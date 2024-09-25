США оголосять про пакет допомоги Україні на 8 млрд дол. під час візиту Зеленського, - Reuters

США планують оголосити про військову допомогу Україні на суму понад 8 мільярдів доларів у четвер під час візиту президента Володимира Зеленського до Вашингтона.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела, інформує Цензор.НЕТ.

Адміністрація президента Байдена веде термінові переговори з Конгресом, щоб дозволити їй використати 5,6 мільярда доларів військової допомоги Україні до 30 вересня – кінця федерального фінансового року – коли повноваження закінчуються.

Водночас ще одна частина допомоги стосуватиметься виділення 2,4 млрд доларів в рамках програми "Ініціатива сприяння безпеці України", яка дозволяє адміністрації США купувати зброю для України у компаній, а не брати її з американських збройних запасів.

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