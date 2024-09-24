Ми не послабимо нашої підтримки України – аж доки Україна не здобуде справедливий і тривалий мир, - Байден на Генасамблеї ООН
Президент США Джо Байден заявив, що американська підтримка України триватиме доти, доки Україна не переможе у війні.
Про це він сказав у своїй промові на Генеральній асамблеї ООН, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
Президент США зазначив, що після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну США вирішили не стояти осторонь і спільно із союзниками та партнерами об’єдналися задля підтримки Києва.
"Хороша новина полягає в тому, що війна Путіна зазнала невдачі у своїй головній меті. Він мав намір знищити Україну, але Україна все ще вільна. Він хотів послабити НАТО, але Альянс – більший, сильніший, більш об’єднаний, ніж будь-коли раніше", – наголосив Байден.
Він застеріг, що світ не може послаблювати зусилля у підтримці України.
"Нині перед нами стоїть ще один вибір: чи ми збережемо нашу підтримку, аби допомогти Україні перемогти у війні та зберегти свободу? Чи відступимо і допустимо новий виток агресії та знищення цілої нації? Я знаю свою відповідь. Ми не можемо дозволити собі "втому". Ми не можемо відвернутись. І ми не послабимо нашої підтримки України – аж доки Україна не здобуде справедливий і тривалий мир відповідно до Статуту ООН", – підкреслив американський лідер.
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Надай Україні ******* озбороєння та дозвол бити по кремлю, а не своі висловлювання на трибуні якоісь оон, котра вже є смтником цівілизаціі!
В октябре 2021 года Байден сказал - ПУТИН НАПАДЕТ, ГОТОВЬТЕСЬ !
Мы готовились?
А ни фига
Мы могли заминировать все границы
Настроить фортификаций
Создать Тероборону
И начать производить снаряды 24 на 7
А мы - ДЕБИЛЫ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ
Готовились сначала к Новому году
А потом - к весенним шашлыкам
Скажите спасибо ,твари неблагодарные
За Хаймарсы
За Пэтриоты
За ракеты, танки и снаряды
За деньги всем бюджетникам
Если бы не помощь Америки
Нас бы уже не было ,твари неблагодарные!
Ага. З%%лися усім посольством з Києва аж до Польщі -- замість того, щоб розмістити пару авіаносців і носіїв "Томагавків" десь біля Севастополя.
Посольство повернули лиш тоді, коли стало зрозуміло, що Українська Нація стала до боротьби, і що "Kiev за три дні" не буде.
україни! не зе!шобли!
значить, я був правий. можете полистати пару днів тому писав, що зе!гундосу видали чорну мітку.
і, саме для цього його і визвали, що б весь світ бачив.
тільки, навіщо возили в пенсільванію?
Вони до цих пір грають конкурс капітанів КВК
Тим більше переселити до себе ( ЕС) всіх українців їм би вийшло дешевше, ніж постійні подачки злодіям-розпильщикам від ЗЄ'служок....
Підтримка це раціональне стримування мордору. Не забувайте що крім десятків мільярдів валюти, вони також понемли зменьшення доходів через санкції, та ціну на газ та видатки на інфраструктунрі інтерконектори газу
Це той план "перемоги" який розроблявся ОПю 2,5 роки, і який зєпривіз світу,без України?!
Байден на Генасамблеї: «Ми не можемо втомитись. Ми не можемо відвернутися, і ми не відмовимося від нашої підтримки України, допоки Україна не переможе зі справедливим і міцним миром за статутом ООН»
Передбачаю перший коментар: Бла-бла-бла… А дозволу бити вглиб території русні так і не надав. Заходу давно вже похєр на Україну. Сцикуни. (тут Шарп неправий - чи не всі коменти на цензорі отакі)
Повторюсь: до 5 листопада Байден публічно не оголосить про такий дозвіл. Чому, пояснював сто разів. І взагалі - не варто акцентувати на цьому увагу. З таким же завзяттям ми очікували «Абрамси», F-16, ATACMS тощо.
Якщо щось почне летіти далеко і знищувати гарно, то це точно не буде наслідком публічного виступу Байдена.
Україноцентризм є у нас з вами, але його немає у світі - і це треба прийняти. Бо завищені очікування щодо допомоги зі сторони заважають вирішувати проблеми всередині.
Нас ніхто не кинув, нам продовжують допомагати, але сидіти перед телевізором і затаївши подих чекати на дозволи Байдена - то зайве.
та подивитись кого будуть звинувачувати, якщо згорить залишок PDA 2024р в ромзірі 5.8млрд
В середу обіцяють надати 375млн з нього
Потім в листопаді, після виборів - кого оберуть, та кого будуть звинувачувати
Хоча вступ на посаду 20 січня 2025
Конгрес навряд, чи подовжить
Хоча у Байдена до 20 січня 2025 року, все рівно залишається право на 5.8млрд 2022-2023 років
котрі перейдуть наступному президенту