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Новости Помощь Украине
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США выделили Украине новый пакет военной помощи на $375 миллионов

Новий пакет допомоги від США

Администрация Байдена объявила о дополнительной помощи по безопасности Украине на сумму $375 миллионов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Пентагона.

Министерство обороны США объявило о предоставлении дополнительной помощи в сфере безопасности, чтобы обеспечить Украину инструментами, необходимыми для победы в борьбе с российской агрессией.

Отмечается, что это включает разрешение на предоставление пакета президентских полномочий по сокращению вооружений (PDA), который оценивается в 375 миллионов долларов США, для обеспечения Украины дополнительными возможностями для удовлетворения ее насущных потребностей, включая: оружие класса "воздух-земля", боеприпасы для ракетных систем и артиллерии, бронетехники и противотанкового оружия.

Читайте также: США объявят о пакете помощи Украине на 8 млрд дол. во время визита Зеленского, - Reuters

В пакет входят:

  • боеприпасы класса "воздух-земля";
  • боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);
  • 155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы;
  • ракеты трубчатого пуска с оптической отслеживанием и проводной наводкой (TOW);
  • противотанковые системы Javelin и AT-4;
  • бронированные машины охраны M1117;
  • легкие тактические машины;
  • бронированные мостовые системы;
  • стрелковое оружие;
  • патрульные катера;
  • саперная техника и боеприпасы;
  • запасные части, вспомогательное оборудование, услуги, обучение и транспортировка.

Читайте также: Планируем предоставить Украине всю принятую Конгрессом помощь до конца срока Байдена, - Пентагон

В сообщении Пентагона говорится, что это уже шестьдесят шестой транш оборудования, который Администрация Байдена предоставит Украине из составов Министерства обороны США, начиная с августа 2021 года.

"Соединенные Штаты будут продолжать сотрудничать с около 50 членами Альянса и партнерами через Украинскую оборонную контактную группу и связанные с ней коалиции сил и средств с целью предоставления Украине поддержки, необходимой для победы в войне", - отмечают в Пентагоне.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США работают над "планом Б" для продления военной помощи Украине на $5,9 млрд, - Politico

Автор: 

помощь (7817) США (26815)


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Топ комментарии
+7
https://www.reuters.com/world/us-prepares-8-billion-arms-aid-packages-zelenskiy-visit-sources-say-2024-09-25/ США завтра объявят о новом пакете помощи Украине размером в $8 миллиардов, - Reuters.
********************************************
https://t.me/ToBeOr_Official/16146 Быть Или :

$5,6 млрд из них выделят по программе PDA. Как мы с вами и https://t.me/ToBeOr_Official/15965 ожидали, после отказа спикера Джонсона продлевать PDA для Украины администрация Байдена, задействовала план "Б" и херанула одним пакетом весь оставшийся PDA, который теперь будет растянут по времени. Не сгорели. Представляю, как теперь будет корёжить Трампа.

$2,4 млрд выделяют по программе USAI - долгосрочные контракты на производство вооружений на несколько лет вперёд.
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26.09.2024 01:10
+6
Та нічого.
Зате ЗЄ вдало дав інтерв'ю журналу коміксів і дав концерт в ООН.
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26.09.2024 01:01
+5
Свого нема, ось і вся незалежність. Треба перейменувати 24 серпня просто в День України.
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26.09.2024 05:24
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Правила форума Совет форумчан
На тиждень цілком достатньо
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26.09.2024 00:58 Ответить
Aмериканський ленд-ліз озброїв СРСР проти фашизму.

22 150 самолетов (из них 5 тысяч истребителей P‑39 («Аэрокобра»). Всего произведено 9,5 тысячи, то есть в СССР поставлено больше половины. Это один из лучших истребителей Второй мировой войны. Покрышкин с 1943 года летал на «Аэрокобре»).

12 700 танков (в том числе 918 (отправлено 1084) средних пехотных танков армии Великобритании «Матильда II», 3664 (отправлено 4102) американских средних танков M4A2 «Шерман», 3332 (отправлено 3782 единицы или 46 % всех выпущенных) британских пехотных танков (из которых половина собрана в Канаде).

1800 самоходных орудий (на 30 ноября 1944 года)

7944 (по другим данным, 8218) зенитных орудий

4912 противотанковых орудий

135 000 пулеметов

12 997 пистолетов

3300 бронетранспортеров

5500 артиллерийских тягачей

8071 трактор

375 833 грузовика (на 1 мая 1945 года машины, полученные по ленд-лизу, составляли 32,8% автопарка Красной армии)

3 606 000 автопокрышек (по другим данным, 3 786 000) (43,1% от советского производства)

51 000 джипов

8000 тягачей

32 200 мотоциклов (по другим данным, 35 170) (в 1,2 раза больше советского производства мотоциклов)

472 000 000 снарядов

281 военный корабль

128 транспортных судов

3 ледокола

35 800 радиостанций

9351 радиостанция для истребителей

2 000 000 километров телефонного кабеля

2 500 000 телефонов

200 телефонных станций

445 (по другим данным, 348) локаторов

1981 паровоз (больше производства паровозов в СССР за 1941-1945 гг. в 2,4 раза)

66 дизель-электровозов (больше советского производства в 11 раз)

11 075 вагонов (в 10 раз больше советского производства 1942-1945 гг.)

622 100 тонн рельсов (56,5% от производства рельсов в СССР за 1941-1945 гг.)

