УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9678 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні
5 954 22

США виділили Україні новий пакет військової допомоги на $375 мільйонів

Новий пакет допомоги від США

Адміністрація Байдена оголосила про додаткову безпекову допомогу Україні на суму $375 мільйонів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міноборони США.

Міністерство оборони США оголосило про надання додаткової допомоги у сфері безпеки, щоб забезпечити Україну інструментами, необхідними для перемоги у боротьбі з російською агресією.

Зазначається, що це включає дозвіл на надання пакету президентських повноважень щодо скорочення озброєнь (PDA), який оцінюється у 375 мільйонів доларів США, для забезпечення України додатковими можливостями для задоволення її найбільш нагальних потреб, включаючи: зброю класу "повітря-земля", боєприпаси для ракетних систем та артилерії, бронетехніку та протитанкову зброю.

Читайте: Плануємо надати Україні всю ухвалену Конгресом допомогу до кінця каденції Байдена, - Пентагон

В пакет входять:

  • боєприпаси класу "повітря-земля";
  • боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);
  • 155-мм і 105-мм артилерійські боєприпаси;
  • ракети трубчастого пуску з оптичним відстеженням і проводовим наведенням (TOW);
  • протитанкові системи Javelin та AT-4;
  • броньовані машини охорони M1117;
  • легкі тактичні машини;
  • броньовані мостові системи;
  • стрілецька зброя;
  • патрульні катери;
  • саперна техніка та боєприпаси;
  • запасні частини, допоміжне обладнання, послуги, навчання та транспортування.

Також читайте: США працюють над "планом Б" для продовження військової допомоги Україні на $5,9 млрд, - Politico

В повідомленні Пентагону йдеться, що це вже шістдесят шостий транш обладнання, який Адміністрація Байдена надасть Україні зі складів Міністерства оборони США, починаючи з серпня 2021 року.

"Сполучені Штати продовжуватимуть співпрацювати з близько 50 членами Альянсу і партнерами через Українську оборонну контактну групу і пов'язані з нею коаліції сил і засобів з метою надання Україні підтримки, необхідної для перемоги у війні", - наголошують в Пентагоні.

Читайте: США оголосять про пакет допомоги Україні на 8 млрд дол. під час візиту Зеленського, - Reuters

Автор: 

допомога (8371) США (23032)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+7
https://www.reuters.com/world/us-prepares-8-billion-arms-aid-packages-zelenskiy-visit-sources-say-2024-09-25/ США завтра объявят о новом пакете помощи Украине размером в $8 миллиардов, - Reuters.
********************************************
https://t.me/ToBeOr_Official/16146 Быть Или :

$5,6 млрд из них выделят по программе PDA. Как мы с вами и https://t.me/ToBeOr_Official/15965 ожидали, после отказа спикера Джонсона продлевать PDA для Украины администрация Байдена, задействовала план "Б" и херанула одним пакетом весь оставшийся PDA, который теперь будет растянут по времени. Не сгорели. Представляю, как теперь будет корёжить Трампа.

$2,4 млрд выделяют по программе USAI - долгосрочные контракты на производство вооружений на несколько лет вперёд.
показати весь коментар
26.09.2024 01:10
+6
Та нічого.
Зате ЗЄ вдало дав інтерв'ю журналу коміксів і дав концерт в ООН.
показати весь коментар
26.09.2024 01:01
+5
Свого нема, ось і вся незалежність. Треба перейменувати 24 серпня просто в День України.
показати весь коментар
26.09.2024 05:24
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
На тиждень цілком достатньо
показати весь коментар
26.09.2024 00:58 Відповісти
Aмериканський ленд-ліз озброїв СРСР проти фашизму.

22 150 самолетов (из них 5 тысяч истребителей P‑39 («Аэрокобра»). Всего произведено 9,5 тысячи, то есть в СССР поставлено больше половины. Это один из лучших истребителей Второй мировой войны. Покрышкин с 1943 года летал на «Аэрокобре»).

12 700 танков (в том числе 918 (отправлено 1084) средних пехотных танков армии Великобритании «Матильда II», 3664 (отправлено 4102) американских средних танков M4A2 «Шерман», 3332 (отправлено 3782 единицы или 46 % всех выпущенных) британских пехотных танков (из которых половина собрана в Канаде).

1800 самоходных орудий (на 30 ноября 1944 года)

7944 (по другим данным, 8218) зенитных орудий

4912 противотанковых орудий

135 000 пулеметов

12 997 пистолетов

3300 бронетранспортеров

5500 артиллерийских тягачей

8071 трактор

375 833 грузовика (на 1 мая 1945 года машины, полученные по ленд-лизу, составляли 32,8% автопарка Красной армии)

3 606 000 автопокрышек (по другим данным, 3 786 000) (43,1% от советского производства)

51 000 джипов

8000 тягачей

32 200 мотоциклов (по другим данным, 35 170) (в 1,2 раза больше советского производства мотоциклов)

472 000 000 снарядов

281 военный корабль

128 транспортных судов

3 ледокола

35 800 радиостанций

9351 радиостанция для истребителей

2 000 000 километров телефонного кабеля

2 500 000 телефонов

200 телефонных станций

445 (по другим данным, 348) локаторов

1981 паровоз (больше производства паровозов в СССР за 1941-1945 гг. в 2,4 раза)

66 дизель-электровозов (больше советского производства в 11 раз)

11 075 вагонов (в 10 раз больше советского производства 1942-1945 гг.)

622 100 тонн рельсов (56,5% от производства рельсов в СССР за 1941-1945 гг.)

