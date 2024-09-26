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США виділяють Україні новий пакет військової допомоги на $7,9 мільярда, - Зеленський

США надають Україні новий пакет допомоги на 7,9 мільярда доларів

У четвер, 26 вересня, Сполучені Штати оголосили про надання нової військової допомоги для України на суму 7,9 мільярда доларів та запровадження санкцій проти Росії. У пакеті, зокрема, додаткова батарея ППО Patriot.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Вдячний Президенту США Джозефу Байдену, Конгресу США та його обом партіям, республіканцям і демократам, а також усьому американському народу за сьогоднішнє оголошення про надання Україні значної оборонної допомоги на загальну суму 7,9 мільярда доларів США та запровадження санкцій проти Росії", - зазначив він. 

Що в пакеті допомоги?

Як зазначається, до пакета увійдуть: додаткова батарея ППО Patriot, інші засоби протиповітряної оборони та перехоплювачі, безпілотники, ракети великої дальності та боєприпаси класу "повітря – земля", а також кошти для зміцнення оборонно-промислової бази України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Байден анонсував збільшення допомоги Україні. Reuters пише про зброю на $8 мільярдів

Від імені українського народу та наших відважних воїнів на передовій я дякую нашому найближчому союзнику, Сполученим Штатам, за те, що вдалося знайти спосіб виділити залишок безпекової допомоги Україні та забезпечити, щоб повноваження Президента не закінчилися до кінця фінансового року у США. Ми використаємо цю допомогу в найбільш ефективний і прозорий спосіб для досягнення нашої головної спільної мети: перемоги України, справедливого і тривалого миру і трансатлантичної безпеки", - наголосив глава української держави. 

Зеленський подякував Сполученим Штатам за надання найважливіших засобів для захисту наших людей. 

"Також ціную рішення розширити програми з підготовки більшої кількості наших пілотів для польотів на F-16, а також рішучі санкції, запроваджені для подальшого обмеження здатності Росії фінансувати свою агресію проти України", - додав він. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $375 мільйонів

Президент наголосив, що Україна та Сполучені Штати залишаються близькими союзниками, відданими захисту свободи, людського життя та спільної безпеки в Європі та за її межами.

"Ми завжди цінували потужну двопартійну підтримку у Сполучених Штатах та серед американців у справедливій справі України щодо перемоги над російською агресією", - резюмував Зеленський.

Автор: 

Зеленський Володимир (23954) ППО (3214) допомога (8371) ракети (4029) США (23032)


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Топ коментарі
+17
я думаю рано радіти, знаючи діда байдена.
зараз ще виявиться, що на 95% суми буде замовлено на виготовлення до 2050 року
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26.09.2024 13:29
+10
Це якось вже по дорослому!
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26.09.2024 13:23
+8
Це зєля сказав, йому аби хайпанути.
Потім скаже, що нехороший Байден його не так зрозумів.
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26.09.2024 13:26
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Це якось вже по дорослому!
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26.09.2024 13:23 Відповісти
я думаю рано радіти, знаючи діда байдена.
зараз ще виявиться, що на 95% суми буде замовлено на виготовлення до 2050 року
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26.09.2024 13:29 Відповісти
я думаю, рано радіти, знаючи брехливого зе!гундоса.
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26.09.2024 13:43 Відповісти
Цей Байдон, самий сцикливий, ще більше сцикливий це Обалбас, сциклівішого не було , якби він відреагував як вікінг, кацли обісралися, а воно повелося як тєрпіло
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26.09.2024 15:17 Відповісти
На Обаму дарма гониш. Він в 14-му відразу після Криму почав вписуватись - і авіаносну групу до Турції підтягнув, і з арабами порішав ціни на нафту, і Конгрес піднапряг, вони тоді оперативно прийняли низку законів про надання допомоги Україні в т.ч. і військової, але Петя повернувся сракою до держдепу і попід руку з курвою Меркель попер в Мінськ, де змастирив туалетний папір для *****, який рашка використала ще й як парасольку від жорсткої реакції США і бритів.
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26.09.2024 23:44 Відповісти
Больше всего впечатляет неокруглённость суммы: 7,9 миллиардов вместо круглой цифры 8 млрд...

