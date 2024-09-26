Президент України Володимир Зеленський прибув до Капітолію у Вашингтоні для зустрічей із американськими законодавцями.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Президента Зеленського зустріли лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер та Лідер республіканської меншості в Сенаті Мітч Макконелл.

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Пізніше у Вашингтоні президент України зустрінеться з президентом Джо Байденом та віцепрезиденткою і кандидаткою у президенти від Демократичної партії Камалою Гарріс.