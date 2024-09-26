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США выделяют Украине новый пакет военной помощи на $7,9 миллиарда, - Зеленский

США надають Україні новий пакет допомоги на 7,9 мільярда доларів

В четверг, 26 сентября, Соединенные Штаты объявили о предоставлении новой военной помощи для Украины на сумму 7,9 миллиарда долларов и введении санкций против России. В пакете в частности дополнительная батарея ПВО Patriot.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Благодарен Президенту США Джозефу Байдену, Конгрессу США и его обеим партиям, республиканцам и демократам, а также всему американскому народу за сегодняшнее объявление о предоставлении Украине значительной оборонной помощи на общую сумму 7,9 миллиарда долларов США и введение санкций против России", - отметил он.

Что в пакете помощи?

Как отмечается, в пакет войдут: дополнительная батарея ПВО Patriot, другие средства противовоздушной обороны и перехватчики, беспилотники, ракеты большой дальности и боеприпасы класса "воздух - земля", а также средства для укрепления оборонно-промышленной базы Украины.

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От имени украинского народа и наших отважных воинов на передовой я благодарю нашего ближайшего союзника, Соединенные Штаты, за то, что удалось найти способ выделить остаток безопасности помощи Украине и обеспечить, чтобы полномочия Президента не закончились до конца финансового года в США. Мы используем эту помощь наиболее эффективным и прозрачным способом для достижения нашей главной общей цели: победы Украины, справедливого и длительного мира и трансатлантической безопасности", - подчеркнул глава украинского государства.

Зеленский поблагодарил Соединенные Штаты за предоставление важнейших средств для защиты наших людей.

"Также ценю решение расширить программы по подготовке большего количества наших пилотов для полетов на F-16, а также решительные санкции, введенные для дальнейшего ограничения способности России финансировать свою агрессию против Украины", - добавил он.

Также читайте: США объявят о пакете помощи Украине на 8 млрд дол. во время визита Зеленского, - Reuters

Президент подчеркнул, что Украина и Соединенные Штаты остаются близкими союзниками, преданными защите свободы, человеческой жизни и общей безопасности в Европе и за ее пределами.

"Мы всегда ценили мощную двухпартийную поддержку в Соединенных Штатах и среди американцев в справедливом деле Украины относительно победы над российской агрессией", - резюмировал Зеленский.

Автор: 

Зеленский Владимир (20474) ПВО (2770) помощь (7817) ракеты (3575) США (26815)


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Топ комментарии
+17
я думаю рано радіти, знаючи діда байдена.
зараз ще виявиться, що на 95% суми буде замовлено на виготовлення до 2050 року
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26.09.2024 13:29
+10
Це якось вже по дорослому!
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26.09.2024 13:23
+8
Це зєля сказав, йому аби хайпанути.
Потім скаже, що нехороший Байден його не так зрозумів.
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26.09.2024 13:26
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Правила форума Совет форумчан
Це якось вже по дорослому!
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26.09.2024 13:23 Ответить
я думаю рано радіти, знаючи діда байдена.
зараз ще виявиться, що на 95% суми буде замовлено на виготовлення до 2050 року
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26.09.2024 13:29 Ответить
я думаю, рано радіти, знаючи брехливого зе!гундоса.
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26.09.2024 13:43 Ответить
Цей Байдон, самий сцикливий, ще більше сцикливий це Обалбас, сциклівішого не було , якби він відреагував як вікінг, кацли обісралися, а воно повелося як тєрпіло
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26.09.2024 15:17 Ответить
На Обаму дарма гониш. Він в 14-му відразу після Криму почав вписуватись - і авіаносну групу до Турції підтягнув, і з арабами порішав ціни на нафту, і Конгрес піднапряг, вони тоді оперативно прийняли низку законів про надання допомоги Україні в т.ч. і військової, але Петя повернувся сракою до держдепу і попід руку з курвою Меркель попер в Мінськ, де змастирив туалетний папір для *****, який рашка використала ще й як парасольку від жорсткої реакції США і бритів.
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26.09.2024 23:44 Ответить
Больше всего впечатляет неокруглённость суммы: 7,9 миллиардов вместо круглой цифры 8 млрд...

