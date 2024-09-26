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Зеленский прибыл в Капитолий

Володимир Зеленський у капітолії

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Капитолий в Вашингтоне для встреч с американскими законодателями.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Президента Зеленского встретили лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер и Лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконелл.

Читайте также: США выделяют Украине новый пакет военной помощи на $7,9 миллиарда, - Зеленский

Позже в Вашингтоне президент Украины встретится с президентом Джо Байденом и вице-президентом и кандидатом в президенты от Демократической партии Камалой Харрис.

Автор: 

визит (3088) Зеленский Владимир (20493) Конгресс США (1236) Вашингтон (92) Сенат США (501)


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Топ комментарии
+10
"штірліц ідёт по калідору" ))
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26.09.2024 18:34
+9
"Титанік" Трампа зіштовхнувся з айсбергом бідоносця Зєлі.

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26.09.2024 18:38
+7
Ну він вважає , що так виглядає як патужний ваєначальнік і прєзідєнт міра.
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26.09.2024 18:44
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"штірліц ідёт по калідору" ))
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26.09.2024 18:34 Ответить
...а жена ждет его в кафешке?
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26.09.2024 18:36 Ответить
Кафе із серіалу називалося "Елефант", тобто, слон. А слон, - це символ республіканської партії.
Зеленській, шо ти робиш?!!

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26.09.2024 19:02 Ответить
Шапітолій прибув у Капітолій.
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26.09.2024 20:24 Ответить
Умертвив і закопав Трампа. Йде приймати щедрі дари для України.
Європа і цілий Світ теж будуть вдячні.
Хто би міг подумати, що з нашого недолугого Зе стане рятівник Світу.
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26.09.2024 18:35 Ответить
"Титанік" Трампа зіштовхнувся з айсбергом бідоносця Зєлі.

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26.09.2024 18:38 Ответить
СРОЧНО: ТРАМП ВЗБЕСИЛСЯ НА ЗЕЛЕНСКОГО И УКРАИНУ. ЧТО ДАЛЬШЕ - ютуб Рашкин Репорт з прекрасним відео з Доні
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26.09.2024 18:51 Ответить
Гарний жарт.
Це ж жарт, так? Так?
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26.09.2024 22:26 Ответить
Це перипетії життя. Я був трагічно вражений перемогою Зебіла, але життя розпорядилося так, що він став крутяцьким Українцем (якого і Порох не засоромиться), якого знає і поважає увесь демократичний Світ. Це неймовірні кульбіти, але це так.
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26.09.2024 23:40 Ответить
Добре пише один мудрий чоловік:
"Як українські військовослужбовці на землі і в небі вносять свою лепту на будь-якому фронті, куди їх відправлено, так свою лепту вносить і Зеленський. Його роль геополітична: він - обличчя України перед усім світом, єдина людина, яка має достатню популярність і авторитет, щоб постати перед американською пресою і пояснити американцям, чому перемога України у війні відповідає національним інтересам США."
https://nv.ua/ukr/opinion/yak-vibori-u-ssha-vplivayut-na-dopomogu-ukrajini-viyskoviy-analitik-pro-ostanniy-shans-zelenskogo-50454004.html
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26.09.2024 23:56 Ответить
Від поїздки Зеленського до Вашингтона залежить набагато більше, ніж багато хто думає. Якщо не вдасться переконати Байдена змінити курс, визнати безумство надання Україні лише переривчастих і недостатніх струмків допомоги з «пожежного шланга», який Рузвельт використовував як метафору ще до народження Байдена, іншим демократіям світу доведеться зустріти майбутнє без Америки.

Зеленський пропонує дорогоцінний останній шанс змінити курс і прийняти Перемогу. Якщо американські лідери зараз відвернуться і почнуть знаходити виправдання, то, коли Америці коли-небудь знадобиться допомога, усе, що їй зможуть запропонувати, - це заслужене презирство.
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27.09.2024 00:14 Ответить
Как-то вечером патриции
Собрались у Капитолия
Новостями поделиться и
Выпить малость алкоголия...

(В.Высоцкий)
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26.09.2024 18:35 Ответить
Ну, до патриція криворізькому бубі ще треба трошки попрацювати за спеціяльністю.

