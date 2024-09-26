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У Байдена вважають план Зеленського недостатньо деталізованим: немає чіткої стратегії перемоги над Росією, - Wall Street Journal

У США розкритикували план Зеленського

Американські та європейські чиновники, які ознайомлені з ключовими аспектами плану Зеленського, назвали цей план "перепакованим проханням" про надання додаткової зброї та зняття обмежень на використання ракет далекого радіусу дії.  Вони зазначають, що він не містить чіткої стратегії для досягнення перемоги України на тлі постійного наступу російських військ на полі бою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Wall Street Journal.

"Я не вражений, там не так багато нового", – сказав один із високопосадовців.

Ключовий аспект плану передбачає, що Сполучені Штати мають надати Україні можливість використовувати зброю на власний розсуд, включно з можливістю завдавати ударів по території Росії. Про це зазначив президент Фінляндії Александр Стубб у коментарі для видання, додаючи, що без таких повноважень Київ не зможе ефективно протистояти російським атакам.

Однак США досі не схвалюють прохання України зняти обмеження на використання ракет далекої дії, які надаються Вашингтоном і Лондоном, з побоювань ескалації конфлікту. Цю позицію займає і канцлер Німеччини Олаф Шольц, заявивши, що не підтримає зняття обмежень, оскільки це "несумісне з його переконаннями". Водночас низка європейських лідерів, зокрема міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, наполягає на тому, що Україна повинна мати право використовувати цю зброю для ударів углиб РФ, щоб захистити свою територію.

На думку представників адміністрації Байдена, найбільш детально розробленою частиною українського плану є запити щодо зброї. Решта ключових елементів, що стосуються політичних реформ і економіки, залишаються менш конкретними.

Нагадаємо, Зеленський у четвер, 26 вересня, відвідає Капітолій США. Він має зустрітися з лідером більшості у Сенаті, демократом Чаком Шумером та лідером демократів у Палаті представників Гакімом Джеффрісом.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США виділили Україні новий пакет військової допомоги на $375 мільйонів

Автор: 

Байден Джо (2888) Зеленський Володимир (23954) США (23032) План перемоги (85)


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Топ коментарі
+30
У чела нет никаких планов. Он же год назад Крым брал, а потом готовил новое наступление. Зеленский невероятный лузер и бездарь, который может только постоянно обещать какую-то чушь. Но реальность и планы это не про него.