Некруглые цифры вызывают больше доверия....
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26.09.2024 23:08 Ответить
Слава Байдену!!!
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26.09.2024 13:24 Ответить
Спасибі. Але саме цікаво, що зброю за ці кошти повинні були виділити до 1 жовтня 2024 року. Вибори.
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26.09.2024 13:36 Ответить
Свято наближається! Got bless America!
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26.09.2024 13:25 Ответить
Хліба та видовищ?
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26.09.2024 13:27 Ответить
Скоро не будет у вас на Московии ни хлеба ни выдовыщ
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26.09.2024 13:32 Ответить
Вчить українську, неписьменне, і не паплюжте українські слова.
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26.09.2024 13:40 Ответить
Пи₴да русні
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26.09.2024 13:35 Ответить
У вас в програмі лише гасла закладені.
"Слава Зеленському за його черговий переможний зегундосик!" - там є?
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26.09.2024 14:04 Ответить
Це зєля сказав, йому аби хайпанути.
Потім скаже, що нехороший Байден його не так зрозумів.
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26.09.2024 13:26 Ответить
Можеш заслати свого гінця, нехай привезе не 7,9, а 8. Ми скажемо спасибі йому одному.
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26.09.2024 13:31 Ответить
ще, ніхто нічого не привіз.
поки, що, черговий брехливий зе!гундосик.
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26.09.2024 13:42 Ответить
Дякували б, якщо б ви ото чмо до влади не привели.
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26.09.2024 13:45 Ответить
Ви це хто? Якщо вони, то до чого ви мені це пишите? Ви бачили мій бюлетень під час голосування? Якщо не бачили, не знаєте, краще цю нісенітницю не пишіть.
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26.09.2024 13:54 Ответить
Зараз ви усі, як з'ясувалося, бревно із леніним несли. І хто тоді ті 73-відсотково розумово відсталих?
До чергових виборів готуєтесь? Дерьмак-Подляк чергові методички написали?
ЗМІ у Америці про виділення цієї допомоги писали ще до приїзду блазня. До чого тут він? Сонце вранці встало теж завдяки залежному?
Усі ви, свідки зеленого ******** намагаєтесь хоч якось підняти рейтинг наркОманському. Тому це очевидно
за кого ви голосували.
За малороса-зрадника
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28.09.2024 14:15 Ответить
До 2030-го року якраз той весь пакет і надійде.
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26.09.2024 13:28 Ответить
"Від імені українського народу та наших відважних воїнів на передовій я дякую нашому найближчому союзнику, Сполученим Штатам..."
--------
Було би добре як би США були нашим союзником, хоча би - по за НАТО...
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26.09.2024 13:31 Ответить
Нашо штатам такий союзник, ніхто не задумується ?
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26.09.2024 13:35 Ответить
Клінтон заставив Укаїну здати свю ядерну збою . Абама продав кацапам Крим та Донбасс . Бідон сказв воюйте українці ми вам пможемо перемгти кацапстан . по факту знищили цвіт укаїнськоі нації а дреальної допомоги для премоги не надали та ненададуть. Дякуємо"
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26.09.2024 13:40 Ответить
Клінтон лише хотів заставити здати зброю, але не встиг навіть рота розкрити, як українська влада зробила це сама. Можна тепер передати подяку за це Кучмі. Він в Монако з посмішко її очікує.
Обама точно не голосував на виборах за проросійського зека, який знищив армію. А Байден не крав гуманітарні Шевролети та не ігнорував питання ВПК в Україні. Та і не шлявся по штабах з цінними порадами від Офісу.
Можна скільки завгодно перекручувати прізвища американських президентів та клясти Захід, але правда залишається правдою - спочатку потрібно поглянути в дзеркало в пошуках ворогів.
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26.09.2024 13:50 Ответить
За що деактивован ваш попередній нікнейм?
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26.09.2024 13:56 Ответить
? Створив нову пошту, заодно вирішив створити тут новий нік без циферок в ньому. Та і він був занадто..... неанонімний. А мені, дивлячись на плавний розвиток подій в Україні, не дуже хочеться мати неанонімність.
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26.09.2024 14:03 Ответить
ОК, зрозумів.
Просто - цікавість.
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26.09.2024 14:07 Ответить
Добре б було щоби і США вважали Україну найближчим союзником.
Але не з нашою владою, яка вкотре наступає на граблі через некомпетентність МЗС.
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26.09.2024 13:46 Ответить
Марно чекати на якийсь притомний результат якщо викидати фахових кар'єрних дипломатів і ставити замість них єкс генпрокурорів, сексологинь, амебних єкс міністрів МО, друзів Єрмака та інший непотріб...
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26.09.2024 13:54 Ответить
Посол в Великій Бриатанії - фахових кар'єрних дипломат?
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26.09.2024 15:55 Ответить
Ні.
Вам це настільки невідомо і не очевидно, що ви навіть вирішили спитатися?
Краще би лишався Пристайко, а Залужний залишався на своєму місті.
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26.09.2024 16:02 Ответить
Ти чемпіонтзі сраколизів Сєрожа
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26.09.2024 15:38 Ответить
Це у ваших галюцинаціях, непритомне.
Хоч таємницю розкриєте - що саме викликало ваше марення?
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26.09.2024 15:44 Ответить
Якби могли, то оголосили б у 2022-му році пакет на 400 млрд. і ви б вийшли тоді на вулицю танцювати гопака і кричати "перемога"? Якщо цей пакет буде передаватись рік, то ніякої потужної потужності тут немає.
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26.09.2024 13:33 Ответить
Іноді краще жувати...
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26.09.2024 13:38 Ответить
рошенкі в дупі муляють? вже, більше п'яти років, егеш?
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26.09.2024 13:40 Ответить
нащо канавка на пігулці ??
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26.09.2024 14:01 Ответить
Реальна його задача і поклик-першим оголосити хороші новини!
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26.09.2024 13:54 Ответить
Двопартійної підтримки вже не буде після того як він поїхав в пенсільванію без республіканців
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26.09.2024 13:36 Ответить
Якби поїхав з республіканцями, то трампло став ти прихильником Неньки? Ти сам віриш у це? Чи по звичці гадиш?
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26.09.2024 14:02 Ответить
Для того і існують справжні дипломати ,щоб унеможливити такі проколи.
Для особо розумних : він міг поїхати з депутацією респів та демосів( республіканців та демократів). Бо зараз вже
Спікер Палати представників США Майк Джонсон не зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським. Республіканець не зміг запланувати зустріч через свою зайнятість. Джерело:
І це тільки початок
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26.09.2024 14:34 Ответить
Ну всьо, Мосейчукчі балачок на місяць... Про борщовий набір усі забудуть..
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26.09.2024 13:36 Ответить
Про це https://t.me/V_Zelenskiy_official/11823 повідомив президент Володимир Зеленський

