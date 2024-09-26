США выделили Украине новый пакет военной помощи на $375 миллионов

Администрация Байдена объявила о дополнительной помощи по безопасности Украине на сумму $375 миллионов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Пентагона.

Министерство обороны США объявило о предоставлении дополнительной помощи в сфере безопасности, чтобы обеспечить Украину инструментами, необходимыми для победы в борьбе с российской агрессией.

Отмечается, что это включает разрешение на предоставление пакета президентских полномочий по сокращению вооружений (PDA), который оценивается в 375 миллионов долларов США, для обеспечения Украины дополнительными возможностями для удовлетворения ее насущных потребностей, включая: оружие класса "воздух-земля", боеприпасы для ракетных систем и артиллерии, бронетехники и противотанкового оружия.

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В пакет входят:

боеприпасы класса "воздух-земля";

боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);

155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы;

ракеты трубчатого пуска с оптической отслеживанием и проводной наводкой (TOW);

противотанковые системы Javelin и AT-4;

бронированные машины охраны M1117;

легкие тактические машины;

бронированные мостовые системы;

стрелковое оружие;

патрульные катера;

саперная техника и боеприпасы;

запасные части, вспомогательное оборудование, услуги, обучение и транспортировка.

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В сообщении Пентагона говорится, что это уже шестьдесят шестой транш оборудования, который Администрация Байдена предоставит Украине из составов Министерства обороны США, начиная с августа 2021 года.

"Соединенные Штаты будут продолжать сотрудничать с около 50 членами Альянса и партнерами через Украинскую оборонную контактную группу и связанные с ней коалиции сил и средств с целью предоставления Украине поддержки, необходимой для победы в войне", - отмечают в Пентагоне.

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