І латину (+ французьку) підтягти до належного рівня.
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26.09.2024 18:39 Ответить
партийцы 😄
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26.09.2024 19:25 Ответить
пиджак принципиально не одевает...
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26.09.2024 18:37 Ответить
Ну він вважає , що так виглядає як патужний ваєначальнік і прєзідєнт міра.
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26.09.2024 18:44 Ответить
Оно конечно не патриотично чуть. Но война спишет. Шутка была в червонской армии---,,как одену портупею, всё тупею и тупею..,, Выдать бы ему портупею, пусть ходит---солидно будет. Он ведь артист, в образ входит как бы, может под Симона Петлюру? Тот в кителях только ходил! За одно и напомню слова его. ,,За Украину не надо погибать, за Украину надо убивать!,, 1918г. С Петлюра. Но мы забыли эти слова. Даже сегодня.
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26.09.2024 18:59 Ответить
йому більше образ Шарікова імпонує...
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26.09.2024 19:37 Ответить
В кальсонах кольору оліва...
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26.09.2024 20:32 Ответить
Зе Геварра.
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26.09.2024 18:47 Ответить
Мабуть буде повінь
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26.09.2024 18:38 Ответить
У них у Капітолії вже були пожежі?
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26.09.2024 18:41 Ответить
Будуть.
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26.09.2024 18:45 Ответить
Але у Нью-Йорку минулого року бул
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26.09.2024 18:46 Ответить
Оооо, наш тернопільський ( з Чорткова ) хлопець Чак Шумер!
Чак Шумер справжній бандерівець!
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26.09.2024 18:41 Ответить
Я завжди підозрював, що шумерська цивілізація прямо дотична до України.

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26.09.2024 18:50 Ответить
Тікайте хлопці.
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26.09.2024 18:41 Ответить
А де Дональд ?!
Дональд образиться, що не покликали!
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26.09.2024 18:45 Ответить
уря! до нас приїхав капітошка!...
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26.09.2024 18:45 Ответить
Якусь біду точно притягне
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26.09.2024 18:46 Ответить
Раздайся морє,гімно пливьот!
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26.09.2024 18:52 Ответить
Рогатый среди встречающих был? Я сказал- рогатый !!!
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26.09.2024 18:53 Ответить
шапітолій явився в Капітолій
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26.09.2024 19:04 Ответить
ОН знал! - Капитолийский холм может похвастаться самым популярным местом в Вашингтоне, округ Колумбия, - зданием Капитолия Соединенных Штатов. Здесь размещаются судебные и законодательные сегменты правительства США, а также персонал, который помогает ему работать -

«The Fool on the Hill» (с англ. - «Дурак на холме») - песня The Beatles из альбома Magical Mystery Tour, написанная Полом Маккартни.
https://www.youtube.com/watch?v=DGEX_7IqaC4
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26.09.2024 19:17 Ответить
Хочу спитати у дебільних трампофобів - що буде робити Україна, якщо Трамп переможе? Найбільш трампофобські пости Доні перекладуть і дадуть ознайомитись англійською. Чи вистачить у Трампа клепки зрозуміти, що всі українські трампофоби фінансуються з Лубянки? Думаю, що ні. І нарешті, нафіга українці лізуть у американські вибори? Модератор має банити і блокувати таких хочаб на Три доби
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26.09.2024 19:24 Ответить
Хоч за Трампа, хоч за Камаллу українцям "топити" - помилка, яка межує зі злочином. Це справи американців, а не наші
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26.09.2024 19:49 Ответить
🪆
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26.09.2024 19:53 Ответить
Кацап під американським прапорцем думає шо в Україні ніхто не зможе прочитати спіч Рудого Довбойоба В ОРИГІНАЛІ!!!1111
🤡
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27.09.2024 09:08 Ответить
"Найбільш трампофобські пости Доні перекладуть і дадуть ознайомитись англійською"
🤣
Тоді Дон-Дону буде ніколи нам мститись - бо він до кінця своєї каденції тільки максимум перші 10 томів обсирань на його адресу подужає.
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27.09.2024 09:06 Ответить
Дарагой Леонід Ілліч прибувають!!!
він також любив відосікі та свинячі шашлики
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26.09.2024 20:05 Ответить
Будемо сподіватись, що не будуть приховувати що це чмо там нагородило.
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26.09.2024 20:27 Ответить
Зеленський то є самий найвеселіший тупорилий Гандон т.в.о. президента **** мразота тупорила. І це стосується його кончаних мародерів менеджерів. Ви курви прийде час х.й де сховається українські гниди.
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26.09.2024 20:50 Ответить
Поки ми лаїмося та наволч це читає .і робить висновки країні це не вигідно. А якщо чесно Зелене лайно для країни є прірва.
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26.09.2024 20:57 Ответить
В коридорі журналіст запитав: President Zelensky, will you fire your ambassador?
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26.09.2024 21:10 Ответить
Як єрмак скаже
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26.09.2024 23:25 Ответить
 
 