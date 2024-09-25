США працюють над "планом Б" для продовження військової допомоги Україні на $5,9 млрд, - Politico

Адміністрація президента США Джо Байдена працює над планом продовження своїх повноважень на відправлення в Україну американської зброї та техніки на суму 5,9 мільярда доларів до закінчення фінансового року 30 вересня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило видання Politico.

Як зазначається, ці повноваження, які є частиною пакета допомоги Україні, ухваленого у квітні, дозволять Пентагону використовувати власні запаси для швидкого переміщення зброї та обладнання в Україну. Гроші потім витрачаються на заміну цього обладнання в американських арсеналах, але ці повноваження закінчуються з початком нового фінансового року 1 жовтня.

З цих коштів залишилося $5,9 млрд, які можуть "згоріти". Білий дім працює, щоб продовжити ці повноваження без ухвалення Конгресу, як передбачено законодавством.

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"Цей новий обхідний шлях, який вимагає від адміністрації заявити, що вона використає решту допомоги в найближчі місяці, дозволить Пентагону продовжувати надсилати зброю до Києва. Однак за цим методом США не буде дозволено вводити нові типи обладнання, яких не було в попередніх постачаннях", - пише Politico.

За словами представника Пентагону, підполковника Чарлі Дітца, якщо цей план буде зроблено вчасно, "постачання можуть без проблем вийти за межі фінансового року".

Видання додає, що адміністрація Байдена звернулася до Конгресу з проханням перенести на наступний рік 5,9 млрд доларів президентських повноважень на скорочення бюджету, які вона не використала. Зазначається, що ці повноваження є основним інструментом Вашингтона для озброєння України.

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Голова Комітету з питань збройних сил Палати представників Майк Роджерс назвав невикористання цих повноважень "не справжньою проблемою", якщо адміністрація вирішить виділити ці гроші протягом наступного тижня.

"Я розумію, що вже є обхідний шлях, який адміністрація Байдена планує використати. Я не зовсім впевнений, як вони збираються це зробити. Але мені сказали, що вони це зроблять", - прокоментував глава підкомітету з питань оборони Палати представників Кен Калверт.

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден заявив, що американська підтримка України триватиме доти, доки Україна не переможе у війні.