хотілось би почути це від дорослих дядь та тьоть.
бо, ці зе!гундоси вже прикачали!
піздливе брехло, хто тобі вірить? хто, взагалі, тебе слухає?
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26.09.2024 13:38 Ответить
Це добре, але зважаючи на те, як останніми днями біснується Трамп, є певна ймовірність що це останній пакет допомоги від США. І зважаючи на це влада мала формувати плани і на такий розвиток подій, але ж в "креативного" офісу Зеленського плану Б немає, є лише запасні вілли в Монако.
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26.09.2024 13:44 Ответить
Дивно було б, якби українофоб-Трамп не біснувався, він ще у березні цього року волав, що Україна не отрима й копійки. А місяць тому обіцяв зняти з росії санкції.
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26.09.2024 13:54 Ответить
Поки цей пакет надійде, гундос встигне здати ще немало населених пунктів...
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26.09.2024 13:51 Ответить
Пакет виділили чи він ще має пройти погодження конгресу, де буде жорстка політична передвиборча тяганина.
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26.09.2024 14:02 Ответить
Вот, шо значит иметь умного и харизматичного преза, правда буба?
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26.09.2024 14:20 Ответить
https://t.me/V_Zelenskiy_official/11823 повідомив президент Володимир Зеленський

Я розумію це, як намагання трошки виправдати вчорашній епік фейл ЗЄрмаків у США.

