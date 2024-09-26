Спікер Палати представників Джонсон не зможе зустрітися із Зеленським "через зайнятість"

Спікер Палати представників США Майк Джонсон не зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським. Республіканець не зміг запланувати зустріч через свою зайнятість.

Про це повідомила кореспондентка "Голосу Америки" Катерина Лісунова, передає Цензор.НЕТ.

Під час спілкування із журналістами спікер заявив, що не зміг запланувати зустріч з Зеленським у четвер, 26 вересня, коли той приїде до Вашингтона.

"Я навіть не думаю, що буду у місті завтра (26 вересня, – ред.)", - пояснив він.

Джонсон зауважив, що якби зустріч все ж відбулася, то він обговорив би із Зеленським ситуацію, пов'язану з послом України Оксаною Маркаровою.

Республіканець назвав нещодавні події "жахливими", а також додав, що вони "напружують відносини між двома країнами в дуже важкий для України час".

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Що передувало?

Нагадаємо, напередодні спікер Палати представників США Майк Джонсон звернувся до президента України Володимира Зеленського із закликом звільнити посла України у США Оксану Маркарову.

Мотивом своєї ультимативної вимоги Джонсон назвав подію під час візиту президента України до США – візит на виробництва снарядів у Пенсильванії.

Він заявив, що посол Маркарова організувала захід, на якому "не було жодного республіканця".

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