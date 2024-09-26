США виділили Україні новий пакет військової допомоги на $375 мільйонів

Адміністрація Байдена оголосила про додаткову безпекову допомогу Україні на суму $375 мільйонів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міноборони США.

Міністерство оборони США оголосило про надання додаткової допомоги у сфері безпеки, щоб забезпечити Україну інструментами, необхідними для перемоги у боротьбі з російською агресією.

Зазначається, що це включає дозвіл на надання пакету президентських повноважень щодо скорочення озброєнь (PDA), який оцінюється у 375 мільйонів доларів США, для забезпечення України додатковими можливостями для задоволення її найбільш нагальних потреб, включаючи: зброю класу "повітря-земля", боєприпаси для ракетних систем та артилерії, бронетехніку та протитанкову зброю.

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В пакет входять:

боєприпаси класу "повітря-земля";

боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);

155-мм і 105-мм артилерійські боєприпаси;

ракети трубчастого пуску з оптичним відстеженням і проводовим наведенням (TOW);

протитанкові системи Javelin та AT-4;

броньовані машини охорони M1117;

легкі тактичні машини;

броньовані мостові системи;

стрілецька зброя;

патрульні катери;

саперна техніка та боєприпаси;

запасні частини, допоміжне обладнання, послуги, навчання та транспортування.

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В повідомленні Пентагону йдеться, що це вже шістдесят шостий транш обладнання, який Адміністрація Байдена надасть Україні зі складів Міністерства оборони США, починаючи з серпня 2021 року.

"Сполучені Штати продовжуватимуть співпрацювати з близько 50 членами Альянсу і партнерами через Українську оборонну контактну групу і пов'язані з нею коаліції сил і засобів з метою надання Україні підтримки, необхідної для перемоги у війні", - наголошують в Пентагоні.

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