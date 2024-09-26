США выделяют Украине новый пакет военной помощи на $7,9 миллиарда, - Зеленский
В четверг, 26 сентября, Соединенные Штаты объявили о предоставлении новой военной помощи для Украины на сумму 7,9 миллиарда долларов и введении санкций против России. В пакете в частности дополнительная батарея ПВО Patriot.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.
"Благодарен Президенту США Джозефу Байдену, Конгрессу США и его обеим партиям, республиканцам и демократам, а также всему американскому народу за сегодняшнее объявление о предоставлении Украине значительной оборонной помощи на общую сумму 7,9 миллиарда долларов США и введение санкций против России", - отметил он.
Что в пакете помощи?
Как отмечается, в пакет войдут: дополнительная батарея ПВО Patriot, другие средства противовоздушной обороны и перехватчики, беспилотники, ракеты большой дальности и боеприпасы класса "воздух - земля", а также средства для укрепления оборонно-промышленной базы Украины.
От имени украинского народа и наших отважных воинов на передовой я благодарю нашего ближайшего союзника, Соединенные Штаты, за то, что удалось найти способ выделить остаток безопасности помощи Украине и обеспечить, чтобы полномочия Президента не закончились до конца финансового года в США. Мы используем эту помощь наиболее эффективным и прозрачным способом для достижения нашей главной общей цели: победы Украины, справедливого и длительного мира и трансатлантической безопасности", - подчеркнул глава украинского государства.
Зеленский поблагодарил Соединенные Штаты за предоставление важнейших средств для защиты наших людей.
"Также ценю решение расширить программы по подготовке большего количества наших пилотов для полетов на F-16, а также решительные санкции, введенные для дальнейшего ограничения способности России финансировать свою агрессию против Украины", - добавил он.
Президент подчеркнул, что Украина и Соединенные Штаты остаются близкими союзниками, преданными защите свободы, человеческой жизни и общей безопасности в Европе и за ее пределами.
"Мы всегда ценили мощную двухпартийную поддержку в Соединенных Штатах и среди американцев в справедливом деле Украины относительно победы над российской агрессией", - резюмировал Зеленский.
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зараз ще виявиться, що на 95% суми буде замовлено на виготовлення до 2050 року
Некруглые цифры вызывают больше доверия....
"Слава Зеленському за його черговий переможний зегундосик!" - там є?
Потім скаже, що нехороший Байден його не так зрозумів.
поки, що, черговий брехливий зе!гундосик.
До чергових виборів готуєтесь? Дерьмак-Подляк чергові методички написали?
ЗМІ у Америці про виділення цієї допомоги писали ще до приїзду блазня. До чого тут він? Сонце вранці встало теж завдяки залежному?
Усі ви, свідки зеленого ******** намагаєтесь хоч якось підняти рейтинг наркОманському. Тому це очевидно
за кого ви голосували.
За малороса-зрадника
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Було би добре як би США були нашим союзником, хоча би - по за НАТО...
Обама точно не голосував на виборах за проросійського зека, який знищив армію. А Байден не крав гуманітарні Шевролети та не ігнорував питання ВПК в Україні. Та і не шлявся по штабах з цінними порадами від Офісу.
Можна скільки завгодно перекручувати прізвища американських президентів та клясти Захід, але правда залишається правдою - спочатку потрібно поглянути в дзеркало в пошуках ворогів.
Просто - цікавість.
Але не з нашою владою, яка вкотре наступає на граблі через некомпетентність МЗС.
Вам це настільки невідомо і не очевидно, що ви навіть вирішили спитатися?
Краще би лишався Пристайко, а Залужний залишався на своєму місті.
Хоч таємницю розкриєте - що саме викликало ваше марення?
Для особо розумних : він міг поїхати з депутацією респів та демосів( республіканців та демократів). Бо зараз вже
Спікер Палати представників США Майк Джонсон не зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським. Республіканець не зміг запланувати зустріч через свою зайнятість. Джерело:
І це тільки початок
хотілось би почути це від дорослих дядь та тьоть.
бо, ці зе!гундоси вже прикачали!
піздливе брехло, хто тобі вірить? хто, взагалі, тебе слухає?
Я розумію це, як намагання трошки виправдати вчорашній епік фейл ЗЄрмаків у США.
Але заслуги ЗЄ у цьому нуль. Якщо це взагалі правда...
Джерело: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2024/09/26/statement-from-president-joe-biden-on-u-s-support-for-ukraine/ заява Байдена, "Європейська правда"
PDA 5.5млрд з майбутніми поставками.
USAI 2.4млрд
Це добре, що голосили - тепер вони не згорять.
Якщо б не було розголосу - то зараз результат був би невідомий
По PDA 2024 виходимо в 0, тільки треба чекати поставок - може півроку-рік, ніхто не скаже.
Особливо, якщо склади дійсно пусті
По PDA 2022-2023 років, залишок 5.8млрд
Тому навіть новому президенту, залишається 5.8млрд з 2022-2023 років
Самий кращий варіант, поставляти в терміни обумовлені Конгресом
Тоді би не згоріли 1.7млрд в 2022
Та й результат був би інший, тому що невчасна поставка складає 34%
Тобто зброї завжди приходило на 2/3 від дозволенної суми
https://www.acq.osd.mil/news/spotlight/Ukraine-Infographic_08AUG2024.pdf Остання інфа, від 8 серпня
USAI 15.8млрд в роботі, 10.4млрд обіцяно, не в роботі, 6.5млрд залишок без обіцянок
Поповнення складів: 21млрд в роботі, 12.2млрд обіцяно, не в роботі, 13.6млрд без обіцянок
Те що в роботі, якась частина вже виготовлена
Де наші три лінії оборони, чому вони не будуються цілодобово!???
Вони таки дійдуть до війська, але ж це не те що потрібно, їх мають використати ефективно, результативно, звільнити окуповані кацапом території, а не безрезультатно спалити як свого часу під Бахмутом чи під час наступу влітку 2023го.