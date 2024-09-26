Спикер Палаты представителей Джонсон не сможет встретиться с Зеленским "из-за занятости"

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон не встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Республиканец не смог запланировать встречу из-за своей занятости.

Об этом сообщила корреспондентка "Голоса Америки" Екатерина Лисунова, передает Цензор.НЕТ.

Во время общения с журналистами спикер заявил, что не смог запланировать встречу с Зеленским в четверг, 26 сентября, когда тот приедет в Вашингтон.

"Я даже не думаю, что буду в городе завтра (26 сентября, - ред.)", - пояснил он.

Джонсон отметил, что если бы встреча все же состоялась, то он обсудил бы с Зеленским ситуацию, связанную с послом Украины Оксаной Маркаровой.

Республиканец назвал недавние события "ужасными", а также добавил, что они "напрягают отношения между двумя странами в очень тяжелое для Украины время".

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Что предшествовало?

Напомним, накануне спикер Палаты представителей США Майк Джонсон обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом уволить посла Украины в США Оксану Маркарову.

Мотивом своего ультимативного требования Джонсон назвал событие во время визита президента Украины в США - визит на производства снарядов в Пенсильвании.

Он заявил, что посол Маркарова организовала мероприятие, на котором "не было ни одного республиканца".

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