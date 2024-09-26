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Спикер Палаты представителей Джонсон не сможет встретиться с Зеленским "из-за занятости"

Спікер Палати представників Джонсон не зустрінеться із Зеленським

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон не встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Республиканец не смог запланировать встречу из-за своей занятости.

Об этом сообщила корреспондентка "Голоса Америки" Екатерина Лисунова, передает Цензор.НЕТ.

Во время общения с журналистами спикер заявил, что не смог запланировать встречу с Зеленским в четверг, 26 сентября, когда тот приедет в Вашингтон.

"Я даже не думаю, что буду в городе завтра (26 сентября, - ред.)", - пояснил он.

Джонсон отметил, что если бы встреча все же состоялась, то он обсудил бы с Зеленским ситуацию, связанную с послом Украины Оксаной Маркаровой.

Республиканец назвал недавние события "ужасными", а также добавил, что они "напрягают отношения между двумя странами в очень тяжелое для Украины время".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стефанчук обсудил со спикером Палаты представителей Джонсоном снятие ограничений на удары по РФ

Что предшествовало?

Напомним, накануне спикер Палаты представителей США Майк Джонсон обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом уволить посла Украины в США Оксану Маркарову.

Мотивом своего ультимативного требования Джонсон назвал событие во время визита президента Украины в США - визит на производства снарядов в Пенсильвании.

Он заявил, что посол Маркарова организовала мероприятие, на котором "не было ни одного республиканца".

Также читайте: У Байдена считают план Зеленского недостаточно детализированным: нет четкой стратегии победы над Россией, - Wall Street Journal

Автор: 

Зеленский Владимир (20474) США (26815) Джонсон Майк (133)


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Топ комментарии
+15
Республіканець вказав яке місце у зеленого в міжнародних стосунках. На недогетьманчука в серйозних людей шкода часу.
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26.09.2024 12:14
+12
Трампон заборонив.
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26.09.2024 12:13
+12
Цього Зеленського у світі не посилають, даруйте, нахюй, хіба що ліниві. Нікчемне брехливе злодюжне мурло. Неадекватний і абсолютно непрогнозований як керівник держава і Армії. Наркоман...
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26.09.2024 12:25
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більше бентежить не критичне мислення трампістів, а відсутність будь якого мислення у місцевих дописувачів... І їхня філософія: нехай гине Україна аби можна було Зєлю звинуватити...
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26.09.2024 17:26 Ответить
"..Там у США сталася катастрофа. Без двопартійної підтримки Україна не вистоїть. Її Zе зруйнувало остаточно. Добре, що вдалося ще в квітні отримати виділення загальної суми допомоги. Але, схоже, що це вже остання. Не залежно від результату виборів. Та й цю повністю вибрати вже буде проблемно. Дещо несподіваний підсумок. Я пробую уявити, як Петру Порошенку, який сьогодні відзначає свій день народження, бачити такий "подарочєк" від цього покидька, який добив те, що він створював такими стараннями - стратегічне партнерство й двопартійну підтримку в США.. Т. Чорновіл.
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26.09.2024 12:53 Ответить
Факт залишається фактом, як би ці Крістіни і трейсі не вилизували зелене лайно, меншовартісні підкацапки, але Зеля цілеспрямовано руйнує стосунки з таким важливим партнером
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26.09.2024 13:31 Ответить
типові зебіли, що з них візьмеш, навіть аналізи на колеса відмовляються здавати.
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26.09.2024 13:37 Ответить
А якби дехто здав аналізи не у пальчевського..
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26.09.2024 13:47 Ответить
Порох, між іншим, вже 24/02 організовував добробати/тербати для оборони України - що, з метою підписати капітуляцію України?
Ну, в типових 73/43%зебілів, як завжди, навіть клепки нема грамотно збрехати.
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26.09.2024 13:32 Ответить
ти не бачиш далі власного носа, і не пам'ятаєш далі вчорашнього вечора..в 2016 так само Трамп копитнув Пороха..подивись сьогоднішній етер Портнікова, може розшириш своє розуміння
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26.09.2024 17:18 Ответить
, тобі тут ніхто не тикав. Я маю великі сумніви, наскільки добре ТИ паямятаєш 2004, 2008, 2014, 2015, 2019, а як щодо 24 лютого 2022? Де ти був, у машинці, втікаючи на Захід до клятих буржуїв, бо такі, як ти, вибрали поржать-посрать, а потім з++балися. А тепер розказує воно, хто що пам+ятає. Аякже, я особисто ПАМ+ЯТАЮ добре чергу під військкоматом Дніпрянського району 24 лютого, і ту чергу, яку ми з сином вистояли в лікарні на Запоріжця, щоб здати кров, слухаючи стрілянину і вибухи з Оболоні, поки твої зелені подєльники розмітали ковбасу і готівку по супермаркетах.
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26.09.2024 18:32 Ответить
ти просто свинота, яка позбавлена культури та поваги, в першу чергу до себе, яскравий приклад невігласа, свідчення ефекта Данніга-Крюгера. Хай той день, коли я почну виправдовуватись і метати бісер перед свинями, стане останнім днем мого життя... я ще похорон Брєжнева пам'ятаю, сподіваюсь і до твого дожити
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26.09.2024 19:27 Ответить
Краще не загадувати наперед, хто до чийого похорону доживе. Але мушу тебе засмутити - як же ж ти насолодишся моїм, якщо про це не знатимеш..?
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26.09.2024 20:21 Ответить
я сподіваюсь, а не загадую... А про "насолоду" це ти написав, а не я...тож і відповідь на своє питання шукай в своїй порожній макітрі
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26.09.2024 20:47 Ответить
Зато как Зеленский их размазывал в интервью. Пуп Земли приехал, всем стротьиться
В интервью журналу The New Yorker, посвященном российско-украинской войне, Зеленский раскритиковал Дональда Трампа и его кандидата в вице-президенты, сенатора от штата Огайо Джеймса Дэвида Вэнса.
По его словам, Трамп не знает, как остановить украинский конфликт. Зеленский назвал Вэнса «радикалом» и заявил, что планы Вэнса по прекращению войны означают, что Украина «отдаст свою территорию». https://www.newyorker.com/news/the-new-yorker-interview/volodymyr-zelensky-has-a-plan-for-ukraines-victory
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26.09.2024 12:58 Ответить
А чи не послиця планувала візит нашого преза?((((
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26.09.2024 13:09 Ответить
Результат
- республіканців "розізлили"
комітет Конгреса за надзором, відкрив розслідування по зловживанню владою в політичних цілях
прецендент: перший імпічмент Трампа, коли демократи звинувачували в подібній справі
- Трамп не має часу зістрітись
- План вважають не доробленим