Але заслуги ЗЄ у цьому нуль. Якщо це взагалі правда...
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26.09.2024 14:34 Ответить
Президент США Джо Байден оголосив про різке збільшення безпекової допомоги для України, пообіцявши виділити на зброю у найближчі місяці майже 8 мільярдів доларів.
Джерело: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2024/09/26/statement-from-president-joe-biden-on-u-s-support-for-ukraine/ заява Байдена, "Європейська правда"
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26.09.2024 14:45 Ответить
Це ті 8 ярдів, які Госдеп повинен був використати до кінця вересня, або втратити?
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26.09.2024 14:52 Ответить
Нет, там было 5,8 лярда.
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26.09.2024 15:33 Ответить
повідомив про це сайт Білого Дому.
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26.09.2024 15:14 Ответить
Вава просто озвучив це українською
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26.09.2024 15:20 Ответить
Це називається від'***.ся тілики давати ми будемо щоб ху.ло зі сці.лею не пиз.ло
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26.09.2024 15:39 Ответить
Не можуть попередні 6 віддати, а вже наступні 7,5 обіцяють)))
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26.09.2024 15:50 Ответить
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2024/09/26/statement-from-president-joe-biden-on-u-s-support-for-ukraine/ Офіційна заява
PDA 5.5млрд з майбутніми поставками.
USAI 2.4млрд

Це добре, що голосили - тепер вони не згорять.
Якщо б не було розголосу - то зараз результат був би невідомий

По PDA 2024 виходимо в 0, тільки треба чекати поставок - може півроку-рік, ніхто не скаже.
Особливо, якщо склади дійсно пусті

По PDA 2022-2023 років, залишок 5.8млрд

Тому навіть новому президенту, залишається 5.8млрд з 2022-2023 років

Самий кращий варіант, поставляти в терміни обумовлені Конгресом
Тоді би не згоріли 1.7млрд в 2022
Та й результат був би інший, тому що невчасна поставка складає 34%
Тобто зброї завжди приходило на 2/3 від дозволенної суми

https://www.acq.osd.mil/news/spotlight/Ukraine-Infographic_08AUG2024.pdf Остання інфа, від 8 серпня
USAI 15.8млрд в роботі, 10.4млрд обіцяно, не в роботі, 6.5млрд залишок без обіцянок
Поповнення складів: 21млрд в роботі, 12.2млрд обіцяно, не в роботі, 13.6млрд без обіцянок

Те що в роботі, якась частина вже виготовлена
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26.09.2024 16:07 Ответить
Лідору потрібен тільки піар,
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26.09.2024 16:08 Ответить
И солнце восходит благодаря Зе.
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26.09.2024 16:13 Ответить
Збс
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26.09.2024 17:04 Ответить
***** якби ці гроші дійсно дійшли до війська!!!
Де наші три лінії оборони, чому вони не будуються цілодобово!???
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26.09.2024 17:17 Ответить
Тому що вони перешкодять планам сво кремля і зеленої зрадницької свори, інших зрадників в укр. владі і у військовому керівництві здати українські Донеччину з Луганщиною кацапу.
Вони таки дійдуть до війська, але ж це не те що потрібно, їх мають використати ефективно, результативно, звільнити окуповані кацапом території, а не безрезультатно спалити як свого часу під Бахмутом чи під час наступу влітку 2023го.
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26.09.2024 21:08 Ответить
Дємбельський акорд, Щоб маруха не спетляла.
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26.09.2024 18:32 Ответить
Ой, як багато дали, це стільки скільки параша заробляє прокачкою своєї нафти ******* через українську "Дружбу".
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26.09.2024 19:25 Ответить
Наблюдаем какое море для отдыха после такого трудного турне выберет наивеличнейший.
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26.09.2024 19:30 Ответить
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26.09.2024 19:33 Ответить
Ну, виділяють. А до чого тут ішак. Примазався, як завжди.
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26.09.2024 20:47 Ответить
Хорошо б помощи приходило на 10 миллиардов в месяц. Думаю за год рашу б выгнали. 120 миллиардов на год и поставки быстро. Дешевле чем тянуть кота за джавелины годами.
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26.09.2024 22:15 Ответить
 
 