2 100 000 тонн нефтепродуктов

628 400 тонн авиационного бензина +

732 300 тысяч тонн бензина светлых фракций (суммарные поставки авиабензина по ленд-лизу в 1,4 раза превышали советское производство)

1 200 000 тонн химических и взрывчатых веществ

127 000 тонн пороха

903 000 детонаторов

387 600 тысяч тонн меди (82,5% от советского производства меди во время войны)

328 100 тонн алюминия (в 1,25 раза больше производства советского алюминия)

2 800 000 тонн стали

38 100 металлорежущих станков

15 417 000 пар обуви

1 541 590 одеял

257 723 498 пуговиц

4 500 000 тонн продовольствия (по расчетам профессора М.Н.Супруна, пересчитавшего поставки продовольствия на калории, за счет зарубежного продовольствия можно было кормить 10-миллионную армию 1688 суток), в том числе:

49 490 тонн пшеницы
238 000 тонн мороженой говядины и свинины
624 000 тонн сахара
81 004 тонны сливочного масла
307 тонн шоколада
664 600 тонн мясных консервов (108% от общего производства консервов в СССР)
331 066 литров спирта

и 2 500 000 тонн других товаров.
показати весь коментар
26.09.2024 01:44 Відповісти
Та ти тронєчки підсобиш і на пів року- рік вистачить
показати весь коментар
26.09.2024 01:47 Відповісти
7.5 мільярдів десь загубилось.
Просто нижче така радісна інформація була.
Але без іронії, і за це дякуємо.
показати весь коментар
26.09.2024 00:59 Відповісти
Та нічого.
Зате ЗЄ вдало дав інтерв'ю журналу коміксів і дав концерт в ООН.
показати весь коментар
26.09.2024 01:01 Відповісти
https://www.reuters.com/world/us-prepares-8-billion-arms-aid-packages-zelenskiy-visit-sources-say-2024-09-25/ США завтра объявят о новом пакете помощи Украине размером в $8 миллиардов, - Reuters.
********************************************
https://t.me/ToBeOr_Official/16146 Быть Или :

$5,6 млрд из них выделят по программе PDA. Как мы с вами и https://t.me/ToBeOr_Official/15965 ожидали, после отказа спикера Джонсона продлевать PDA для Украины администрация Байдена, задействовала план "Б" и херанула одним пакетом весь оставшийся PDA, который теперь будет растянут по времени. Не сгорели. Представляю, как теперь будет корёжить Трампа.

$2,4 млрд выделяют по программе USAI - долгосрочные контракты на производство вооружений на несколько лет вперёд.
показати весь коментар
26.09.2024 01:10 Відповісти
Джонсон ещё потребовал уволить макарову, может это связанные события?
показати весь коментар
26.09.2024 09:54 Відповісти
Ще б ось таку німецьку іграшку Skynex, та більше:
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1fp08ys/a_new_ukrainian_video_is_showing_their_most/
показати весь коментар
26.09.2024 01:28 Відповісти
ПВО нет, будут и дальше КАБами все выносить.
показати весь коментар
26.09.2024 01:38 Відповісти
Дякуємо!
показати весь коментар
26.09.2024 01:46 Відповісти
Вони були. В Україну гроші надійшли і про це всі повідомили. А куди далі ділись, ніхто вже не зна.
Хороші були грошенята...
показати весь коментар
26.09.2024 07:29 Відповісти
Коли надійшли? В якому вигляді? Ніколи не бачив щоб хтось повідомляв. Можна пруфом кинути? Цідять по 300-400 в місяць.
показати весь коментар
26.09.2024 08:47 Відповісти
Брехня від пики рязанської.
показати весь коментар
26.09.2024 09:49 Відповісти
Свого нема, ось і вся незалежність. Треба перейменувати 24 серпня просто в День України.
показати весь коментар
26.09.2024 05:24 Відповісти
поки ЗЄ, то -

"День асвальтованих шашликів"
і вєрки сєрдючки з зайцями,

щоб "мудрий український наріт" ніц не поплутав
показати весь коментар
26.09.2024 06:29 Відповісти
Тобі краще в Бурятії жити чи в Калмикії з таким трактуванням незалежності
показати весь коментар
26.09.2024 10:01 Відповісти
До того Україна була в рабстві у раші 350 років. Вирватися після того з лап монстра варто того, щоб мати День незалежності. А те що його посоромилися прямо назвати Днем незалежності від раші, дає привід тільки недалеким людям трактувати його як незалежність від усіх і у всьому. А ще така трактовка - рашистський наратив. Їх імперську душу з першого дня розпаду Радянського Союзу рве на частини. От вони і вишукують всілякі моменти наших зв'язків з зовнішнім Світом і намагаються таким чином нас образити, щоб трохи вгамувати той імперський біль, що їх гложить.
показати весь коментар
26.09.2024 11:58 Відповісти
375 мільйонів доларів США - замало з урахуванням ескалації рф на Сході Україні. Це дрібничкі.
показати весь коментар
26.09.2024 07:28 Відповісти
путін більше заробляє на зброю для своєї армії продовженою прокачкою нафти через територію України українським нафтопроводом "Дружба".
показати весь коментар
26.09.2024 08:59 Відповісти
Греція відмовляється від партії американських бойових машин Bradley через їх технічний стан.

Про це повідомляє грецьке https://www.kathimerini.gr/politics/amyna/563113147/se-adiexodo-to-dorean-skelos-toy-paketoy-mplinken-k/ видання Η Καθημερινή.

Мова про 62 БМП, які Сполучені Штати мали безплатно передати Греції в межах програми передачі надлишкового майна Департаменту оборони США (Excess Defense Articles, скор. EDA).
Сюди можна було вкласти гроші.
Але чомусь навіть ці Бредлі не анонсовані
показати весь коментар
26.09.2024 09:37 Відповісти
 
 