США выделили Украине новый пакет военной помощи на $375 миллионов
Администрация Байдена объявила о дополнительной помощи по безопасности Украине на сумму $375 миллионов.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Пентагона.
Министерство обороны США объявило о предоставлении дополнительной помощи в сфере безопасности, чтобы обеспечить Украину инструментами, необходимыми для победы в борьбе с российской агрессией.
Отмечается, что это включает разрешение на предоставление пакета президентских полномочий по сокращению вооружений (PDA), который оценивается в 375 миллионов долларов США, для обеспечения Украины дополнительными возможностями для удовлетворения ее насущных потребностей, включая: оружие класса "воздух-земля", боеприпасы для ракетных систем и артиллерии, бронетехники и противотанкового оружия.
В пакет входят:
- боеприпасы класса "воздух-земля";
- боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);
- 155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы;
- ракеты трубчатого пуска с оптической отслеживанием и проводной наводкой (TOW);
- противотанковые системы Javelin и AT-4;
- бронированные машины охраны M1117;
- легкие тактические машины;
- бронированные мостовые системы;
- стрелковое оружие;
- патрульные катера;
- саперная техника и боеприпасы;
- запасные части, вспомогательное оборудование, услуги, обучение и транспортировка.
В сообщении Пентагона говорится, что это уже шестьдесят шестой транш оборудования, который Администрация Байдена предоставит Украине из составов Министерства обороны США, начиная с августа 2021 года.
"Соединенные Штаты будут продолжать сотрудничать с около 50 членами Альянса и партнерами через Украинскую оборонную контактную группу и связанные с ней коалиции сил и средств с целью предоставления Украине поддержки, необходимой для победы в войне", - отмечают в Пентагоне.
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22 150 самолетов (из них 5 тысяч истребителей P‑39 («Аэрокобра»). Всего произведено 9,5 тысячи, то есть в СССР поставлено больше половины. Это один из лучших истребителей Второй мировой войны. Покрышкин с 1943 года летал на «Аэрокобре»).
12 700 танков (в том числе 918 (отправлено 1084) средних пехотных танков армии Великобритании «Матильда II», 3664 (отправлено 4102) американских средних танков M4A2 «Шерман», 3332 (отправлено 3782 единицы или 46 % всех выпущенных) британских пехотных танков (из которых половина собрана в Канаде).
1800 самоходных орудий (на 30 ноября 1944 года)
7944 (по другим данным, 8218) зенитных орудий
4912 противотанковых орудий
135 000 пулеметов
12 997 пистолетов
3300 бронетранспортеров
5500 артиллерийских тягачей
8071 трактор
375 833 грузовика (на 1 мая 1945 года машины, полученные по ленд-лизу, составляли 32,8% автопарка Красной армии)
3 606 000 автопокрышек (по другим данным, 3 786 000) (43,1% от советского производства)
51 000 джипов
8000 тягачей
32 200 мотоциклов (по другим данным, 35 170) (в 1,2 раза больше советского производства мотоциклов)
472 000 000 снарядов
281 военный корабль
128 транспортных судов
3 ледокола
35 800 радиостанций
9351 радиостанция для истребителей
2 000 000 километров телефонного кабеля
2 500 000 телефонов
200 телефонных станций
445 (по другим данным, 348) локаторов
1981 паровоз (больше производства паровозов в СССР за 1941-1945 гг. в 2,4 раза)
66 дизель-электровозов (больше советского производства в 11 раз)
11 075 вагонов (в 10 раз больше советского производства 1942-1945 гг.)
622 100 тонн рельсов (56,5% от производства рельсов в СССР за 1941-1945 гг.)
2 100 000 тонн нефтепродуктов
628 400 тонн авиационного бензина +
732 300 тысяч тонн бензина светлых фракций (суммарные поставки авиабензина по ленд-лизу в 1,4 раза превышали советское производство)
1 200 000 тонн химических и взрывчатых веществ
127 000 тонн пороха
903 000 детонаторов
387 600 тысяч тонн меди (82,5% от советского производства меди во время войны)
328 100 тонн алюминия (в 1,25 раза больше производства советского алюминия)
2 800 000 тонн стали
38 100 металлорежущих станков
15 417 000 пар обуви
1 541 590 одеял
257 723 498 пуговиц
4 500 000 тонн продовольствия (по расчетам профессора М.Н.Супруна, пересчитавшего поставки продовольствия на калории, за счет зарубежного продовольствия можно было кормить 10-миллионную армию 1688 суток), в том числе:
49 490 тонн пшеницы
238 000 тонн мороженой говядины и свинины
624 000 тонн сахара
81 004 тонны сливочного масла
307 тонн шоколада
664 600 тонн мясных консервов (108% от общего производства консервов в СССР)
331 066 литров спирта
и 2 500 000 тонн других товаров.
Просто нижче така радісна інформація була.
Але без іронії, і за це дякуємо.
Зате ЗЄ вдало дав інтерв'ю журналу коміксів і дав концерт в ООН.
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https://t.me/ToBeOr_Official/16146 Быть Или :
$5,6 млрд из них выделят по программе PDA. Как мы с вами и https://t.me/ToBeOr_Official/15965 ожидали, после отказа спикера Джонсона продлевать PDA для Украины администрация Байдена, задействовала план "Б" и херанула одним пакетом весь оставшийся PDA, который теперь будет растянут по времени. Не сгорели. Представляю, как теперь будет корёжить Трампа.
$2,4 млрд выделяют по программе USAI - долгосрочные контракты на производство вооружений на несколько лет вперёд.
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1fp08ys/a_new_ukrainian_video_is_showing_their_most/
Хороші були грошенята...
"День асвальтованих шашликів"
і вєрки сєрдючки з зайцями,
щоб "мудрий український наріт" ніц не поплутав
Про це повідомляє грецьке https://www.kathimerini.gr/politics/amyna/563113147/se-adiexodo-to-dorean-skelos-toy-paketoy-mplinken-k/ видання Η Καθημερινή.
Мова про 62 БМП, які Сполучені Штати мали безплатно передати Греції в межах програми передачі надлишкового майна Департаменту оборони США (Excess Defense Articles, скор. EDA).
Сюди можна було вкласти гроші.
Але чомусь навіть ці Бредлі не анонсовані