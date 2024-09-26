Зеленський прибув до Капітолію
Президент України Володимир Зеленський прибув до Капітолію у Вашингтоні для зустрічей із американськими законодавцями.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
Президента Зеленського зустріли лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер та Лідер республіканської меншості в Сенаті Мітч Макконелл.
Пізніше у Вашингтоні президент України зустрінеться з президентом Джо Байденом та віцепрезиденткою і кандидаткою у президенти від Демократичної партії Камалою Гарріс.
Топ коментарі
+10 Fjall_Raven
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+9 izzabaru #594100
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+7 andi Mir
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Зеленській, шо ти робиш?!!
Європа і цілий Світ теж будуть вдячні.
Хто би міг подумати, що з нашого недолугого Зе стане рятівник Світу.
Це ж жарт, так? Так?
"Як українські військовослужбовці на землі і в небі вносять свою лепту на будь-якому фронті, куди їх відправлено, так свою лепту вносить і Зеленський. Його роль геополітична: він - обличчя України перед усім світом, єдина людина, яка має достатню популярність і авторитет, щоб постати перед американською пресою і пояснити американцям, чому перемога України у війні відповідає національним інтересам США."
https://nv.ua/ukr/opinion/yak-vibori-u-ssha-vplivayut-na-dopomogu-ukrajini-viyskoviy-analitik-pro-ostanniy-shans-zelenskogo-50454004.html
Зеленський пропонує дорогоцінний останній шанс змінити курс і прийняти Перемогу. Якщо американські лідери зараз відвернуться і почнуть знаходити виправдання, то, коли Америці коли-небудь знадобиться допомога, усе, що їй зможуть запропонувати, - це заслужене презирство.
Собрались у Капитолия
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Выпить малость алкоголия...
(В.Высоцкий)
І латину (+ французьку) підтягти до належного рівня.
Чак Шумер справжній бандерівець!
Дональд образиться, що не покликали!
«The Fool on the Hill» (с англ. - «Дурак на холме») - песня The Beatles из альбома Magical Mystery Tour, написанная Полом Маккартни.
https://www.youtube.com/watch?v=DGEX_7IqaC4
🤡
🤣
Тоді Дон-Дону буде ніколи нам мститись - бо він до кінця своєї каденції тільки максимум перші 10 томів обсирань на його адресу подужає.
він також любив відосікі та свинячі шашлики