2 100 000 тонн нефтепродуктов

628 400 тонн авиационного бензина +

732 300 тысяч тонн бензина светлых фракций (суммарные поставки авиабензина по ленд-лизу в 1,4 раза превышали советское производство)

1 200 000 тонн химических и взрывчатых веществ

127 000 тонн пороха

903 000 детонаторов

387 600 тысяч тонн меди (82,5% от советского производства меди во время войны)

328 100 тонн алюминия (в 1,25 раза больше производства советского алюминия)

2 800 000 тонн стали

38 100 металлорежущих станков

15 417 000 пар обуви

1 541 590 одеял

257 723 498 пуговиц

4 500 000 тонн продовольствия (по расчетам профессора М.Н.Супруна, пересчитавшего поставки продовольствия на калории, за счет зарубежного продовольствия можно было кормить 10-миллионную армию 1688 суток), в том числе:

49 490 тонн пшеницы
238 000 тонн мороженой говядины и свинины
624 000 тонн сахара
81 004 тонны сливочного масла
307 тонн шоколада
664 600 тонн мясных консервов (108% от общего производства консервов в СССР)
331 066 литров спирта

и 2 500 000 тонн других товаров.
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26.09.2024 01:44 Ответить
Та ти тронєчки підсобиш і на пів року- рік вистачить
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26.09.2024 01:47 Ответить
7.5 мільярдів десь загубилось.
Просто нижче така радісна інформація була.
Але без іронії, і за це дякуємо.
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26.09.2024 00:59 Ответить
Та нічого.
Зате ЗЄ вдало дав інтерв'ю журналу коміксів і дав концерт в ООН.
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26.09.2024 01:01 Ответить
https://www.reuters.com/world/us-prepares-8-billion-arms-aid-packages-zelenskiy-visit-sources-say-2024-09-25/ США завтра объявят о новом пакете помощи Украине размером в $8 миллиардов, - Reuters.
********************************************
https://t.me/ToBeOr_Official/16146 Быть Или :

$5,6 млрд из них выделят по программе PDA. Как мы с вами и https://t.me/ToBeOr_Official/15965 ожидали, после отказа спикера Джонсона продлевать PDA для Украины администрация Байдена, задействовала план "Б" и херанула одним пакетом весь оставшийся PDA, который теперь будет растянут по времени. Не сгорели. Представляю, как теперь будет корёжить Трампа.

$2,4 млрд выделяют по программе USAI - долгосрочные контракты на производство вооружений на несколько лет вперёд.
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26.09.2024 01:10 Ответить
Джонсон ещё потребовал уволить макарову, может это связанные события?
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26.09.2024 09:54 Ответить
Ще б ось таку німецьку іграшку Skynex, та більше:
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1fp08ys/a_new_ukrainian_video_is_showing_their_most/
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26.09.2024 01:28 Ответить
ПВО нет, будут и дальше КАБами все выносить.
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26.09.2024 01:38 Ответить
Дякуємо!
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26.09.2024 01:46 Ответить
Вони були. В Україну гроші надійшли і про це всі повідомили. А куди далі ділись, ніхто вже не зна.
Хороші були грошенята...
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26.09.2024 07:29 Ответить
Коли надійшли? В якому вигляді? Ніколи не бачив щоб хтось повідомляв. Можна пруфом кинути? Цідять по 300-400 в місяць.
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26.09.2024 08:47 Ответить
Брехня від пики рязанської.
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26.09.2024 09:49 Ответить
Свого нема, ось і вся незалежність. Треба перейменувати 24 серпня просто в День України.
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26.09.2024 05:24 Ответить
поки ЗЄ, то -

"День асвальтованих шашликів"
і вєрки сєрдючки з зайцями,

щоб "мудрий український наріт" ніц не поплутав
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26.09.2024 06:29 Ответить
Тобі краще в Бурятії жити чи в Калмикії з таким трактуванням незалежності
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26.09.2024 10:01 Ответить
До того Україна була в рабстві у раші 350 років. Вирватися після того з лап монстра варто того, щоб мати День незалежності. А те що його посоромилися прямо назвати Днем незалежності від раші, дає привід тільки недалеким людям трактувати його як незалежність від усіх і у всьому. А ще така трактовка - рашистський наратив. Їх імперську душу з першого дня розпаду Радянського Союзу рве на частини. От вони і вишукують всілякі моменти наших зв'язків з зовнішнім Світом і намагаються таким чином нас образити, щоб трохи вгамувати той імперський біль, що їх гложить.
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26.09.2024 11:58 Ответить
375 мільйонів доларів США - замало з урахуванням ескалації рф на Сході Україні. Це дрібничкі.
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26.09.2024 07:28 Ответить
путін більше заробляє на зброю для своєї армії продовженою прокачкою нафти через територію України українським нафтопроводом "Дружба".
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26.09.2024 08:59 Ответить
Греція відмовляється від партії американських бойових машин Bradley через їх технічний стан.

Про це повідомляє грецьке https://www.kathimerini.gr/politics/amyna/563113147/se-adiexodo-to-dorean-skelos-toy-paketoy-mplinken-k/ видання Η Καθημερινή.

Мова про 62 БМП, які Сполучені Штати мали безплатно передати Греції в межах програми передачі надлишкового майна Департаменту оборони США (Excess Defense Articles, скор. EDA).
Сюди можна було вкласти гроші.
Але чомусь навіть ці Бредлі не анонсовані
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26.09.2024 09:37 Ответить
 
 