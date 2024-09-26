США виділяють Україні новий пакет військової допомоги на $7,9 мільярда, - Зеленський
У четвер, 26 вересня, Сполучені Штати оголосили про надання нової військової допомоги для України на суму 7,9 мільярда доларів та запровадження санкцій проти Росії. У пакеті, зокрема, додаткова батарея ППО Patriot.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"Вдячний Президенту США Джозефу Байдену, Конгресу США та його обом партіям, республіканцям і демократам, а також усьому американському народу за сьогоднішнє оголошення про надання Україні значної оборонної допомоги на загальну суму 7,9 мільярда доларів США та запровадження санкцій проти Росії", - зазначив він.
Що в пакеті допомоги?
Як зазначається, до пакета увійдуть: додаткова батарея ППО Patriot, інші засоби протиповітряної оборони та перехоплювачі, безпілотники, ракети великої дальності та боєприпаси класу "повітря – земля", а також кошти для зміцнення оборонно-промислової бази України.
Від імені українського народу та наших відважних воїнів на передовій я дякую нашому найближчому союзнику, Сполученим Штатам, за те, що вдалося знайти спосіб виділити залишок безпекової допомоги Україні та забезпечити, щоб повноваження Президента не закінчилися до кінця фінансового року у США. Ми використаємо цю допомогу в найбільш ефективний і прозорий спосіб для досягнення нашої головної спільної мети: перемоги України, справедливого і тривалого миру і трансатлантичної безпеки", - наголосив глава української держави.
Зеленський подякував Сполученим Штатам за надання найважливіших засобів для захисту наших людей.
"Також ціную рішення розширити програми з підготовки більшої кількості наших пілотів для польотів на F-16, а також рішучі санкції, запроваджені для подальшого обмеження здатності Росії фінансувати свою агресію проти України", - додав він.
Президент наголосив, що Україна та Сполучені Штати залишаються близькими союзниками, відданими захисту свободи, людського життя та спільної безпеки в Європі та за її межами.
"Ми завжди цінували потужну двопартійну підтримку у Сполучених Штатах та серед американців у справедливій справі України щодо перемоги над російською агресією", - резюмував Зеленський.
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зараз ще виявиться, що на 95% суми буде замовлено на виготовлення до 2050 року
Некруглые цифры вызывают больше доверия....
"Слава Зеленському за його черговий переможний зегундосик!" - там є?
Потім скаже, що нехороший Байден його не так зрозумів.
поки, що, черговий брехливий зе!гундосик.
До чергових виборів готуєтесь? Дерьмак-Подляк чергові методички написали?
ЗМІ у Америці про виділення цієї допомоги писали ще до приїзду блазня. До чого тут він? Сонце вранці встало теж завдяки залежному?
Усі ви, свідки зеленого ******** намагаєтесь хоч якось підняти рейтинг наркОманському. Тому це очевидно
за кого ви голосували.
За малороса-зрадника
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Було би добре як би США були нашим союзником, хоча би - по за НАТО...
Обама точно не голосував на виборах за проросійського зека, який знищив армію. А Байден не крав гуманітарні Шевролети та не ігнорував питання ВПК в Україні. Та і не шлявся по штабах з цінними порадами від Офісу.
Можна скільки завгодно перекручувати прізвища американських президентів та клясти Захід, але правда залишається правдою - спочатку потрібно поглянути в дзеркало в пошуках ворогів.
Просто - цікавість.
Але не з нашою владою, яка вкотре наступає на граблі через некомпетентність МЗС.
Вам це настільки невідомо і не очевидно, що ви навіть вирішили спитатися?
Краще би лишався Пристайко, а Залужний залишався на своєму місті.
Хоч таємницю розкриєте - що саме викликало ваше марення?
Для особо розумних : він міг поїхати з депутацією респів та демосів( республіканців та демократів). Бо зараз вже
Спікер Палати представників США Майк Джонсон не зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським. Республіканець не зміг запланувати зустріч через свою зайнятість. Джерело:
І це тільки початок
хотілось би почути це від дорослих дядь та тьоть.
бо, ці зе!гундоси вже прикачали!
піздливе брехло, хто тобі вірить? хто, взагалі, тебе слухає?
Я розумію це, як намагання трошки виправдати вчорашній епік фейл ЗЄрмаків у США.
Але заслуги ЗЄ у цьому нуль. Якщо це взагалі правда...
Джерело: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2024/09/26/statement-from-president-joe-biden-on-u-s-support-for-ukraine/ заява Байдена, "Європейська правда"
PDA 5.5млрд з майбутніми поставками.
USAI 2.4млрд
Це добре, що голосили - тепер вони не згорять.
Якщо б не було розголосу - то зараз результат був би невідомий
По PDA 2024 виходимо в 0, тільки треба чекати поставок - може півроку-рік, ніхто не скаже.
Особливо, якщо склади дійсно пусті
По PDA 2022-2023 років, залишок 5.8млрд
Тому навіть новому президенту, залишається 5.8млрд з 2022-2023 років
Самий кращий варіант, поставляти в терміни обумовлені Конгресом
Тоді би не згоріли 1.7млрд в 2022
Та й результат був би інший, тому що невчасна поставка складає 34%
Тобто зброї завжди приходило на 2/3 від дозволенної суми
https://www.acq.osd.mil/news/spotlight/Ukraine-Infographic_08AUG2024.pdf Остання інфа, від 8 серпня
USAI 15.8млрд в роботі, 10.4млрд обіцяно, не в роботі, 6.5млрд залишок без обіцянок
Поповнення складів: 21млрд в роботі, 12.2млрд обіцяно, не в роботі, 13.6млрд без обіцянок
Те що в роботі, якась частина вже виготовлена
Де наші три лінії оборони, чому вони не будуються цілодобово!???
Вони таки дійдуть до війська, але ж це не те що потрібно, їх мають використати ефективно, результативно, звільнити окуповані кацапом території, а не безрезультатно спалити як свого часу під Бахмутом чи під час наступу влітку 2023го.