Символично что в стране где всякие Белые Братства и Аделаджи так популярны выбрали президентом такого же мошенника.
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26.09.2024 07:31
+28
собаки зелені,докерувалися!
вам вже ніхто не вірить,
А народ УКРАЇНИ несе весь тягар війни на своїх плечах!
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26.09.2024 07:31
+27
ЗСУ, волонтери та всі хто їм допомагає дуже успішні в цій війні, але політичне керівництво про_бало абсолютно всі питання в сфері своєї відповідальності. Від підготовки країни до війни так і організації діяльності країни у стані війни. Вчасно не було вирішено жодного питання. Саме тому ця війна тримається на героїзмі добровольців. Система управління державою повністю знищена і не функціонує від слова зовсім. А відсутність функціональної системи управління множить на нуль хоробрість та героїзм захисників. І західним лідерам не потрібні описи військових операцій, які плануються ЗСУ, вони потребують детального плану змін в організації системи державного управління, бо тільки відсутність цієї системи не дозволяє Україні виграти цю війну.
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26.09.2024 07:49
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Що вони там в США хочуть?
Людина все життя професійно займалась проголошенням чужих думок
і не погано жила, маючи до цього хист. Своїх думок там немає зовсім. А якщо і є - то ми їх чули - набір не зв'язаних між собою слів.
В житті не побудувала навіть собачої будки, не знає як це робити бо воно йому не потрібне було зовсім.
Плани в нього можуть бути тільки максимум на завтра, попити з ранку кави та прочитати написаний текст, попісяти та поїсти мівіни.
Так що питання не до нього.
Нехай сценаристи пояснюють що вони хотіли написати.
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26.09.2024 09:12 Відповісти
Біда в тому, що всіх більш-менш притомних людей у своєму оточенні цей самодур замінив на таких самих як і він злодійкуватих дилетантів. Щось створити така "коМанда" просто не здатна.
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26.09.2024 10:01 Відповісти
Я так думаю шо помилка не в українському 🤡...світові політ Акели промахнулися ,років 20 тому ...коли підняли китай з московією...знаючи шо вони попруть на Україну та на Захід , вони тоді вже вирішили, здати Україну кремлю та китаю ..шоб не було ескалації...підтримавші ід* ота 🤡 ,вони розраховували на швиденько впоратися ...тому і Пороха демонстративно не підримали і не захищали як партнери ,коли коломойша розвів срач проти Петра ,тепер всім весело бо іде світова війна ...а 🤡 серьозне, гнусяве, феезбешне чмо ,як і трамп ...розрулити таке... дуже важко ,з деградованими суспільствами
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26.09.2024 09:14 Відповісти
В тексті Байдена стояла фраза "Вовочка, ти їбанутий?" Але він швидко знайшов евфемізм і вийшла ввічлива відповідь.
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26.09.2024 09:14 Відповісти
Та звичайно, що вони б хотіли, щоб план України був такий: мобілізувати і створити 2-х кратну перевагу у чисельності військ проти 150 млн раші, виготовити ракет і снарядів не менше чим раша кндр та іран разом взяті а ми рішуче це підтримаємо
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26.09.2024 09:15 Відповісти
"....найбільш детально розробленою частиною українського плану є запити щодо зброї. Решта ключових елементів, що стосуються політичних реформ і економіки, залишаються менш конкретними. "
ключових елементів, що стосується політичних реформі економіки, залишаються менш конкретними !!!
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26.09.2024 09:38 Відповісти
Краткий план Перемоги.
1. Прекращение огня по линии фронта и долгие переговоры с целью вернуть Юг.
2. В это время Выборы и новый президент, как вариант Залужный.
3. Очищение власти от всякого шлака внутри страны и нормальные договоренности во внешней политике.
4. Подготовка ко второму раунду борьбы с моковитами.
5. Раунд 2 в нужное время в правильном месте = Перемона.
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26.09.2024 09:42 Відповісти
Ну или можно дальше воевать отступая под тем же мудрым керивництвом с теми же результатами.
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26.09.2024 09:45 Відповісти
Пока будем перестраиваться, мордор укрепится, наберёт 3 миллиона солдат, наклепает сотни тысяч КАБов и попрет на Украину в самый неподходящий для нас момент.
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26.09.2024 16:36 Відповісти
