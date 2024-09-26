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Зеленський прибув до Капітолію

Володимир Зеленський у капітолії

Президент України Володимир Зеленський прибув до Капітолію у Вашингтоні для зустрічей із американськими законодавцями.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Президента Зеленського зустріли лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер та Лідер республіканської меншості в Сенаті Мітч Макконелл.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США виділяють Україні новий пакет військової допомоги на $7,9 мільярда, - Зеленський

Пізніше у Вашингтоні президент України зустрінеться з президентом Джо Байденом та віцепрезиденткою і кандидаткою у президенти від Демократичної партії Камалою Гарріс.

Автор: 

візит (1591) Зеленський Володимир (23954) Конгрес США (1230) Вашингтон (81) Сенат США (600)


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Топ коментарі
+10
"штірліц ідёт по калідору" ))
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26.09.2024 18:34
+9
"Титанік" Трампа зіштовхнувся з айсбергом бідоносця Зєлі.

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26.09.2024 18:38
+7
Ну він вважає , що так виглядає як патужний ваєначальнік і прєзідєнт міра.
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26.09.2024 18:44
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"штірліц ідёт по калідору" ))
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26.09.2024 18:34 Відповісти
...а жена ждет его в кафешке?
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26.09.2024 18:36 Відповісти
Кафе із серіалу називалося "Елефант", тобто, слон. А слон, - це символ республіканської партії.
Зеленській, шо ти робиш?!!

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26.09.2024 19:02 Відповісти
Шапітолій прибув у Капітолій.
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26.09.2024 20:24 Відповісти
Умертвив і закопав Трампа. Йде приймати щедрі дари для України.
Європа і цілий Світ теж будуть вдячні.
Хто би міг подумати, що з нашого недолугого Зе стане рятівник Світу.
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26.09.2024 18:35 Відповісти
"Титанік" Трампа зіштовхнувся з айсбергом бідоносця Зєлі.

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26.09.2024 18:38 Відповісти
СРОЧНО: ТРАМП ВЗБЕСИЛСЯ НА ЗЕЛЕНСКОГО И УКРАИНУ. ЧТО ДАЛЬШЕ - ютуб Рашкин Репорт з прекрасним відео з Доні
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26.09.2024 18:51 Відповісти
Гарний жарт.
Це ж жарт, так? Так?
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26.09.2024 22:26 Відповісти
Це перипетії життя. Я був трагічно вражений перемогою Зебіла, але життя розпорядилося так, що він став крутяцьким Українцем (якого і Порох не засоромиться), якого знає і поважає увесь демократичний Світ. Це неймовірні кульбіти, але це так.
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26.09.2024 23:40 Відповісти
Добре пише один мудрий чоловік:
"Як українські військовослужбовці на землі і в небі вносять свою лепту на будь-якому фронті, куди їх відправлено, так свою лепту вносить і Зеленський. Його роль геополітична: він - обличчя України перед усім світом, єдина людина, яка має достатню популярність і авторитет, щоб постати перед американською пресою і пояснити американцям, чому перемога України у війні відповідає національним інтересам США."
https://nv.ua/ukr/opinion/yak-vibori-u-ssha-vplivayut-na-dopomogu-ukrajini-viyskoviy-analitik-pro-ostanniy-shans-zelenskogo-50454004.html
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26.09.2024 23:56 Відповісти
Від поїздки Зеленського до Вашингтона залежить набагато більше, ніж багато хто думає. Якщо не вдасться переконати Байдена змінити курс, визнати безумство надання Україні лише переривчастих і недостатніх струмків допомоги з «пожежного шланга», який Рузвельт використовував як метафору ще до народження Байдена, іншим демократіям світу доведеться зустріти майбутнє без Америки.

Зеленський пропонує дорогоцінний останній шанс змінити курс і прийняти Перемогу. Якщо американські лідери зараз відвернуться і почнуть знаходити виправдання, то, коли Америці коли-небудь знадобиться допомога, усе, що їй зможуть запропонувати, - це заслужене презирство.
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27.09.2024 00:14 Відповісти
Как-то вечером патриции
Собрались у Капитолия
Новостями поделиться и
Выпить малость алкоголия...

(В.Высоцкий)
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26.09.2024 18:35 Відповісти
Ну, до патриція криворізькому бубі ще треба трошки попрацювати за спеціяльністю.

