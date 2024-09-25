США работают над "планом Б" для продления военной помощи Украине на $5,9 млрд, - Politico

Администрация президента США Джо Байдена работает над планом продления своих полномочий на отправку в Украину американского оружия и техники на сумму 5,9 миллиарда долларов до окончания финансового года 30 сентября.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило издание Politico.

Как отмечается, эти полномочия, которые являются частью пакета помощи Украине, принятого в апреле, позволят Пентагону использовать собственные запасы для быстрого перемещения оружия и оборудования в Украину. Деньги потом тратятся на замену этого оборудования в американских арсеналах, но эти полномочия заканчиваются с началом нового финансового года 1 октября.

Из этих средств осталось $5,9 млрд, которые могут "сгореть". Белый дом работает, чтобы продлить эти полномочия без принятия Конгресса, как предусмотрено законодательством.

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"Этот новый обходной путь, который требует от администрации заявить, что она использует оставшуюся помощь в ближайшие месяцы, позволит Пентагону продолжать отправлять оружие в Киев. Однако по этому методу США не будет разрешено вводить новые типы оборудования, которых не было в предыдущих поставках", - пишет Politico.

По словам представителя Пентагона, подполковника Чарли Дитца, если этот план будет сделан вовремя, "поставки могут без проблем выйти за пределы финансового года".

Издание добавляет, что администрация Байдена обратилась к Конгрессу с просьбой перенести на следующий год 5,9 млрд долларов президентских полномочий на сокращение бюджета, которые она не использовала. Отмечается, что эти полномочия являются основным инструментом Вашингтона для вооружения Украины.

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Председатель Комитета по вооруженным силам Палаты представителей Майк Роджерс назвал неиспользование этих полномочий "не настоящей проблемой", если администрация решит выделить эти деньги в течение следующей недели.

"Я понимаю, что уже есть обходной путь, который администрация Байдена планирует использовать. Я не совсем уверен, как они собираются это сделать. Но мне сказали, что они это сделают", - прокомментировал глава подкомитета по вопросам обороны Палаты представителей Кен Калверт.

Напомним, ранее президент США Джо Байден заявил, что американская поддержка Украины будет продолжаться до тех пор, пока Украина не победит в войне.