговоры в Белом доме. ФОТО

Во время встречи стороны обсудили текущую ситуацию на фронте, защиту украинской энергетической инфраструктуры, которая подвергается атакам со стороны российских войск и подготовку к зимнему периоду.

Зеленский также отметил важную роль США в поддержке Украины.

Зеленський зустрівся із американськими законодавцями

Зеленський зустрівся із американськими законодавцями

Зеленський зустрівся із американськими законодавцями

"Свобода опирается на двухпартийную поддержку и решимость Соединенных Штатов. Спасибо за поддержку Украины со стороны Америки, которая спасает жизни наших людей и помогает защитить нашу независимость и свободу", - говорится в сообщении.

В рамках своего визита в США Зеленский также провел встречу с представителями Сената США от Республиканской и Демократической партий для обсуждения Плана победы.

Читайте также: Зеленский прибыл в Капитолий

Автор: 

Зеленский Владимир (20493) Конгресс США (1236) план (189)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+18
показать весь комментарий
26.09.2024 23:44
+16
Чому українці нічого не знають про цей план?
показать весь комментарий
26.09.2024 23:15
+14
Ну раз дєрьмак був присутній, я не хвилююсь. Все буде зашибісь.
показать весь комментарий
26.09.2024 23:11
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
очільник держави https://www.facebook.com/zelenskyy.official/posts/pfbid02RTCRRCe4ksUqimEohQ1ZyR8ZiFxDw6jJHVH1TzXKXA8umU7C2zu2VMUeaDSAQctgl розповів на своїй сторінці у соцмережі