І латину (+ французьку) підтягти до належного рівня.
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26.09.2024 18:39 Відповісти
партийцы 😄
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26.09.2024 19:25 Відповісти
пиджак принципиально не одевает...
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26.09.2024 18:37 Відповісти
Ну він вважає , що так виглядає як патужний ваєначальнік і прєзідєнт міра.
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26.09.2024 18:44 Відповісти
Оно конечно не патриотично чуть. Но война спишет. Шутка была в червонской армии---,,как одену портупею, всё тупею и тупею..,, Выдать бы ему портупею, пусть ходит---солидно будет. Он ведь артист, в образ входит как бы, может под Симона Петлюру? Тот в кителях только ходил! За одно и напомню слова его. ,,За Украину не надо погибать, за Украину надо убивать!,, 1918г. С Петлюра. Но мы забыли эти слова. Даже сегодня.
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26.09.2024 18:59 Відповісти
йому більше образ Шарікова імпонує...
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26.09.2024 19:37 Відповісти
В кальсонах кольору оліва...
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26.09.2024 20:32 Відповісти
Зе Геварра.
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26.09.2024 18:47 Відповісти
Мабуть буде повінь
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26.09.2024 18:38 Відповісти
У них у Капітолії вже були пожежі?
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26.09.2024 18:41 Відповісти
Будуть.
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26.09.2024 18:45 Відповісти
Але у Нью-Йорку минулого року бул
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26.09.2024 18:46 Відповісти
Оооо, наш тернопільський ( з Чорткова ) хлопець Чак Шумер!
Чак Шумер справжній бандерівець!
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26.09.2024 18:41 Відповісти
Я завжди підозрював, що шумерська цивілізація прямо дотична до України.

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26.09.2024 18:50 Відповісти
Тікайте хлопці.
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26.09.2024 18:41 Відповісти
А де Дональд ?!
Дональд образиться, що не покликали!
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26.09.2024 18:45 Відповісти
уря! до нас приїхав капітошка!...
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26.09.2024 18:45 Відповісти
Якусь біду точно притягне
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26.09.2024 18:46 Відповісти
Раздайся морє,гімно пливьот!
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26.09.2024 18:52 Відповісти
Рогатый среди встречающих был? Я сказал- рогатый !!!
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26.09.2024 18:53 Відповісти
шапітолій явився в Капітолій
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26.09.2024 19:04 Відповісти
ОН знал! - Капитолийский холм может похвастаться самым популярным местом в Вашингтоне, округ Колумбия, - зданием Капитолия Соединенных Штатов. Здесь размещаются судебные и законодательные сегменты правительства США, а также персонал, который помогает ему работать -

«The Fool on the Hill» (с англ. - «Дурак на холме») - песня The Beatles из альбома Magical Mystery Tour, написанная Полом Маккартни.
https://www.youtube.com/watch?v=DGEX_7IqaC4
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26.09.2024 19:17 Відповісти
Хочу спитати у дебільних трампофобів - що буде робити Україна, якщо Трамп переможе? Найбільш трампофобські пости Доні перекладуть і дадуть ознайомитись англійською. Чи вистачить у Трампа клепки зрозуміти, що всі українські трампофоби фінансуються з Лубянки? Думаю, що ні. І нарешті, нафіга українці лізуть у американські вибори? Модератор має банити і блокувати таких хочаб на Три доби
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26.09.2024 19:24 Відповісти
Хоч за Трампа, хоч за Камаллу українцям "топити" - помилка, яка межує зі злочином. Це справи американців, а не наші
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26.09.2024 19:49 Відповісти
🪆
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26.09.2024 19:53 Відповісти
Кацап під американським прапорцем думає шо в Україні ніхто не зможе прочитати спіч Рудого Довбойоба В ОРИГІНАЛІ!!!1111
🤡
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27.09.2024 09:08 Відповісти
"Найбільш трампофобські пости Доні перекладуть і дадуть ознайомитись англійською"
🤣
Тоді Дон-Дону буде ніколи нам мститись - бо він до кінця своєї каденції тільки максимум перші 10 томів обсирань на його адресу подужає.
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27.09.2024 09:06 Відповісти
Дарагой Леонід Ілліч прибувають!!!
він також любив відосікі та свинячі шашлики
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26.09.2024 20:05 Відповісти
Будемо сподіватись, що не будуть приховувати що це чмо там нагородило.
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26.09.2024 20:27 Відповісти
Зеленський то є самий найвеселіший тупорилий Гандон т.в.о. президента **** мразота тупорила. І це стосується його кончаних мародерів менеджерів. Ви курви прийде час х.й де сховається українські гниди.
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26.09.2024 20:50 Відповісти
Поки ми лаїмося та наволч це читає .і робить висновки країні це не вигідно. А якщо чесно Зелене лайно для країни є прірва.
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26.09.2024 20:57 Відповісти
В коридорі журналіст запитав: President Zelensky, will you fire your ambassador?
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26.09.2024 21:10 Відповісти
Як єрмак скаже
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26.09.2024 23:25 Відповісти
 
 