Хто б не став президентом, в Конгресі все рівно буде вплив республіканців
і не відомо, як вони себе поведуть

Краще було б нікуди не їхать...

Запросили хоч би одного республіканця - всім зараз було би краще
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26.09.2024 13:12 Ответить
Вірно пан Портников сказав, що у трампістів відсутнє критичне мислення. А від себе додам, що у вас відсутній розум та совість.
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26.09.2024 16:59 Ответить
і що прикольно, що більшість такі елементарні невігласи і тупаки...і ще щось там 5 років патякають про "73%"... схоже що всі ці відсотки просто перефарбувались
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26.09.2024 17:20 Ответить
Це вже факти - тут нічого не зробиш

Тому у вас точно розуму не має
Більше висновків поки зробити неможливо - не хватає фактів

портніков деяких інших блогерів, називав "місцевими божевільними" - що "пана" не прикрашає
його називали "елітною куртизанкою" - типу "блогер" для інтелектуалів...

"Ленд-ліз: зброї буде більше | Віталій Портников"
"Ленд-лиз для Украины: США верят в победу ВСУ | Виталий Портников"
"А американский Конгресс регулярно выделяет нам деньги, - продолжил мысль за своего коллегу Виталий Портников, а затем добавил: Как только Конгресс перестанет выделять деньги, сразу заработает ленд-лиз".

коли Конгрес не виділив кошти, чому не запрацював лендліз?
портніков сказав що буде лендліз в такому випадку

справжній "експерт"....
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26.09.2024 19:37 Ответить
Розумововідстала трампіздка-путініздка, не чіпай своїми брудними руками Портнікова. Тут вже була одна істота під ніком ведана, яка на Портнікова постійно гнала та радила слухати іларіонова та тРабаха аптекаря другого рангу. Ти часом не вона? Бо дуже однаково від вас смердить трампівським проносом.
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26.09.2024 19:47 Ответить
https://t.me/bankovamail/4333 Bankova Mail :
Пряма мова Джонсона: "Ні, я не зміг запланувати зустріч із Зеленським цього тижня, тому що мав дуже насичений графік, як ви всі могли помітити (щоправда, ніхто цього не помітив). І я навіть не думаю, що буду в місті завтра. Але послухайте, що б я йому сказав, якби ми сіли за стіл, https://t.me/bankovamail/4319 ми б обговорили це питання щодо посла (Маркарової - Ред.). Я вважаю, що це дуже неприємний розвиток подій, який напружує відносини між двома країнами в дуже невдалий для України час" - https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=8097322920364945&amp;id=100002619516857&amp;rdid=nh33Q4bl7e0Qc4x8 повідомляє кореспондент "Голосу Америки" Катерина Лісунова.
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26.09.2024 13:17 Ответить
Схоже, він неявно радить, як зберегти обличчя в умовах, коли тебе підставили, використали у політичній боротьбі на виборах в США.
Радить покласти всю провину на НіПП, яка зробила декілька грубих політичних помилок при організації і проведенні візиту Президента України на завод з виробництва снарядів.
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26.09.2024 13:39 Ответить
Лєбєдіная вєрность. Якщо Донні сяде, то Майк теж розділить нари?
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26.09.2024 13:21 Ответить
Не виключено, що Донні має компромат і відповідний вплив на Майка. Можливо щось знає про те, хто саме профінансував обрання Майка у Конгрес.
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26.09.2024 14:26 Ответить
Зеленському нема що запропонувати, а путіну є. І це проблема.
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26.09.2024 13:36 Ответить
Допістілось недолуге хрипате чмо!
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26.09.2024 13:41 Ответить
зайнятий вилизуванням сраки Трампона!
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26.09.2024 14:16 Ответить
Трамп Зеленского теж послав.
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26.09.2024 14:26 Ответить
Це та гнида що не ставила в конгресі законопроект про допомогу Україні? Хай іде на х-й зі своїм трампоном
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26.09.2024 14:28 Ответить
Покищо дипломатично.

Але не виключено, що рано чи пізно пошлють цього куколда нах вже прямим текстом.
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26.09.2024 14:42 Ответить
це найвеличніше приниження Найвеличнішого

і провал української дипломатії в США - посла Макарової та її шефа дь'Єрмака

добре, хоч Кулеба не дожив до такої ганьби
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26.09.2024 15:26 Ответить
"Президент України Володимир Зеленський призначив Оксану Маркарову Надзвичайним і Повноважним послом України в Антигуа і Барбуда за сумісництвом."

Якщо знімуть, то як бути без посла на островах в карибському морі?
Чи повернется вона в Україну, або залишиться жити в США чи на островах?
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26.09.2024 15:37 Ответить
ДніПРОвського району
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26.09.2024 18:34 Ответить
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