От тільки він не росказав, як цю ***** сприйняли.
Він міг і журнал "Мурзілка" їм представити.
показать весь комментарий
26.09.2024 22:55 Ответить
цікаво, це мурло збирається представляти свій "план" українцям?
наче це вони НАЙНЯЛИ його на РОБОТУ! і він має перше звітувати перед ними!!
показать весь комментарий
27.09.2024 00:03 Ответить
А ти б став розповідати шашликам, коли і як їх будеш смажити?
показать весь комментарий
27.09.2024 00:29 Ответить
показать весь комментарий
26.09.2024 22:55 Ответить
Я так і думав,що ******" морди побачу(((
показать весь комментарий
26.09.2024 22:57 Ответить
дивлячись на знимки Зєлі і Єри, то виглядає, що перед ними по другу сторону столу, сидять закляті вороги.
показать весь комментарий
26.09.2024 22:57 Ответить
а носи у Зе і Ер на 4 фото як близнюки...
показать весь комментарий
27.09.2024 06:22 Ответить
Для них вони i е заклятi вороги-не дають пасти Украiнi в смертельнi
обiйми "братського нарIду"....
показать весь комментарий
27.09.2024 10:59 Ответить
показать весь комментарий
26.09.2024 22:57 Ответить
Конструктивнее и потужнише, чем план Зеленского!
показать весь комментарий
26.09.2024 23:45 Ответить
а плану оборони України ніхто й не бачив. Бо його не було.
показать весь комментарий
26.09.2024 23:09 Ответить
Ну раз дєрьмак був присутній, я не хвилююсь. Все буде зашибісь.
показать весь комментарий
26.09.2024 23:11 Ответить
Хтось повинен каzапів інформувати.
показать весь комментарий
26.09.2024 23:35 Ответить
План перемоги один. Будувати перешкоди наступаючим російським військам, ешелон за ешелоном, за ними укріплення для наших солдат, з яких вони будуть наносити ураження російським колонам, які вперлись в ці перешкоди. Треба копати день і ніч, через кожні 500 метрів. Треба розуміти, що ці ешелони оборони ми будемо втрачати, але на цих ешелонах оборони втрати в кацапів будуть катастрофічні. Тільки так. В мене немає претензій до влади з приводу виготовлення власної зброї. Я з розумінням ставлюсь до того, що ці всі оборонні споруди не були побудовані до 2022 року. Але чому за 3 роки нічого не будується?!!? Там весь Донбас має бути весь перекопаний, щоб жодний бтр, жодний танк не зміг проїхати!
показать весь комментарий
26.09.2024 23:14 Ответить
Чому українці нічого не знають про цей план?
показать весь комментарий
26.09.2024 23:15 Ответить
От власне.
показать весь комментарий
26.09.2024 23:20 Ответить
Як не знають, на цензорі вже дві доби виють що він провалився…
показать весь комментарий
27.09.2024 08:11 Ответить
Якщо там був д'Єрмак то вже немає сенсу тримати план у таємниці.
показать весь комментарий
26.09.2024 23:18 Ответить
Какие то деды бабки. Плна курнул Абырвал
показать весь комментарий
26.09.2024 23:23 Ответить
Поділився своїм наркотичним брєдом.
показать весь комментарий
26.09.2024 23:24 Ответить
Але ж уявіть як людині пощастило. Вчора ти третьосортний гуморист, і актор. А сьогодні тебе слухають у Америці і в Європі. І не останні люди. Просто так подумалося.
показать весь комментарий
26.09.2024 23:29 Ответить
Життя змусило третьосортного актора стати політиком світового рівня. Зеленському треба віддати належне - він змушує світ давати допомогу Україні, він не спить, він крутиться. Не кожен би так зміг.
показать весь комментарий
26.09.2024 23:40 Ответить
показать весь комментарий
26.09.2024 23:44 Ответить
Крутиться бо в дупі встромлена їрмакова рука
показать весь комментарий
27.09.2024 00:31 Ответить
"змусило"..."політиком світового рівня"..."віддати належне"...крутиться-вертиться...У когось повний треш в голові і відсутність мізків!
показать весь комментарий
27.09.2024 03:34 Ответить
Він ніколи не був і не стане політиком, просто тому що не здатний на це.
Ким він був і залишається, то це слухняною маріонеткою в чужих руках.
показать весь комментарий
27.09.2024 08:56 Ответить
Тільки політики можуть виступати в ООН, віддавати накази, підписувати закони. Ти це можеш?
показать весь комментарий
27.09.2024 09:50 Ответить
Я теж не зможу, бо я не політик, а інженер. А ким являється зелений самодур, я вже написав.
Він не політик. Можна з таким самим успіхом на його посаду призначити диктофон, котрий при необхідності буде оголошувати всім завчасно записані побажання кукловода. Повторю ще раз - він маріонетка, котра просто не здатна на самостійні дії.
показать весь комментарий
27.09.2024 10:03 Ответить
Його поважають усі західні політики, вони спілкуються з ним - і я так думаю, вони знають про нього більше, ніж Ви, тому поважають
показать весь комментарий
27.09.2024 10:08 Ответить
З ху#лом теж досі спілкуються. Вважаєте, тому що поважають його?
А я про Зеленського знаю цілком достатньо, щоб зневажати його.
показать весь комментарий
27.09.2024 10:22 Ответить
"Я теж не зможу, бо я не політик, а інженер"

А Зеленський може, бо він політик
показать весь комментарий
27.09.2024 13:18 Ответить
Що зеленський дійсно зміг, то це "побити горшки" зі всіма партнерами.
Називайте його як завгодно, це звісно ваше право, але він в політиці - профан і невдаха.
показать весь комментарий
27.09.2024 13:44 Ответить
Які горщики він розбив? Він дуже наполегливо вибиває із Заходу зброю, особливо з Байдена - хоча той пропонував Зеленському втекти з країни й організувати "уряд у вигнанні". "уряд у вигнанні" - дуже зручна і традиційна форма для США. Коли сталін окупував країни Балтії, США підтримували їхній "уряд у вигнанні" і не визнавали окупацію цих країн аж до 1991 р.
Це дуже "сміливо", чи не так?
показать весь комментарий
27.09.2024 19:50 Ответить
Йому пощастило. А українцям з ним ні.
показать весь комментарий
26.09.2024 23:43 Ответить
Ну тут таке собі...

Гітлер був диктатором з необмеженими повноваженнями однак все одно постійно комплексував поряд з своїми генералами. А більшість з ниж була білою кісткою з старовинних родин. І вони добре пам'ятали, що він єфрейтор-вискочка.

Гінденбург, коли його познайомили з Гітлером, сказав "Цей юнак годиться, щоб клеїти марки на конверти".

