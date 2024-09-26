У Байдена вважають план Зеленського недостатньо деталізованим: немає чіткої стратегії перемоги над Росією, - Wall Street Journal
Американські та європейські чиновники, які ознайомлені з ключовими аспектами плану Зеленського, назвали цей план "перепакованим проханням" про надання додаткової зброї та зняття обмежень на використання ракет далекого радіусу дії. Вони зазначають, що він не містить чіткої стратегії для досягнення перемоги України на тлі постійного наступу російських військ на полі бою.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Wall Street Journal.
"Я не вражений, там не так багато нового", – сказав один із високопосадовців.
Ключовий аспект плану передбачає, що Сполучені Штати мають надати Україні можливість використовувати зброю на власний розсуд, включно з можливістю завдавати ударів по території Росії. Про це зазначив президент Фінляндії Александр Стубб у коментарі для видання, додаючи, що без таких повноважень Київ не зможе ефективно протистояти російським атакам.
Однак США досі не схвалюють прохання України зняти обмеження на використання ракет далекої дії, які надаються Вашингтоном і Лондоном, з побоювань ескалації конфлікту. Цю позицію займає і канцлер Німеччини Олаф Шольц, заявивши, що не підтримає зняття обмежень, оскільки це "несумісне з його переконаннями". Водночас низка європейських лідерів, зокрема міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, наполягає на тому, що Україна повинна мати право використовувати цю зброю для ударів углиб РФ, щоб захистити свою територію.
На думку представників адміністрації Байдена, найбільш детально розробленою частиною українського плану є запити щодо зброї. Решта ключових елементів, що стосуються політичних реформ і економіки, залишаються менш конкретними.
Нагадаємо, Зеленський у четвер, 26 вересня, відвідає Капітолій США. Він має зустрітися з лідером більшості у Сенаті, демократом Чаком Шумером та лідером демократів у Палаті представників Гакімом Джеффрісом.
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Людина все життя професійно займалась проголошенням чужих думок
і не погано жила, маючи до цього хист. Своїх думок там немає зовсім. А якщо і є - то ми їх чули - набір не зв'язаних між собою слів.
В житті не побудувала навіть собачої будки, не знає як це робити бо воно йому не потрібне було зовсім.
Плани в нього можуть бути тільки максимум на завтра, попити з ранку кави та прочитати написаний текст, попісяти та поїсти мівіни.
Так що питання не до нього.
Нехай сценаристи пояснюють що вони хотіли написати.
ключових елементів, що стосується політичних реформі економіки, залишаються менш конкретними !!!
1. Прекращение огня по линии фронта и долгие переговоры с целью вернуть Юг.
2. В это время Выборы и новый президент, как вариант Залужный.
3. Очищение власти от всякого шлака внутри страны и нормальные договоренности во внешней политике.
4. Подготовка ко второму раунду борьбы с моковитами.
5. Раунд 2 в нужное время в правильном месте = Перемона.
І в білому домі такі: "Ваааау! Вова пішов у контрнаступ, він реально націлений на перемогу!"
Він лиш говоряща голова, для відосиків, яку бояться без нагляду єрмака навіть кудись відпускати.
Думають, приймають рішення інші.
Чого нема - того нема.
Немає корупції, економіка працює на військо, весь квартал95 в окопах на передовій.
Кур-р-рва... (курва - це українська, філософська категорія)
чудово грає роль патріота!
Насправді ж нічого дивного і неочікуваного не сталось з того турне.
Насправді було б дивно якби все сталось навпаки.
Відчуття іспанського сорому теж не неочікуване.
Насправді у тих, хто дійсно бачить реалії того, що відбувається у нас в країні, а не потужний ***********, відчуття іспанського сорому чергується з відчаєм, злістю і надією на диво.
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Таке враження, що дід Байден разом з дідом Трампом самі не знають що робити з Путіним, і до того нікого слухати не хочуть, бо перелякані як цуцики.
З Крима все почалось, Кримом розпочнеться і падіння параши.
Ви такий обізнаний що соромлюся спитати, ви де стратегом працюєте?
У НАТО, чи може щось більше, ну там космічне командування Сонячної систем, чи може керуєте військами Малої Ведмедиці?
1. роз'їбашити всі аеродроми з літаками\
2. роз'їбашити склади зберігання зброї
3. роз'їбашити виробництва зброї
паралельно при будь якій можливості нищити скупченні особового склада і техніки якщо такі будуть виявлятися.
Все що для цього треба - далекобійні ракети і розвідка.
Ваш КЕП.
Янкі не сцикуни, у них «Медвежья болезнь» !
Даун добровільний, бо не хотів ніколи вчитися, а зараз мабуть пізно, та і ніколи вже.
пуйло бомбить і буде бомбити кожен день всю територію України і пськов нещодавно сказав, що досягнення мети СВО це абсолютний приоритет, вони не збираються зупинятися і треба додати їм все вдається)
Нашу державність і суверенітет можуть захистити лише ядерна зброя, ніякі стурбованості партнерів цього не зроблять, ніякі людські і героїчні жертви цього не зроблять)
Або у нас зявиться ядерна зброя, або ці виродки дотиснуть нас до Києва і усього правобережжя, а може і далі)
Половина США нам вже відмовили в існуванні. Я чекаю від посла Маркарової ноти протеста Трампу за таку х***ю, або хай забирається в Буркіна-Фасо)