Решили сломать Байдену палец, Джо сопротивлялся, вот засранец. Ермак с Маркаровой держали, Вова ломал, палец хруснул, Байден в обморок упал.
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26.09.2024 09:42 Відповісти
2025-й буде роком Зеленої Дерев'яної Змії.
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26.09.2024 09:44 Відповісти
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26.09.2024 19:08 Відповісти
Достатньо було сказати: "я звільнив дерьмака, татарова і усю їз піздаьратію".
І в білому домі такі: "Ваааау! Вова пішов у контрнаступ, він реально націлений на перемогу!"
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26.09.2024 09:53 Відповісти
Не може він їх звільнити. Хто ж тоді буде "керувати" країною? Зеля?
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26.09.2024 16:25 Відповісти
Вони його можуть звільнити а не він їх.
Він лиш говоряща голова, для відосиків, яку бояться без нагляду єрмака навіть кудись відпускати.
Думають, приймають рішення інші.
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26.09.2024 16:47 Відповісти
План такий, по перше-дай, по друге -дай ще, по третє - дай досхочу
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26.09.2024 10:03 Відповісти
план США - вийти з війни. Правда так "грандіозно" як це було в Афганістані у них не вийде вже, бо в Україну вони навіть не зайшли. План Трампа - вийти швидко і безциримонно, план Байдена - відповзати, супроводжуючи це дійство гарними лозунгами.
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26.09.2024 10:19 Відповісти
Про план США ніхто не питає. Питають про план у нашого дурка.
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26.09.2024 10:59 Відповісти
А про наші конкретні плани нєхер кому розказувати, бо вони усі нас давно кинули, хто явно, а хто ще грається в доброго помічника, але різниці нема ніякої. Все одно всі діють виключно в своїх інтересах. Ці всі розповіді це для "телеглядачів". Час покаже, як довго Україна залишатиметься полем бою, настільки нас і підтримують у боротьбі з агресором.
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26.09.2024 11:20 Відповісти
Згоден. Нехер розказувати бо вони такі секретні, що про них ніхто не знає.
Чого нема - того нема.
Немає корупції, економіка працює на військо, весь квартал95 в окопах на передовій.
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26.09.2024 11:26 Відповісти
Разве кто-то вменяемый , мог что-то от зеленского и его кодла ожидать ? Они гаразды только воровать , и лапшу развешивать своему электорату . Люди которым заходили лозунги " Конец эпохи бедности 21 апреля 2019 года " , ещё и не то схавают. За них Зеленский может НЕ переживать , они его НЕ подведут.
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26.09.2024 10:36 Відповісти
Які ордена рассєї таємним указом присвоєні бригаді ОПи? А голові - героя рассєї.
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26.09.2024 14:34 Відповісти
Як нема? Там же ясно вказано - Потрібні рішучі кроки партнерів, щоб Україна перемогла до кінця 2024!
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26.09.2024 10:37 Відповісти
Тобто є чіткий стратегічний план освоєння західного бабла.
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26.09.2024 13:36 Відповісти
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26.09.2024 10:46 Відповісти
ех! які ж коректні західні партнери! могли б просто сказати - що це ти тут в дитячий садочок бавишся? дитячі ігри у войнушку згадав?
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26.09.2024 11:29 Відповісти
У Байдена знають, що Воно дурне. Але нема на то ради. УкрАінцы обрали собі (най не кажу) ...
Кур-р-рва... (курва - це українська, філософська категорія)
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26.09.2024 20:18 Відповісти
який сором для країни та її народу - такий презЕдент! але - бачили очі що вибирали.
чудово грає роль патріота!
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26.09.2024 11:31 Відповісти
маю лише одне питання: зеленому їбанату амери відкрито кажуть, що досить вже гратися у кіндергартен чи обмежуються лише ритуальними посмішками\фразами?
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26.09.2024 11:48 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005664571548&__cft__[0]=*************************************************************-iERQ6MwuCXCPIKrDrDfC1OXK4zEH6nvQV9Cv3X7NBe-fSimjT6qH51M_BB_c3hk7T5_f5PNWkgLjvCS7RHST2i6-MipgpjxMJ9gAb6NyoVnvLhDwTPEZmdZjGMqtvw7U0dnjg&__tn__=-]K-R Galina Povoroznyuk