Я до того, що галантерейник може бути поряд з кардиналом. Але він все одно залишається для кардинала лише якимсь галантерейником.
показать весь комментарий
26.09.2024 23:50 Ответить
Доречі, Гітлер теж постійно міняв командуючих та генералів.
І теж любив втручатися у командування особисто.
І, як не дивно, це теж приводило до провалів та поразок.
показать весь комментарий
26.09.2024 23:55 Ответить
Є ще одна аналогія - його завгосп мав надзвичайну владу.
показать весь комментарий
27.09.2024 00:03 Ответить
Це завдяки 73% iдiов... Повезло...
показать весь комментарий
27.09.2024 11:03 Ответить
"Країна мрій"
Володимира Зеленського

Передвиборна програма Володимира Зеленського має назву "Крана мрій" і побудована як антитеза тим основним проблемам з якими країна стикається сьогодні. Своїм головним завданням він визначає зміну системи заради майбутнього і одразу зазначає, що для цього йому потрібен лише один термін.
показать весь комментарий
26.09.2024 23:41 Ответить
показать весь комментарий
26.09.2024 23:47 Ответить
Коли вже десь дінеться цей ..... із ОПи? Дивитись неможливо. Хто воно? Козир.
показать весь комментарий
27.09.2024 00:04 Ответить
Поки є ЗЄ нікуди Єрмак не дінеться.
показать весь комментарий
27.09.2024 00:08 Ответить
Камала Гарріс, виступаючи перед журналістами разом із Зеленським, дорікнула деяким американським політикам у бажанні капітуляції Києва.

"Чесно кажучи, пане президенте, дехто в моїй країні хотів би змусити Україну здати значну частину своєї суверенної території, вимагав би від України прийняття нейтралітету та відмови від безпекових відносин з іншими країнами", - наголосила вона.

Гарріс додала, що ініціативи політиків схожі на ті, які озвучує Путін. Вона назвала їх пропозиціями не про мир, а про капітуляцію, що, на її думку, є "небезпечним і неприйнятним".
показать весь комментарий
27.09.2024 00:16 Ответить
показать весь комментарий
27.09.2024 00:18 Ответить
Гарріс сказала: «Історія нагадує нам, і історія настільки ясно нагадує нам, що Сполучені Штати не можуть і не повинні ізолювати себе від решти світу. Ізоляція - це не ізоляція, тому Сполучені Штати підтримують Україну не з благодійності, а тому, що це відповідає нашим стратегічним інтересам».

CNN
показать весь комментарий
27.09.2024 00:20 Ответить
А ти можеш?
показать весь комментарий
27.09.2024 08:14 Ответить
А де завхоз?
показать весь комментарий
27.09.2024 09:00 Ответить
Яке ж воно неголене ЧМО...
показать весь комментарий
27.09.2024 11:04 Ответить
Це вже було, в історії з Чехословакією

2014 - "во время аннексии Крыма Россией, президент США Барак Обама призывал к сдержанности и не применять силу. Байден в то время занимал пост вице-президента и поддерживал эти усилия, подчеркивая необходимость дипломатического разрешения конфликта"

2022 - "Якщо напад справді неминучий, стверджував Зеленський, то США повинні надіслати в Україну зброю, зокрема системи протиповітряної оборони, винищувачі та важку артилерію, необхідні для того, щоб запобігти захопленню російськими військами країни", - пише журналіст.

Гарріс відкинула обидві пропозиції, заявивши, що санкції не можна запроваджувати превентивно, оскільки покарання не може здійснюватися ще до скоєння злочину.

Враховуючи підписання 5.5млрд, намір використати їх до кінця каденції при "пустих складах", та зміна риторики Байдена+Камали
виходить щось в останні тижні змінилось в адміністрації

результат побачимо до 20 січня 2025
показать весь комментарий
27.09.2024 09:26 Ответить
Основне в цій зустрічі ішака - фотосесія, при чому, крупним планом, щоб любителі ішака "восхіщалісь" "лідером".
показать весь комментарий
27.09.2024 07:27 Ответить
Я вижу, Вову отпускают только на длину поводка
показать весь комментарий
27.09.2024 08:11 Ответить
какие планы , бери ружо и иди на фронт
показать весь комментарий
27.09.2024 08:21 Ответить
Ми цілий день так сиділи, говорили і курили
показать весь комментарий
27.09.2024 08:25 Ответить
 
 