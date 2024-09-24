США цього тижня оголосять про пакет військової допомоги Україні на $375 млн, - ЗМІ
Цього тижня Сполучені Штати оголосять про новий пакет військової допомоги Україні на $375 млн. Ця допомога стане найбільшою від початку травня.
Про це повідомляє "Голос Америки", інформує Цензор.НЕТ.
До пакету, ймовірно, увійдуть ракети класу "повітря-земля" для винищувачів F-16, боєприпаси для HIMARS та артилерії, патрульні човни та бронетехніка.
"Очікується, що пакет буде оголошено під час зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом Байденом і віцепрезиденткою і кандидатом у президенти від Демократичної партії Камалою Гарріс у четвер у Білому домі", - пише видання.
Нагадаємо, 6 вересня США надали Україні пакет допомоги на $250 млн, куди увійшли, зокрема ракети до ППО, боєприпаси для HIMARS та Bradley.
Починаючи з травня, США не надсилали пакет допомоги на суму понад 275 мільйонів доларів за рахунок президентських повноважень (PDA). PDA дозволяє США використовувати поточні запаси зброї для допомоги союзникам у надзвичайних ситуаціях.
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Пригодилися б і шахти як пускові твердопаливних балістичних ракет, як попередження пхеньяну та ірану. Та й су-34 збирають у Новосибірську, а ще якийсь у Іркутську.
А от про те, що країни демократичного світу допустили ескалацію ще у 2014 році, тут я з Вами згоден. У США був обама, який допустив злочинну безтурботність щодо реакції на агресію раші. У Німеччині була меркель, яку чекає судове переслідування за втрату боєздатності власної армії і явну роботу на ворожу рашу. адже у раші ніхто навіть штрафу не заплатив за надписи на автівках "на Берлін" та за висловлювання про ядєрний пєпєл. А відставний очільник держави прямо пішов на посаду у грязьпромі. Що й чекало би меркель, якби не повномасштабна агресія раші.
Я ніколи не думав, що я буду настільки вдячний США, Польщі, Німеччині, Великобританії та іншим справжнім партнерам за їх допомогу. Нас, совкових людей, все життя при союзі вчили, шо окрємя маскви нам нє на каго і надєятся. А вийшло он як - москва вже вкотре продемонструвала свою нелюдську сутність. А "злобниє імпєріалісти" виявилися більш людяними за сусідів.
Але багато чого вони обітцяють але потім не дають.
Тепер беремо з точки зору планування війни, коли генштабу обітцяють на рік 1 млн снарядів і він планує якісь операції але в результаті з першого міліону нічого не дали. Здругого дадуть до кінця осені 350 тис. хоча мав бути мілліон ще весною. Те саме із озброєнням на контрнаступ непоставленим вчасно. Ті ж Ф16 які мабуть до виборів уже більше не передадуть. і такий список нескінчений.
Те саме з обслуговуванням французами орківських літаків, це взагалі п..ц, стільки розмов було що найбільша проблема це Каби і що нашим військовим потрібен захист від них, а виявилось що французи ремонтують електроніку на їх винищувачах.
Щодо генштабу - якби військові від початку агресії взяли оборону у свої руки, підчистили б агентів фсб у сбу та в отченні Зеленського (ну дали б йому звання генералісімуса аби потішити його его), то всі бойові дії протікали б значно в кращу для нас сторону. Але полковники і генерали звикли до чевоізволітє, а справжня еліта нації так не чинить.
У Курську область зайшли хіба що для того, аби потім нас же звинуватили б в агресії і прирівняли до раші. Десь вже прозвучала можливість рашистської провокації щодо масової загибелі мирних росіян від рук наших віськових, коли ті змушені будуть відійти на територію України. Раша, яка б дебільна не була, має хист до обріхування на весь світ своїх противників. А теперішня влада їй потакає, чого варта лише бусифікація.
При цьому у Байдена багато кричали, що їм заважає допомагати Україні тільки відсутність грошей! У квітні було виділено Україні 61 млрд! Хто заважає Байдену давати зброю Україні, Трамп?
30 вересня згорять 5,8 млрд тільки з вини "демократів"!!!!!!!!!!!
Один я чогось не розумію в цій арифметиці?...
Іншими словами Байден намагається всіляко уникнути поразки Російської імперії і її розпаду = за рахунок України.
Може хай з Новою Поштою домовляться?..
Тут не арифметика потрібна, а білль читати. Та й 61 млрд це не тільки Україні...
если ты погуглишь стоимость я/о, то увидишь, что никакими 'триллионами' там и не пахало, грамотей обхезаный.
Це фантазія скривджених на Зелю ботів. Якби президентом був Порошенко, то давали б іще менше - нагадаю, у 2015 р. Конгрес США ухвалив закон про військову допомогу Україні, але Байден/Обама наклали на нього вето. Україна отримала рівно нуль допомоги. І Порошенко соромився просити і вимагати рівно так, як це робить Зеля.