США працюють над "планом Б" для продовження військової допомоги Україні на $5,9 млрд, - Politico
Адміністрація президента США Джо Байдена працює над планом продовження своїх повноважень на відправлення в Україну американської зброї та техніки на суму 5,9 мільярда доларів до закінчення фінансового року 30 вересня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило видання Politico.
Як зазначається, ці повноваження, які є частиною пакета допомоги Україні, ухваленого у квітні, дозволять Пентагону використовувати власні запаси для швидкого переміщення зброї та обладнання в Україну. Гроші потім витрачаються на заміну цього обладнання в американських арсеналах, але ці повноваження закінчуються з початком нового фінансового року 1 жовтня.
З цих коштів залишилося $5,9 млрд, які можуть "згоріти". Білий дім працює, щоб продовжити ці повноваження без ухвалення Конгресу, як передбачено законодавством.
"Цей новий обхідний шлях, який вимагає від адміністрації заявити, що вона використає решту допомоги в найближчі місяці, дозволить Пентагону продовжувати надсилати зброю до Києва. Однак за цим методом США не буде дозволено вводити нові типи обладнання, яких не було в попередніх постачаннях", - пише Politico.
За словами представника Пентагону, підполковника Чарлі Дітца, якщо цей план буде зроблено вчасно, "постачання можуть без проблем вийти за межі фінансового року".
Видання додає, що адміністрація Байдена звернулася до Конгресу з проханням перенести на наступний рік 5,9 млрд доларів президентських повноважень на скорочення бюджету, які вона не використала. Зазначається, що ці повноваження є основним інструментом Вашингтона для озброєння України.
Голова Комітету з питань збройних сил Палати представників Майк Роджерс назвав невикористання цих повноважень "не справжньою проблемою", якщо адміністрація вирішить виділити ці гроші протягом наступного тижня.
"Я розумію, що вже є обхідний шлях, який адміністрація Байдена планує використати. Я не зовсім впевнений, як вони збираються це зробити. Але мені сказали, що вони це зроблять", - прокоментував глава підкомітету з питань оборони Палати представників Кен Калверт.
Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден заявив, що американська підтримка України триватиме доти, доки Україна не переможе у війні.
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за 3 роки адміністрація байдена показала, що вони не є союзником. сліпий хто цього не бачить.
не варто на них покладати надії
Теперь хотелось бы, чтобы те, кто писал на редакционную почту о том, что Трамп действительно возьмется за прутина и даже решится жахнуть по нему, написали еще раз на эту же тему, но в свете последнего заявления Донни. Процентов на 99 уверен, что никто и ничего не напишет и это - момент истины, поскольку для них теперь простой выбор - голосовать за пропутинского и антиукраинского Трампа или передумать и голосовать за Харрис. Думаю, что эта публика сольет в унитаз свой напускной «патриотизм» даже особо не раздумывая. Ну а поскольку Трамп все сам расставил по местам, причем - самым прямым способом, то теперь можно спокойно писать о том, от чего все это время воздерживались.
Итак, внешняя политика Трампа это ничто иное, как эрзац-иззоляционизм или вульагризированная версия доктрины Монро 1824 года. Напомню о том, что это было и почему это было важно. США откололись от Британской империи, объявив независимость не вообще, а именно от Британии, о чем сказано в Декларации о Независимости. Там же было сказано и о том, что США отказываются от монархии, переходя к народовластию и в общем, Британия не собиралась отпускать мятежную колонию и в ее планах было возвращение колонии силой. Но в это же время возникла куда более опасная ситуация, а именно - французская революция. В ее ходе тоже был задекларирован отказ от монархии с переходом к демократии. И вот это надо было гасить самым решительным образом, чтобы не получить проблем уже внутри собственной империи.
В результате, внимание Британии было утилизировано на Европу и там начался каскад антифранцузских войн. Но ситуация только ухудшалась, поскольку Франции повезло с Наполеоном, который начал громит коалиционные войска по всей территории Европы, сметая монархические устои. Но к 1814 году эта проблема стала сходить на нет и Британия тут же приступила к плану реколонизации США. Там началась как сухопутная, так и морская война. Британский флот был самым мощным в мире и потому, побережье США было заблокировано полностью, что создало крупные проблемы молодому, американскому государству. Но в какой-то момент, драка стала уж слишком затяжной и выматывающей обе стороны. В итоге надо было выходить на какой-то компромисс и доктрина Монро стала основой этого компромисса.
Так, согласно этой декларации, Штаты очерчивали свои внешние интересы, рамками Америки, Северной и Южной. А с учетом того, что Британия имела колонию севернее Штатов - Канаду, которая в те времена не выглядела сладким пряником, то все остальное, что располагалось на Юге, могло столкнуть США с имперскими интересами Испании и Португалии, что было на руку Британии. Но кроме такой географии интересов, Доктрина прямо указывала на то, что в Европе у США интересов нет и быть не может.
