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Новини Війна
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Ми не послабимо нашої підтримки України – аж доки Україна не здобуде справедливий і тривалий мир, - Байден на Генасамблеї ООН

Джо Байден

Президент США Джо Байден заявив, що американська підтримка України триватиме доти, доки Україна не переможе у війні.

Про це він сказав у своїй промові на Генеральній асамблеї ООН, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Президент США зазначив, що після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну США вирішили не стояти осторонь і спільно із союзниками та партнерами об’єдналися задля підтримки Києва.

"Хороша новина полягає в тому, що війна Путіна зазнала невдачі у своїй головній меті. Він мав намір знищити Україну, але Україна все ще вільна. Він хотів послабити НАТО, але Альянс – більший, сильніший, більш об’єднаний, ніж будь-коли раніше", – наголосив Байден.

Читайте: США цього тижня оголосять про пакет військової допомоги Україні на $375 млн, - ЗМІ

Він застеріг, що світ не може послаблювати зусилля у підтримці України.

"Нині перед нами стоїть ще один вибір: чи ми збережемо нашу підтримку, аби допомогти Україні перемогти у війні та зберегти свободу? Чи відступимо і допустимо новий виток агресії та знищення цілої нації? Я знаю свою відповідь. Ми не можемо дозволити собі "втому". Ми не можемо відвернутись. І ми не послабимо нашої підтримки України – аж доки Україна не здобуде справедливий і тривалий мир відповідно до Статуту ООН", – підкреслив американський лідер.

Також читайте: У США вважають аргументи України щодо ударів по території РФ непереконливими, - WP

Автор: 

Байден Джо (2888) США (22979) підтримка (607)


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Топ коментарі
+14
Дурень старий!
Надай Україні ******* озбороєння та дозвол бити по кремлю, а не своі висловлювання на трибуні якоісь оон, котра вже є смтником цівілизаціі!
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24.09.2024 18:48
+11
Одно и то же повторяют раз в две недели, пока Иран парашу баллистикой заправляет и ссыт амерам на табло)) Мир Мир, нам нужен Мир и никаких действий
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24.09.2024 18:44
+10
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24.09.2024 18:42
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24.09.2024 18:42 Відповісти
Літаки напевно заважали майським шашличкам.
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24.09.2024 18:51 Відповісти
Недоношене, що поробиш?
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24.09.2024 19:16 Відповісти
Обнадіиливо
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24.09.2024 18:44 Відповісти
Одно и то же повторяют раз в две недели, пока Иран парашу баллистикой заправляет и ссыт амерам на табло)) Мир Мир, нам нужен Мир и никаких действий
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24.09.2024 18:44 Відповісти
Спасибі за тепле слово., Але необхідну кількість техніки дєд не дасть,
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24.09.2024 18:45 Відповісти
брехун
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24.09.2024 18:45 Відповісти
Я знаю свою відповідь. Ми не можемо дозволити собі "втому". Ми не можемо відвернутись. І ми не послабимо нашої підтримки України - аж доки Україна не здобуде справедливий і тривалий мир відповідно до Статуту ООН", - підкреслив американський лідер...все правильно ...ми додавимо зеленського ..шоб він залишив Україну ...і тоді допоможемо перемогти московію
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24.09.2024 18:46 Відповісти
Блаблаблаблабла....
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24.09.2024 18:48 Відповісти
Дурень старий!
Надай Україні ******* озбороєння та дозвол бити по кремлю, а не своі висловлювання на трибуні якоісь оон, котра вже є смтником цівілизаціі!
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24.09.2024 18:48 Відповісти
Совести у вас нет!
В октябре 2021 года Байден сказал - ПУТИН НАПАДЕТ, ГОТОВЬТЕСЬ !
Мы готовились?
А ни фига
Мы могли заминировать все границы
Настроить фортификаций
Создать Тероборону
И начать производить снаряды 24 на 7
А мы - ДЕБИЛЫ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ
Готовились сначала к Новому году
А потом - к весенним шашлыкам
Скажите спасибо ,твари неблагодарные
За Хаймарсы
За Пэтриоты
За ракеты, танки и снаряды
За деньги всем бюджетникам
Если бы не помощь Америки
Нас бы уже не было ,твари неблагодарные!
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24.09.2024 21:42 Відповісти
>> Президент США зазначив, що після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну США вирішили не стояти осторонь...

Ага. З%%лися усім посольством з Києва аж до Польщі -- замість того, щоб розмістити пару авіаносців і носіїв "Томагавків" десь біля Севастополя.

Посольство повернули лиш тоді, коли стало зрозуміло, що Українська Нація стала до боротьби, і що "Kiev за три дні" не буде.
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24.09.2024 18:55 Відповісти
"Ми не послабимо нашої підтримки України"" цинічна лицемірна американська брехня ,котру несуть американські аферисти і співучксники рашиста в окупації України і геноциді українського народу...
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24.09.2024 18:57 Відповісти
Ми не послабимо нашої підтримки України Джерело:

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24.09.2024 19:22 Відповісти
Ну то ж не послабили таки. Подумаєш, всього лиш півроку дурника валяли...
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24.09.2024 19:44 Відповісти
Ми не послабимо нашої підтримки України

україни! не зе!шобли!
значить, я був правий. можете полистати пару днів тому писав, що зе!гундосу видали чорну мітку.
і, саме для цього його і визвали, що б весь світ бачив.

