США виділяють Україні новий пакет військової допомоги на $7,9 мільярда, - Зеленський

У четвер, 26 вересня, Сполучені Штати оголосили про надання нової військової допомоги для України на суму 7,9 мільярда доларів та запровадження санкцій проти Росії. У пакеті, зокрема, додаткова батарея ППО Patriot.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Вдячний Президенту США Джозефу Байдену, Конгресу США та його обом партіям, республіканцям і демократам, а також усьому американському народу за сьогоднішнє оголошення про надання Україні значної оборонної допомоги на загальну суму 7,9 мільярда доларів США та запровадження санкцій проти Росії", - зазначив він.

Що в пакеті допомоги?

Як зазначається, до пакета увійдуть: додаткова батарея ППО Patriot, інші засоби протиповітряної оборони та перехоплювачі, безпілотники, ракети великої дальності та боєприпаси класу "повітря – земля", а також кошти для зміцнення оборонно-промислової бази України.

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Від імені українського народу та наших відважних воїнів на передовій я дякую нашому найближчому союзнику, Сполученим Штатам, за те, що вдалося знайти спосіб виділити залишок безпекової допомоги Україні та забезпечити, щоб повноваження Президента не закінчилися до кінця фінансового року у США. Ми використаємо цю допомогу в найбільш ефективний і прозорий спосіб для досягнення нашої головної спільної мети: перемоги України, справедливого і тривалого миру і трансатлантичної безпеки", - наголосив глава української держави.

Зеленський подякував Сполученим Штатам за надання найважливіших засобів для захисту наших людей.

"Також ціную рішення розширити програми з підготовки більшої кількості наших пілотів для польотів на F-16, а також рішучі санкції, запроваджені для подальшого обмеження здатності Росії фінансувати свою агресію проти України", - додав він.

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Президент наголосив, що Україна та Сполучені Штати залишаються близькими союзниками, відданими захисту свободи, людського життя та спільної безпеки в Європі та за її межами.

"Ми завжди цінували потужну двопартійну підтримку у Сполучених Штатах та серед американців у справедливій справі України щодо перемоги над російською агресією", - резюмував Зеленський.