Некруглые цифры вызывают больше доверия....
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26.09.2024 23:08 Відповісти
Слава Байдену!!!
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26.09.2024 13:24 Відповісти
Спасибі. Але саме цікаво, що зброю за ці кошти повинні були виділити до 1 жовтня 2024 року. Вибори.
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26.09.2024 13:36 Відповісти
Свято наближається! Got bless America!
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26.09.2024 13:25 Відповісти
Хліба та видовищ?
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26.09.2024 13:27 Відповісти
Скоро не будет у вас на Московии ни хлеба ни выдовыщ
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26.09.2024 13:32 Відповісти
Вчить українську, неписьменне, і не паплюжте українські слова.
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26.09.2024 13:40 Відповісти
Пи₴да русні
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26.09.2024 13:35 Відповісти
У вас в програмі лише гасла закладені.
"Слава Зеленському за його черговий переможний зегундосик!" - там є?
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26.09.2024 14:04 Відповісти
Це зєля сказав, йому аби хайпанути.
Потім скаже, що нехороший Байден його не так зрозумів.
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26.09.2024 13:26 Відповісти
Можеш заслати свого гінця, нехай привезе не 7,9, а 8. Ми скажемо спасибі йому одному.
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26.09.2024 13:31 Відповісти
ще, ніхто нічого не привіз.
поки, що, черговий брехливий зе!гундосик.
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26.09.2024 13:42 Відповісти
Дякували б, якщо б ви ото чмо до влади не привели.
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26.09.2024 13:45 Відповісти
Ви це хто? Якщо вони, то до чого ви мені це пишите? Ви бачили мій бюлетень під час голосування? Якщо не бачили, не знаєте, краще цю нісенітницю не пишіть.
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26.09.2024 13:54 Відповісти
Зараз ви усі, як з'ясувалося, бревно із леніним несли. І хто тоді ті 73-відсотково розумово відсталих?
До чергових виборів готуєтесь? Дерьмак-Подляк чергові методички написали?
ЗМІ у Америці про виділення цієї допомоги писали ще до приїзду блазня. До чого тут він? Сонце вранці встало теж завдяки залежному?
Усі ви, свідки зеленого ******** намагаєтесь хоч якось підняти рейтинг наркОманському. Тому це очевидно
за кого ви голосували.
За малороса-зрадника
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28.09.2024 14:15 Відповісти
До 2030-го року якраз той весь пакет і надійде.
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26.09.2024 13:28 Відповісти
"Від імені українського народу та наших відважних воїнів на передовій я дякую нашому найближчому союзнику, Сполученим Штатам..."
--------
Було би добре як би США були нашим союзником, хоча би - по за НАТО...
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26.09.2024 13:31 Відповісти
Нашо штатам такий союзник, ніхто не задумується ?
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26.09.2024 13:35 Відповісти
Клінтон заставив Укаїну здати свю ядерну збою . Абама продав кацапам Крим та Донбасс . Бідон сказв воюйте українці ми вам пможемо перемгти кацапстан . по факту знищили цвіт укаїнськоі нації а дреальної допомоги для премоги не надали та ненададуть. Дякуємо"
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26.09.2024 13:40 Відповісти
Клінтон лише хотів заставити здати зброю, але не встиг навіть рота розкрити, як українська влада зробила це сама. Можна тепер передати подяку за це Кучмі. Він в Монако з посмішко її очікує.
Обама точно не голосував на виборах за проросійського зека, який знищив армію. А Байден не крав гуманітарні Шевролети та не ігнорував питання ВПК в Україні. Та і не шлявся по штабах з цінними порадами від Офісу.
Можна скільки завгодно перекручувати прізвища американських президентів та клясти Захід, але правда залишається правдою - спочатку потрібно поглянути в дзеркало в пошуках ворогів.
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26.09.2024 13:50 Відповісти
За що деактивован ваш попередній нікнейм?
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26.09.2024 13:56 Відповісти
? Створив нову пошту, заодно вирішив створити тут новий нік без циферок в ньому. Та і він був занадто..... неанонімний. А мені, дивлячись на плавний розвиток подій в Україні, не дуже хочеться мати неанонімність.
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26.09.2024 14:03 Відповісти
ОК, зрозумів.
Просто - цікавість.
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26.09.2024 14:07 Відповісти
Добре б було щоби і США вважали Україну найближчим союзником.
Але не з нашою владою, яка вкотре наступає на граблі через некомпетентність МЗС.
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26.09.2024 13:46 Відповісти
Марно чекати на якийсь притомний результат якщо викидати фахових кар'єрних дипломатів і ставити замість них єкс генпрокурорів, сексологинь, амебних єкс міністрів МО, друзів Єрмака та інший непотріб...
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26.09.2024 13:54 Відповісти
Посол в Великій Бриатанії - фахових кар'єрних дипломат?
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26.09.2024 15:55 Відповісти
Ні.
Вам це настільки невідомо і не очевидно, що ви навіть вирішили спитатися?
Краще би лишався Пристайко, а Залужний залишався на своєму місті.
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26.09.2024 16:02 Відповісти
Ти чемпіонтзі сраколизів Сєрожа
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26.09.2024 15:38 Відповісти
Це у ваших галюцинаціях, непритомне.
Хоч таємницю розкриєте - що саме викликало ваше марення?
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26.09.2024 15:44 Відповісти
Якби могли, то оголосили б у 2022-му році пакет на 400 млрд. і ви б вийшли тоді на вулицю танцювати гопака і кричати "перемога"? Якщо цей пакет буде передаватись рік, то ніякої потужної потужності тут немає.
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26.09.2024 13:33 Відповісти
Іноді краще жувати...
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26.09.2024 13:38 Відповісти
рошенкі в дупі муляють? вже, більше п'яти років, егеш?
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26.09.2024 13:40 Відповісти
нащо канавка на пігулці ??
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26.09.2024 14:01 Відповісти
Реальна його задача і поклик-першим оголосити хороші новини!
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26.09.2024 13:54 Відповісти
Двопартійної підтримки вже не буде після того як він поїхав в пенсільванію без республіканців
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26.09.2024 13:36 Відповісти
Якби поїхав з республіканцями, то трампло став ти прихильником Неньки? Ти сам віриш у це? Чи по звичці гадиш?
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26.09.2024 14:02 Відповісти
Для того і існують справжні дипломати ,щоб унеможливити такі проколи.
Для особо розумних : він міг поїхати з депутацією респів та демосів( республіканців та демократів). Бо зараз вже
Спікер Палати представників США Майк Джонсон не зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським. Республіканець не зміг запланувати зустріч через свою зайнятість. Джерело:
І це тільки початок
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26.09.2024 14:34 Відповісти
Ну всьо, Мосейчукчі балачок на місяць... Про борщовий набір усі забудуть..
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26.09.2024 13:36 Відповісти
Про це https://t.me/V_Zelenskiy_official/11823 повідомив президент Володимир Зеленський

