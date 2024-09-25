США объявят о пакете помощи Украине на 8 млрд дол. во время визита Зеленского, - Reuters

США планируют объявить о военной помощи Украине на сумму более 8 миллиардов долларов в четверг во время визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники, информирует Цензор.НЕТ.

Администрация президента Байдена ведет срочные переговоры с Конгрессом, чтобы позволить ей использовать 5,6 миллиарда долларов военной помощи Украине до 30 сентября - конца федерального финансового года - когда полномочия заканчиваются.

В то же время еще одна часть помощи будет касаться выделения 2,4 млрд долларов в рамках программы "Инициатива содействия безопасности Украины", которая позволяет администрации США покупать оружие для Украины у компаний, а не брать его из американских вооруженных запасов.

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