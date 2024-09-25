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Новости Помощь Украине
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США объявят о пакете помощи Украине на 8 млрд дол. во время визита Зеленского, - Reuters

байден,зеленський

США планируют объявить о военной помощи Украине на сумму более 8 миллиардов долларов в четверг во время визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники, информирует Цензор.НЕТ.

Администрация президента Байдена ведет срочные переговоры с Конгрессом, чтобы позволить ей использовать 5,6 миллиарда долларов военной помощи Украине до 30 сентября - конца федерального финансового года - когда полномочия заканчиваются.

В то же время еще одна часть помощи будет касаться выделения 2,4 млрд долларов в рамках программы "Инициатива содействия безопасности Украины", которая позволяет администрации США покупать оружие для Украины у компаний, а не брать его из американских вооруженных запасов.

Читайте также: Планируем предоставить Украине всю принятую Конгрессом помощь до конца каденции Байдена, - Пентагон

Автор: 

оружие (10220) США (26815)


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Зелені вже аж виють, так чекають. На тих схемах, де в них свої фірми на поставках, то майже половина грошей тупо тиряться.
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25.09.2024 23:25 Ответить
Немає жодних схем на американських поставках
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25.09.2024 23:27 Ответить
Такий великий а такий наївний
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26.09.2024 06:28 Ответить
Якщо це одноразово передадуть пакет на 8 млрд. доларів... то це напевно все космічне супутникове угрупування США + один авіаносець...
Це якась помилка в цифрах у повідомленні.
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25.09.2024 23:28 Ответить
https://t.me/ShrikeNews/17405 Роман Шрайк :
Я, конечно, много раз объяснял, что такое программа PDA, но вижу, что здесь умышлено путают, так что давайте еще раз: Программа PDA - это передача оружия со складов армии США.
Но сумма этой программы - это не деньги. Она не забита в расходные статьи бюджета США (то есть не входит в те 60 апрельских миллиардов или предыдущие бюджеты помощи) и не может кому-то перечисляться. Это разрешение выдать со склада оружия на такую-то сумму.
Представьте, что у вас есть бумажка, на которой написано "Разрешено выдать макаронов на 1000 долларов". Вы подходите к кладовщику, даете эту бумажку и он вам выдает макароны. Никто никому не платит. А потом, чтобы восстановить запас макаронов на складе, заказывается новый товар у поставщика. И вот на восстановление запаса уже тратятся деньги. И эти деньги забиты в бюджете.
То есть сумма в программе PDA и сумма на закупки для восстановления запасов - это две разные сущности. Первая - разрешение на бесплатную выдачу, а вторая - реальные деньги.
Например, в начале 2024 в программе PDA еще был остаток на складах, а вот деньги на восстановление складов закончились. Поэтому помощь Украине тормознулась пока в конце апреля не выделили новые средства.
И наоборот, если в программе PDA сумма исчерпается, а на восстановление складов деньги останутся, тоже ничего отпустить будет нельзя. Потому что у вас нет разрешения что-либо отпускать.
Это как задачка с бассейном и трубами. Через одну вытекает, а через другую втекает. Если перекрыть одну из труб, вода вытекать перестанет. Просто в одном случае сразу, а во втором - когда уровень воды в бассейне опустится слишком низко.
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26.09.2024 01:40 Ответить
https://t.me/ShrikeNews/17406 Роман Шрайк :
В дополнение: Так как оружие, поставляемое по программе PDA, сейчас учитывается по остаточной стоимости, есть еще один эффект.
Например, когда в июле нам выписали Пэтриот, его учли по цене 100 млн долларов, хотя обычно он оценивается в 1 млрд.
- Нам дают Пэтриот за 1 миллиард!
- Огого, вот это помощь!
- Нам дают Пэтриот за 100 миллионов!
- Фу, позор, цедят по чайной ложке!
То есть для не нового оружия "отпускная" цена заметно ниже закупочной.
Грубо говоря, выдали со складов на 1 млрд, а чтобы восстановить запасы, нужно закупиться на 2-3 млрд.
Поэтому сумма на восстановление запасов должна быть значительно больше суммы, заложенной в программе PDA. В бюджете помощи Украине, принятом в апреле, так и было.
Но подозреваю, что со снарядами и прочими расходниками, которые идут к нам со складов Пентагона почти сразу после поступления с производства, это правило не работает. Они "состариться" не успевают.
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26.09.2024 01:44 Ответить
Беріть гроші і відчіпіться з вашим планом перемоги
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26.09.2024 06:25 Ответить
 
 