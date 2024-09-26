Спікер Палати представників Джонсон не зможе зустрітися із Зеленським "через зайнятість"
Спікер Палати представників США Майк Джонсон не зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським. Республіканець не зміг запланувати зустріч через свою зайнятість.
Про це повідомила кореспондентка "Голосу Америки" Катерина Лісунова, передає Цензор.НЕТ.
Під час спілкування із журналістами спікер заявив, що не зміг запланувати зустріч з Зеленським у четвер, 26 вересня, коли той приїде до Вашингтона.
"Я навіть не думаю, що буду у місті завтра (26 вересня, – ред.)", - пояснив він.
Джонсон зауважив, що якби зустріч все ж відбулася, то він обговорив би із Зеленським ситуацію, пов'язану з послом України Оксаною Маркаровою.
Республіканець назвав нещодавні події "жахливими", а також додав, що вони "напружують відносини між двома країнами в дуже важкий для України час".
Що передувало?
Нагадаємо, напередодні спікер Палати представників США Майк Джонсон звернувся до президента України Володимира Зеленського із закликом звільнити посла України у США Оксану Маркарову.
Мотивом своєї ультимативної вимоги Джонсон назвав подію під час візиту президента України до США – візит на виробництва снарядів у Пенсильванії.
Він заявив, що посол Маркарова організувала захід, на якому "не було жодного республіканця".
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Ну, в типових 73/43%зебілів, як завжди, навіть клепки нема грамотно збрехати.
В интервью журналу The New Yorker, посвященном российско-украинской войне, Зеленский раскритиковал Дональда Трампа и его кандидата в вице-президенты, сенатора от штата Огайо Джеймса Дэвида Вэнса.
По его словам, Трамп не знает, как остановить украинский конфликт. Зеленский назвал Вэнса «радикалом» и заявил, что планы Вэнса по прекращению войны означают, что Украина «отдаст свою территорию». https://www.newyorker.com/news/the-new-yorker-interview/volodymyr-zelensky-has-a-plan-for-ukraines-victory
- республіканців "розізлили"
комітет Конгреса за надзором, відкрив розслідування по зловживанню владою в політичних цілях
прецендент: перший імпічмент Трампа, коли демократи звинувачували в подібній справі
- Трамп не має часу зістрітись
- План вважають не доробленим
Хто б не став президентом, в Конгресі все рівно буде вплив республіканців
і не відомо, як вони себе поведуть
Краще було б нікуди не їхать...
Запросили хоч би одного республіканця - всім зараз було би краще
Тому у вас точно розуму не має
Більше висновків поки зробити неможливо - не хватає фактів
портніков деяких інших блогерів, називав "місцевими божевільними" - що "пана" не прикрашає
його називали "елітною куртизанкою" - типу "блогер" для інтелектуалів...
"Ленд-ліз: зброї буде більше | Віталій Портников"
"Ленд-лиз для Украины: США верят в победу ВСУ | Виталий Портников"
"А американский Конгресс регулярно выделяет нам деньги, - продолжил мысль за своего коллегу Виталий Портников, а затем добавил: Как только Конгресс перестанет выделять деньги, сразу заработает ленд-лиз".
коли Конгрес не виділив кошти, чому не запрацював лендліз?
портніков сказав що буде лендліз в такому випадку
справжній "експерт"....
Пряма мова Джонсона: "Ні, я не зміг запланувати зустріч із Зеленським цього тижня, тому що мав дуже насичений графік, як ви всі могли помітити (щоправда, ніхто цього не помітив). І я навіть не думаю, що буду в місті завтра. Але послухайте, що б я йому сказав, якби ми сіли за стіл, https://t.me/bankovamail/4319 ми б обговорили це питання щодо посла (Маркарової - Ред.). Я вважаю, що це дуже неприємний розвиток подій, який напружує відносини між двома країнами в дуже невдалий для України час" - https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=8097322920364945&id=100002619516857&rdid=nh33Q4bl7e0Qc4x8 повідомляє кореспондент "Голосу Америки" Катерина Лісунова.
Радить покласти всю провину на НіПП, яка зробила декілька грубих політичних помилок при організації і проведенні візиту Президента України на завод з виробництва снарядів.
Але не виключено, що рано чи пізно пошлють цього куколда нах вже прямим текстом.
і провал української дипломатії в США - посла Макарової та її шефа дь'Єрмака
добре, хоч Кулеба не дожив до такої ганьби
Якщо знімуть, то як бути без посла на островах в карибському морі?
Чи повернется вона в Україну, або залишиться жити в США чи на островах?