хотілось би почути це від дорослих дядь та тьоть.
бо, ці зе!гундоси вже прикачали!
піздливе брехло, хто тобі вірить? хто, взагалі, тебе слухає?
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26.09.2024 13:38 Відповісти
Це добре, але зважаючи на те, як останніми днями біснується Трамп, є певна ймовірність що це останній пакет допомоги від США. І зважаючи на це влада мала формувати плани і на такий розвиток подій, але ж в "креативного" офісу Зеленського плану Б немає, є лише запасні вілли в Монако.
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26.09.2024 13:44 Відповісти
Дивно було б, якби українофоб-Трамп не біснувався, він ще у березні цього року волав, що Україна не отрима й копійки. А місяць тому обіцяв зняти з росії санкції.
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26.09.2024 13:54 Відповісти
Поки цей пакет надійде, гундос встигне здати ще немало населених пунктів...
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26.09.2024 13:51 Відповісти
Пакет виділили чи він ще має пройти погодження конгресу, де буде жорстка політична передвиборча тяганина.
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26.09.2024 14:02 Відповісти
Вот, шо значит иметь умного и харизматичного преза, правда буба?
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26.09.2024 14:20 Відповісти
https://t.me/V_Zelenskiy_official/11823 повідомив президент Володимир Зеленський

Я розумію це, як намагання трошки виправдати вчорашній епік фейл ЗЄрмаків у США.

