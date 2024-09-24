Ми не послабимо нашої підтримки України – аж доки Україна не здобуде справедливий і тривалий мир, - Байден на Генасамблеї ООН

Президент США Джо Байден заявив, що американська підтримка України триватиме доти, доки Україна не переможе у війні.

Про це він сказав у своїй промові на Генеральній асамблеї ООН, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Президент США зазначив, що після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну США вирішили не стояти осторонь і спільно із союзниками та партнерами об’єдналися задля підтримки Києва.

"Хороша новина полягає в тому, що війна Путіна зазнала невдачі у своїй головній меті. Він мав намір знищити Україну, але Україна все ще вільна. Він хотів послабити НАТО, але Альянс – більший, сильніший, більш об’єднаний, ніж будь-коли раніше", – наголосив Байден.

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Він застеріг, що світ не може послаблювати зусилля у підтримці України.

"Нині перед нами стоїть ще один вибір: чи ми збережемо нашу підтримку, аби допомогти Україні перемогти у війні та зберегти свободу? Чи відступимо і допустимо новий виток агресії та знищення цілої нації? Я знаю свою відповідь. Ми не можемо дозволити собі "втому". Ми не можемо відвернутись. І ми не послабимо нашої підтримки України – аж доки Україна не здобуде справедливий і тривалий мир відповідно до Статуту ООН", – підкреслив американський лідер.

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