тільки, навіщо возили в пенсільванію?
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24.09.2024 18:57 Відповісти
Потужний наступ ... Справедливий мир... Натужна справедливість ... Мирний Заступ ..

Вони до цих пір грають конкурс капітанів КВК
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24.09.2024 19:03 Відповісти
Але по мордору лупити не дозволимо!
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24.09.2024 19:07 Відповісти
затягування війни може бути катастрофою, України може не стати. Затягування війни- це ще більше руйнувань, більше смертей. Ті, хто стоять на стороні справедливості, мають бути рішучими, скільки можна жувати соплі? скільки можна піддаватися на шантаж *****-шобли?
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24.09.2024 19:09 Відповісти
здається, західним політикам до сраки буде Україна через років 10 чи ні.
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24.09.2024 19:13 Відповісти
Про Україну мали турбуватися українці. А вони обрали у 19 році клоуна, який відкрито саботував оборону країни і підготовку до війни, коли вже ***** бігало по кордонах. Нам гундоса потвора розповідала про шашлики. А Захід... В нього свої інтереси, в яких України може й не бути.
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24.09.2024 19:23 Відповісти
Абсолютно вірно!!
Тим більше переселити до себе ( ЕС) всіх українців їм би вийшло дешевше, ніж постійні подачки злодіям-розпильщикам від ЗЄ'служок....
Підтримка це раціональне стримування мордору. Не забувайте що крім десятків мільярдів валюти, вони також понемли зменьшення доходів через санкції, та ціну на газ та видатки на інфраструктунрі інтерконектори газу
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24.09.2024 19:38 Відповісти
Перемога? Це щось новеньке. Старий додав у гуморі, дайте мені тисячу бредліків!
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24.09.2024 19:14 Відповісти
Лівацьке сцикло
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24.09.2024 19:20 Відповісти
Більше Потужних заяв! Такий метод перемоги
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24.09.2024 19:33 Відповісти
Ему не надоело повторять одно и то де в течении 2 лет?
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24.09.2024 19:45 Відповісти
Це не мітинг,це екшн.Іде третій рік війни а ти верзеш херню.
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24.09.2024 19:56 Відповісти
Але запаси гегемона майже вичерпані-звиняйте,якось самі! А ми героїчно,незламно та духопідйомно "стільки скільки нужно,навіть перевернемо небо та землю" будемо випускати промови хоть кожного тижня.
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24.09.2024 20:06 Відповісти
Что такое справедливый мир, Байден и Зеленский понимают по-разному.
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24.09.2024 20:12 Відповісти
Бідна Україна.
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24.09.2024 20:13 Відповісти
Аминь. Гибель народу без слова Божия...
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25.09.2024 08:15 Відповісти
Ключова теза Байдена:"мир", а не " перемога"!
Це той план "перемоги" який розроблявся ОПю 2,5 роки, і який зєпривіз світу,без України?!
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24.09.2024 21:16 Відповісти
Who can possible be against a fair and lasting peace? Problem is, the way things are looking, if the peace they achieve is really fair, it may not be lasting, and if it is going to last, it will not be fair.
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24.09.2024 21:39 Відповісти
Тоагавки замість патякання швидше приведуть до миру.
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24.09.2024 21:41 Відповісти
https://t.me/Ol_Sharp/20576 Олег Шарп :
Байден на Генасамблеї: «Ми не можемо втомитись. Ми не можемо відвернутися, і ми не відмовимося від нашої підтримки України, допоки Україна не переможе зі справедливим і міцним миром за статутом ООН»
Передбачаю перший коментар: Бла-бла-бла… А дозволу бити вглиб території русні так і не надав. Заходу давно вже похєр на Україну. Сцикуни. (тут Шарп неправий - чи не всі коменти на цензорі отакі)
Повторюсь: до 5 листопада Байден публічно не оголосить про такий дозвіл. Чому, пояснював сто разів. І взагалі - не варто акцентувати на цьому увагу. З таким же завзяттям ми очікували «Абрамси», F-16, ATACMS тощо.
Якщо щось почне летіти далеко і знищувати гарно, то це точно не буде наслідком публічного виступу Байдена.
Україноцентризм є у нас з вами, але його немає у світі - і це треба прийняти. Бо завищені очікування щодо допомоги зі сторони заважають вирішувати проблеми всередині.

Нас ніхто не кинув, нам продовжують допомагати, але сидіти перед телевізором і затаївши подих чекати на дозволи Байдена - то зайве.
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24.09.2024 21:45 Відповісти
Проклят надеющийся на человека и плоть делающий своею опорою (с)
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25.09.2024 08:14 Відповісти
Залишилось почекти до кіцня місяця,
та подивитись кого будуть звинувачувати, якщо згорить залишок PDA 2024р в ромзірі 5.8млрд
В середу обіцяють надати 375млн з нього

Потім в листопаді, після виборів - кого оберуть, та кого будуть звинувачувати
Хоча вступ на посаду 20 січня 2025

Конгрес навряд, чи подовжить
Хоча у Байдена до 20 січня 2025 року, все рівно залишається право на 5.8млрд 2022-2023 років
котрі перейдуть наступному президенту
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24.09.2024 21:52 Відповісти
Не справедливий мир, а справедлива перемога!
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24.09.2024 23:20 Відповісти
Не послабимо. Але й не посилимо
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24.09.2024 23:41 Відповісти
Байден називає голубих борцями за свободу, а Біблія мерзотою. Дід в неадекваті, нам треба надіятись тільки на Бога
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25.09.2024 08:11 Відповісти
 
 