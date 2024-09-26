США виділили Україні новий пакет військової допомоги на $375 мільйонів
Адміністрація Байдена оголосила про додаткову безпекову допомогу Україні на суму $375 мільйонів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міноборони США.
Міністерство оборони США оголосило про надання додаткової допомоги у сфері безпеки, щоб забезпечити Україну інструментами, необхідними для перемоги у боротьбі з російською агресією.
Зазначається, що це включає дозвіл на надання пакету президентських повноважень щодо скорочення озброєнь (PDA), який оцінюється у 375 мільйонів доларів США, для забезпечення України додатковими можливостями для задоволення її найбільш нагальних потреб, включаючи: зброю класу "повітря-земля", боєприпаси для ракетних систем та артилерії, бронетехніку та протитанкову зброю.
В пакет входять:
- боєприпаси класу "повітря-земля";
- боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);
- 155-мм і 105-мм артилерійські боєприпаси;
- ракети трубчастого пуску з оптичним відстеженням і проводовим наведенням (TOW);
- протитанкові системи Javelin та AT-4;
- броньовані машини охорони M1117;
- легкі тактичні машини;
- броньовані мостові системи;
- стрілецька зброя;
- патрульні катери;
- саперна техніка та боєприпаси;
- запасні частини, допоміжне обладнання, послуги, навчання та транспортування.
В повідомленні Пентагону йдеться, що це вже шістдесят шостий транш обладнання, який Адміністрація Байдена надасть Україні зі складів Міністерства оборони США, починаючи з серпня 2021 року.
"Сполучені Штати продовжуватимуть співпрацювати з близько 50 членами Альянсу і партнерами через Українську оборонну контактну групу і пов'язані з нею коаліції сил і засобів з метою надання Україні підтримки, необхідної для перемоги у війні", - наголошують в Пентагоні.
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22 150 самолетов (из них 5 тысяч истребителей P‑39 («Аэрокобра»). Всего произведено 9,5 тысячи, то есть в СССР поставлено больше половины. Это один из лучших истребителей Второй мировой войны. Покрышкин с 1943 года летал на «Аэрокобре»).
12 700 танков (в том числе 918 (отправлено 1084) средних пехотных танков армии Великобритании «Матильда II», 3664 (отправлено 4102) американских средних танков M4A2 «Шерман», 3332 (отправлено 3782 единицы или 46 % всех выпущенных) британских пехотных танков (из которых половина собрана в Канаде).
1800 самоходных орудий (на 30 ноября 1944 года)
7944 (по другим данным, 8218) зенитных орудий
4912 противотанковых орудий
135 000 пулеметов
12 997 пистолетов
3300 бронетранспортеров
5500 артиллерийских тягачей
8071 трактор
375 833 грузовика (на 1 мая 1945 года машины, полученные по ленд-лизу, составляли 32,8% автопарка Красной армии)
3 606 000 автопокрышек (по другим данным, 3 786 000) (43,1% от советского производства)
51 000 джипов
8000 тягачей
32 200 мотоциклов (по другим данным, 35 170) (в 1,2 раза больше советского производства мотоциклов)
472 000 000 снарядов
281 военный корабль
128 транспортных судов
3 ледокола
35 800 радиостанций
9351 радиостанция для истребителей
2 000 000 километров телефонного кабеля
2 500 000 телефонов
200 телефонных станций
445 (по другим данным, 348) локаторов
1981 паровоз (больше производства паровозов в СССР за 1941-1945 гг. в 2,4 раза)
66 дизель-электровозов (больше советского производства в 11 раз)
11 075 вагонов (в 10 раз больше советского производства 1942-1945 гг.)
622 100 тонн рельсов (56,5% от производства рельсов в СССР за 1941-1945 гг.)
2 100 000 тонн нефтепродуктов
628 400 тонн авиационного бензина +
732 300 тысяч тонн бензина светлых фракций (суммарные поставки авиабензина по ленд-лизу в 1,4 раза превышали советское производство)
1 200 000 тонн химических и взрывчатых веществ
127 000 тонн пороха
903 000 детонаторов
387 600 тысяч тонн меди (82,5% от советского производства меди во время войны)
328 100 тонн алюминия (в 1,25 раза больше производства советского алюминия)
2 800 000 тонн стали
38 100 металлорежущих станков
15 417 000 пар обуви
1 541 590 одеял
257 723 498 пуговиц
4 500 000 тонн продовольствия (по расчетам профессора М.Н.Супруна, пересчитавшего поставки продовольствия на калории, за счет зарубежного продовольствия можно было кормить 10-миллионную армию 1688 суток), в том числе:
49 490 тонн пшеницы
238 000 тонн мороженой говядины и свинины
624 000 тонн сахара
81 004 тонны сливочного масла
307 тонн шоколада
664 600 тонн мясных консервов (108% от общего производства консервов в СССР)
331 066 литров спирта
и 2 500 000 тонн других товаров.
Просто нижче така радісна інформація була.
Але без іронії, і за це дякуємо.
Зате ЗЄ вдало дав інтерв'ю журналу коміксів і дав концерт в ООН.
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https://t.me/ToBeOr_Official/16146 Быть Или :
$5,6 млрд из них выделят по программе PDA. Как мы с вами и https://t.me/ToBeOr_Official/15965 ожидали, после отказа спикера Джонсона продлевать PDA для Украины администрация Байдена, задействовала план "Б" и херанула одним пакетом весь оставшийся PDA, который теперь будет растянут по времени. Не сгорели. Представляю, как теперь будет корёжить Трампа.
$2,4 млрд выделяют по программе USAI - долгосрочные контракты на производство вооружений на несколько лет вперёд.
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1fp08ys/a_new_ukrainian_video_is_showing_their_most/
Хороші були грошенята...
"День асвальтованих шашликів"
і вєрки сєрдючки з зайцями,
щоб "мудрий український наріт" ніц не поплутав
Про це повідомляє грецьке https://www.kathimerini.gr/politics/amyna/563113147/se-adiexodo-to-dorean-skelos-toy-paketoy-mplinken-k/ видання Η Καθημερινή.
Мова про 62 БМП, які Сполучені Штати мали безплатно передати Греції в межах програми передачі надлишкового майна Департаменту оборони США (Excess Defense Articles, скор. EDA).
Сюди можна було вкласти гроші.
Але чомусь навіть ці Бредлі не анонсовані