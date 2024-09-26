Спикер Палаты представителей Джонсон не сможет встретиться с Зеленским "из-за занятости"
Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон не встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Республиканец не смог запланировать встречу из-за своей занятости.
Об этом сообщила корреспондентка "Голоса Америки" Екатерина Лисунова, передает Цензор.НЕТ.
Во время общения с журналистами спикер заявил, что не смог запланировать встречу с Зеленским в четверг, 26 сентября, когда тот приедет в Вашингтон.
"Я даже не думаю, что буду в городе завтра (26 сентября, - ред.)", - пояснил он.
Джонсон отметил, что если бы встреча все же состоялась, то он обсудил бы с Зеленским ситуацию, связанную с послом Украины Оксаной Маркаровой.
Республиканец назвал недавние события "ужасными", а также добавил, что они "напрягают отношения между двумя странами в очень тяжелое для Украины время".
Что предшествовало?
Напомним, накануне спикер Палаты представителей США Майк Джонсон обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом уволить посла Украины в США Оксану Маркарову.
Мотивом своего ультимативного требования Джонсон назвал событие во время визита президента Украины в США - визит на производства снарядов в Пенсильвании.
Он заявил, что посол Маркарова организовала мероприятие, на котором "не было ни одного республиканца".
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Ну, в типових 73/43%зебілів, як завжди, навіть клепки нема грамотно збрехати.
В интервью журналу The New Yorker, посвященном российско-украинской войне, Зеленский раскритиковал Дональда Трампа и его кандидата в вице-президенты, сенатора от штата Огайо Джеймса Дэвида Вэнса.
По его словам, Трамп не знает, как остановить украинский конфликт. Зеленский назвал Вэнса «радикалом» и заявил, что планы Вэнса по прекращению войны означают, что Украина «отдаст свою территорию». https://www.newyorker.com/news/the-new-yorker-interview/volodymyr-zelensky-has-a-plan-for-ukraines-victory
- республіканців "розізлили"
комітет Конгреса за надзором, відкрив розслідування по зловживанню владою в політичних цілях
прецендент: перший імпічмент Трампа, коли демократи звинувачували в подібній справі
- Трамп не має часу зістрітись
- План вважають не доробленим
Хто б не став президентом, в Конгресі все рівно буде вплив республіканців
і не відомо, як вони себе поведуть
Краще було б нікуди не їхать...
Запросили хоч би одного республіканця - всім зараз було би краще
Тому у вас точно розуму не має
Більше висновків поки зробити неможливо - не хватає фактів
портніков деяких інших блогерів, називав "місцевими божевільними" - що "пана" не прикрашає
його називали "елітною куртизанкою" - типу "блогер" для інтелектуалів...
"Ленд-ліз: зброї буде більше | Віталій Портников"
"Ленд-лиз для Украины: США верят в победу ВСУ | Виталий Портников"
"А американский Конгресс регулярно выделяет нам деньги, - продолжил мысль за своего коллегу Виталий Портников, а затем добавил: Как только Конгресс перестанет выделять деньги, сразу заработает ленд-лиз".
коли Конгрес не виділив кошти, чому не запрацював лендліз?
портніков сказав що буде лендліз в такому випадку
справжній "експерт"....
Пряма мова Джонсона: "Ні, я не зміг запланувати зустріч із Зеленським цього тижня, тому що мав дуже насичений графік, як ви всі могли помітити (щоправда, ніхто цього не помітив). І я навіть не думаю, що буду в місті завтра. Але послухайте, що б я йому сказав, якби ми сіли за стіл, https://t.me/bankovamail/4319 ми б обговорили це питання щодо посла (Маркарової - Ред.). Я вважаю, що це дуже неприємний розвиток подій, який напружує відносини між двома країнами в дуже невдалий для України час" - https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=8097322920364945&id=100002619516857&rdid=nh33Q4bl7e0Qc4x8 повідомляє кореспондент "Голосу Америки" Катерина Лісунова.
Радить покласти всю провину на НіПП, яка зробила декілька грубих політичних помилок при організації і проведенні візиту Президента України на завод з виробництва снарядів.
Але не виключено, що рано чи пізно пошлють цього куколда нах вже прямим текстом.
і провал української дипломатії в США - посла Макарової та її шефа дь'Єрмака
добре, хоч Кулеба не дожив до такої ганьби
Якщо знімуть, то як бути без посла на островах в карибському морі?
Чи повернется вона в Україну, або залишиться жити в США чи на островах?