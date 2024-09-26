Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Капитолий в Вашингтоне для встреч с американскими законодателями.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Президента Зеленского встретили лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер и Лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконелл.

Читайте также: США выделяют Украине новый пакет военной помощи на $7,9 миллиарда, - Зеленский

Позже в Вашингтоне президент Украины встретится с президентом Джо Байденом и вице-президентом и кандидатом в президенты от Демократической партии Камалой Харрис.