Насправді ж нічого дивного і неочікуваного не сталось з того турне.

Насправді було б дивно якби все сталось навпаки.

Відчуття іспанського сорому теж не неочікуване.

Насправді у тих, хто дійсно бачить реалії того, що відбувається у нас в країні, а не потужний ***********, відчуття іспанського сорому чергується з відчаєм, злістю і надією на диво.
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26.09.2024 11:50 Відповісти
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26.09.2024 12:32 Відповісти
Так, 100% Якщо бити по Криму, а НЕ по Москві та та НЕ по заводах і військових аеродромах, Путін перелякається та наступить Перемога???
--
Таке враження, що дід Байден разом з дідом Трампом самі не знають що робити з Путіним, і до того нікого слухати не хочуть, бо перелякані як цуцики.
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26.09.2024 13:37 Відповісти
Бити можеш дома по кастрюлям, а Крим треба захопити ЗСУ.
З Крима все почалось, Кримом розпочнеться і падіння параши.
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26.09.2024 22:53 Відповісти
Дякую за підказку!!!
Ви такий обізнаний що соромлюся спитати, ви де стратегом працюєте?
У НАТО, чи може щось більше, ну там космічне командування Сонячної систем, чи може керуєте військами Малої Ведмедиці?

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26.09.2024 23:17 Відповісти
Стратегична Агенція Посилання Лісом упоротих коментарторів у яких нав'язливий стан перданути коментами під моїм постом.
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27.09.2024 13:46 Відповісти
Дякую, зрозумів, у СрАПосЛі працюєте головнокомандуючим
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27.09.2024 14:06 Відповісти
Той, у кого закінчився термін повноважень, прийшов до того у кого вже закінчується термін, обсудити план перемоги. Якщо це не цирк, то що це? А якщо це таки цирк, то це те за що ви голосували у 2019. Ми думали що це лише на 5 років, - скажете ви. Ну то думай-ТЕ, а то і конкретно вам Зе стане вироком...
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26.09.2024 12:42 Відповісти
Байден будет до января.
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26.09.2024 12:57 Відповісти
Вони не думайте, вони туда їдять!
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26.09.2024 20:28 Відповісти
Этот план, если коротко, называется "Дэнги давай!".
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26.09.2024 13:07 Відповісти
Потрібно проводити лікбез . Стратегія це далекосяжне завдання (мрія ) без деталізації його досягнення.А план це розроблена послідовність заходів для виконатння певних завдань. План неможе мати ніякої стратегії. Це ще раз показує рівень фаху тих хто готував цей документ. Тік ток і понти як по модному назвати...А суть дайте......
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26.09.2024 13:27 Відповісти
Ось вам план від незеленського.
1. роз'їбашити всі аеродроми з літаками\
2. роз'їбашити склади зберігання зброї
3. роз'їбашити виробництва зброї
паралельно при будь якій можливості нищити скупченні особового склада і техніки якщо такі будуть виявлятися.
Все що для цього треба - далекобійні ракети і розвідка.
Ваш КЕП.
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26.09.2024 14:14 Відповісти
Чем? Далекобойными ракетами, которых не дают?
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26.09.2024 16:40 Відповісти
Да я про те що план не потрібен, потрібні лише яйця. Що треба робити - має бути очевидно будь кому і без плану. Нажаль з яйцями у американських політиків все пєчально ( .
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26.09.2024 22:15 Відповісти
Блін! Шо в фразі "літаки літять, будєм всіх бамбіть" Байдену не зрозуміло?
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26.09.2024 14:15 Відповісти
Цю зелену кацапську наволоч перемога України не цікавить. Воно лише детально реалізує план московського сво для знищення України.
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26.09.2024 15:02 Відповісти
Пентагон, тобто військові, категорично проти дозволу. Їх не хвилює ніяка ескалація, а чисто технічна сторона і ефективність. Боюся Зеленський дурить українців черговою чарівною паличкою.
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26.09.2024 15:25 Відповісти
Так может, настало время протестировать эффективность и начать работать над ее повышением? Или хотят через 5 лет с удивлением узнать, что все их ракеты сбиваются Северной Кореей, а ракеты Северной Кореи долетают до Вашингтона?
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26.09.2024 16:42 Відповісти
Серце кров'ю обливається, що країну представляє така нікчема, малоосвічений, блазень, якому нахіба та Україна.
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26.09.2024 15:53 Відповісти
Реалістичного плану перемоги без дозволу використовувати надану зброю на свій розсуд бути не може. Просто Штати мають менше сцять.
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26.09.2024 16:56 Відповісти
Послідовність США просто вражає, до прикладу 2 СВ, бомбові удари по Дрездену, ядерний удар Хіросіма та Нагасакі, напалмові бомбардування Токіо.

Янкі не сцикуни, у них «Медвежья болезнь» !
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26.09.2024 18:44 Відповісти
Баламут з черговим на його погляд геніальним планом.Чуш собача.
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26.09.2024 18:39 Відповісти
Я так розумію як мінімум двадцятирічним вже можна готуватися.Партнери незадоволені
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26.09.2024 19:57 Відповісти
Нагадую що система є сумою усіх елементів. І вся система в Україні гнила бо більшість українців досі ментально совки і вважають що краще просто не може бути, тож замість боротьби із корупціє у нас "ну шта падєлаєшь і нада пріспасабліваться к реаліям жізні", тож Зеля це не причинна, а наслідок того що прості українці не бажають змінювати свій менталітет.
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26.09.2024 20:56 Відповісти
Які американці виховані все ж таки. Я б х..ями вкрив би
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26.09.2024 22:34 Відповісти
Відкіля у Зеленського конкретика - у нього в голові непахане поле, все життя висміювати інших, не аналізуючи чому інщі стали такими як стали.
Даун добровільний, бо не хотів ніколи вчитися, а зараз мабуть пізно, та і ніколи вже.
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26.09.2024 23:09 Відповісти
"У меня нет времени думать стратегически" (с) Вова еще в мирное время. А с тех пор ни времени, ни мозгов у Вовы не прибавилось.
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27.09.2024 00:30 Відповісти
Щоб наші шановні партнери не боялися так сильно за ескалацію, треба, щоб вони надали нам ядерну зброю, тоді у нас буде паритет з пуйлом і засіб стримування)

пуйло бомбить і буде бомбити кожен день всю територію України і пськов нещодавно сказав, що досягнення мети СВО це абсолютний приоритет, вони не збираються зупинятися і треба додати їм все вдається)

Нашу державність і суверенітет можуть захистити лише ядерна зброя, ніякі стурбованості партнерів цього не зроблять, ніякі людські і героїчні жертви цього не зроблять)

Або у нас зявиться ядерна зброя, або ці виродки дотиснуть нас до Києва і усього правобережжя, а може і далі)

Половина США нам вже відмовили в існуванні. Я чекаю від посла Маркарової ноти протеста Трампу за таку х***ю, або хай забирається в Буркіна-Фасо)
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27.09.2024 02:45 Відповісти
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