Але заслуги ЗЄ у цьому нуль. Якщо це взагалі правда...
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26.09.2024 14:34 Відповісти
Президент США Джо Байден оголосив про різке збільшення безпекової допомоги для України, пообіцявши виділити на зброю у найближчі місяці майже 8 мільярдів доларів.
Джерело: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2024/09/26/statement-from-president-joe-biden-on-u-s-support-for-ukraine/ заява Байдена, "Європейська правда"
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26.09.2024 14:45 Відповісти
Це ті 8 ярдів, які Госдеп повинен був використати до кінця вересня, або втратити?
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26.09.2024 14:52 Відповісти
Нет, там было 5,8 лярда.
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26.09.2024 15:33 Відповісти
повідомив про це сайт Білого Дому.
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26.09.2024 15:14 Відповісти
Вава просто озвучив це українською
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26.09.2024 15:20 Відповісти
Це називається від'***.ся тілики давати ми будемо щоб ху.ло зі сці.лею не пиз.ло
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26.09.2024 15:39 Відповісти
Не можуть попередні 6 віддати, а вже наступні 7,5 обіцяють)))
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26.09.2024 15:50 Відповісти
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2024/09/26/statement-from-president-joe-biden-on-u-s-support-for-ukraine/ Офіційна заява
PDA 5.5млрд з майбутніми поставками.
USAI 2.4млрд

Це добре, що голосили - тепер вони не згорять.
Якщо б не було розголосу - то зараз результат був би невідомий

По PDA 2024 виходимо в 0, тільки треба чекати поставок - може півроку-рік, ніхто не скаже.
Особливо, якщо склади дійсно пусті

По PDA 2022-2023 років, залишок 5.8млрд

Тому навіть новому президенту, залишається 5.8млрд з 2022-2023 років

Самий кращий варіант, поставляти в терміни обумовлені Конгресом
Тоді би не згоріли 1.7млрд в 2022
Та й результат був би інший, тому що невчасна поставка складає 34%
Тобто зброї завжди приходило на 2/3 від дозволенної суми

https://www.acq.osd.mil/news/spotlight/Ukraine-Infographic_08AUG2024.pdf Остання інфа, від 8 серпня
USAI 15.8млрд в роботі, 10.4млрд обіцяно, не в роботі, 6.5млрд залишок без обіцянок
Поповнення складів: 21млрд в роботі, 12.2млрд обіцяно, не в роботі, 13.6млрд без обіцянок

Те що в роботі, якась частина вже виготовлена
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26.09.2024 16:07 Відповісти
Лідору потрібен тільки піар,
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26.09.2024 16:08 Відповісти
И солнце восходит благодаря Зе.
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26.09.2024 16:13 Відповісти
Збс
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26.09.2024 17:04 Відповісти
***** якби ці гроші дійсно дійшли до війська!!!
Де наші три лінії оборони, чому вони не будуються цілодобово!???
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26.09.2024 17:17 Відповісти
Тому що вони перешкодять планам сво кремля і зеленої зрадницької свори, інших зрадників в укр. владі і у військовому керівництві здати українські Донеччину з Луганщиною кацапу.
Вони таки дійдуть до війська, але ж це не те що потрібно, їх мають використати ефективно, результативно, звільнити окуповані кацапом території, а не безрезультатно спалити як свого часу під Бахмутом чи під час наступу влітку 2023го.
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26.09.2024 21:08 Відповісти
Дємбельський акорд, Щоб маруха не спетляла.
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26.09.2024 18:32 Відповісти
Ой, як багато дали, це стільки скільки параша заробляє прокачкою своєї нафти ******* через українську "Дружбу".
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26.09.2024 19:25 Відповісти
Наблюдаем какое море для отдыха после такого трудного турне выберет наивеличнейший.
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26.09.2024 19:30 Відповісти
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26.09.2024 19:33 Відповісти
Ну, виділяють. А до чого тут ішак. Примазався, як завжди.
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26.09.2024 20:47 Відповісти
Хорошо б помощи приходило на 10 миллиардов в месяц. Думаю за год рашу б выгнали. 120 миллиардов на год и поставки быстро. Дешевле чем тянуть кота за джавелины годами.
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26.09.2024 22:15 Відповісти
 
 