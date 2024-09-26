США выделяют Украине новый пакет военной помощи на $7,9 миллиарда, - Зеленский

В четверг, 26 сентября, Соединенные Штаты объявили о предоставлении новой военной помощи для Украины на сумму 7,9 миллиарда долларов и введении санкций против России. В пакете в частности дополнительная батарея ПВО Patriot.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Благодарен Президенту США Джозефу Байдену, Конгрессу США и его обеим партиям, республиканцам и демократам, а также всему американскому народу за сегодняшнее объявление о предоставлении Украине значительной оборонной помощи на общую сумму 7,9 миллиарда долларов США и введение санкций против России", - отметил он.

Что в пакете помощи?

Как отмечается, в пакет войдут: дополнительная батарея ПВО Patriot, другие средства противовоздушной обороны и перехватчики, беспилотники, ракеты большой дальности и боеприпасы класса "воздух - земля", а также средства для укрепления оборонно-промышленной базы Украины.

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От имени украинского народа и наших отважных воинов на передовой я благодарю нашего ближайшего союзника, Соединенные Штаты, за то, что удалось найти способ выделить остаток безопасности помощи Украине и обеспечить, чтобы полномочия Президента не закончились до конца финансового года в США. Мы используем эту помощь наиболее эффективным и прозрачным способом для достижения нашей главной общей цели: победы Украины, справедливого и длительного мира и трансатлантической безопасности", - подчеркнул глава украинского государства.

Зеленский поблагодарил Соединенные Штаты за предоставление важнейших средств для защиты наших людей.

"Также ценю решение расширить программы по подготовке большего количества наших пилотов для полетов на F-16, а также решительные санкции, введенные для дальнейшего ограничения способности России финансировать свою агрессию против Украины", - добавил он.

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Президент подчеркнул, что Украина и Соединенные Штаты остаются близкими союзниками, преданными защите свободы, человеческой жизни и общей безопасности в Европе и за ее пределами.

"Мы всегда ценили мощную двухпартийную поддержку в Соединенных Штатах и среди американцев в справедливом деле Украины относительно победы над российской агрессией", - резюмировал Зеленский.