В таком состоянии США пребывали более века. За это время они успели выйти на Западное побережье с тем, чтобы больше никогда не оказаться в условиях морской блокады. Сделали они это за счет земель индейцев, которые в войне с Британией, выступили на ее стороне в качестве легкой пехоты и кавалерии. Штаты решили, что в таком случае они не должны с ними церемониться и осуществили свой бросок на Запад. Получив выход к Тихому океану, со временем, Штаты стали проникать в Азию, в частности - Китай, но не несли туда духа демократии, а действовали там на концессионной основе, стараясь не сталкиваться лбами с Британией и однозначно не трогая ее колоний.
Эта парадигма была основной и во время Первой Мировой войны. Вступив в нее, Штаты отступили от доктрины Монро, но недалеко. Тут скорее тоже речь шла о бизнесе. США хорошо заработали на поставках оружия странам Антанты и финансировали правительства этих стран. Поэтому вступление в войну было обусловлено желанием сохранить свои вложения и кредиты. А они стали под угрозу с выходом из коалиции россии. Германия получила долгожданную войну на один фронт и получила свой шанс, который был уничтожен вступлением в войну армии США. Собственно говоря, американцам особо и воевать в Европе не пришлось.
Но как только война закончилась, Штаты тут же вернулись в свой изоляционистский кокон и не принимали участия в послевоенном обустройстве Европы. Тот же изоляционизм удерживал США от вступления и во Вторую Мировую войну. Собственно говоря, Перл-Харбор стал триггером, который отключил доктрину Монро, а дальше - пошел резкий рост авторитета и веса США как глобального игрока. Не удивительно, что уже после окончания этой войны, оккупационные войска США оказались как в Европе, так ив Азии, а разрушение Британской империи сняло вопрос о том, что с нею прийдется бодаться уже в новом качестве. Лондон признал первенство Вашингтона, да и долгов у Британии перед Штатами было столько, что тут уже не до имперских амбиций.
Но изменив свой глобальный статус, Штаты получили массу преференций в международной политике и торговли. Этот новый стату сбыл облачен кровью почти полумиллиона своих солдат и гигантскими средствами, потраченными на войну. Собственно говоря, этот статус Штаты имеют и сейчас.
И вот Трамп решил откатить США в изоляционизм и просто прос*ать то, что завоевали поколения американцев. По сути, он вывел войска из Афганистана и даже Ирака, он обещал вывести войска из Европы и выйти из НАТО. Он анонсировал выход из Японии и Южной Кореи и вот теперь он пообещал выйти из Украины. И ведь эти его намерения не создают вакуума. Выход из Афганистана вынул из рук Штатов рычаг давления на Китай. Из Ирака - тоже самое - на Иран. Оба эти варианта - полностью устраивают прутина, ну а выход из НАТО и Украины, это прямая и непосредственная игра по заказу прутина.
То есть, это не изоляциолнизм, а квази-изоляционизм, поскольку это не только ослабление мировых позиций США, но прямое и непосредственное усиления позиций стран, которые стремятся получить мировое лидерство и начать пост-американскую эру. Проще говоря, Трамп действует в качестве Троянской лошади для прутина и Си, а что самое интересное, теперь он этого даже не скрывает и говорит об этом открытым текстом. Трамп - могильщик Америки и те, кто этого не замечает - напоминают наши 73%, которые тоже ржали и так любили повторять «а то прутин нападет». Часть из этих весельчаков уже истлела в своих могилах и это же самое делает Донни. Все это следует понимать всем, кто имеет право голоса в США, чтобы потом не задавали вопрос: «Нас-то за что?» Пока есть выбор и можно избежать краха…
План Б .....................................................
Продолжение следует..........................
Про 5.9 млрд долларов в программе PDA, которые "могут сгореть".
Планом А для Белого дома было, что Конгресс в своей "продлевающей резолюции" продолжит и действие остатка средств на 2025 финансовый год, который начинается 1 окт.
Это резолюция, которая продлевает действие старого бюджета США на 3 месяца, чтобы избежать шатдауна. Так делалось и год назад. Сейчас Палата снова не может согласовать бюджет на весь год, так что продлят старый, чтобы пройти выборы, а там или попустит, или проблему будет решать уже новый состав Палаты. Нас это касается только тем боком, что спикер Джонсон мог включить в эту резолюцию продление PDA, но, несмотря на просьбу Белого дома, не включил. Ну да и хрен с ним.
Теперь задействуют план Б. Другой обходной путь требует от администрации объявить, что она использует оставшуюся помощь в ближайшие месяцы, позволит Пентагону продолжить поставки оружия в Киев. Однако в рамках этого метода США не смогут вводить новые типы вооружения, которых не было в предыдущих поставках.
Насколько я понимаю, должны выделить пакет на 375 млн, а потом на остаток в 5.4 млрд объявят вот такое продление. Напомню, что кроме этих сумм в программе PDA есть еще «бессрочные» 4.8 млрд от переоценок.
PS: В этой истории нет особой интриги. Всегда были способы решения, и один из них будет применен. Вопрос только был, какой именно.